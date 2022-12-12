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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 декабря: доллар — 62,38 рубля, евро — 65,84 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:26 мск: доллар — 62,58 рубля, евро — 65,65 рубля.

Курсы на Forex на 07:27 мск: доллар — 62,45 рубля, евро — 65,57 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,3 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,59 рубля, евро — по 71,62 рубля.

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Кто и как адаптируется

Комитет Совфеда по экономической политике предложил дать кинотеатрам отсрочку по кредитным, арендным и коммунальным выплатам, как только Минкульт «согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли».

Федеральная антимонопольная служба предложила изымать купленные зарубежным собственником доли в стратегически значимых компаниях в доход государства, если он не согласовал сделку с профильной правовой комиссией. Сейчас, если покупку признают недействительной, бумаги возвращают продавцу.

Разработчик «МойОфис» попросил у Минцифры 1,7 млрд рублей на проекты по замещению иностранного ПО.

Какие есть проблемы и трудности

Уровень сокращения сборов российских кинотеатров составил 56-70%, рассказал комитет Совфеда по экономической политике. При таком уровне кинотеатры не могут выплачивать кредиты и содержать помещения.

Продавцы изделий из натурального меха вынужденно урезают ассортимент и количество магазинов. Процентные ставки по потребительским кредитам выросли, а условия ужесточились, поэтому клиентам стало сложнее найти деньги на крупную покупку. Не помогло также массовое истребление норок в Дании: предложение сырья сократилось, а цены на оставшееся выросли на 50-100%.

Контекст

Страны ЕС не могут договориться о содержании девятого пакета санкций. Часть из них отказалась замораживать активы российских сельхозкомпаний, поскольку это грозит блокировкой судов в зерновых портах. Германия, Италия, Франция, Испания и Бельгия призывали предоставить государствам право на разблокировку активов подсанкционных лиц. Следующее обсуждение пройдёт сегодня.

С 2018 по 2022 год число иностранных торговых марок лекарств сократилось на 17,6% — с 2517 штук до 2073. Опрошенные «Ведомостями» участники рынка говорят, что компании отказываются от отдельных продуктов и форм выпуска на фоне импортозамещения: многие просто невыгодно поставлять.

В даркнете появляются предложения освободить крипту на заблокированных аккаунтах в зарубежных криптосервисах вроде Binance, Kraken, Huobi и KuCoin с комиссией в 35-85% от суммы, пишет «Ъ» со ссылкой на экспертов. Комиссия начинается от 35% от выводимой суммы и доходит до 85%.

С января по ноябрь 2022 года продажи систем хранения данных в России в денежном выражении упали на 30-50% в годовом выражении. Цены на оборудование при этом в среднем выросли на 50%. Это произошло отчасти потому, что западные поставщики ушли, а к отечественным и китайским вендорам недоверие.

Топ-менеджеры российских компаний пессимистично оценивают будущее российской экономики, пишет «Ъ» со ссылкой на опрос 200 руководителей высшего звена от ассоциации «Будущее управленческих позиций». Треть верит, что она восстановится к 2025 году. 48% респондентов думают, что к 2027 году. Каждый седьмой не ждёт этого раньше 2035 года.

Гостиницы стали реже предлагать скидки и акции при раннем бронировании жилья на лето 2023 года: по сравнению с допандемийным 2019 годом число отелей, у которых есть такие опции, сократилось в два-три раза. Участники рынка видят две возможные причины: отели боятся прогнозировать или надеются реализовать номера по полной стоимости.

По итогам 2022 года объём рынка российских облачных сервисов может составить 86,6 млрд рублей — это на 41,6% больше, чем в 2021 году, сообщают. аналитики iKS-Consulting. Переходу на местные решения поспособствовали санкции.