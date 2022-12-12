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Финансы
Полина Лааксо

День 292: в даркнете появились предложения вывести крипту с заблокированных аккаунтов за 35-85% от суммы Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Ars Technica

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 декабря: доллар — 62,38 рубля, евро — 65,84 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:26 мск: доллар — 62,58 рубля, евро — 65,65 рубля.

Курсы на Forex на 07:27 мск: доллар — 62,45 рубля, евро — 65,57 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,3 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,59 рубля, евро — по 71,62 рубля.

Кто и как адаптируется

Комитет Совфеда по экономической политике предложил дать кинотеатрам отсрочку по кредитным, арендным и коммунальным выплатам, как только Минкульт «согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли».

Федеральная антимонопольная служба предложила изымать купленные зарубежным собственником доли в стратегически значимых компаниях в доход государства, если он не согласовал сделку с профильной правовой комиссией. Сейчас, если покупку признают недействительной, бумаги возвращают продавцу.

Разработчик «МойОфис» попросил у Минцифры 1,7 млрд рублей на проекты по замещению иностранного ПО.

Какие есть проблемы и трудности

Уровень сокращения сборов российских кинотеатров составил 56-70%, рассказал комитет Совфеда по экономической политике. При таком уровне кинотеатры не могут выплачивать кредиты и содержать помещения.

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Продавцы изделий из натурального меха вынужденно урезают ассортимент и количество магазинов. Процентные ставки по потребительским кредитам выросли, а условия ужесточились, поэтому клиентам стало сложнее найти деньги на крупную покупку. Не помогло также массовое истребление норок в Дании: предложение сырья сократилось, а цены на оставшееся выросли на 50-100%.

Контекст

Страны ЕС не могут договориться о содержании девятого пакета санкций. Часть из них отказалась замораживать активы российских сельхозкомпаний, поскольку это грозит блокировкой судов в зерновых портах. Германия, Италия, Франция, Испания и Бельгия призывали предоставить государствам право на разблокировку активов подсанкционных лиц. Следующее обсуждение пройдёт сегодня.

С 2018 по 2022 год число иностранных торговых марок лекарств сократилось на 17,6% — с 2517 штук до 2073. Опрошенные «Ведомостями» участники рынка говорят, что компании отказываются от отдельных продуктов и форм выпуска на фоне импортозамещения: многие просто невыгодно поставлять.

В даркнете появляются предложения освободить крипту на заблокированных аккаунтах в зарубежных криптосервисах вроде Binance, Kraken, Huobi и KuCoin с комиссией в 35-85% от суммы, пишет «Ъ» со ссылкой на экспертов. Комиссия начинается от 35% от выводимой суммы и доходит до 85%.

С января по ноябрь 2022 года продажи систем хранения данных в России в денежном выражении упали на 30-50% в годовом выражении. Цены на оборудование при этом в среднем выросли на 50%. Это произошло отчасти потому, что западные поставщики ушли, а к отечественным и китайским вендорам недоверие.

Топ-менеджеры российских компаний пессимистично оценивают будущее российской экономики, пишет «Ъ» со ссылкой на опрос 200 руководителей высшего звена от ассоциации «Будущее управленческих позиций». Треть верит, что она восстановится к 2025 году. 48% респондентов думают, что к 2027 году. Каждый седьмой не ждёт этого раньше 2035 года.

Гостиницы стали реже предлагать скидки и акции при раннем бронировании жилья на лето 2023 года: по сравнению с допандемийным 2019 годом число отелей, у которых есть такие опции, сократилось в два-три раза. Участники рынка видят две возможные причины: отели боятся прогнозировать или надеются реализовать номера по полной стоимости.

По итогам 2022 года объём рынка российских облачных сервисов может составить 86,6 млрд рублей — это на 41,6% больше, чем в 2021 году, сообщают. аналитики iKS-Consulting. Переходу на местные решения поспособствовали санкции.

Новости предыдущего дня, 11 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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 Слегка Придурковатый

Со вчерашнего дня гейский РКН истерично пытается блокировать VPN Surfshark. Лично у меня проблемы наблюдались вчера и продолжаются сегодня. Зайти получается через единичные страны и то не всегда. И не имеет значения, с мобилки или десктопа, и какие провайдеры/опсосы тоже не важно.

Не перестаю повторять: Роскомнадзор - это самое мерзкое вредное ведомство в нынешней РФ.

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15 сантиметров в обхвате

А сама РФ нет?

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15 сантиметров в обхвате

@Бородина Марина, Ты изгнана

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Пыльный паук например
Топ-менеджеры российских компаний пессимистично оценивают будущее российской экономики

Потому что:

Федеральная антимонопольная служба предложила изымать купленные зарубежным собственником доли в стратегически значимых компаниях в доход государства

И ещё:

С 2018 по 2022 год число иностранных торговых марок лекарств сократилось на 17,6%
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Вадим Д.

Движемся к 300, а ведь сегодня Международный день нейтралитета. С праздником!

А может быть отрочку, а может по кредитам — получат кинотеатры. Возможно.
Государство заберёт всё себе, если правкомиссия не согласует сделки.
МойОфис становится элитнымтпродуктом, судя по запросам 1,7 млрд ₽.
Сборы в кино всё меньше. Ну так и показать нечего.
Жестокие условия потребкредитов и отсутствие денег урезают предложение меховых изделий.
Девятый пакет оказался камне преткновения в ЕС: не могут решить, по каким мозолям топтаться.
Иностранных лекарств в России всё меньше. Зато подорожник и зелёнка ещё в наличии.
Вызволить свою крипту можно с комиссией до 85%. Ликуют криптоинвесторы.
Не доверяют россияне отечественным СХД, потому и не берут.
Топ-менеджеры не верят в российскую экономику. И это понятно — сложно верить в чудеса.
Растёт рынок облаков, вот это радует.

Замечательного всем дня и роскошного настроения 🤘🏻

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Alexey QuQu

А чо не 100%ая комиссия?

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Ащьф Лштшфум

День 292: продолжаю периодически донатить ЗСУ с зарплаты полученной от работодателя-госкомпании РФ, переведенной в крипту и обратно на карту банка РК.
Как побочный бонус - приятно провести детородным органом по губам гэбне и государству, попутно спонсируя армию его противника с зарплаты от государства.
Только надо делать с умом и не светить банковские счета чтоб не спалили

@товМайор:

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Eternal Hate

Донатить медузе - хахахахаха ну тупыыые либерахи ахахахахах вот придумали кидать деньги в никуда ну дебиииилыыы

Донатить государственной армии Украины: даааааааааааа!

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Ащьф Лштшфум

К сожалению, пока мы живем в этой стране, мы все "донатим" на убийства мирных граждан и детей в Украине, уничтожение их домов и инфраструктуры, платя НДС/НДФЛ/акцизы и др налоги.

А так хоть какая-никакая "компенсация". К сожалению мои 500 рублей с зп это лишь капля в море, но что есть море если не множество капель

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Eternal Hate

Тьфу, ещё и нищук. Лучше бы детям фрукты купил, чем терял деньги в никуда

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Ащьф Лштшфум

что за поганая россиянская привычка - лезть с советами/носом в дела других людей и стран и указывать что и как им делать с их же деньгами или в их стране???

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NaticoTedoradze

А мне можете задонатить, а то вы мне охуеватор сломали. Пздц соя в разнос пошла.

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Легкий химик

"Разработчик «МойОфис» попросил у Минцифры 1,7 млрд рублей на проекты по замещению иностранного ПО."
О!

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Игорь Мазаев

Дороговато за очередную сборку LibreOffice

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NotFop

Ну про это "даватели" не знают, а просителям главное попросить. Еще и там и там Профит себе получат. Так и живём.

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Легкий химик

"Топ-менеджеры российских компаний пессимистично оценивают будущее российской экономики,"
Да? А как же тут постоянные статьи о том как всё будет хорошо продаваться в следующем году?

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Ware Wow

За 50-80% можно и самому поискать выходы на сотрудников, если сумма приличная.

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