День 292: в даркнете появились предложения вывести крипту с заблокированных аккаунтов за 35-85% от суммы Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 12 декабря: доллар — 62,38 рубля, евро — 65,84 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,3 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,59 рубля, евро — по 71,62 рубля.
Кто и как адаптируется
Комитет Совфеда по экономической политике предложил дать кинотеатрам отсрочку по кредитным, арендным и коммунальным выплатам, как только Минкульт «согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли».
Федеральная антимонопольная служба предложила изымать купленные зарубежным собственником доли в стратегически значимых компаниях в доход государства, если он не согласовал сделку с профильной правовой комиссией. Сейчас, если покупку признают недействительной, бумаги возвращают продавцу.
Разработчик «МойОфис» попросил у Минцифры 1,7 млрд рублей на проекты по замещению иностранного ПО.
Какие есть проблемы и трудности
Уровень сокращения сборов российских кинотеатров составил 56-70%, рассказал комитет Совфеда по экономической политике. При таком уровне кинотеатры не могут выплачивать кредиты и содержать помещения.
Продавцы изделий из натурального меха вынужденно урезают ассортимент и количество магазинов. Процентные ставки по потребительским кредитам выросли, а условия ужесточились, поэтому клиентам стало сложнее найти деньги на крупную покупку. Не помогло также массовое истребление норок в Дании: предложение сырья сократилось, а цены на оставшееся выросли на 50-100%.
Контекст
Страны ЕС не могут договориться о содержании девятого пакета санкций. Часть из них отказалась замораживать активы российских сельхозкомпаний, поскольку это грозит блокировкой судов в зерновых портах. Германия, Италия, Франция, Испания и Бельгия призывали предоставить государствам право на разблокировку активов подсанкционных лиц. Следующее обсуждение пройдёт сегодня.
С 2018 по 2022 год число иностранных торговых марок лекарств сократилось на 17,6% — с 2517 штук до 2073. Опрошенные «Ведомостями» участники рынка говорят, что компании отказываются от отдельных продуктов и форм выпуска на фоне импортозамещения: многие просто невыгодно поставлять.
В даркнете появляются предложения освободить крипту на заблокированных аккаунтах в зарубежных криптосервисах вроде Binance, Kraken, Huobi и KuCoin с комиссией в 35-85% от суммы, пишет «Ъ» со ссылкой на экспертов. Комиссия начинается от 35% от выводимой суммы и доходит до 85%.
С января по ноябрь 2022 года продажи систем хранения данных в России в денежном выражении упали на 30-50% в годовом выражении. Цены на оборудование при этом в среднем выросли на 50%. Это произошло отчасти потому, что западные поставщики ушли, а к отечественным и китайским вендорам недоверие.
Топ-менеджеры российских компаний пессимистично оценивают будущее российской экономики, пишет «Ъ» со ссылкой на опрос 200 руководителей высшего звена от ассоциации «Будущее управленческих позиций». Треть верит, что она восстановится к 2025 году. 48% респондентов думают, что к 2027 году. Каждый седьмой не ждёт этого раньше 2035 года.
Гостиницы стали реже предлагать скидки и акции при раннем бронировании жилья на лето 2023 года: по сравнению с допандемийным 2019 годом число отелей, у которых есть такие опции, сократилось в два-три раза. Участники рынка видят две возможные причины: отели боятся прогнозировать или надеются реализовать номера по полной стоимости.
По итогам 2022 года объём рынка российских облачных сервисов может составить 86,6 млрд рублей — это на 41,6% больше, чем в 2021 году, сообщают. аналитики iKS-Consulting. Переходу на местные решения поспособствовали санкции.
Новости предыдущего дня, 11 декабря — здесь.
Со вчерашнего дня гейский РКН истерично пытается блокировать VPN Surfshark. Лично у меня проблемы наблюдались вчера и продолжаются сегодня. Зайти получается через единичные страны и то не всегда. И не имеет значения, с мобилки или десктопа, и какие провайдеры/опсосы тоже не важно.
Не перестаю повторять: Роскомнадзор - это самое мерзкое вредное ведомство в нынешней РФ.
А сама РФ нет?
@Бородина Марина, Ты изгнана
Потому что:Федеральная антимонопольная служба предложила изымать купленные зарубежным собственником доли в стратегически значимых компаниях в доход государства
И ещё:С 2018 по 2022 год число иностранных торговых марок лекарств сократилось на 17,6%
Движемся к 300, а ведь сегодня Международный день нейтралитета. С праздником!
А может быть отрочку, а может по кредитам — получат кинотеатры. Возможно.
Государство заберёт всё себе, если правкомиссия не согласует сделки.
МойОфис становится элитнымтпродуктом, судя по запросам 1,7 млрд ₽.
Сборы в кино всё меньше. Ну так и показать нечего.
Жестокие условия потребкредитов и отсутствие денег урезают предложение меховых изделий.
Девятый пакет оказался камне преткновения в ЕС: не могут решить, по каким мозолям топтаться.
Иностранных лекарств в России всё меньше. Зато подорожник и зелёнка ещё в наличии.
Вызволить свою крипту можно с комиссией до 85%. Ликуют криптоинвесторы.
Не доверяют россияне отечественным СХД, потому и не берут.
Топ-менеджеры не верят в российскую экономику. И это понятно — сложно верить в чудеса.
Растёт рынок облаков, вот это радует.
Замечательного всем дня и роскошного настроения 🤘🏻
А чо не 100%ая комиссия?
День 292: продолжаю периодически донатить ЗСУ с зарплаты полученной от работодателя-госкомпании РФ, переведенной в крипту и обратно на карту банка РК.
Как побочный бонус - приятно провести детородным органом по губам гэбне и государству, попутно спонсируя армию его противника с зарплаты от государства.
Только надо делать с умом и не светить банковские счета чтоб не спалили
@товМайор:
Донатить медузе - хахахахаха ну тупыыые либерахи ахахахахах вот придумали кидать деньги в никуда ну дебиииилыыы
Донатить государственной армии Украины: даааааааааааа!
К сожалению, пока мы живем в этой стране, мы все "донатим" на убийства мирных граждан и детей в Украине, уничтожение их домов и инфраструктуры, платя НДС/НДФЛ/акцизы и др налоги.
А так хоть какая-никакая "компенсация". К сожалению мои 500 рублей с зп это лишь капля в море, но что есть море если не множество капель
Тьфу, ещё и нищук. Лучше бы детям фрукты купил, чем терял деньги в никуда
что за поганая россиянская привычка - лезть с советами/носом в дела других людей и стран и указывать что и как им делать с их же деньгами или в их стране???
А мне можете задонатить, а то вы мне охуеватор сломали. Пздц соя в разнос пошла.
"Разработчик «МойОфис» попросил у Минцифры 1,7 млрд рублей на проекты по замещению иностранного ПО."
О!
Дороговато за очередную сборку LibreOffice
Ну про это "даватели" не знают, а просителям главное попросить. Еще и там и там Профит себе получат. Так и живём.
"Топ-менеджеры российских компаний пессимистично оценивают будущее российской экономики,"
Да? А как же тут постоянные статьи о том как всё будет хорошо продаваться в следующем году?
За 50-80% можно и самому поискать выходы на сотрудников, если сумма приличная.