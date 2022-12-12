Разработчик ПО «МойОфис» попросил у Минцифры 1,69 млрд рублей на доработку продукта — «Ъ» Статьи редакции
Чтобы заместить Microsoft Office.
- Компания «Новые облачные технологии» направила паспорта проектов в центр компетенций «Офисное ПО» при Минцифры, рассказал «Ъ» со ссылкой на документы. Среди заказчиков упомянули РЖД и корпорацию «Росатом».
- В одном из проектов разработчик предложил создать инструмент, который будет переводить макросы с языка программирования из Microsoft Office на язык из российского решения, а именно — с VBA на Lua. Его одобрила рабочая группа.
- Макросы на языке из Microsoft есть в 20% документов РЖД, при том что использование зарубежного продукта «в условиях кибервойны» угрожает российской экономике, заявили авторы. В аналитическом центре Zecurion тем временем считают, что макросы были актуальны в начале 2000-х, а в 2022 году их применение «нецелесообразно». Да и VBA редко используют для передачи вирусов, считают аналитики.
- В других проектах разработчик обещает добавить в «МойОфис» полезные функции из пакета Microsoft Office: например, перемещение диапазона ячеек в таблице мышью, предварительный просмотр импорта, мониторинг правок в тексте. По его словам, они повышали производительность труда, поэтому под них «адаптировалось делопроизводство в компаниях». Отклонила их рабочая группа или ещё не обсуждала, «Ъ» не уточняет.
- В феврале 2022 года «Лаборатория Касперского» получила контроль в компании-разработчике «МойОфис». В августе правительство включило ПО в список российских сервисов для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в 2023 году.
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Где эта форма, чтобы запросы такие отправлять???!!!
sovesti.net
Я вот не совсем понимаю. Тут же на vc.ru постоянно орут, что государство никак не помогает компаниям, не инвестирует в бизнес, не помогает нашим отечественным продуктам.
И тут одна из отечественных компаний попросила помощи в виде инвестиций, но тут же это плохо и неправильно. Так надо, чтобы государство помогало бизнесу или нет?
ПОМойОфис
ОтМой офис и 1,6 ярда.
Ха-Ха...
Обещать не значит сделать. Но денежки попросить нужно уже сейчасперемещение диапазона ячеек в таблице мышью, предварительный просмотр импорта, мониторинг правок в тексте
То есть за перевод с ВБА на луа и эти нищенские функции им нужно 1.65 млрд? Они не охуели там со своим говнософтом?
Да, мы охуели. И чо?
и вы попросите. правильно делают. лучше в бизнес пусть деньги уйдут.
Там еще функция переноса ячеек мышью, не забывайте об этом :)
Ну ещё есть на что деньги попросить. Например, пару миллиардов на создание полезного аналога Microsoft Office скрепки "Скрепыша". Даже название менять не надо, очень актуальное.
Первая бета уже вышла
Не смейте трогать Скрепыша. Он же лучший!
И пусть это будет скрепка из колючей проволоки.
Скрепыш - охранитель букв в вашем документе. Скрепыш и ничего лишнего и плохо для страны вы больше не напишите.
Скрепыш - все что будет набрано в Моем Офисе будет использовано против вас!
Перешел с майк. офиса (пират) на мой офис. Разницы не заметил. Но я использую не так активно и глубоко функционал, чтобы заметить разницы. Хотя с моими задачами мой офис даже лучше справляется. В "МойОфис Таблица" создаю таблицу, которая потом формирует этикетки с адресами клиентов для посылок и в майкрософт офисе постоянно всё съезжало куда-то, а в "мойм офисе" всё окей)
Что касается ворда, также удобно формировать необходимые договора и документы. Короче разницы ноль для обычного пользователя.
Так что с работой свои они явно справляются и деньги отрабатывают.
P.S. За что дизы ставите? С чем не согласны? На самом деле "мой офис" не позволяет мне выполнять все необходимые мне функции?))
В офисе съезжало все потому что вы пользователь такой.
Предлагаете из за этикеточек ебнуть 1,6 ярда на то что бы вы смогли орфографию проверять в этикетках?)
Пишите в посте фамилии руководителей этой компании. Страна должна знать в лицо специалистов высокого уровня « умеющих»оптимизировать бюджет, и пытающихся заработать не на конечном продукте, а на разработке за наш с вами счет.
Там же написано: Лаборатория п@д@р@са Касперского.
Почему они просят у МинЦифры, если макросы нужны РЖД?
Макросы нужны не только РЖД, они нужны многим предприятиям. И это действительно нужно делать. Пока МойОфис единственный, кто более-менее с макросами работает. Пусть совершенствуют.
Прошу у Минэкономразвития 10 млрд руб на переизобретение велосипеда. Срочно нужно, не ровен час, останемся без колес!
Дорогие нынче макросы. Интересно, в этой "попросиле" 1,69 млрд ₽ максимальная сумма или минимальная, чтобы, так сказать, диалог завязался?
Это чисто чтоб ТЗ накидать
Задаток...
По-моему мало просят...
Дело не в этом, а в том что если разработчик херовый, то и продукт будет херовый, сколько бы ярдов туда не вбухали. А разработчик наверняка херовый, у нас ведь отрицательная селекция
Я думаю, что в РЖД нахрен послали, сказав, приходите с уже готовым, тогда и поговорим.
Скоро и для аналога W'A запросят 3млрд
Черная дыра.
Почему эти миллиарды не пустить на условный асфальтовый завод новый.
А в качестве офисного пакета не поставить LibreOffice например тот же.
даже открытые разработки часто попадают под запрет для РФ, это не спасет. И чем вам не нравится идея полнофункционального продукта созданный нашими разработчиками. Это же всё уйдет в зарплаты, налоги и реальный продукт, который будет работать внутри РФ, а возможно уйдёт и в другие страны.
Чем больше цифра тем ее проще рассчитать, обосновать, попросить и освоить... И какая разница в вопросе актуальности каких то макросов, главное все время находить себе новые и новые задачи. А макросы ну совсем не дешёвые...
Нулуа это все? Господи какой беспощадный попил начался
зашел в пятерочку, спрашиваю, гдеиу вас макросы по акции? она меня к макаронам ведёт. ппц, в магните вообще не поняли вопроса. Правильно, нормальному человеку макрос купить нелегко, потому что буржуйский продукт. Дайте мне отечественных макросов!
Сколько негатива и желчи... лишь бы всё обгадить. Столько лет они на свои развивались, всем пофиг было, а тут смотри-ка, попросили на разработку. Да пусть лучше им дадут, чем очередному губеру на банкет. Наше ПО надо развивать, потому что нам на нём работать.
Так это же VC. Тут даже унижают то, чем пользуются)
Попросили бы они у частных инвесторов, желчи не было бы вообще
А точно нужно потратить 266 миллионов долларов на доработку уже имеющегося продукта? Откуда такие суммы? Или они по принципу оборотного штрафа попросили?
А им все мало...
1.69 млрд, они даже не считали эту цифру, просто свой годовой оборот на 2 умножили.