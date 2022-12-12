Глава «Гознака»: купюры в 5 и 10 рублей могут появиться в обороте в 2023 году Статьи редакции
А банкоматы смогут принимать сторублёвые купюры с обновлённым дизайном.
- Об этом гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук сообщил в интервью «Известиям». Он уточнил, что не может сказать, печатают ли деньги прямо сейчас — у «Гознака» и ЦБ, который занимается денежным оборотом, годовые контракты, и договор на 2022-й практически исполнен.
- «Я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объёме», — уточнил Трачук. По его словам, выпуск будет отличаться в зависимости от региона: если где-то будет не хватать десятирублёвых монет, выпускать купюры будут именно в этом субъекте. При этом, так как такие банкноты не предназначены для хранения и крупных расчётов, обращаться они будут только локально, а в соседние регионы попадать единичными экземплярами.
- Трачук сообщил, что больше всего проблем возникло с пятирублёвой купюрой: её выпускали только один раз в 1997 году, поэтому пришлось поднимать всю техническую документацию и подходить к вопросу так, будто это новая банкнота. При печати «старые» купюры будут усовершенствованы — как минимум часть тиражей залакируют, чтобы увеличить срок службы.
- Также он ответил на вопросы о проблемах с обновлённой купюрой в 100 рублей — в октябре 2022 года банки просили отложить её введение, потому что банкоматы и кассовые терминалы не могут её распознать.
- Как уточнил Трачук, проблем с выдачей этих купюр нет: банкомат уже «знает», что внутри него, но есть сложности с приёмом — банкноту нужно распознать, а для этого оборудование использует файл с её схематичным образом. Его создаёт для банкомата его производитель — а большинство из них были иностранными и ушли из России.
- Сейчас «Гознак» помогает банкам создавать новые образы купюр для валидаторов (устройство для проверки купюры на подлинность). Их собираются установить в «широко распространённые» марки банкоматов уже в начале 2023 года, что позволит «оживить» их.
- О планах возобновить печать купюр в 5 и 10 рублей в июле 2022 года заявил зампред ЦБ Сергей Белов. Бумажные деньги заменили на монеты, потому что те меньше изнашиваются — хоть и дороже в производстве. Сейчас технологии изменились, например, купюры можно лакировать, что «позволяет увеличить срок их службы на 30%»
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300 - всё никак не могут ввести. А ведь это самая актуальная купюра!
Самая актуальная - 15 рублей же
это гениально, передаёт дух, с глубоким смыслом дизайн
Это очень большая деньга!
триста ***** у тракториста?
Актуальненько
Вставание с колен через три... две...
Сорвалась попытка!
0 дней без попыток вставания с колен
Купюра в 5 рублей?) Совсем все плохо с металлом ?
Почему же плохо, просто экономически эффективнее производить из бумаги/пластика.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Не с металлом, с головой там плохо..
Эх, походу вернут мой 2007
Помню когда была новость, что убирают из обихода 10р купюры, потому что они у них срок службы меньше, чем у металла. Неликвид в общем делать так. Было это где-то лет 8 назад.
А сейчас собираются выпускать обратно, да еще и 5р. И в чем смысл этих движений? Это же лишняя нагрузка на все отрасли, которые как либо взаимодействуют с этим, тем более в это нелегкое время. Да и 5 рублей купюрой по мне так полный бред.
Ждем возвращение 1 копейки.
Всмысле бред? Вот будет зарплата 7 рублей 60 копеек. Какими деньгами её прикажете выдавать? Да и купюрами солиднее
Вон в КНДР говорят газеты хранить нельзя, потому что курс партии постоянно меняется
лучше б керенки пошли
поизучайте историю. найдете ответ
Знай, когда ты расплачиваешься купюрой в пять рублей, где-то в поредевшем лесу плачет один бобер, осуждающе трясет рогами лось и в полном ахуе смотрит стеклянными глазами в небо рысь
Блин, теперь будет стыдно, как будто у бобра пятёрку отнял
с учетом новых цен они не понадобятся
А с учётом новых зарплат очень даже понадобятся
По мне так актуальнее вводить купюру в 10 000. Что можно купить на 5 рублей? 1 жвачку... Раньше хоть в аптеке можно было на эти деньги аскорбинку или шприц купить, а теперь минимум 15 руб...
кстати пакет в пятерочке уже 7 рублей..
За 5 рублей помню ещё можно было в маршрутке прокатиться.
Наверно цены хотят снизить, всё по 5 и по 10 будет
...с тремя нулями
да но перед этим разделят все на 1000.
а чтобы не произошел банковский коллапс, деноминированные вклады заморозят там. НО есть хорошие новости, под них можно будет получить льготный кредит.
И магазины "Всё по 5"
«монеты стали меньше возвращаться в оборот» — цитата из интервью. А куда же они тогда деваются?
Судя по интервью, вся ситуация звучит как «у нас кончился контракт, зарабатывать больше не на чем, давайте придумаем что-нибудь ненужное».
Лопатник-барсетка, настало твоё время.
ах вот почему государство считает, что на 9800 минпенсии можно жить с коммуналкой и лекарствами, а страна никак не поднимется с колен. Это всё потому, что дети наполняют и берегут копилки, рушат систему сызмальства!
Теперь понятно!
Может я буржуй, но я реально их в оборот не возвращаю - сначала откладывал в пакет, потом спустя 5 лет этот пакет выкинул( Дальнейшая судьба неизвестна. Абсолютно лень мелочью платить в эпоху безнала, как и таскать ее с собой.
Сделали бы какие-нибудь пункты, куда можно ссыпать мелочь в большом объеме на благотворительность (такие делают иногда в магазинах, но далеко не повсеместно)
Зачем ?!
Затем что если просто запустить печатный станок, то народ начнет задавать неправильные вопросы. А так можно вначале напечатать парочку триллионов 5 и 10 рублевых, потому еще несколько триллионов 25 рублевых, потом вспомнить про 300 рублевые, а когда дело дойдет до 10000 рублевых никто и спрашивать не будет откуда в экономике взялись из воздуха квадриллионы рублей.
Денюжкав всё меньше и меньше.
Когда копейки вернёте?! Копейка рубль бережёт
Денюжкав не менбше, просто ценники больше )
копейка- это слишком дорого
бумажные копейки!
Когда ждать полкопейки? Как в XVI веке)
Зачем ждать?
Деноминация....
Зато дешевле, чем туалетная бумага
Первоначально 5 рублей были из меди, но в 2009 году из-за высокой себестоимости их стали делать из стали. Теперь, видимо, и сталь стала слишком дорогой для этих монет, взамен напечатают бумажек (наверняка сэкономив на защите), с расчетом на то, что инфляция выведет их из оборота раньше, чем они износятся.
О планах возобновить печать купюр в 5 и 10 рублей в июле 2022 года
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деноминация это очевидный следующий ход, если сейчас в ходу 2-5 тыр купюры.. будут 5 и 10 р (10 тыр давно просятся)
Даже настолько упадёт благосостояние народа?!
Прорыв , Рывок, наскок, отрицательный рост металла ?
Осуждаю
Между прошлым и будущим, пи**ец
Где-то пятирублёвка в качестве закладки была, надо поискать. Наконец-то она мне пригодится.
Нужна ли она купюра в 5 рублей с такими ценами...
Если цены сделают кратными 5 рублям, то еще как будет нужна))
Скоро копейки вернутся в оборот.
И ценники интересные станут)
Ееееее отскок в отрицательный рост !!!
"А также, специально для работников предприятий в сфере интернет, планируется выпустить купюры номиналом в 15 рублей" - заявил Госзнак
купюра в 5 рублей??? в 10 (от нее же только ушли)??? ебать. зачем? они видели цены вообще? уже полтинник пора монетой скоро делать будет, как в старые добрые 90ые. хлеб за 4500
Новость чисто потроллить, поржать. Вот ещё варианты:
1. В РФ могут снизиться цены в 2023 году
2. Доллар может стоить 20 рублей в 2023 году
3. В городах могут появиться динозавры в 2023 году
4. Инопланетяне могут прилететь и наладить нашу жизнь в 2023 году
Да с 2020го примерно аналогичные вашему списку новости и читаем
аккуратнее... а то попадете под закон о фейках :D
можно не ржать. а сходить например в магазин золотое яблоко и понять реальный курс в пересчете цен на год назад.