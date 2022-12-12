Финансы
Полина Лааксо

Microsoft объявила о покупке около 4% London Stock Exchange Group — владельца Лондонской фондовой биржи Статьи редакции

А также заключила с ним десятилетнее партнёрство.

  • Microsoft поможет развить техинфраструктуру London Stock Exchange Group (LSEG), а также создать инструменты для сбора, обработки и аналитики данных, моделирования и внутренних коммуникаций с помощью своих решений — Azure, AI, 365 и Teams.
  • Около 4% компания выкупит у финансовых структур York Holdings II Limited и York Holdings III Limitedу — они связаны с консорциумом Blackstone и Thomson Reuters. После сделки вице-президент подразделения облачных и «умных» разработок Microsoft Скотт Гатри войдёт в совет директоров LSEG как независимый или «неисполнительный» директор.
  • В течение десяти лет LSEG обязуется потратить по меньшей мере $2,8 млрд на облачные разработки. Расходы свыше указанной в контракте суммы будут зависеть от того, насколько успешным будет партнёрство. Компания также рассчитывает, что за счёт развития технологий сможет увеличить свою общую выручку.
  • Вместе компании также рассчитывают создать аналитическое ПО для международных финансовых организаций, которое позволит им проще масштабироваться — без покупки дополнительных серверов и оборудования, а также найма новых сотрудников.
  • Чтобы контролировать работу отделов, участники организовали новую структурную единицу: она будет отвечать за релиз инфраструктурных решений, а также коммерческих продуктов. Старшие представители будут регулярно отчитываться головному руководству LSEG и Microsoft.
  • Заметить изменения в будущем должны будут и клиенты биржи: система будет быстрее работать и реже «падать».
  • В 2019 году London Stock Exchange Group выкупила поставщика финансового ПО Refinitiv за $27 млрд, чтобы занять долю на рынке данных и аналитики.
Источник: EIR

#microsoft #новость

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7 комментариев
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 Вадим Д.

Реже падать — это определённо хорошо.

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житель подмоста

Это не про микрософт

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Lauris

Все же знают эту чудесную поговорку - "тот, кто не падает, ничего не делает". Пусть стараются, учатся на ошибках

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Вадим Д.

Но идея-то здравая (-:

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Михаил Анюков

С одной стороны банальна, а с другой нет.

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Дмитрий Горбачёв

почему мне кажется, что этот комментарий не совсем про Microsoft ;)

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Вячелав Садилов

ну хорошая покупка,прибыльная

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