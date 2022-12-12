Qiwi купил рекламное агентство Realweb Статьи редакции
Сумма сделки не раскрывается.
- Qiwi купил 78% одного из крупнейших российских рекламных агентства Realweb, специализирующегося на интернет-маркетинге, рассказали в компании. Ещё 22% будут приобретены в течение следующих шести месяцев. Вся команда агентства перейдет в Qiwi.
- Сумма сделки не раскрывается — совладелец Realweb Эмин Аветисян заявил Forbes, что она находится «в пределах рыночной стоимости». По подсчётам исполнительного директора DigitalBudget Александра Степанова, Realweb занимает примерно 8-10% всего российского рынка интернет-рекламы. Опираясь на финансовые показатели агентства, он оценил сделку в 1-2,5 млрд рублей.
- Сделка позволит Qiwi выйти на рекламный рынок в рамках стратегии по диверсификации бизнеса. Сейчас у компании есть платёжная система, финансовый сервис для малого и среднего бизнеса Rowi и платформа для автоматизации маркетинга Flocktory.
- Realweb — группа компаний, в которую помимо рекламного агентства входят «Realweb Консалтинг», Real HR, разработчик ПО для автоматизации бизнеса Devision и маркетплейс рекламных продуктов Centra. Среди её клиентов — ВТБ, «Альфа-банк», Huawei, HeadHunter и другие. По словам Аветисяна, в 2022 году выручка группы составила 24 млрд рублей.
- В июне 2021 года Realweb стал одним из партнёров Telegram по продаже встроенной рекламы в мессенджере. Агентство внесло €2 млн депозита и стало предлагать услуги про размещению объявлений.
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Откуда киви деньги берет ? Они прибыльные ?
Со всем замороженных кошельков собрали и купили.
А кому принадлежат онлайн казино? Почему они так любят переводы на Киви?
Аминь