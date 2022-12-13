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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 декабря: доллар — 62,76 рубля, евро — 66,27 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:46 мск: доллар — 63,05 рубля, евро — 66,48 рубля.

Курсы на Forex на 07:46 мск: доллар — 62,74 рубля, евро — 66,30 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,78 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,1 рубля, евро — по 72,29 рубля.

Кто и как адаптируется

Сеть магазинов Fix Price рассматривает выход на рынок ОАЭ, предположил «Ъ»: компания опубликовала на Headhunter соответствующие вакансии для менеджеров, руководителя отдела розничных продаж и логистов. Среди обязанностей — управление магазинами в ОАЭ, разработка ассортиментной и ценовой политики, работа с местными поставщиками. Компания опровергать или подтверждать информацию не стала.

Часть антисанкционных послаблений в корпоративном праве могут продлить на 2023 год. Например, упрощённый переезд компаний из иностранных юрисдикций в «русские офшоры». Он позволяет не предоставлять для этого оригиналы документов, получить которые сложно из-за санкций.

Российские дистрибьюторы пива будут завозить напитки из Китая из-за сложностей с поставкой из Европы. Один из таких примеров —Московская пивоваренная компания, которая начнёт поставлять китайское пиво Tsingtao.

Минцифры разрабатывает ещё один механизм для поддержки отечественных разработчиков ПО. Ведомство хочет заранее найти для них якорных заказчиков и обеспечить тем самым гарантированный спрос.

Какие есть проблемы и трудности

Китай запретил поставку процессоров Loongson на архитектуре собственной разработки в Россию и другие страны, рассказал источник «Ъ», близкий к Минцифры. Российские производители электроники тестировали чипы, но теперь не могут их купить. Собеседник пояснил, что они «не сильно зависели от китайских процессоров, но при теоретической блокировке параллельного импорта надеялись, что смогут переключиться на решения Loongson».

Контекст

В первом полугодии 2022-го ситуация на ломбардном рынке была нестабильной — цены на золото сильно колебались. Во втором она стабилизировалась, говорят участники рынка, но от проблем рынок не избавился. После мобилизации упал спрос на услуги, а роста в 2023 году опрошенные «Ъ» особо не ждут: объёмы дорогого физического золота на руках сокращаются, из-за чего, вероятно, снизятся и объёмы рынка.

Бывший флагманский магазин Massimo Dutti на Кузнецком Мосту в центре Москвы выкупил продавец одежды Henderson за 1,2 млрд рублей. Там компания откроет свой магазин, подтвердила она «Ведомостям». Hartney Enterprises Limited, которая владела зданием, комментарии давать отказалась.