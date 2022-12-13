День 293: магазин с фиксированными ценами Fix Price задумался о выходе в ОАЭ Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Сеть магазинов Fix Price рассматривает выход на рынок ОАЭ, предположил «Ъ»: компания опубликовала на Headhunter соответствующие вакансии для менеджеров, руководителя отдела розничных продаж и логистов. Среди обязанностей — управление магазинами в ОАЭ, разработка ассортиментной и ценовой политики, работа с местными поставщиками. Компания опровергать или подтверждать информацию не стала.
Часть антисанкционных послаблений в корпоративном праве могут продлить на 2023 год. Например, упрощённый переезд компаний из иностранных юрисдикций в «русские офшоры». Он позволяет не предоставлять для этого оригиналы документов, получить которые сложно из-за санкций.
Российские дистрибьюторы пива будут завозить напитки из Китая из-за сложностей с поставкой из Европы. Один из таких примеров —Московская пивоваренная компания, которая начнёт поставлять китайское пиво Tsingtao.
Минцифры разрабатывает ещё один механизм для поддержки отечественных разработчиков ПО. Ведомство хочет заранее найти для них якорных заказчиков и обеспечить тем самым гарантированный спрос.
Какие есть проблемы и трудности
Китай запретил поставку процессоров Loongson на архитектуре собственной разработки в Россию и другие страны, рассказал источник «Ъ», близкий к Минцифры. Российские производители электроники тестировали чипы, но теперь не могут их купить. Собеседник пояснил, что они «не сильно зависели от китайских процессоров, но при теоретической блокировке параллельного импорта надеялись, что смогут переключиться на решения Loongson».
Контекст
В первом полугодии 2022-го ситуация на ломбардном рынке была нестабильной — цены на золото сильно колебались. Во втором она стабилизировалась, говорят участники рынка, но от проблем рынок не избавился. После мобилизации упал спрос на услуги, а роста в 2023 году опрошенные «Ъ» особо не ждут: объёмы дорогого физического золота на руках сокращаются, из-за чего, вероятно, снизятся и объёмы рынка.
Бывший флагманский магазин Massimo Dutti на Кузнецком Мосту в центре Москвы выкупил продавец одежды Henderson за 1,2 млрд рублей. Там компания откроет свой магазин, подтвердила она «Ведомостям». Hartney Enterprises Limited, которая владела зданием, комментарии давать отказалась.
Новости предыдущего дня, 12 декабря — здесь.
Осталось 7 дней, потом 300. Сегодня День медведя, с праздником!
Fix Price может появиться на рынке Эмиратов, тогда мы познаем всё.
Русские офшоры ждут наплыва компаний.
Китайское Tsingtao вместо бельгийского Kwak ждёт нас.
Минцифры прододжает поддерживать разработчиков ПО. И это не пустые угрозы.
Китайские процы Loongson не лягут на российские прилавки, это ли не помощь?
Оказывается, в ломбардах нестабильно. Кто бы мог подумать.
Великолепного дня и замечательного настроения всем 🤘🏻
А что будет на 300ый день?
Как-то связано с трактористами?
-Осталось 7 дней, потом 300.
Читается как: Осталось 7 дней, потом осталось 300.
Не-не, закачивайте уже...
«Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков», – объяснил источник.
"Не очень-то нам и нужны ваши процы" — утирая слёзы обиды бормотал источник «Ъ».
"Китай запретил поставку процессоров Loongson на архитектуре собственной разработки в Россию и другие страны, рассказал источник «Ъ», близкий к Минцифры."
Ой...это чего они? Опять псинят?
"объёмы дорогого физического золота на руках сокращаются, из-за чего, вероятно, снизятся и объёмы рынка."
Не понял! Тут же писали что у россиян какой-то небывалый спрос на золото, опять что-ли врали?
Просто то золото, которое до этого скупали - поддельное.
Минцифры собирается поддерживать разработчиков ПО прям до последнего разработчика?
Поддержит их фуфайкой и автоматом, Да еще и билет выпишет сами знаете куда...
Плохо вы о них думаете! Свечку и иконку ещё дают. И письмо школьника бойцу, для сугрева сердца.
Ох поржут арабы) как с ребятишек, которые туда кальяны возили из России)
Так это не для арабов, а для, так сказать, своих релокантов, открывают.
"Минцифры разрабатывает ещё один механизм для поддержки отечественных разработчиков ПО. Ведомство хочет заранее найти для них якорных заказчиков и обеспечить тем самым гарантированный спрос."
Без комментариев...
В последние дни надо рвать, пока ещё хоть что то осталось!
"Российские дистрибьюторы пива будут завозить напитки из Китая из-за сложностей с поставкой из Европы"
Кстати, КиБу как-то удаётся завозить из Европы. Часто там беру экспортное немецкое, бельгийское и т.п.
А всё китайское пиво, что я пробовал - редкостная дрянь.
Да в самом Китае ещё 10 лет назад 2 вида пива на прилавках было. Откуда взяться нормальному
"Откуда взяться нормальному"
大躍進
А кто не скачет?
Кто не скачет - тот... ой.
"Китай запретил поставку процессоров Loongson на архитектуре собственной разработки в Россию"
"SunьHunьЧай" преведствует вас!
"Российские дистрибьюторы пива будут завозить напитки из Китая из-за сложностей с поставкой из Европы. Один из таких примеров —Московская пивоваренная компания, которая начнёт поставлять китайское пиво Tsingtao."
А что хорошее пиво? Друзья кто пробовал?
Оно не может быть ни хорошим, ни плохим.
Оно обычная бурда. Как и всё массовое.
А-а-а-а...не буду такое пить...
Но попробовать стоит?
Ы-ыыыы! )))
Легкий лагер без горчинки, тонкий аромат и вкус, обильная пена. Я бы сказал невыразительное, но на вкус и цвет...
Обычный азиатский лагерок, типо Бинтанга или Тайгера. В жару пьется как вода.
Оно ещё вроде в бутылках по 0,6л :)
Захожу в их каталог,ну ради интереса,пишет 404 )))
А если в их поисковике набираю товар,то нормально всё
Вите надо выйти