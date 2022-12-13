Финансы
Личной Женя

Павел Дуров второй год подряд стал богатейшим человеком ОАЭ по версии Forbes Статьи редакции

При этом его состояние сократилось на $2 млрд.

Павел Дуров
  • Forbes представил рейтинг богатейших людей за 2022 год. Основатель Telegram занял 123-е место в общем списке и стал самым богатым человеком в Объединенных Арабских Эмиратах с состоянием в $15,1 млрд.
  • В 2021 году Дуров возглавил список богатейших людей ОАЭ по версии Forbes c $17,2 млрд. Его состояние сократилось из-за того, что оценка Telegram проводится в сравнении с западными компаниями — например, WhatsApp* и Facebook*, котировки которых снизились в 2022 году.
  • Гражданином ОАЭ Дуров стал в феврале 2021 года, рассказывали источники. Он живёт в Дубае с 2017 года, тогда же он открыл там штаб-квартиру Telegram.
  • У предпринимателя также есть гражданство Сент-Китс и Невиса, которое он получил в 2013 году, находясь в Европе. В августе 2021 года ему выдали паспорт гражданина Франции.
  • В апреле 2022 года Forbes сообщил, что несколько российских предпринимателей, включая Дурова, попросили не называть их российскими бизнесменами.

*Материнская Meta признана экстремистской организацией в России.

#новость #forbes #дуров

14 018 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
189 комментариев
Написать комментарий...
 Агафья Носова

Ну, на самом деле, молодец, что уж сказать) ВК был классным, Телега сейчас мое любимое приложение)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Филонов

Ну телега сейчас по факту мне всё заменяет, в вк только ради пары групп захожу, которые в телегу так и не переехали

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Sergey Redmi

а я ВК не пользуюсь

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Антон Штадлер

На самом деле, это такая же эфемерная цифра, как крипто-состояние чувака из соседней новости, которого повязали на Карибах

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
Сарыньнакичку

И заметьте, ни нефти, ни газа, ни "второй армии мира" у него при этом нет. Зато мозги есть!

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Семён Мальцев

почему вк был? он и сейчас существует ,я им пользуюсь ,вроде тоже нормальный

Ответить
Развернуть ветку
Alexsandr Plotnikov

Телега сейчас - это вообще топ, лучше и функциональнее мессенджера просто нет.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Andrei M

Пусть он купит VK назад

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Епифанов

Дуров верни стену😆😆😆

Ответить
Развернуть ветку
M-S-R

Чтобы зачем?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Похер

Вместе с Маил.сру и парой десятков гэбистов в придачу?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Пихаров

У него нет столько ликвидности

Ответить
Развернуть ветку
Альберт Базалеев

VK арабским уже не станет.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Алекс

1) Власти РФ не позволят.
2) вероятно и продал по причине давления со стороны п. 1

Ответить
Развернуть ветку
Эчис Тюлюш

А как же шейхи которые по 100млрд. ?!

Ответить
Развернуть ветку
new_comment

По-моему, Форбс не учитывает в рейтинге монархов и диктаторов.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Денис Демидов

Деров переехал в ОАЭ когда это еще не было мейнстримом (с)

Ответить
Развернуть ветку
Dudka Trubnik

Такие как он задают мейнстрим, а не следуют ему.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Сезонный Ковид

Чутьё у Паши феноменальное.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Sergey D

В дубаях движуха где то в 2010 году началась.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Александр Хитро
Ответить
Развернуть ветку
Sharik Sharikov

Пашка молодец , но давайте вспомним классику 😁

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
2 комментария
Александр Саввин

Надо будет Пашке открытку поздравительную на стену прислать в ВК.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Артур, мы многого не знаем про Павла (-:

Ответить
Развернуть ветку
Александр А.

Так это родительный падеж кого/чего)

У Дурова есть Павел, и этот Павел чертовски богат )

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Агеев

эх,а как по мне пикантная деталь в названии наоборот привлекала читателей 😃😃😃

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alexander Klimanskiy

а ведь мог быть самой богатой женщиной ОАЭ

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Михаил Романченко

Павел и его Дуров.

Ответить
Развернуть ветку
Личной Женя

Поправил, спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Свежерег Июньский

Так речь про Колю Дурова, который и ВК написал и телегу сделал, пока братишка под коксом лицом торговал

Ответить
Развернуть ветку
Николай Верегин

Не стоит забывать, что на самом деле не такой уж и богатый.

Его "богатство" — даже не акции. Это примерная оценка телеги. А там все непрозрачно и непонятно.

Ответить
Развернуть ветку
AutoBuy.by

с голоду не помрет точно

Ответить
Развернуть ветку
Геннадий Тузов

Ну на его век хватить с избытком, как не крути. Да и дети бедствовать не будут.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Gollut

Пальцем в небо оценка, никакого смысла в ней нет, просто чтоб была. А из нее еще и новости клепают каждый год)

Ответить
Развернуть ветку
Марат

нет. вотсапп купили за 16 млрд, когда у них было менее 500 млн пользователей. у телеги сейчас 700. и прошло 8 лет, цены выросли. так что там еще недооценили стоимость телеги

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alexsandr Plotnikov

Ну пальцем не пальцем, а какое обсуждение идет, в целом если взять Сеть )

Ответить
Развернуть ветку
SEO с 2002 года

Молодца. Про настоящих миллиардеров приятно читать, а казнокрадов приятно хоронить...

Ответить
Развернуть ветку
Либерашка тупая

Есть только 2 гендера...

Ответить
Развернуть ветку
Абу Суфьян

Пашка Дуров братик.
С детства в тебя верил!)

Ответить
Развернуть ветку
Султан

1. Правительство ОАЭ
2. Павел Дуров
3.
4.
5.

Ответить
Развернуть ветку
Выгодный хичхакер

вот это потеря, что человек себя к России не относит, а не смузихлебы/формошлепы.

Ответить
Развернуть ветку
Альберт Базалеев

Я смотрю, что когда денег становится очень много, то люди себя начинают считать гражданами Мира, а не страны, где начали делать бизнес ))

Ответить
Развернуть ветку
31 комментарий
Похер

А причина в чём?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Денис Пихаров

Да раньше вроде нормально относил, просто в текущей конъюнктуре выгоднее не относить. Но в реальности много чего его связывает с Россией: кучи ботов, фрагмент, тон, вот это всё.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ware Wow

Стоп, там как минимум есть семья Аль-Мактум, их там много и денег явно гораздо больше.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Так и в США деньги индивидов считают отдельно от денег семьи, там Уолтоны (Волмарт) на первом месте насколько я помню

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
God Damn

Шейхи там не входят в список "людей"

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Павел Шувалов

Тебе все равно никто не поверит

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Мазур

Братья Дуровы молодцы!

Ответить
Развернуть ветку
X5G814

Паша действительно один из тех людей, которые меняют мир к лучшему и имеют свои миллиарды заслуженно. Жаль, что сейчас ему приходится отказываться от России...

Ответить
Развернуть ветку
Валерий Грызин

Конечно, понапродавал неработающей подписки работягам, а голосовые как не грузились, так и не грузятся

Ответить
Развернуть ветку
Micky Kissa

Судя по всему, эта проблема у ограниченного числа пользователей. Лично у меня все грузится, у большинства грузится. Но действительно есть знакомые, у которых тоже не работают голосовухи.
Подозреваю, что это как-то может быть связано с провайдерами.

Ответить
Развернуть ветку
Make Luv

дуров скачивает наши голосовухи и обратно не закачивает!

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Романченко

Российские предприниматели попросили не называть их российскими предприниматели. Исключение - если ты сам российский предприниматель. Это как с N-word.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Loginov

Вы путаете русских и российских. Дуров остается успешным русским предпринимателем. Но благодаря геостратегу больше не российский предприниматель

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Plotnikov

*звуки арабского смеха*

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Это Галустян?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Николай Самсонов

как то не верится в правдивость этого заявления

Ответить
Развернуть ветку
FroileinMuller

Последнего прославляемого Форбсом предпринимателя вчера на Багамах арестовали.

Ответить
Развернуть ветку
Костян Сигаев

Каким бы он не был молодцом, для меня он навсегда останется предателем и врагом №1 из-за продажи ВКонтакте. Своим действием он похоронил моё детство, как и детство моих одноклассников и друзей.

Ответить
Развернуть ветку
Выгодный хичхакер

убогое детство значит у тебя было, если из-за закрытия одного сайта столько печали

Ответить
Развернуть ветку
Константин Жабов

Как вы думаете, окажется потом, что TON на самом деле Паша разрабатывал)?

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanov

Дак он и разрабатывал с братом, это же очевидно что он выступал в sec, но не одобрили, а сейчас тон потихоньку встраивает в ТГ

Ответить
Развернуть ветку
selecadm

Пол поменял?

Ответить
Развернуть ветку
Валентина Маликова

Сейчас напишет постик, что на самом деле TON пилил он втайне и его состояние увеличится на 2 млрд (или больше) 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanov

А кстати, Форбсу вряд-ли удался или удаётся узнать сколько крипты у Дурова

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

По результатам публикации издания Forbes, за особые заслуги перед Родиной Павлу Дурову присваивается внеочередное звание عقيد القوات المسلحة ادولة الإمارات العربية المتحدة

Ответить
Развернуть ветку
Адам Ньюман

Форбс как обычно. Разведзапасы нефти в ОАЭ – 100 млрд баррелей. Что-то мне кажется есть там люди побогаче Дурова.

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Так они шейхам принадлежат, а не людям.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
Основатель Telegram занял 123-е место в общем списке

даже в сотню не вошел? вот нищета..

Ответить
Развернуть ветку
Максим Степанов

При этом его состояние сократилось на $2 млрд.

Контекстная реклама в ТГ и подписка чтобы её не видеть исправит ситуацию)

Ответить
Развернуть ветку
Портянки Леры

На синих звездочках разбогател?

Ответить
Развернуть ветку
Портянки Леры

что же он себе профессионального продакт-менеджера тогда никак не может себе позволить нанять?

Ответить
Развернуть ветку
Сто к одному

А стену так и не вернул...

Ответить
Развернуть ветку
Yakov Sychev

И это ещё никто не знает сколько у него TONчика на руках

Ответить
Развернуть ветку
Константин Смородский

Надеюсь его никто не обгонит по достатку, а то жаба задушит, еще что-нибудь платное в телеге сделает

Ответить
Развернуть ветку
Илья Романов

Вот молодец. И красивый, и умный, и богатый. И телеграмм имеет. И уже не русский.😄😄😄

Ответить
Развернуть ветку
Сеньор помидор

А мог бы и посидеть !

Ответить
Развернуть ветку
Геннадий Тузов

Как говорится - кто на что учился ) А вообще малый то умный, что и говорить.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Данилов

огромной спасибо ему за любимейший телеграмм

Ответить
Развернуть ветку
Порфирий

При этом надо учитывать, что расчеты Форбса используют фазу луны, траекторию побега скунса из зоопарка, и другую хуйню, не имеющую отношения к делу

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Ilyin

Имелось в виду, самый богатый россиянин с гражданством ОАЭ? 🤔
А то шейхи эмиратские уже обиженно звонят в vc.ru

Ответить
Развернуть ветку
VL

Он беднее любого шейха в кэше.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Умеют же шейхи прятать своё богатство! Даже Форбс не разберётся!

Ответить
Развернуть ветку
new_comment

А как у шейхов отличить их деньги от государственных?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Написать комментарий...
Читать все 189 комментариев
{"hash":"a26534d0","params":{"id":"https%3A%2F%2Ffacecast.net%2Fw%2F5wknfk%3F","service":3,"title":"\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e digital","isLegacy":true,"isHidden":false}}