Финансы
Равный Абдужаббор

Bloomberg: оценка SpaceX достигла $140 млрд — она осталась самой дорогой частной компанией в США Статьи редакции

Летом 2022 года компания оценивалась в $127 млрд.

  • Компания предложила частным инвесторам купить свои акции по цене в $77 за штуку, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Исходя из этого, оценка SpaceX составляет $140 млрд.
  • Как утверждают источники, компания несколько недель вела переговоры о стоимости акций, пока не остановилась на оценке в $140 млрд в рамках тендерного предложения — то есть предложения продать акции существующим акционерам.
  • В мае 2022 года SpaceX продала свои акции на вторичном рынке при оценке в $125 млрд, сообщало Reuters. По данным CB Insights, в июле 2022 года компания оценивалась в $127 млрд.
  • При оценке в $140 млрд SpaceX считается самой дорогой частной компанией в США, отмечает Bloomberg. И второй в мире — сразу после китайской ByteDance с оценкой в $300 млрд. На третьем месте китайский ритейлер Shein — $100 млрд. Ближайшая к ним американская компания — Stripe ($95 млрд).

#новость #spacex

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20 комментариев
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 Вадим Д.

Чем ответит Роскосмос?

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Игорь Раду

песней

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Сарыньнакичку

Маскишоу для сотрудников, больше нечем

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Максим Золотов

Роскосмос госкомпания

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Степан Фадеев

Это меняет дело.

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Игорь Раду

интересно сколько будет стоить твиттер через пару лет

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Уверенный хот-дог

Кстати да, тоже интересно..
Лет 10 назад, когда Маск выкатил патент на старлинки, занялся SpaceX, читал новость, что он шарлатан и просто уводит внимание от проблем с теслами.

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Прочий утюг

100 не меньше.

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Олег Макаров

До появления комментариев "этот Маск жулик, кроме как пиариться ничего не умеет!" осталось три... два...

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Khanoff

Может глупый вопрос, но почему не apple самая дорогая компания?

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Я никто и звать меня никак

Тут имеются ввиду частные компании (которые на бирже не торгуются)

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Khanoff

А, понял.

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muiren

Потому что Apple публичная, а не частная)

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Слегка Придурковатый

"...китайской ByteDance с оценкой в $300 млрд"

Охуеть.

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muiren

TikTok же

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Слегка Придурковатый

Так я от того и хуею, что сраный тикток оценивают выше.

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Сарыньнакичку

А скоро Твиттер переименуют в Маскиттер?

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Я никто и звать меня никак

Норм чо

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Elf Elf

Долбаный Shein уже 100 млрд стоит? Не покупайте плз нихрена оттуда, а то скоро придется китайский учить.

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Alex Vi

Дутые оценки дутых компаний

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