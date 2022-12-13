Bloomberg: оценка SpaceX достигла $140 млрд — она осталась самой дорогой частной компанией в США Статьи редакции
Летом 2022 года компания оценивалась в $127 млрд.
- Компания предложила частным инвесторам купить свои акции по цене в $77 за штуку, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Исходя из этого, оценка SpaceX составляет $140 млрд.
- Как утверждают источники, компания несколько недель вела переговоры о стоимости акций, пока не остановилась на оценке в $140 млрд в рамках тендерного предложения — то есть предложения продать акции существующим акционерам.
- В мае 2022 года SpaceX продала свои акции на вторичном рынке при оценке в $125 млрд, сообщало Reuters. По данным CB Insights, в июле 2022 года компания оценивалась в $127 млрд.
- При оценке в $140 млрд SpaceX считается самой дорогой частной компанией в США, отмечает Bloomberg. И второй в мире — сразу после китайской ByteDance с оценкой в $300 млрд. На третьем месте китайский ритейлер Shein — $100 млрд. Ближайшая к ним американская компания — Stripe ($95 млрд).
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Чем ответит Роскосмос?
песней
Маскишоу для сотрудников, больше нечем
Роскосмос госкомпания
Это меняет дело.
интересно сколько будет стоить твиттер через пару лет
Кстати да, тоже интересно..
Лет 10 назад, когда Маск выкатил патент на старлинки, занялся SpaceX, читал новость, что он шарлатан и просто уводит внимание от проблем с теслами.
100 не меньше.
До появления комментариев "этот Маск жулик, кроме как пиариться ничего не умеет!" осталось три... два...
Может глупый вопрос, но почему не apple самая дорогая компания?
Тут имеются ввиду частные компании (которые на бирже не торгуются)
А, понял.
Потому что Apple публичная, а не частная)
"...китайской ByteDance с оценкой в $300 млрд"
Охуеть.
TikTok же
Так я от того и хуею, что сраный тикток оценивают выше.
А скоро Твиттер переименуют в Маскиттер?
Норм чо
Долбаный Shein уже 100 млрд стоит? Не покупайте плз нихрена оттуда, а то скоро придется китайский учить.
Дутые оценки дутых компаний