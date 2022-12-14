Владелец банка для предпринимателей «Точка» начал переговоры о его продаже «Тинькофф» — «Ъ» Статьи редакции
Сумма сделки может составить 20 млрд рублей.
- О том, что банк «Траст» ведёт переговоры о продаже «Точки», сообщил «Ъ» со ссылкой на источники. На «продвинутой» стадии идёт обсуждение с банком «Тинькофф».
- Сумма сделки может составить до 20 млрд рублей, говорят собеседники газеты. По словам одного из них, это оценка «продающей стороны». Сам «Траст» детали не раскрыл, но подтвердил, что изучает предложения и может продать актив, «когда будет подходящая конъюнктура рынка».
- В «Точке» рассказали, что «ключевой акционер рассматривает продажу финансово-промышленным группам из топ-100», и уточнили, что банк в любом случае сохранит операционную независимость. «Траст», в свою очередь, исходно воспринимался как «временный инвестор», добавил сооснователь «Точки» Борис Дьяконов.
- Владелец миноритарного пакета в 10% — кипрская инвестиционная фирма Catalytic People Limited — в переговорах пока не участвует и, возможно, сохранит долю, рассказали источники. В «Тинькофф» разговоры о покупке «Точки» отрицают.
- «Точка» был совместным проектом «Открытия» и Qiwi, но в 2021 году «Открытие» выкупил долю партнёра и увеличил пакет до 90%+1 акции за 4,95 млрд рублей. В июне 2022 года мажоритарий продал свой пакет банку «Траст».
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Насколько слышал, "Точка" норм банк, по крайней мере для предпринимателей. И если его сольют Тиньку - то пизда рулю.
С другой стороны, в "Приёмной" будет гораздо больше взрывающихся постов о том, как "Точка-Тинькофф" внезапно заблокировал счёт по 115 ФЗ. гг
Тинькофф просто так по фз 115 не блокируют, блокировку идут если сам клиент долбан и нарушает правила, сколько раз приходил запрос доков, всегда отправлял им доки и все, нет не каких проблем.
Поэтому не надо тут ныть что тинькофф ой такой плохой, может пора задуматься что ты сам тупой баклан который хочет заработать денег и все
Пользуюсь банком Точка уже 2-3 года, норм банк. Он для ИП и юридических лиц только. При моих не очень высоких доходах за обслуживание вообще не плачу, удачно на акцию попал.
ну кстати, возможно пользователи Точка банк просто не умеет в VC, а пользователи тинька молодые, поэтому и клепают отзывы
Мне очень нравится тинькофф для бизнеса
Да нет в целом. У точки все окей, но с технической точки зрения до тинькова ему далеко. И если они объединят опыт, то у точки точно есть шанс стать лучшим из лучших.
Тинькофф и Точка.
Довели точку до ручки, понимаешь.
Держись, Точечка, мы с тобой 🤘
🤘🤘🤘
Точка лучший банк для малого бизнеса! 3, 5 года вместе. Все супер!
Станислав, рады, что вам в Точке нравится. Дальше - больше!
3 года в точке, банк огонь🔥
И тут на тебе
Мы и дальше не планируем унимать свой пыл ;)
"Точка" и точка.
3 года ИП в Точке с самого начала. Любые вопросы решаются, чат с реальной поддержкой, кэш выводится без задержек. Кабинет после последнего апдейта стал с прекрасным UX.
В среднем, раз в месяц звонит то один то другой банк с предложениями, но удобство Точки перевешивает все плюшки. Пока точно перевешивает :)
Здорово, что сотрудничество с Точкой пришлось вам по душе. Обещаем и дальше радовать удобными сервисами и классной поддержкой ;)
Ребята, когда много независимых компаний. Это хорошо!
Окститесь
Какие еще паршивые вести в запасе 2022-й нам приготовил?
Тинькофф — и точка
Расширили бы еще тарифную линейку. Было б вообще огонь!
Пока такого в планах нет. Всё-таки мы за качественные и гибкие условия, а если понадобится разобраться с текущим тарифом и помочь подобрать новый, дайте знать в чате интернет-банка.
Ну все, трындец Точке….( печально… А куда идти теперь за расчетником - непонятно….
Сергей, не волнуйтесь, для текущих и новых клиентов ничего не меняется: продолжаем их обслуживать :)
Есть сервис сравнения банков для ИП и ООО. Но вот только без Точки этот список будет куда беднее, в отзывах пишут, что это единственный банк, который не блочит по 115 ФЗ, а заранее в чате предупреждает, а если ничего не меняется, то просто закрывают счет без каких либо блокировок.
Если сделка состоится, куда переезжать? Модуль банк норм?
Зачем же переезжать? Вариант, что Точка теряет свою операционную самостоятельность, не рассматриваем.
НЕЕТ
Сливают и сливается модуль, 2018-2019гг был еще нормальным, а сейчас, такое ощущение, что вот-вот отберут у них лицензию, так что повнимательнее
Обзор тарифов модуля
Траст был прокладкой. Потанин собирает мегакорпорацию. так и запомним.
Пользуюсь и Точкой и Тинькофф (и ещё Сбер, ПСБ, Райффайзен).
Точка с Тинькофф, на самом деле, примерно, одинаковые. И по интерфейсам (включая api) и по качеству поддержки.
Блокировок юр.лиц у Тинькофф не было. Как физика была, но все вполне пристойно и цивилизованно.
Если объединение и произойдет, то, как мне кажется, ни чего в среднесрочной перспективе не поменяется. Для самих банков станет лучше (ниже себестоимость транзакций). Может повысится скорость перечислений между банками.
У точки есть один недостаток - отсутствие своих карт для физиков и развитой сети банкоматов (для мелких предпринимателей это важно). Объединением этот вопрос бы решился со временем.
Скорее, больше плюсов от объединения может получиться.
В конце-концов, кто-то должен начать конкурировать со сбером рано или поздно и почему бы этому кому-то не быть в базе Тинькофф или Точкой с весьма неплохими отзывами от потребителей их услуг.
давно есть счет юрика в Точке, ничего более интуитивно-ясного не могу даже близко поставить, юзабилити на высоте, функционал по-мах.
Овердрафт при необходимости в денсредствах или кассовом разрыве по не космо-ставке. Распознавание пп различных форматов, нет необходимости вбивать ручками.
Удобство пополнения картами самоинкассации или переводом с карт по СБП.
А система баллов при оплате в тч бюджетных платежей уникальна,
Кешбэк за остатки на счете
На них купил много чего, даж эйрподс.
А можно оплату провести абонементки.
Не бот. Пока банк работает рефералку могу дать, она даст некоторые плюшки.
Параллельно есть счет в ВТБ, Тинькофф, Альфа, МКБ, (+был в Возрождении)
Никакого нет сравнения.
Если Точку перекупит Тинькофф, то много клиентов просто закроют счет, тк часто есть и тут и там. Больше слухов было о покупке Точки монстром - ВТБ.
Это также приведет к уходу массы клиентов.
Андрей, спасибо за такую подробную обратную связь, радуемся, что в Точке вам нравится и готовы рекомендовать!
Хуево, конечно.
Клич бы кинули… Надо всего-то 20000 клиентов, у которых есть миллион. Я б вложился в любимый банк.
Noooooo
Хороший был банк.
Среди потенциальных покупателей — «Тинькофф» т.е. Потанин и "Росбанк". Земля имеет форму чемодана!
У меня к Точке из претензий было:
- нет полу-интегрированной бухслужбы как у модульбанка (за которой люди а не автоматика, а встроенная автоматика точки не умеет в несколько счетов)
- был как то момент когда мне потребовался счет, в валюте одной из стран СНГ, вот прям в выходной. Сказали что сделать могут но надо запрашивать физическую встречу и это будет счет в каком то другом их "отделе"(точки-киви vs точка-открытие или как то так).
Это к вопросу про уровень проблем.
Даже лимит на переводы по СБП на физика (я его использую для переводов на себя, ИП 6% же) примерно в два раза больше оборота в месяц.
Точка и точка!
или..
?
Спасибо, Точка, что ты есть!
<3
Переименуют в "Почка и точка"
Уже лет 6 с Точкой. Надеюсь после продажи не скатится в «блокировщика по каждому чиху»
Приятно, что вы столько лет уже с нами. Даже если что-то изменится юридически, продолжим радовать клиентом уже привычным сервисом, а счета всё-таки без оснований не блокируем.
Забавно получается) Убегал из тинька в точку. Теперь видимо придется бежать дальше в альфу
Далеко не самый худший вариант с альфой получается
Немного даже не в защиту, а в качестве пояснения про блокировки счетов и Тинькофф банк - Крупнейшим розничным банком в России является Сбербанк, за ним следуют ВТБ и «Тинькофф», ставший лидером среди частных финансовых структур., соответственно если Тинькофф имеет клиентов больше чем в тысяче с лишним банков следующих за ним то и колличество блокировок счетов видимо должно быть выше - математика. Опять же если он ещё расширится путем покупки Точки, то и блокировок будет ещё больше - математика.И в чем же тогда он виноват? В том что он один из лидеров по количеству клиентов?
Тиньков и точка
Тинькофф и точка.
Че по монополии