Финансы
Полина Лааксо

Владелец банка для предпринимателей «Точка» задумался о его продаже — «Ъ» Статьи редакции

Среди потенциальных покупателей — «Тинькофф».

  • О том, что банк «Траст» ведёт переговоры о продаже «Точки», сообщил «Ъ» со ссылкой на источники. На «продвинутой» стадии идёт обсуждение с банком «Тинькофф».
  • Сумма сделки может составить до 20 млрд рублей, говорят собеседники газеты. По словам одного из них, это оценка «продающей стороны». Сам «Траст» детали не раскрыл, но подтвердил, что изучает предложения и может продать актив, «когда будет подходящая конъюнктура рынка».
  • В «Точке» рассказали, что «ключевой акционер рассматривает продажу финансово-промышленным группам из топ-100», и уточнили, что банк в любом случае сохранит операционную независимость. «Траст», в свою очередь, исходно воспринимался как «временный инвестор», добавил сооснователь «Точки» Борис Дьяконов.
  • Владелец миноритарного пакета в 10% — кипрская инвестиционная фирма Catalytic People Limited — в переговорах пока не участвует и, возможно, сохранит долю, рассказали источники. В «Тинькофф» разговоры о покупке «Точки» отрицают.
  • «Точка» был совместным проектом «Открытия» и Qiwi, но в 2021 году «Открытие» выкупил долю партнёра и увеличил пакет до 90%+1 акции за 4,95 млрд рублей. В июне 2022 года мажоритарий продал свой пакет банку «Траст».
Источник: Samsebeip

#новость #точка

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40 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Насколько слышал, "Точка" норм банк, по крайней мере для предпринимателей. И если его сольют Тиньку - то пизда рулю.

С другой стороны, в "Приёмной" будет гораздо больше взрывающихся постов о том, как "Точка-Тинькофф" внезапно заблокировал счёт по 115 ФЗ. гг

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Artem Saitgalin

Тинькофф просто так по фз 115 не блокируют, блокировку идут если сам клиент долбан и нарушает правила, сколько раз приходил запрос доков, всегда отправлял им доки и все, нет не каких проблем.

Поэтому не надо тут ныть что тинькофф ой такой плохой, может пора задуматься что ты сам тупой баклан который хочет заработать денег и все

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Слегка Придурковатый

Да, канеш, просто так не блокируют. Ты не в поддержке Тинька работаешь, случайно? гг

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Николай Марков

Не было проблем с Тиньком

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Слегка Придурковатый

А меня ни разу автомобиль не сбивал. Значит, никого не сбивал, да?

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Рыра

Ну, раз у тебя не было, то тогда проблем и нет. вот люди уебки

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Сергей Торяников

заходишь на vc.ru, и первый же пост это, забавно

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Сергей Торяников

почему тогда такое повальное кол-во постов тут по 115 фз именно про Тинькофф банк?

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Alexander Nemtsov

Бакланом сейчас выглядишь именно ты

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Виноватый Валера

И физикам они тоже карты не блокируют конечно же, так что техподдержка сама не может сказать что еще нужно для разблокировки (сами говоря что все что нужно - уже сделано, а разблокируется вот прям на следующий день (который день подряд) и вообще мол подняли приоритет заявки.

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Жилищный яд

ну кстати, возможно пользователи Точка банк просто не умеет в VC, а пользователи тинька молодые, поэтому и клепают отзывы

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Слегка Придурковатый

Вроде в каментах "Приёмной" неоднократно встречал более-менее позитивные (ну или с минимумом негатива) отзывы о "Точке".

Как там оно на самом деле, я хз.

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Андрей Рядькин

Разное количество клиентов

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IgorF

Пользуюсь банком Точка уже 2-3 года, норм банк. Он для ИП и юридических лиц только. При моих не очень высоких доходах за обслуживание вообще не плачу, удачно на акцию попал.

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Точка

Рады, что с Точкой вам выгодно и комфортно.

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Андрей Рядькин

Мне очень нравится тинькофф для бизнеса

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Toni

Держись, Точечка, мы с тобой 🤘

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Точка

🤘🤘🤘

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Роман Канушкин

3 года в точке, банк огонь🔥
И тут на тебе

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Точка

Мы и дальше не планируем унимать свой пыл ;)

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Станислав Солнцев

Точка лучший банк для малого бизнеса! 3, 5 года вместе. Все супер!

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Точка

Станислав, рады, что вам в Точке нравится. Дальше - больше!

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Вадим Д.

Тинькофф и Точка.
Довели точку до ручки, понимаешь.

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Даулет Алшынбаев

3 года ИП в Точке с самого начала. Любые вопросы решаются, чат с реальной поддержкой, кэш выводится без задержек. Кабинет после последнего апдейта стал с прекрасным UX.

В среднем, раз в месяц звонит то один то другой банк с предложениями, но удобство Точки перевешивает все плюшки. Пока точно перевешивает :)

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Точка

Здорово, что сотрудничество с Точкой пришлось вам по душе. Обещаем и дальше радовать удобными сервисами и классной поддержкой ;)

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Данил

Ребята, когда много независимых компаний. Это хорошо!

Окститесь

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Антон Аверьянов

"Точка" и точка.

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Азамат Салахов

Какие еще паршивые вести в запасе 2022-й нам приготовил?

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Sergei Fedostsev

Ну все, трындец Точке….( печально… А куда идти теперь за расчетником - непонятно….

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Точка

Сергей, не волнуйтесь, для текущих и новых клиентов ничего не меняется: продолжаем их обслуживать :)

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Sergei Fedostsev

Это пока… но в наше нестабильное время непонятно, что будет завтра…

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Точка

Согласны, что неизвестность пугает. Но Точка всегда будет Точкой ;)

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Азамат Салахов

Есть сервис сравнения банков для ИП и ООО. Но вот только без Точки этот список будет куда беднее, в отзывах пишут, что это единственный банк, который не блочит по 115 ФЗ, а заранее в чате предупреждает, а если ничего не меняется, то просто закрывают счет без каких либо блокировок.

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Гражданский танк88

Траст был прокладкой. Потанин собирает мегакорпорацию. так и запомним.

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Oleg Ast

Среди потенциальных покупателей — «Тинькофф» т.е. Потанин и "Росбанк". Земля имеет форму чемодана!

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Евгений Симутин

Расширили бы еще тарифную линейку. Было б вообще огонь!

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Mike Kosulin

Тинькофф — и точка

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Виноватый Валера

У меня к Точке из претензий было:
- нет полу-интегрированной бухслужбы как у модульбанка (за которой люди а не автоматика, а встроенная автоматика точки не умеет в несколько счетов)
- был как то момент когда мне потребовался счет, в валюте одной из стран СНГ, вот прям в выходной. Сказали что сделать могут но надо запрашивать физическую встречу и это будет счет в каком то другом их "отделе"(точки-киви vs точка-открытие или как то так).
Это к вопросу про уровень проблем.
Даже лимит на переводы по СБП на физика (я его использую для переводов на себя, ИП 6% же) примерно в два раза больше оборота в месяц.

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new_comment

Точка и точка!

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Vitaliy O

Пользуюсь и Точкой и Тинькофф (и ещё Сбер, ПСБ, Райффайзен).
Точка с Тинькофф, на самом деле, примерно, одинаковые. И по интерфейсам (включая api) и по качеству поддержки.
Блокировок юр.лиц у Тинькофф не было. Как физика была, но все вполне пристойно и цивилизованно.
Если объединение и произойдет, то, как мне кажется, ни чего в среднесрочной перспективе не поменяется. Для самих банков станет лучше (ниже себестоимость транзакций). Может повысится скорость перечислений между банками.
У точки есть один недостаток - отсутствие своих карт для физиков и развитой банкоматной сети (для мелких предпринимателей это важно). Объединениеи этот вопрос бы решился со временем.
Скорее, больше плюсов от объединения может получиться.
В конце-концов, кто-то должен начать конкурировать со сбором рано или поздно и почему бы этому кому-то не быть в базе Тинькофф или Точкой с весьма неплохими отзывами от потребителей их услуг.

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