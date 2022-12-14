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Полина Лааксо

«Тинькофф» выпустил альтернативу Apple Pay — платёжную наклейку Tinkoff Pay для смартфонов и чехлов Статьи редакции

Со стикером на спинке телефона можно оплачивать покупки через терминал и пользоваться банкоматами, которые поддерживают бесконтактный способ авторизации.

  • Стикер Tinkoff Pay могут заказать владельцы дебетовых карт Tinkoff Black. Наклейка работает как дополнительная карта с платёжной системой «Мир», но привязываться будет к основному счёту владельца.
  • Настройками стикера можно будет управлять из приложения: например, можно будет списывать средства не с дебетовой карты, а с кредитной, или подключить сервис оплаты долями. Пока Tinkoff Pay чёрного цвета, но в будущем компания даст возможность выбирать стикер под цвет телефона или чехла.
  • Пока способ оплаты тестируют сотрудники «Тинькофф», но с января 2023 года он станет доступен всем клиентам. Подписчики тарифов Tinkoff Premium и Private смогут выпустить стикер бесплатно. Для остальных стоимость составит 700 рублей.
  • Оформить заявку можно на сайте уже сейчас или в приложении в 2023 году. Во втором случае нужно будет нажать на главном экране «Открыть новый счёт или продукт», затем выбрать «Заказать допкарту» и «Для себя», а дальше найти в разделе «Пластиковая карта» опцию «Платёжный стикер».
Дополнено в 10:31. Настройки безопасности у стикера такие же, как у карты с бесконтактной оплатой: можно настроить PIN-код и установить лимит по тратам и ограничения на операции. Наклейку также можно будет «заблокировать» в случае кражи или потери, пояснили vc.ru в пресс-службе «Тинькофф».

#тинькофф #новость #applepay

8388 просмотров
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129 комментариев
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 Слава Устинов

мне нравится что на фото смартфон за 100к и с наклейкой вместо nfc

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Ivan Susanin

просто производитель этого смартфона за 100к повел себя как пид... редиска

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8 комментариев
Хлоргексидин

По мне наклейка практичней

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1 комментарий
Rafa Ramazanov

Телефон за 100к
Стикер за 700р
Чехол китайский за 300р
.........
Успех 🥹

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NotFop

У меня карта под чехлом у жены. Работает также и с любыми банками 😁

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Вадим Д.

Ого, у жены есть чехол? Как-то это... необычно.

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8 комментариев
Никита Иванов

Да не всегда срабатывает. Тратишь время у кассы что бы достать карту.

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3 комментария
Александр Рязанов

Если не лопата,не всегда комфортно она там помещается,а так как бы да,рабочая тема

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Egor Gulyaev

Импортозамещение подъехало

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Никита Иванов

Ну а что, и так банкинг в россии достойный, а тут еще новые идеи накидывают. Всегда повод для тестирования. Лучше когда есть выбор))

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Ярослав Золов

Нуда, а зачем пилить приложении делать по если можно просто наклейку бахнуть и дело в шляпе.

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4 комментария
Илья М

... Которое мы заслужили ... не ну так-то креативненько ...

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Ware Wow

лучше бы научились биллить Мир через Казахстан как-то, может лицензию банковскую там купить, чтобы не карты не отсвечивали. и приложение запилить типа кошелек. было бы супер.

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NotFop

Так мир же не привязывается к Эпл пей вроде, не важно какой страны .

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2 комментария
Faceto

Надолго не продержится, Альфа-Банк уже сколько приложений выпускал...

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Ilya Konovalenko

А в чём суть этого? Чтобы что? Миром по факту все равно нигде кроме России и Беларуси толком расплатиться нельзя. Как тут Казахстан поможет?)

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Ruslan

Проблема только с картой мир? Я думал у всех российских

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1 комментарий
Kirill Knoxville

Нормальные люди: используют MirPay
В это время яблочники: ...

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Tony Carson

давай без противоречий, либо нормальные люди, либо используют андроид

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1 комментарий
Ivan Susanin

Не такая это киллер фича, чтобы на другую платформу переезжать...
Когда я копирую текст на лэптопу и тут же вставляю скопированное на телефоне - это не меньший оргазм, чем когда оплачиваю телефоном)

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2 комментария
Rafa Ramazanov
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Глеб Цапля

А что насчет безопасности? Нет какого-то подтверждения покупки, как face id ну или хотя бы ввод пина? Если нет, то кольца кажутся более безопасными

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Фокс Йовович

Откуда известно? Может будет настройка без ОКа не списывать

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2 комментария
Полина Лааксо
Автор

привет! уточнили у «тинькофф» этот моментик — добавили в текст <3

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Andre Macareno

Да это ж небось тупо карта в виде наклейки и будет как настроишь + обязательно от 3000 рублей

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Илья М

Че по безопасности? если гопники отожмут телефон, то что? оплату смогут провести?

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Ivan Susanin

Гопники и карту могут отжать так-то...

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Возрастной утюг

Давно у тебя телефон гопники пытались отжать? Живя в Волгограде, не в самом благополучном районе, со мной это было ОДИН раз, в 2001. И все равно не вышло.

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Андрей Киселев

отрывай наклейку!

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Никита Иванов

Отожмут чехол с наклейкой 😁

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1 комментарий
Вечный клуб

Не понимаю, зачем его брендировать? Сделали бы в виде стикера мемного какого - вообще было б заибись!!

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Aleksei M

Сделают еще, они же делали разноцветные карты, но такая идея может поднять спрос на тинька у молодой аудитории

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Сергей С.
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Андрей Киселев

СтопНал
"Мне плевать на всех, оплачиваю как хочу"

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Вадим Д.

Ну это не прям «замена Apple Pay». Очередной костыль, скорее.

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Слегка Придурковатый

700 рублей за наклейку, лол.

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Никита Иванов

Карту в точке заказывал недавно за 400р

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Faceto

NFC придумывают в 2003 году. Люди до:

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Александр Рязанов

Кто все эти бздуны выше???лесом идите,мне вот лично нравится iPhone 12mini---13mini за компактность и мощность ктобы что там не бухтел,и я очень растроился что убрали оплату,а теперь одна наклеечка и все тип топ, Тинькофф снова растешь в моих глазах,хотя та штука с просмотром видео и оформлением кредита такое дно,что его кому то трудно будет пробить )))

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Тинькофф

Мы не оформляем кредиты за просмотры видео...)))
Скорее всего вы имеете в виду рассрочку за просмотр спецпредложения в приложении. Это сделано для того, чтобы продлить беспроцентный период на покупки. Никаких отдельных кредитов не заводим.

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Ivan Susanin

Величие!
Как же я задолбался вновь таскать с собой пластик...
Благо, попривык хотя бы, то по весне была пара случаев, когда заходил в магазин и понимал, что телефоном/часами больше не оплатить, уже на кассе

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Слегка Придурковатый

Я вот до сих пор не понимаю, в чём проблема с собой пластик таскать? Телефон тяжелее, габаритнее.

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15 комментариев
Пляжный крокодил

Что мешает заказать бесплатно доп.пластик - обрезать по краям чип(который будет еще меньше стикера) и приклеить скотчем под цвет чехла?

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vmp

Наверное антенна, которая размером с карту.

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1 комментарий
Ivan Susanin

кстати, есть схемка, где чип на карте находится?
пошел за ножницами...

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Пляжный крокодил

К слову сейчас почти везде вижу что есть оплата по qr. в целом карту не обязательно таскать,только ради кэшбэка если

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Костя Шарапов

Странная штука

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Абу Суфьян

Да как то нелепо получается с вашим IOS.

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SD1

Вспомнил, как в детстве, когда ввели карточки для проезда в метро, мы с друзьями клали магнитную карту за отворот шапки, подходили к турникету, крестились и "бились челом", после чего проходили.

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Nikolay

Почему сразу не выпустить чехлы Тинькофф. Маржу там явно можно поиметь поболее

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Дмитрий Александров

Что то мне подсказывает, что подтверждение транзакции реализуют через Live-виджет, представленный в iOS 16

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Никита Иванов

Оо, а вот это уже звучит круто) кольца и карты тоже норм, но мне лично кажется, что стикер будет более удобный.

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Морозов Алексей

Мир и сбер у себя в офисах думаю со смеху помирают 😂

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Nikolay

Поясните. Лично буду ждать аналог от Сбера.

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3 комментария
Пляжный крокодил

кстати была конференция у НСПК, подобное показали в виже стикера. у нспк более продвинутое решение с чтением nfc для карт любых банков и переключением их, а у тинькофф просто допка в виде стикера

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Ivan Susanin

такое решение где-то продается уже? что обещали по срокам?

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2 комментария
Александр Рязанов

Опять же НСПК действительно на голову выше,но что то мне говорит что ждать ещё долго будем,там ребята оч медленные,но было бы здорово если я ошибаюсь

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Юрий Коршев

Это киберпанк или еще нет?

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fffggg gggfff

киберпанк - это когда клоуны чип карты под кожу вживляют

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Владимир Покуц

Судя по данным на сайте банка, это та же карта, но в формате стикера. Можно ли это назвать невероятной "альтернативой Apple Pay"? Такую же альтернативу я лет 10 назад проделывал — пластик под чехол клал и шел с важным видом оплачивать. Но, мб, кому и полезно будет.

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Alexey Karimov

У меня просто кроме матерных слов больше нечего сказать по этому поводу, дайте мне такую же работу, я буду тоже самое придумывать

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Andre Macareno

О, прям «Мобильные билеты» вспомнил, когда такие же способы оплаты в сим-карту вставляли

Еще у альфы вроде какой-то похожий прикол лет 10 назад вроде был

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Sergey Pimenov

Отличная тема, молодцы

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Правительственный Мурод

Звучит круто, но лого Тинькова с наклейки я бы хотел убрать.

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dikiy ezh

Сдается мне, что все таки будущее за QR

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Dmitry

Это же явно для яблочников. А что с magic safe на телефоне и чехле? Не зря же на рендере наклейку нацепили в самый низ телефона

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Jami Johnson

Нормальная тема, но я бы не клеил на сам чехол, а на телефон. Надеюсь через чехол бьет сигнал

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Protein Wars

теперь красть будут чехлы с наклейкой, а не телефоны )

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Максим Соколовский

А если на обратную сторону чехла наклеить будет работать?

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Ray Smith

Позорный и ненужный аналог, так же как вкусноточка вместо макдака.

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Александр Рязанов

Макдак отстой,вкусноточка ещё хуже,аналог очень даже нужный,за врага топим?)))

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4 комментария
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