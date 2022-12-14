Дополнено в 10:31. Настройки безопасности у стикера такие же, как у карты с бесконтактной оплатой: можно настроить PIN-код и установить лимит по тратам и ограничения на операции. Наклейку также можно будет «заблокировать» в случае кражи или потери, пояснили vc.ru в пресс-службе «Тинькофф».