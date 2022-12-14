ЦБ предложил давать статус квалифицированного инвестора при наличии юридического образования и любого экономического Статьи редакции
Сейчас экономическое образование засчитывается, но не ото всех вузов.
- Банк России дорабатывает критерии высшего образования, которые учитываются при получении статуса квалифицированного инвестора, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на ЦБ. В частности, регулятор рассматривает возможность включить в них юридическое образование.
- Сейчас для получения статуса квалифицированного инвестора нужно подтвердить свою квалификацию в экономике — это может быть диплом о высшем образовании, но выдать его должен вуз, у которого на момент выдачи документа было право аттестации в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. На 12 декабря таких учреждений в списке ЦБ всего пять.
- Регулятор представил новую концепцию признания квалифицированным инвестором в июле 2022 года: в частности, предложил увеличить с 6 млн до 30 млн рублей размер принадлежащих инвестору активов. В ЦБ отметили, что сделали это, чтобы снизить долю тех, кто получил статус только потому, что у него есть 6 млн рублей — возможно, заёмных.
- Также ЦБ сообщил, что размер требуемых активов может быть разным в зависимости от других критериев — например, оцениваются только активы инвестора или и другие факторы тоже, в том числе и профильное образование.
2114 просмотров
Через месяц:
— образование есть?
— школа, 11 классов.
— поздравляем, уважаемый инвестор! И одноклассников приглашайте, нам нужные квалифицированные кадры.
- Добрый день. Вы знаете что такое рынок?
- Да. У дяди там ларёк с консервами.
- Очень хорошо. Вот вам статус квалла!
А если прошёл в начальных классах курс «Юный трейдер»?
Придурки или нас потихоньку к чему-то ведут?!
интересно как к ним будут обращаться при принятии на работу кассиром?
И одноклассников приглашайте из "Одноклассников", нам нужные квалифицированные кадры.
Наконец-то экономисты нашли свое истинное предназначение
Раз уж такое дело, то предлагаю давать квала всем, кто лайкнул этот коммент.
отошли все)
А этим дуболомам из ЦБ в голову не приходило, что если человек торгует на бирже лет 5 или 10, и не уменьшил свой депозит — то он уже явно вполне состоявшийся инвестор?
Эти дуболомы всё еще в эпохи "без бумажки ты букашка, а с бумажкой - чееоооээээк!"
Ошибка выжившего. Слившие депозит уже вышли в окно.
чот у тебя маленький
"... каждому у кого есть деньги"
* остались
А как же скилбокс?
С дипломом Скилбокса сразу в очередь на министра финансов
Да уберите нахер статус канала. Внезапно, депо слить, можно даже если торговать одним Сбером. Или типа Блекроковские фонды это ужас и скам, а какая-нибудь Обувь России это супертрастовый актив, которым торговать могут все? Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите
Бинго! У меня и юр и эк образование! Кто тут в квалифицированные инвесторы последний?!)))
Вы первый будете
У меня тоже, и?)
Ваш входит в список 5 аттестованных?
Через пару месяцев для этого статуса будут катить даже достижения в стиме у экономических игр!)
Ммм...а можно список?)
О боже, придётся сдуть пыль с диплома! (нет)
Мля, оказывается покупка диплома юриста в какой нибудь заочке, могло стать лучшей инвестицией. 🧐
Звучит хорошо, но экономическое образование и инвестиции не имеют отношения, потому что инвесторы сегодня оценивают в текущих реалиях ситуацию, а учебники по экономики отстают лет на 30. А звучит хорошо
У ЦБ своя атмосфера.
Уже год, как квал, но спасибо, что варианты появляются и у людей будет больше возможностей.
Например, чтобы купить обычные акции из других стран или облигации? Ладно ограничения на всякие опционы с плечами, но почему нельзя покупать обычные бумаги без всяких посредников-фондов, которые берут по 1% за то, что у них есть кнопочка покупки евро облигаций?
Как юридическое образование может помочь инвестировать?
Поможет судится, когда деньги потеряет. Такой прозрачный намек.)
А кто знает если у меня факультет экономический в плешке, но специальность нет, прокатит? Смотрят на специальность?
Ты хочешь стать квалифицированным инвестором? Зачем?
Подожди месяцок
Это всё хуйня по сравнению с тем, во что скоро превратится виси. Зацените и охуейте с этого днища: https://dtf.ru/team/1503225-novye-layki
да в жизни тебе лайк не поставлю, если так будет.
Это ж такой косяк и прям на людях
То есть, им не хватает инвесторов, я правильно понимаю? Не от доброты же души они смягчают требования
Все открываю суб брокера у меня юр.образование как раз ) но вообще это дичь
О, а можно еще всех кто уборщиком в сбере не через подрядную организацию работал квалами сделать?
Наконец то Димон сможет счет в РФ открыть, такъ победимъ!
Отсутствие квала очень мешает деньги спускать.
Черт, а я повар) и уже торговал раньше на бирже) все, уберут статус квала мне?)
Лохов с деньгами всё меньше и меньше.
В каждой фразе, построенной по схеме "<что-то от государства > предлагает давать <Х>" в моей голове X автоматически вычисляется в "пизды избирателям".
Напасть какая-то
Заживут теперь с таким-то статусом