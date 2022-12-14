Финансы
Живой Женя

ЦБ предложил давать статус квалифицированного инвестора при наличии юридического образования и любого экономического Статьи редакции

Сейчас экономическое образование засчитывается, но не ото всех вузов.

  • Банк России дорабатывает критерии высшего образования, которые учитываются при получении статуса квалифицированного инвестора, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на ЦБ. В частности, регулятор рассматривает возможность включить в них юридическое образование.

Мы считаем, что любое экономическое образование, полученное в государственном вузе, должно приниматься при рассмотрении заявки на получение статуса. Кроме того, обсуждается возможность учитывать и юридическое образование: насколько его достаточно и в сочетании с какими дополнительными требованиями оно может учитываться.

ЦБ
  • Сейчас для получения статуса квалифицированного инвестора нужно подтвердить свою квалификацию в экономике — это может быть диплом о высшем образовании, но выдать его должен вуз, у которого на момент выдачи документа было право аттестации в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. На 12 декабря таких учреждений в списке ЦБ всего пять.
  • Регулятор представил новую концепцию признания квалифицированным инвестором в июле 2022 года: в частности, предложил увеличить с 6 млн до 30 млн рублей размер принадлежащих инвестору активов. В ЦБ отметили, что сделали это, чтобы снизить долю тех, кто получил статус только потому, что у него есть 6 млн рублей — возможно, заёмных.
  • Также ЦБ сообщил, что размер требуемых активов может быть разным в зависимости от других критериев — например, оцениваются только активы инвестора или и другие факторы тоже, в том числе и профильное образование.

Само понятие квалификации — это прежде всего образовательный уровень и опыт, а не определённое количество своих или заёмных денег. Только знания и опыт позволяют инвестору понимать сложные инструменты, адекватно оценивать рискованные сделки.

ЦБ

#новость #цб #квалифицированныйинвестор

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65 комментариев
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 Вадим Д.

Через месяц:
— образование есть?
— школа, 11 классов.
— поздравляем, уважаемый инвестор! И одноклассников приглашайте, нам нужные квалифицированные кадры.

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ИгорьOK

- Добрый день. Вы знаете что такое рынок?
- Да. У дяди там ларёк с консервами.
- Очень хорошо. Вот вам статус квалла!

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1 комментарий
Кто-то такой

А если прошёл в начальных классах курс «Юный трейдер»?

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1 комментарий
Иван Серик

Придурки или нас потихоньку к чему-то ведут?!

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1 комментарий
Анатолий Морозов

интересно как к ним будут обращаться при принятии на работу кассиром?

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1 комментарий
Сарыньнакичку

И одноклассников приглашайте из "Одноклассников", нам нужные квалифицированные кадры.

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Игорь Широкопояс

Наконец-то экономисты нашли свое истинное предназначение

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Вася Пражкин

Раз уж такое дело, то предлагаю давать квала всем, кто лайкнул этот коммент.

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Музыкальный американец

отошли все)

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2 комментария
Alexey V

А этим дуболомам из ЦБ в голову не приходило, что если человек торгует на бирже лет 5 или 10, и не уменьшил свой депозит — то он уже явно вполне состоявшийся инвестор?

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Музыкальный американец

Эти дуболомы всё еще в эпохи "без бумажки ты букашка, а с бумажкой - чееоооээээк!"

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Германский холод

Ошибка выжившего. Слившие депозит уже вышли в окно.

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Слегка Придурковатый
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Музыкальный американец

чот у тебя маленький

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1 комментарий
Andrei M

"... каждому у кого есть деньги"

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ИгорьOK

* остались

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segamega

А как же скилбокс?

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Олег Павлов

С дипломом Скилбокса сразу в очередь на министра финансов

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2 комментария
Игорь Ромин

Да уберите нахер статус канала. Внезапно, депо слить, можно даже если торговать одним Сбером. Или типа Блекроковские фонды это ужас и скам, а какая-нибудь Обувь России это супертрастовый актив, которым торговать могут все? Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите

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Роман Шепелев

Бинго! У меня и юр и эк образование! Кто тут в квалифицированные инвесторы последний?!)))

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Sergeant Ding

Вы первый будете

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Музыкальный американец

У меня тоже, и?)
Ваш входит в список 5 аттестованных?

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ИгорьOK

Через пару месяцев для этого статуса будут катить даже достижения в стиме у экономических игр!)

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Музыкальный американец

Ммм...а можно список?)

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3 комментария
Кто-то такой

О боже, придётся сдуть пыль с диплома! (нет)

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Николай Николаев

Мля, оказывается покупка диплома юриста в какой нибудь заочке, могло стать лучшей инвестицией. 🧐

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Евгений

Звучит хорошо, но экономическое образование и инвестиции не имеют отношения, потому что инвесторы сегодня оценивают в текущих реалиях ситуацию, а учебники по экономики отстают лет на 30. А звучит хорошо

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Николай Немилостивый

У ЦБ своя атмосфера.

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Volodya Agadzhanov

Уже год, как квал, но спасибо, что варианты появляются и у людей будет больше возможностей.

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James B
Только знания и опыт позволяют инвестору понимать сложные инструменты, адекватно оценивать рискованные сделки.

Например, чтобы купить обычные акции из других стран или облигации? Ладно ограничения на всякие опционы с плечами, но почему нельзя покупать обычные бумаги без всяких посредников-фондов, которые берут по 1% за то, что у них есть кнопочка покупки евро облигаций?

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Ол Сен

Как юридическое образование может помочь инвестировать?

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Spoilerok

Поможет судится, когда деньги потеряет. Такой прозрачный намек.)

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Двадцать Один

А кто знает если у меня факультет экономический в плешке, но специальность нет, прокатит? Смотрят на специальность?

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Barbos

Ты хочешь стать квалифицированным инвестором? Зачем?

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1 комментарий
ИгорьOK

Подожди месяцок

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Это всё хуйня по сравнению с тем, во что скоро превратится виси. Зацените и охуейте с этого днища: https://dtf.ru/team/1503225-novye-layki

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Музыкальный американец

да в жизни тебе лайк не поставлю, если так будет.
Это ж такой косяк и прям на людях

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5 комментариев
Олег Макаров

То есть, им не хватает инвесторов, я правильно понимаю? Не от доброты же души они смягчают требования

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Денис Вершинин

Все открываю суб брокера у меня юр.образование как раз ) но вообще это дичь

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Andre Macareno

О, а можно еще всех кто уборщиком в сбере не через подрядную организацию работал квалами сделать?

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Цкуро Бесцветный

Наконец то Димон сможет счет в РФ открыть, такъ победимъ!

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Thom322

Отсутствие квала очень мешает деньги спускать.

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Евгений Широков

Черт, а я повар) и уже торговал раньше на бирже) все, уберут статус квала мне?)

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Vlad

Лохов с деньгами всё меньше и меньше.

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Я никто и звать меня никак

В каждой фразе, построенной по схеме "<что-то от государства > предлагает давать <Х>" в моей голове X автоматически вычисляется в "пизды избирателям".
Напасть какая-то

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kit

Заживут теперь с таким-то статусом

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