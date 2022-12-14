Мы считаем, что любое экономическое образование, полученное в государственном вузе, должно приниматься при рассмотрении заявки на получение статуса. Кроме того, обсуждается возможность учитывать и юридическое образование: насколько его достаточно и в сочетании с какими дополнительными требованиями оно может учитываться.