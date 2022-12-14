На самом деле Кудрин входит в курс дел в компании уже несколько месяцев, рассказывают собеседники The Bell в компании. Он искренне рад своему новому месту и не смущается отсутствия опыта в бизнесе — Кудрин считает, что работал в советах директоров многих госкомпаний и тут «тоже разберётся».

Работает он допоздна, все время на связи в мессенджерах, всегда предупреждает перед звонком и даже просит называть себя только по имени, чтобы было «как в „Яндексе“», рассказывает один из сотрудников компании. На свой первый хурал Кудрин тоже пришел «как в „Яндексе“»: в джинсах и кроссовках, и сказал, что «даже не размышлял», когда его позвали в компанию.



По словам одного из менеджеров, Кудрин действительно старается во всём разобраться и глубоко вникает в детали: например, когда обсуждали какую-то технологию и он не понял, как она работает, Кудрин попросил организовать лекцию, которую прослушал целиком.

Сейчас должность Кудрина — «советник по корпоративному развитию», «но так будет не всегда». Предполагается, что в будущем он может возглавить совет директоров нового холдинга, который объединит основные активы «Яндекса».