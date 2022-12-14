Финансы
Живой Женя

Спасти от проблем с государством: The Bell — о деталях перехода Кудрина в «Яндекс» и борьбе за власть внутри компании Статьи редакции

Главное из материала издания.

  • 5 декабря Алексей Кудрин подтвердил, что перешёл в «Яндекс» на должность советника по корпоративному развитию. Он ушёл в бизнес после 25 лет работы чиновником — в том, как он оказался в компании и зачем «Яндекс» и Кудрин понадобились другу другу, разбирался The Bell.
  • Впервые о приходе Кудрина в компанию в июне 2022 года сообщила «Медуза». В самом «Яндексе» тогда это отрицали — как говорят источники издания, в компании действительно не сразу об этом узнали.
  • Кудрин понадобился сооснователю компании Аркадию Воложу, говорили летом источники The Bell. По их словам, последний хотел вывести часть активов за рубеж — в том числе беспилотники и облака, «Яндекс» при этом поменял бы структуру управления. С этим якобы и должен был помочь экс-глава Счётной палаты.
  • Волож последние годы пытался уменьшить зависимость «Яндекса» от России, но повернуть компанию в другую сторону, «когда всё прёт», было сложно. Но после начала «спецоперации» в подразделении, которое работало над беспилотниками, всё «посыпалось мгновенно»: в Yandex Self Driving Group при оценке в $5 млрд должен был зайти крупный автопроизводитель, но этого не случилось.
  • При этом вывести часть бизнеса было не только желанием Воложа: речь шла о shareholder value — для акционеров стоимость всех бизнесов измерялась «миллиардами», а совет директоров должен был в экстремальной ситуации эту ценность для них сохранить. Иначе резкие шаги могли обернуться потерями акционеров, а впоследствии судебными разбирательствами и риском уголовного преследования.
  • Одобрить «развод» Кремль должен был и потому, что у компании должен был появиться «понятный власти» собственник вместо Воложа, а также из-за передачи важных технологий за рубеж. Обратиться именно к Кудрину как к переговорщику мог подсказать остававшийся в совете директоров инвестбанкир Чарльз Райан. Он возглавляет компанию по управлению активами UFG Asset Management, специалисты которой работали над схемой раздела «Яндекса». Предложение Кудрину «стать частью команды» летом сделал совет директоров.

Нужно ли было «спасать» «Яндекс»

  • В компании появление Кудрина преподносят как попытку спасти «Яндекс» от «неминуемых проблем с государством». После начала «спецоперации» стало понятно, что головная компания не может оставаться в Нидерландах, большая часть акций — у западных фондов, а совет директоров состоять наполовину из иностранцев.

  • Сначала были проблемы с «Новостями» и «Дзеном», весной на «Яндекс» началась информационная атака из-за массового отъезда сотрудников, а среди возможных сценариев развития событий всерьёз обсуждали национализацию, говорит один из источников, близких к компании. Другой утверждает, что грозящие «Яндексу» «опасности» были сильно преувеличены. Но легенды о национализации помогли «ввести в игру Кудрина».

  • Со своей ролью Кудрин справляется вне зависимости от того, нужно было «спасать» «Яндекс» или нет: сейчас кажется, что никто, кроме него, не смог бы провернуть подобную историю. Если бы не он, «компании бы уже не было», говорит один из источников. А Тигран Худавердян на одном из последних хуралов (собрание компании) заявил, что Кудрин — «не огосударствление, а гарантия того, что „Яндекс“ таким не станет».

Как Кудрин осваивается в «Яндексе»

  • На самом деле Кудрин входит в курс дел в компании уже несколько месяцев, рассказывают собеседники The Bell в компании. Он искренне рад своему новому месту и не смущается отсутствия опыта в бизнесе — Кудрин считает, что работал в советах директоров многих госкомпаний и тут «тоже разберётся».

  • Работает он допоздна, все время на связи в мессенджерах, всегда предупреждает перед звонком и даже просит называть себя только по имени, чтобы было «как в „Яндексе“», рассказывает один из сотрудников компании. На свой первый хурал Кудрин тоже пришел «как в „Яндексе“»: в джинсах и кроссовках, и сказал, что «даже не размышлял», когда его позвали в компанию.

  • По словам одного из менеджеров, Кудрин действительно старается во всём разобраться и глубоко вникает в детали: например, когда обсуждали какую-то технологию и он не понял, как она работает, Кудрин попросил организовать лекцию, которую прослушал целиком.

  • Сейчас должность Кудрина — «советник по корпоративному развитию», «но так будет не всегда». Предполагается, что в будущем он может возглавить совет директоров нового холдинга, который объединит основные активы «Яндекса».

  • Главный вопрос на повестке компании: кому именно достанется контроль в «Яндексе» после ухода Воложа. Пока схема такая — главным акционером станет специальный фонд, куда войдут Кудрин и трое топ-менеджеров «Яндекса». Доля Кудрина будет выше, чем у топ-менеджеров. А борьба идёт за то, как будет проходить процесс принятия решение и насколько конкретно у Кудрина будет больше власти, чем у других.

#новость #яндекс #кудрин

4336 просмотров
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47 комментариев
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 Dimitri

Быстрее бы страну спасти от такого государства.

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Юрий Антонов

Спасти страну от государства… Мда. А за этим следует «спасти» территорию от людей.

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Вечный ZOV

Консерва и не такое пишет о нашей стране

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Павел

Юрий, привет, вы почему на фронтэнде а не на фронте? Чё за хуйня не понял

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Юрий Антонов

Вопрос глупый. Почему я там должен быть? Почему ты не там?

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Олег Макаров

А эти %% за «развод» это точно не коррупция?
Точно?

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Таир Бакиев

ну учитывая что Кудрин ушел из правительства, то какая ж тут коррупция. Лоббизм есть, но он у нас вроде не наказуем

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Сергей Торяников

Как бы национализировать все крупные организации в рф

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Den

Чтобы не иметь проблем с государством, мы вам человечка пришлем своего, он войдет в руководство. Что-то один фильмец это напоминает

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Вечный ZOV

В этом фильмеце прекрасно показано как таких персонажей выводят из игры

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Наглый Кот

Какая же у нас конченная власть. Такой потенциал и людей надо умудриться так бездарно просрать.
В который раз убеждаюсь, что у нас в стране все происходит вопреки, а не благодаря государству.

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Alexey V

«появление Кудрина преподносят как попытку спасти «Яндекс» от «неминуемых проблем с государством» — 2022 год на дворе, а без «крыши» в этой стране так ничего существовать и не может.
Словно 1992 никуда не уходил.

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Александр

рецидив (

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Eozvarit

Какое share holder value несуществующих зарубежных проектов, если оно всё формируется Поиском в России, Такси в России, Маркетом в России и Дзеном (до продажи) в России. Единственный международный проект, формировавший shareholder value - Clickhouse Миловидова.
Не верите мне, почитайте обзоры американских инвестбанков, которые они писали для американских инвестфондов, которым и принадлежит процентов 70 Яндекса

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Денис Демидов

Ваши рассуждения имели смысл до 24.02, а сейчас у них выбор невелик, либо уехать хоть с чем-то, либо с голой жопой совсем, у того же беспилотника хорошие перспективы!

Посмотрите за какие копейки Тиньков вышел из банка, вряд ли он сошел с ума...

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Eozvarit

Зачем инвестфондам сходить с ума и куда-то выходить? Яндекс показывает рекорды по выручке, все растет, куча возможностей из-за ухода конкурентов. А они и 20 лет могут подождать - это private equity, у них только бизнес, никаких эмоций.
И тут Волож все бросает и их фактически кидает. Вот увидите, американские фонды только будут рады появлению Кудрина - это очень понятный им человек.

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Денис Демидов

Полагаете, американские фонды смогут ослушаться команд от своего правительства?
Полагаю, именно они инициаторы всего этого, а Волож уже исполнитель.
Яндекс стал мощным политическим рычагом в РФ, а значит слишком токсичным для американских фондов, которым проще зафиксировать убытки

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Eozvarit

Инвесторы private equity это тот самый deep state. Президент - это их наемный чиновник )

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Денис Демидов

Вы не очень понимаете как их система работает, это еще со времен Римской Империи пошло, когда большие дяди исполняют законы наравне с рядовыми, так сохраняют управляемость системой, которая бесценна по сравнению с копейками потерянными в яндексе.
Это в папуасиях принято деньги ставить выше возможности их заработать в будущем...

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Eozvarit

Спасибо за смешную шутку!

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Денис Демидов

Это не шутки, управлять большой цивилизацией, сытый голодного не разумеет

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Вечный ZOV

Точнее передает смысл deep power

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JWST

Друг, у тебя сапожное восприятие мира. Яндекс это не компания, которая уголь в шахте добывает, ее EV делают люди, и из-за действий государства нашего, эти люди ещё в марте уехали из страны! Волож это прекрасно понимает, поэтому пытается хоть что-то спасти, т.к. без своих разработчиков и исследователей его компания ничего вообще не стоит.

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Вадим Д.
«понятный власти» собственник

Прекрасная формулировка и описание всего происходящего.

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Иван Серик
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Сергей Мазур

Пришел такой на совет директоров, чтобы казаться "как в Яндексе"

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Портянки Леры

Все было не так. Рассказываю. Яндекс, это стратегический актив, в который государство, естественно вливало баблос. Все это уходило в песок - сервисы на уровне прототипа, копирака каждого шага Google и просто растраты. Сотрудники Яндекс десятилетеями сидят на стуле и непонятно чем занимаются. Нет ни стратегии, ни продуктовой разработки, ничего. Только одна инструкция сверху "чтобы не хуже чем у Google, потому как если тот отключат, российской экономике придет пиздец".

Так и жили, пилили и нихера не далали. А тут СВО. Волож надумал слинять. А как делить то, если деньги государственные? Тут то и потребовался чиновник высокого ранга, чтобы договорился.

От Кудрина другой пользы никакой. Он может изображать из себя кого хочешь, но Счетная Палата под его руководством все еще находится на уровене палеолита. Там нет ничего, ни технологий, ни процессов, ни целей, ничего.

Волож свалит. Дорого конечно не продаст никому не нужнын и устаревшие технологии.. но ему одному хватит, а Кудрин получит свою долю за просто хер и успешно развалит Яндекс.

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Худой паук например

Да нет же, все было по другому!
В процессе возгорания метана в верхних слоях атмосферы Венеры сформировался узкий луч, который попав в район России, усилился за счёт эффекта линзы с последующим хлопком, произведя разрушения в головах, вернулся назад.
Вот как все было..!

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Виктор Исаков

J, ты ли это?🙂

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Asher Kasman

Тогда у Воложа должны забрать все получается. Не клеится ваша версия

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Eozvarit

Ну вам же еще не объявили конфигурацию после разделения компаний )
Я уверен, вы будет удивлены, как близко вы были к истине

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JWST

У Российского Яндекса останутся только активы российские, никаких технологий. Как может быть иначе, если ключевые разработчики и исследователи не хотят работать в РФ?

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Портянки Леры

Так и забрали у него Яндекс, оставят кусок, чтобы не болтал. Наверняка, там не очень все чисто было.

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Драка вегетарианца с людоедом
устаревшие технологии

настолько устаревшие, что Netflix использует яндексовский CatBoost для своего алгоритма рекомендаций, а такие компании как Tesla, eBay, Uber и Spotify ведут свои базы данных на яндексовском же ClickHouse

https://www.zdnet.com/article/cat-boost-machine-learning-framework-from-yandex-boosts-the-range-of-artificial-intelligence/
https://clickhouse.com/customer-stories

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Я никто и звать меня никак

Каждому ларьку по Кудрину!

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Богатый каякер

Ой, а как же так, нелибералы говорили, что зэ бэлл и медуза всегда врут

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stark

Какой же Волож пи… нехороший человек, из всех сил подмахивал государству, а потом такой россиянам - «давайте ребятки дальше без меня, я на Кипр коктейли пить»

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Марат

где тут связь? он ничего не должен ни государству, ни людям

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Zoringer

Может это и хорошо, что Сегалович не видит всего этого пиздеца(

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Evgeny Voronkov

Тигран НаХУРАЛевсехвертян
Пришел Алексей и продолжил )

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Юрий Антонов

Событие рассматривается с уровня кадрового подбора персонала. Но Кудрин это представитель управленческой «элиты» страны. А такие люди не меняют места по таким же мотивам как рядовой сотрудник какого-либо предприятия. Здесь причины гораздо глубже. И уж точно Кудрин не будет защищать от ухода важных технологий за рубеж. А слова Худавердяна это подтверждают. Примечательно, что в Яндексе не знали, что им назначили Кудрина. Совет директоров, который наполовину состоит из иностранцев и иностранные владельцы, у которых большая часть акций компании, просто решили, что одним из основных руководителей теперь станет Кудрин и даже не посчитали нужным сообщать об этом руководству компании.

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Германский холод

Без Бобука Яндекс уже не тот.

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Стас

Григорий, перелогиньтесь

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Ed R

Пускай себя сами спасут сначала и начнут с курицы, которая несет им яйца - яндекс директ на голову отстает от гугла, интерфейсы новый и старый постоянно переключаются и путаются - какая то каша постоянно. Управление аккаунтом в разы сложнее, чем google ads. Про надоедливых менеджеров, которые постоянно снуют и пытаются «помочь» освоить бюджет я молчу - они реально надоедают. За 10 лет я ни с одним менеджером гугла не общался, а из яндекса их было больше десятка.

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Скрытый Потанцевал

новое название – Пропаганда и точка.ру
если нравится, готов передать за вознаграждение

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лемончелло

спасти от бремени успеха

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Alex

Кудрину респект
100% профи

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