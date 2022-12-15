День 295: Минтранс предложил запретить европейским транспортникам свободно ввозить в Россию бумагу и картон Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 15 декабря: доллар — 63,35 рубля, евро — 67,44 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,66 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,54 рубля, евро — по 74,65 рубля.
Кто и как адаптируется
Гендиректор производителя растительных продуктов Velle Артур Сираканян и ресторатор Владислав Романовский учредили ООО «Кофе Дринкс» и подали заявку на регистрацию знака Velle Coffee. Собеседники «Ъ» полагают, что компания хочет развивать сеть кофеен, чтобы сбывать продукцию Velle. Рынок растительных аналогов молока столкнулся в 2022 году со снижением спроса.
Фонд основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко «Тилтех капитал» вложил в российского одёжного ритейлера Noun 290 млн рублей. Деньги потратят на запуск франшизы, открытие склада и офиса в Москве, а также новых магазинов. Аналитики отмечают, что у Noun есть преимущество: ритейлер работает в нижнеценовом сегменте, откуда ушли зарубежные компании вроде H&M и Uniqlo.
Депутаты от комитета нижней палаты по обороне предложили новые меры, чтобы защитить мобилизованных и контрактников, проходивших службу «во время чрезвычайных обстоятельств»: дать им преимущественное право устроиться на должность не ниже занимаемой до службы.
Автомобильная компания «Соллерс» хочет локализовать сварку и окраску своих лёгких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго» к концу первого квартала 2023 года и за два-три года достичь объёмов производства в 30 тысяч транспортных средств в год.
Федеральное казначейство предложило проводить все сделки по продаже активов госкомпаний в государственной информсистеме «Торги». Сейчас с «Торгами» интегрированы несколько федеральных электронных площадок: они должны фиксировать там аукционы с госимуществом, но не с активами госкомпаний.
Какие есть проблемы и трудности
Минтранс предложил запретить свободный проезд транспорта из ЕС, который ввозит в Россию бумагу и картон — в частности тех, что используют для упаковки продуктов питания. Об этом «Ведомостям» рассказали трое топ-менеджеров компаний-производителей рыбы, молока и мясной продукции, а также в ассоциации поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
Несколько российских авиакомпаний попросили Росавиацию разрешить летать в Египет через Сирию, так как Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен «фактически перекрыли» воздушный коридор самолётам с двойной регистрацией. Запрет Росавиация выдвинула ещё в 2013 году из-за угрозы обстрела самолётов.
Контекст
С 24 февраля по 1 сентября 2022 года доходы от рекламы самых просматриваемых видеоблогеров российского сегмента YouTube упали на 142,6 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общая стоимость интеграций, исключая скрытые виды рекламы вроде продакт-плейсмента, в итоге составила 481 млн рублей.
Рынок краудлендинга по итогам 2022 года может составить 11,5 млрд рублей, а в следующем году удвоиться. Но темпы его роста в среднем сократились — из-за менее рискованного поведения заёмщиков и регуляторных ограничений. В ноябре объём выданных займов лишь на 2,7% превысил показатели октября. В октябре, для сравнения, месячный прирост составил 15%.
Новости предыдущего дня, 14 декабря — здесь.
Так уже не по Воронежу нихуя, сами по себе бьют. Ебанутые законы надо же печатать на чем-то, а береста не подойдет.
Похоже, нашли другое решение: через глашатаев будут доносить до народонаселения, на площадях и рынках. У Кудрина теперь много курьеров — донавесят функцию, так сказать.
через глашатаем на рынках и площадях это прям сильно)
В этом есть какой-то тайный смысл, неведомый простому обывателю. Но это не точно🙃
Хорошо что законы принимают не комментаторы на VC :-)
Ну спортсмены и актеры, это, конечно, намного лучше
Ну спортсмены, по крайней мере, в спорте добились определённых результатов, хотя это не делает их знатными законотворцами, это верно.
а я мать! троих детей вырастила!
че мне этот валуев, который только по башке и получал всю жизнь! пусть поживет с моё!
Читая комменты на VC - лучше :-)
Своего картона нет, но запретить надо
Справедливости ради локализованные и работающие производства есть. У кого-то полный цикл, у кого-то нет. Другое дело что выделеный картон сложнее стало делать из-за того, что химия вся была не российская.
По сравнению с финским конечно разница все еще огромная. Да и не возят почти финны сюда. А китайцы возят. Но довольно долго везут.
Картон конечно же не выделеный, а выбеленный. Ошибку заметил слишком поздно.
был выбеленный, а сдал выделенный товарищем майором по разнарядке
А кто кроме Краснокамска в России ещё его производит?
До Нового года 16 дней, а сегодня День чая. С праздником!
Евробаксы всё крепчают.
Растительное молоко не в почёте, ресторатор и производитель организуют схему его сбыта через кофейни.
Ритейлер нижнеценовой одежды получил деньги на развитие.
Депутаты защищают мобилизованных от безработицы, но это не то, что им нужно.
Сварка и окракта-то не локализованы. А Соллерсу это очень нужно.
Активы госкомпаний пойдут с «Торгов».
Минтранс против упаковки продуктов, особенно если бумагу везут из ЕС.
Летать в Египет безопаснее через Сирию, да и других коридоров практически не осталось.
Доходы блогеров в YouTube упали в этом году. В этом году вообще многое упало.
Отличного дня и хорошего настроения всем 🤘🏻
Депутаты защищают мобилизованных от безработицы, хотя было бы неплохо защитить их от мобилизации и всех вообще от самих депутатов. Кто "за"?
Защитить от мобилизации? А воевать кто будет по вашему мнению? Или да ладно, как-нибудь само рассосется.
Кто хочет, тот пусть и воюет
Лучшее предложение. Заодно и поголовье идиотов в стране сократится.
Уважаемый Денис, а вы почему ещё не на фронте? Не дело.
Желательно никто
Армия же... или...???
дык, это. ты.
А то не рассосётся
"Минтранс предложил запретить свободный проезд транспорта из ЕС, который ввозит в Россию бумагу и картон"
Мы и сами можем ударить себя в псину, для этого даже Китай не всегда нужен.
А где наш картон, бумага, упаковка и все остальное, интересно узнать?
Действительно, пора возродить Байкальский ЦБК. А то Байкал слишком чистый стал, лол.
А других вариантов у нас быть не может, ага )
Ну а чё, ЕС вон придется идти по пути деиндустриализации и НЕ зелёной энергетики, а мы чё, рыжые что-ли)
Надеюсь после всех запретов в России востанет свое производство.
Справедливости ради экономический блок у руля страны очень сильный, что нельзя сказать про другие блоки.
Восстанет с колен и выкопает себе яму и в неё ляжет
Ну ты опдумай.
Предвещали пиздец экономике, но она вроде как стоит.
Предвещали бакс по 200р, вроде как по 70 можно купить
Запретили нефть - привет азия, привет черный рынок
Запретили товары - привет Азия, привет свои производства.
А что там у пендосов ? опять подняли ставку вроде как.
Ну как бы доллар по 70 руб. можно только виртуальный купить - без возможности вывода в наличные и перевода по SWIFT, чем он тогда от "билета МММ" отличается?
Из-за картона никто не обратил внимание на то что тилтех вложился в ноунейм сеть магазинов одежды суммой в 290лямов!
Допустим они готовы вкладывать в такой проект с форвард р/е 3 (ну вот вдруг), предположим эта сумма аж за 50% доли, два предположения очень с натяжкой в бОльшую сторону, это типа прогноз средней ебитды 16лямов в месяц, при среднем рентабельности по операционке этож больше 100 лямов выручки в месяц! А если вернуться ближе к реальности - 150-200 лямов.
Зная индустрию, выглядит нереалистично. Очень странно и удивительно
Ярославского блогера Андрея Алексеева (признан иноагентом в России) впервые в России оштрафовали на 10 тыс. руб. за недостаточно большой шрифт «иноагентской» плашки, пишет газета «Коммерсантъ».
1 апреля блогер не сопроводил видеозапись, размещенную в соцсети «ВКонтакте», маркировкой «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ...». А на «иноагентской» плашке к аудиозаписи 12 мая, не соответствовал требованиям Роскомнадзора размер шрифта.
Блогер написал уведомление при помощи клавиши Caps Lock, которая меняет строчные буквы на прописные. Однако сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области пришли к выводу, что во «ВКонтакте» прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных. «Эксперт Кузьмин с линейкой измерял соотношение этих самых шрифтов и пришел к выводу, что соотношение у нас какого-то лешего 1:1», — рассказал Алексеев в своем телеграм-канале.
Власти требуют, чтобы шрифт уведомления о статусе иноагента был в два раза больше шрифта сообщения.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/12/2022/639aa5659a7947238cbb94d4?from=newsfeed
Сдаётся мне, эти «аналитики» в башне Федерация сидят, как минимум, и даже не подозревают о том, что такое на самом деле «нижнеценовой сегмент одежды»
Главное, чтобы туалетную ввозили. А то вдруг снова ковид со всеми вытекающими)
Опять всех переиграли.
Новый уровень дна достигнут
Сыглы, давно пора свой лес вырубить, а то че это
Дак это говорят Китай успешно делает за нас.