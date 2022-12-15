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Финансы
Полина Лааксо

День 295: Минтранс предложил запретить европейским транспортникам свободно ввозить в Россию бумагу и картон Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Известия»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 декабря: доллар — 63,35 рубля, евро — 67,44 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 64,40 рубля, евро — 68,78 рубля.

Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 63,99 рубля, евро — 68,34 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,66 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,54 рубля, евро — по 74,65 рубля.

Кто и как адаптируется

Гендиректор производителя растительных продуктов Velle Артур Сираканян и ресторатор Владислав Романовский учредили ООО «Кофе Дринкс» и подали заявку на регистрацию знака Velle Coffee. Собеседники «Ъ» полагают, что компания хочет развивать сеть кофеен, чтобы сбывать продукцию Velle. Рынок растительных аналогов молока столкнулся в 2022 году со снижением спроса.

Фонд основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко «Тилтех капитал» вложил в российского одёжного ритейлера Noun 290 млн рублей. Деньги потратят на запуск франшизы, открытие склада и офиса в Москве, а также новых магазинов. Аналитики отмечают, что у Noun есть преимущество: ритейлер работает в нижнеценовом сегменте, откуда ушли зарубежные компании вроде H&M и Uniqlo.

Депутаты от комитета нижней палаты по обороне предложили новые меры, чтобы защитить мобилизованных и контрактников, проходивших службу «во время чрезвычайных обстоятельств»: дать им преимущественное право устроиться на должность не ниже занимаемой до службы.

Автомобильная компания «Соллерс» хочет локализовать сварку и окраску своих лёгких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго» к концу первого квартала 2023 года и за два-три года достичь объёмов производства в 30 тысяч транспортных средств в год.

Купить рекламу Отключить

Федеральное казначейство предложило проводить все сделки по продаже активов госкомпаний в государственной информсистеме «Торги». Сейчас с «Торгами» интегрированы несколько федеральных электронных площадок: они должны фиксировать там аукционы с госимуществом, но не с активами госкомпаний.

Какие есть проблемы и трудности

Минтранс предложил запретить свободный проезд транспорта из ЕС, который ввозит в Россию бумагу и картон — в частности тех, что используют для упаковки продуктов питания. Об этом «Ведомостям» рассказали трое топ-менеджеров компаний-производителей рыбы, молока и мясной продукции, а также в ассоциации поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Несколько российских авиакомпаний попросили Росавиацию разрешить летать в Египет через Сирию, так как Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен «фактически перекрыли» воздушный коридор самолётам с двойной регистрацией. Запрет Росавиация выдвинула ещё в 2013 году из-за угрозы обстрела самолётов.

Контекст

С 24 февраля по 1 сентября 2022 года доходы от рекламы самых просматриваемых видеоблогеров российского сегмента YouTube упали на 142,6 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общая стоимость интеграций, исключая скрытые виды рекламы вроде продакт-плейсмента, в итоге составила 481 млн рублей.

Рынок краудлендинга по итогам 2022 года может составить 11,5 млрд рублей, а в следующем году удвоиться. Но темпы его роста в среднем сократились — из-за менее рискованного поведения заёмщиков и регуляторных ограничений. В ноябре объём выданных займов лишь на 2,7% превысил показатели октября. В октябре, для сравнения, месячный прирост составил 15%.

Источник: «Коммерсантъ»

Новости предыдущего дня, 14 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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Органический фитиль
Запретить бумагу и картон

Так уже не по Воронежу нихуя, сами по себе бьют. Ебанутые законы надо же печатать на чем-то, а береста не подойдет.

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Вадим Д.

Похоже, нашли другое решение: через глашатаев будут доносить до народонаселения, на площадях и рынках. У Кудрина теперь много курьеров — донавесят функцию, так сказать.

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Дмитрий Ткачев

через глашатаем на рынках и площадях это прям сильно)

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Сергей Я

В этом есть какой-то тайный смысл, неведомый простому обывателю. Но это не точно🙃

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And

Хорошо что законы принимают не комментаторы на VC :-)

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Vyacheslav Zhitomirskiy

Ну спортсмены и актеры, это, конечно, намного лучше

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Вадим Д.

Ну спортсмены, по крайней мере, в спорте добились определённых результатов, хотя это не делает их знатными законотворцами, это верно.

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Инженер-душнила

а я мать! троих детей вырастила!
че мне этот валуев, который только по башке и получал всю жизнь! пусть поживет с моё!

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And

Читая комменты на VC - лучше :-)

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Max

Своего картона нет, но запретить надо

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Дмитрий Валерьевич

Справедливости ради локализованные и работающие производства есть. У кого-то полный цикл, у кого-то нет. Другое дело что выделеный картон сложнее стало делать из-за того, что химия вся была не российская.

По сравнению с финским конечно разница все еще огромная. Да и не возят почти финны сюда. А китайцы возят. Но довольно долго везут.

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Дмитрий Валерьевич

Картон конечно же не выделеный, а выбеленный. Ошибку заметил слишком поздно.

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Alexander Klimanskiy

был выбеленный, а сдал выделенный товарищем майором по разнарядке

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Андрей Мельник

А кто кроме Краснокамска в России ещё его производит?

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Вадим Д.

До Нового года 16 дней, а сегодня День чая. С праздником!

Евробаксы всё крепчают.
Растительное молоко не в почёте, ресторатор и производитель организуют схему его сбыта через кофейни.
Ритейлер нижнеценовой одежды получил деньги на развитие.
Депутаты защищают мобилизованных от безработицы, но это не то, что им нужно.
Сварка и окракта-то не локализованы. А Соллерсу это очень нужно.
Активы госкомпаний пойдут с «Торгов».
Минтранс против упаковки продуктов, особенно если бумагу везут из ЕС.
Летать в Египет безопаснее через Сирию, да и других коридоров практически не осталось.
Доходы блогеров в YouTube упали в этом году. В этом году вообще многое упало.

Отличного дня и хорошего настроения всем 🤘🏻

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Вадим Д.

Депутаты защищают мобилизованных от безработицы, хотя было бы неплохо защитить их от мобилизации и всех вообще от самих депутатов. Кто "за"?

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Денис Смирнов

Защитить от мобилизации? А воевать кто будет по вашему мнению? Или да ладно, как-нибудь само рассосется.

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Минувший Данила

Кто хочет, тот пусть и воюет

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Alex Nosov

Лучшее предложение. Заодно и поголовье идиотов в стране сократится.

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Katarina Roe

Уважаемый Денис, а вы почему ещё не на фронте? Не дело.

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alexstellar

Желательно никто

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Михаил Загоскин

Армия же... или...???

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Leonid Bushuev

дык, это. ты.

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Katarina Roe

А то не рассосётся

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Слегка Придурковатый

"Минтранс предложил запретить свободный проезд транспорта из ЕС, который ввозит в Россию бумагу и картон"

Мы и сами можем ударить себя в псину, для этого даже Китай не всегда нужен.

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Денис Смирнов

А где наш картон, бумага, упаковка и все остальное, интересно узнать?

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Слегка Придурковатый

Действительно, пора возродить Байкальский ЦБК. А то Байкал слишком чистый стал, лол.

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Денис Смирнов

А других вариантов у нас быть не может, ага )

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Сергей Я

Ну а чё, ЕС вон придется идти по пути деиндустриализации и НЕ зелёной энергетики, а мы чё, рыжые что-ли)

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Рафаэль Алиев

Надеюсь после всех запретов в России востанет свое производство.

Справедливости ради экономический блок у руля страны очень сильный, что нельзя сказать про другие блоки.

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Umbrella Corporation

Восстанет с колен и выкопает себе яму и в неё ляжет

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Рафаэль Алиев

Ну ты опдумай.
Предвещали пиздец экономике, но она вроде как стоит.
Предвещали бакс по 200р, вроде как по 70 можно купить
Запретили нефть - привет азия, привет черный рынок
Запретили товары - привет Азия, привет свои производства.

А что там у пендосов ? опять подняли ставку вроде как.

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Фактический бинокль

Ну как бы доллар по 70 руб. можно только виртуальный купить - без возможности вывода в наличные и перевода по SWIFT, чем он тогда от "билета МММ" отличается?

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I see you

Из-за картона никто не обратил внимание на то что тилтех вложился в ноунейм сеть магазинов одежды суммой в 290лямов!
Допустим они готовы вкладывать в такой проект с форвард р/е 3 (ну вот вдруг), предположим эта сумма аж за 50% доли, два предположения очень с натяжкой в бОльшую сторону, это типа прогноз средней ебитды 16лямов в месяц, при среднем рентабельности по операционке этож больше 100 лямов выручки в месяц! А если вернуться ближе к реальности - 150-200 лямов.

Зная индустрию, выглядит нереалистично. Очень странно и удивительно

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Oleksandr Yatsenko

Ярославского блогера Андрея Алексеева (признан иноагентом в России) впервые в России оштрафовали на 10 тыс. руб. за недостаточно большой шрифт «иноагентской» плашки, пишет газета «Коммерсантъ».

1 апреля блогер не сопроводил видеозапись, размещенную в соцсети «ВКонтакте», маркировкой «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ...». А на «иноагентской» плашке к аудиозаписи 12 мая, не соответствовал требованиям Роскомнадзора размер шрифта.

Блогер написал уведомление при помощи клавиши Caps Lock, которая меняет строчные буквы на прописные. Однако сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области пришли к выводу, что во «ВКонтакте» прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных. «Эксперт Кузьмин с линейкой измерял соотношение этих самых шрифтов и пришел к выводу, что соотношение у нас какого-то лешего 1:1», — рассказал Алексеев в своем телеграм-канале.

Власти требуют, чтобы шрифт уведомления о статусе иноагента был в два раза больше шрифта сообщения.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/12/2022/639aa5659a7947238cbb94d4?from=newsfeed

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Олег Макаров
Аналитики отмечают, что у Noun есть преимущество: ритейлер работает в нижнеценовом сегменте, откуда ушли зарубежные компании вроде H&M и Uniqlо

Сдаётся мне, эти «аналитики» в башне Федерация сидят, как минимум, и даже не подозревают о том, что такое на самом деле «нижнеценовой сегмент одежды»

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Марина Крылова
Минтранс предложил запретить европейским транспортникам свободно ввозить в Россию бумагу и картон.

Главное, чтобы туалетную ввозили. А то вдруг снова ковид со всеми вытекающими)

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Umbrella Corporation

Опять всех переиграли.

Новый уровень дна достигнут

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Oleksandr Yatsenko

Сыглы, давно пора свой лес вырубить, а то че это

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Сергей Я

Дак это говорят Китай успешно делает за нас.

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