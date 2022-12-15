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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 декабря: доллар — 63,35 рубля, евро — 67,44 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 64,40 рубля, евро — 68,78 рубля.

Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 63,99 рубля, евро — 68,34 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,66 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,54 рубля, евро — по 74,65 рубля.

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Кто и как адаптируется

Гендиректор производителя растительных продуктов Velle Артур Сираканян и ресторатор Владислав Романовский учредили ООО «Кофе Дринкс» и подали заявку на регистрацию знака Velle Coffee. Собеседники «Ъ» полагают, что компания хочет развивать сеть кофеен, чтобы сбывать продукцию Velle. Рынок растительных аналогов молока столкнулся в 2022 году со снижением спроса.

Фонд основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко «Тилтех капитал» вложил в российского одёжного ритейлера Noun 290 млн рублей. Деньги потратят на запуск франшизы, открытие склада и офиса в Москве, а также новых магазинов. Аналитики отмечают, что у Noun есть преимущество: ритейлер работает в нижнеценовом сегменте, откуда ушли зарубежные компании вроде H&M и Uniqlo.

Депутаты от комитета нижней палаты по обороне предложили новые меры, чтобы защитить мобилизованных и контрактников, проходивших службу «во время чрезвычайных обстоятельств»: дать им преимущественное право устроиться на должность не ниже занимаемой до службы.

Автомобильная компания «Соллерс» хочет локализовать сварку и окраску своих лёгких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго» к концу первого квартала 2023 года и за два-три года достичь объёмов производства в 30 тысяч транспортных средств в год.

Федеральное казначейство предложило проводить все сделки по продаже активов госкомпаний в государственной информсистеме «Торги». Сейчас с «Торгами» интегрированы несколько федеральных электронных площадок: они должны фиксировать там аукционы с госимуществом, но не с активами госкомпаний.

Какие есть проблемы и трудности

Минтранс предложил запретить свободный проезд транспорта из ЕС, который ввозит в Россию бумагу и картон — в частности тех, что используют для упаковки продуктов питания. Об этом «Ведомостям» рассказали трое топ-менеджеров компаний-производителей рыбы, молока и мясной продукции, а также в ассоциации поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Несколько российских авиакомпаний попросили Росавиацию разрешить летать в Египет через Сирию, так как Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен «фактически перекрыли» воздушный коридор самолётам с двойной регистрацией. Запрет Росавиация выдвинула ещё в 2013 году из-за угрозы обстрела самолётов.

Контекст

С 24 февраля по 1 сентября 2022 года доходы от рекламы самых просматриваемых видеоблогеров российского сегмента YouTube упали на 142,6 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общая стоимость интеграций, исключая скрытые виды рекламы вроде продакт-плейсмента, в итоге составила 481 млн рублей.

Рынок краудлендинга по итогам 2022 года может составить 11,5 млрд рублей, а в следующем году удвоиться. Но темпы его роста в среднем сократились — из-за менее рискованного поведения заёмщиков и регуляторных ограничений. В ноябре объём выданных займов лишь на 2,7% превысил показатели октября. В октябре, для сравнения, месячный прирост составил 15%.

Источник: «Коммерсантъ»