«Сбер» предупредил, что для оплаты в интернет-магазинах через его эквайринг понадобятся сертификаты Минцифры Статьи редакции
Банк рассказал, что работает над переходом на российские сертификаты, но когда закончит работу, — не уточнил.
- «Сбер» начал размещать предупреждение на странице оплаты в интернет-магазинах и сервисах, которые пользуются онлайн-эквайрингом «Сбера». Это, например, сайты «Детского мира», «Леруа Мерлен», «Связного», «Онлайн Трейд.ру» и «Делимобиля», заметил «Ъ».
- Компания пишет, что «для стабильной работы скоро потребуются сертификаты Минцифры», а также предлагает скачать «Яндекс Браузер» или Atom от VK с уже предустановленными сертификатами или скачать их с «Госуслуг».
- После 24 февраля иностранные центры, которые выдают сертификаты для защищённого соединения HTTPS, отказались работать с фирмами под санкциями — в том числе со «Сбером». Так, текущий сертификат банка от бельгийского центра GlobalSign истекает 15 февраля 2023 года.
- Необходимость скачивать и устанавливать новые сертификаты может отпугнуть часть пользователей, отметил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его словам, по этой причине некоторые магазины могут задуматься о смене эквайринга или фокусе на системе быстрых платежей. Но последняя менее привлекательна для покупателей, так как не даёт кешбэк.
- По данным Nilson Report, в 2021 году «Сбер» обработал 3 млрд интернет-транзакций на $40 млрд. На российские сертификаты он частично перешёл ещё в сентябре 2022 года, переведя на них веб-версию «Сбербанк Онлайн». Из-за этого часть зарубежных браузеров блокирует к ней доступ.
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Доооосвидание Сберррр✋
А вы думаете у других иначе? Просто Сбер делает это первым.
Уверен что остальные банки резко предложат промо-условия на свой эквайринг
"браузер" Atom
Роскошные рекомендации!
яндекс бар не забудьте поставить
Ой да по-братски как все пользовались, так и будут пользоваться.
А пользователи Яндекс браузера, которых большинство в РФ, даже ничего не заметят.
У Сбера отличный продукт с эквайрингом и поддержка в этом направлении отличная. Вообще, Сбер Бизнес с его тарифами на РКО, кредиты и много всего выглядит очень конкурентноспособным.
Большенство, только из за агрессивной политики навязывания последнего. Яндекс браузер считаю не желательным ПО потому что распространяется посредством галочек и прочим методами навязывания
С какого хера большинство пользователей Яндекса в РФ?) в методичке так теперь пишут?)))
Вот это точно. Сейчас по соцсетям поплачут с недельку и благополучно забудут.
Не знаю чем он там отличный, карты чужих банков не помнит, в инап режиме не хочет нормально работать со своим же приложением (выставить счет)
iOS со всеми апдейтами
Хромом в России пользуются больше, чем Яндексом в 1.3 или 2 раза, в зависимости от того, чья статистика (40% и 30%, либо 55% и 25%). И ещё 20%-30% пользуются другими браузерами. Ни о каком большинстве у Яндекса и речи быть не может.
Кстати, все почему-то прошли мимо замечательной новости по Сберу, ждал что здесь опубликуют, но видимо слишком хорошая новость.
Сбер разрешил пополнять любые карты Мир, любого банка в своих банкоматах без комиссии. Учитывая их сеть банкоматов, это замечательно.
Вы не понимаете, это другое
подозреваю магазинам будет легче перейти на сервисы других банков где используются общие сертификаты чем терять клиентов у которых будет при оплате орать что сертификат не действителен, темболее браузер менять это полумера неработающая, из приложения запускается движок сафари в томже ios когда код из смс просят
Так они предлагают ставить свой корневой сертификат на уровне системы. Зато потом представьте, как можно быть бесшовно делать редирект с Гугла на Яндекс или с Ютуб на рутуб, через подмены сертификата на уровне провайдера.
А что теряются? Налог.ру, значит, можно на летсэнкрипт, а Сберу нельзя?
Так против ФНС и санкций никаких не вводили. Сколько проработает выданный Сберу сертификат Let's Encrypt?
Чит детектед
Эх, Амиго не дожил до такого знакового момента!
Скажем дружно на*уй нужно
Сразу нахер
Ну вообще сбер мог бы и выкупить браузер какой-нибудь. Или это не так работает?
Если сбер выкупит браузер , кроме Сбера никто им не будет пользоваться. Сбермаркет , салют , тиви , музыка и прочее - тому пример .
Вы не поверите. Осталось только в публичное пользование выкатить.
https://vc.ru/services/231839-sberbrauzer-novyy-brazuer-ot-sbera
Можете минусовать, но я попробовал Яндекс.браузер и теперь вообще не пользуюсь хромом. В Яндекс.браузере много крутых фишек, функция окошко в окошке для ютуба и прочих видео просто киллер фига. Просто переводчик видео я вообще молчу.
И персональный товарищ майор
А также неотключаемая реклама в сайтах Яндекса. Приятного просмотра тонн рекламы ) В остальном отличный браузер
Окошко для ЮТ и в Опере есть
Но это же не единственный банк, который представляет эквайринг для интернет-магазинов?
Далеко не единственный и не такой распространенный как карточный продутк для физ лиц например.
Поэтому однозначно сказать будут ли клиенты дрочиться и что то менять у себя это вопрос. Не так однозначно )
Больше дрочи - свой путь! Импортозамещатели епта.
Когда эта херь закончится?
Рано или поздно большинство юзеров установят корневой сертификат минцифры, сбер тут просто локомотив. У бизнес пользователей они испокон веков стоят, для использования ЭЦП
Надеюсь они не настолько тупы, и лучше они от сбера уйдут в другой банк
Раньше, собственно как и сейчас, осуществляю заказ в интернет магазине в 90 процентов случаев, сбором товара в корзину а потом заказываю этот товар менеджеру по телефону озвучивая список. Оплату либо по реквизитам, либо при выдаче товара. Чтож не настолько глупая моя выходка)
надо было еще и заказ не по телефону, а официальным письмом с вензелем и подписью на фамильном бланке оправлять почтой России. Причем ни в коем случае не оставлять номера своего телефона, а все обращения требовать писать в местное отделение почты "до востребования". Вот тогда было бы вообще не глупо.
Представляю как тебя проклинает бухгалтерия каждый раз приказом финте ушами
А товар на телеге забираете? Как диды?
А какой в этом практический смысл?
ясно, спасибо
Есть ли какая-то теоретическая возможность установления несанкционированного доступа к устройству через сертификат? (Принципиально не использую российский софт, но сбер пугает сертификатами и при доступе к СбербанкОнлайн.)
Если кратко, то Да. Если подробно, то ищите статью у иноагентов " Chrome и Safari предупреждают — пользоваться сайтом «Сбера» небезопасно. И что теперь делать?"
К устройству - нет, но трафик слушать товарищ майор из ФСБ сможет, устроив MITM с подменой сертификатов. Как, впрочем, и какое-нибудь АНБ, имея доступ хоть к одному корневому сертификату, установленному на всех системах (вероятность чего 99.9%).
Но если это будет массово, а не выборочно для конкретных людей - это очень быстро заметят.
На телефоне не установлено не одного российского приложения?
Видел эту их надпись при оплате ЖКХ, для меня будет проще платить через свой банк.
Проще магазинам поменять эквайринг на нормальный, чем объяснять всем клиентам почему они не могут оплатить и почему на форме вводы данных карты ошибка, что данные могут украсть, в сфере утечек это топ причина отказа от оплаты на таких страницах)) Как просядут продажи с оплатой онлайн, так эквайринг от нормального банка сразу заработает. Сбер решил рынок эквайринга покинуть - вот правильный заголовок, особенно когда браузеры сертификаты минцифры внесут в черный список игнора, даже если они установлены в систему.
Проще разработать своё приложение
Знающие люди, подскажите. Какие российские банки, кроме Сбер, Альфа, ВТБ используют интернет эквайринг РБС?
На сайте РБС был - https://rbs-payments.ru/solutions/single/banks/#
К сожалению такой инфы нет, на вопросы РБС не отвечает. Узнаю, каждый раз, когда очередной клиент приносит описание API. Например, Armenian Card тоже использует эквайринг РБС
https://ru.wikipedia.org/wiki/Armenian_Card
Есть возможность использовать яндекс браузер и это разумная альтернатива сертификату, который ставить я не буду )