Финансы
Полина Лааксо

«Сбер» предупредил, что для оплаты в интернет-магазинах через его эквайринг понадобятся сертификаты Минцифры Статьи редакции

Банк рассказал, что работает над переходом на российские сертификаты, но когда закончит работу, — не уточнил.

  • «Сбер» начал размещать предупреждение на странице оплаты в интернет-магазинах и сервисах, которые пользуются онлайн-эквайрингом «Сбера». Это, например, сайты «Детского мира», «Леруа Мерлен», «Связного», «Онлайн Трейд.ру» и «Делимобиля», заметил «Ъ».
  • Компания пишет, что «для стабильной работы скоро потребуются сертификаты Минцифры», а также предлагает скачать «Яндекс Браузер» или Atom от VK с уже предустановленными сертификатами или скачать их с «Госуслуг».
  • После 24 февраля иностранные центры, которые выдают сертификаты для защищённого соединения HTTPS, отказались работать с фирмами под санкциями — в том числе со «Сбером». Так, текущий сертификат банка от бельгийского центра GlobalSign истекает 15 февраля 2023 года.
  • Необходимость скачивать и устанавливать новые сертификаты может отпугнуть часть пользователей, отметил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его словам, по этой причине некоторые магазины могут задуматься о смене эквайринга или фокусе на системе быстрых платежей. Но последняя менее привлекательна для покупателей, так как не даёт кешбэк.
  • По данным Nilson Report, в 2021 году «Сбер» обработал 3 млрд интернет-транзакций на $40 млрд. На российские сертификаты он частично перешёл ещё в сентябре 2022 года, переведя на них веб-версию «Сбербанк Онлайн». Из-за этого часть зарубежных браузеров блокирует к ней доступ.
Источник: «Финам»

#новость #сбер

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111 комментариев
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 unknown

Доооосвидание Сберррр✋

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Дмитрий Коннов

А вы думаете у других иначе? Просто Сбер делает это первым.

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1 комментарий
Al

Уверен что остальные банки резко предложат промо-условия на свой эквайринг

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Вадим Д.
сертификаты Минцифры
"браузер" Atom

Роскошные рекомендации!

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badResistor

яндекс бар не забудьте поставить

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2 комментария
Мяу

Ой да по-братски как все пользовались, так и будут пользоваться.

А пользователи Яндекс браузера, которых большинство в РФ, даже ничего не заметят.

У Сбера отличный продукт с эквайрингом и поддержка в этом направлении отличная. Вообще, Сбер Бизнес с его тарифами на РКО, кредиты и много всего выглядит очень конкурентноспособным.

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Umbrella Corporation

Большенство, только из за агрессивной политики навязывания последнего. Яндекс браузер считаю не желательным ПО потому что распространяется посредством галочек и прочим методами навязывания

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25 комментариев
Борис Интеграторов

С какого хера большинство пользователей Яндекса в РФ?) в методичке так теперь пишут?)))

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3 комментария
Владимир Казатин

Вот это точно. Сейчас по соцсетям поплачут с недельку и благополучно забудут.

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2 комментария
BaronKorf

Не знаю чем он там отличный, карты чужих банков не помнит, в инап режиме не хочет нормально работать со своим же приложением (выставить счет)

iOS со всеми апдейтами

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Роман Егоров

Хромом в России пользуются больше, чем Яндексом в 1.3 или 2 раза, в зависимости от того, чья статистика (40% и 30%, либо 55% и 25%). И ещё 20%-30% пользуются другими браузерами. Ни о каком большинстве у Яндекса и речи быть не может.

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Мяу

Кстати, все почему-то прошли мимо замечательной новости по Сберу, ждал что здесь опубликуют, но видимо слишком хорошая новость.

Сбер разрешил пополнять любые карты Мир, любого банка в своих банкоматах без комиссии. Учитывая их сеть банкоматов, это замечательно.

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Bloody Kalash

Вы не понимаете, это другое

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Научный микроскоп

подозреваю магазинам будет легче перейти на сервисы других банков где используются общие сертификаты чем терять клиентов у которых будет при оплате орать что сертификат не действителен, темболее браузер менять это полумера неработающая, из приложения запускается движок сафари в томже ios когда код из смс просят

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KK

Так они предлагают ставить свой корневой сертификат на уровне системы. Зато потом представьте, как можно быть бесшовно делать редирект с Гугла на Яндекс или с Ютуб на рутуб, через подмены сертификата на уровне провайдера.

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Слегка Придурковатый

А что теряются? Налог.ру, значит, можно на летсэнкрипт, а Сберу нельзя?

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Oleg Arkhangelsky

Так против ФНС и санкций никаких не вводили. Сколько проработает выданный Сберу сертификат Let's Encrypt?

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2 комментария
Al

Чит детектед

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ЯжПрограммист

Эх, Амиго не дожил до такого знакового момента!

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Umbrella Corporation

Скажем дружно на*уй нужно

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Генерал Ермолов

Сразу нахер

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Сергей

Ну вообще сбер мог бы и выкупить браузер какой-нибудь. Или это не так работает?

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YCbluKOBPbl

Если сбер выкупит браузер , кроме Сбера никто им не будет пользоваться. Сбермаркет , салют , тиви , музыка и прочее - тому пример .

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13 комментариев
Suntori

Вы не поверите. Осталось только в публичное пользование выкатить.
https://vc.ru/services/231839-sberbrauzer-novyy-brazuer-ot-sbera

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2 комментария
Александр Саввин

Можете минусовать, но я попробовал Яндекс.браузер и теперь вообще не пользуюсь хромом. В Яндекс.браузере много крутых фишек, функция окошко в окошке для ютуба и прочих видео просто киллер фига. Просто переводчик видео я вообще молчу.

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Umbrella Corporation

И персональный товарищ майор

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2 комментария
Александр Голубев
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Деда Миша

А также неотключаемая реклама в сайтах Яндекса. Приятного просмотра тонн рекламы ) В остальном отличный браузер

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Den Kotov

Окошко для ЮТ и в Опере есть

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Олег Макаров

Но это же не единственный банк, который представляет эквайринг для интернет-магазинов?

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Борис Интеграторов

Далеко не единственный и не такой распространенный как карточный продутк для физ лиц например.
Поэтому однозначно сказать будут ли клиенты дрочиться и что то менять у себя это вопрос. Не так однозначно )

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2 комментария
Борис Интеграторов

Больше дрочи - свой путь! Импортозамещатели епта.
Когда эта херь закончится?

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Gogi Jan

Рано или поздно большинство юзеров установят корневой сертификат минцифры, сбер тут просто локомотив. У бизнес пользователей они испокон веков стоят, для использования ЭЦП

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Umbrella Corporation

Надеюсь они не настолько тупы, и лучше они от сбера уйдут в другой банк

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4 комментария
Евгений Широков

Раньше, собственно как и сейчас, осуществляю заказ в интернет магазине в 90 процентов случаев, сбором товара в корзину а потом заказываю этот товар менеджеру по телефону озвучивая список. Оплату либо по реквизитам, либо при выдаче товара. Чтож не настолько глупая моя выходка)

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Ненавижу Лицемеров

надо было еще и заказ не по телефону, а официальным письмом с вензелем и подписью на фамильном бланке оправлять почтой России. Причем ни в коем случае не оставлять номера своего телефона, а все обращения требовать писать в местное отделение почты "до востребования". Вот тогда было бы вообще не глупо.

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Kirill

Представляю как тебя проклинает бухгалтерия каждый раз приказом финте ушами

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1 комментарий
Gogi Jan

А товар на телеге забираете? Как диды?

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1 комментарий
Valeryi

А какой в этом практический смысл?

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1 комментарий
Федор Завитухин

ясно, спасибо

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Алекс

Есть ли какая-то теоретическая возможность установления несанкционированного доступа к устройству через сертификат? (Принципиально не использую российский софт, но сбер пугает сертификатами и при доступе к СбербанкОнлайн.)

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Zloy Marketolog

Если кратко, то Да. Если подробно, то ищите статью у иноагентов " Chrome и Safari предупреждают — пользоваться сайтом «Сбера» небезопасно. И что теперь делать?"

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1 комментарий
Aidar S

К устройству - нет, но трафик слушать товарищ майор из ФСБ сможет, устроив MITM с подменой сертификатов. Как, впрочем, и какое-нибудь АНБ, имея доступ хоть к одному корневому сертификату, установленному на всех системах (вероятность чего 99.9%).
Но если это будет массово, а не выборочно для конкретных людей - это очень быстро заметят.

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СвяТой_ТапоК

На телефоне не установлено не одного российского приложения?

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Dmitry Kapustin

Видел эту их надпись при оплате ЖКХ, для меня будет проще платить через свой банк.

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ave ego

Проще магазинам поменять эквайринг на нормальный, чем объяснять всем клиентам почему они не могут оплатить и почему на форме вводы данных карты ошибка, что данные могут украсть, в сфере утечек это топ причина отказа от оплаты на таких страницах)) Как просядут продажи с оплатой онлайн, так эквайринг от нормального банка сразу заработает. Сбер решил рынок эквайринга покинуть - вот правильный заголовок, особенно когда браузеры сертификаты минцифры внесут в черный список игнора, даже если они установлены в систему.

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Алексей

Проще разработать своё приложение

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Александр Орлов

Знающие люди, подскажите. Какие российские банки, кроме Сбер, Альфа, ВТБ используют интернет эквайринг РБС?
На сайте РБС был - https://rbs-payments.ru/solutions/single/banks/#
К сожалению такой инфы нет, на вопросы РБС не отвечает. Узнаю, каждый раз, когда очередной клиент приносит описание API. Например, Armenian Card тоже использует эквайринг РБС
https://ru.wikipedia.org/wiki/Armenian_Card

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Дмитрий Филиппов

Есть возможность использовать яндекс браузер и это разумная альтернатива сертификату, который ставить я не буду )

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