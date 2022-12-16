Финансы
Поразительный магнит

ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% Статьи редакции

Регулятор во второй раз не стал ничего менять.

  • Текущие темпы прироста цен умеренные, а потребительский спрос — сдержанный, объяснил регулятор. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились и остались повышенными, а проинфляционные риски выросли.
  • В ноябре годовая инфляция составила 12% после 12,6% в октябре. На 12 декабря поазатель вырос до 12,7% с учётом перенесённого с июля 2023 года повышения тарифов на коммунальные услуги.
  • По прогнозу ЦБ, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024-м.
  • Во многих отраслях сохраняются проблемы с логистикой, а возможности расширения производства часто ограничены из-за ситуации на рынке труда: на фоне частичной мобилизации сотрудников не хватает. Безработица обновила исторический минимум.
  • Следующее заседание по ставке запланировано на 10 февраля 2023 года.
Динамика ключевой ставки с 2013 года
  • Сохранение ставки ожидали и опрошенные «Интерфаксом» аналитики. По их словам, базовой уровень инфляции низкий, поскольку россияне стремятся накопить сбережений.
  • В 2022 году ЦБ резко повысил ключевую ставку больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал её постепенно снижать, а последний раз на заседании в октябре не стал менять и оставил 7,5%.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты по банковским кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

#новость #цб #ключеваяставка

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34 комментария
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 Anton Rozhkov

Верните лайки и дизлайки! Быстро!

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Слегка Придурковатый

Поддерживаю. Готов возглавить профсоюз комментаторов виси. Наше первое требование: возврат всевидящих божественных минусов!

P.S. Принимаю членские взносы.

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God Damn

За тобой уже выехали.

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Андрей Шевчук
Принимаю членские взносы

Лайками, конечно?

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Олег Макаров

Чур я первый сдал!

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Иван Серик

Уже представляю субботний самопиар с ботами от умельцев подсчитывающих альтернативный рейтинг с учётом дизлайков!

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Hank Coffe

главная повестка дня
убогое обновление VC

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Griby Lenina

Пять стадий принятия ребрендинга VC:
- Отрицание
- Гнев
- Торг
- Депрессия
- Принятие

Вы где-то на пути от гнева к торгу.

А я пока в стабильном бешенстве.

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X5G814

...
- принятие
- снижение активности
- незаметный переезд на другой ресурс

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Вадим Д.

Вот и ладушки. Все свободны, расходимся.

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Иван Серик
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Вадим Д.

Дополнение

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flash

Так можно и устать дышать /////

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Вадим Д.

Главное — не сдаваться (-:

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Иван Серик

Новость дня - ничего не изменилось!

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зайчатки разума

Кому какое дело до какого-то там ЦБ, когда дизлайки украли?

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Кристина

Юмор как форма борьбы со стрессом, унынием и апатией??

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Иван Серик

А почему знак вопроса?
Хотя, ниичего не изменилось же, тогда, какой стресс?
Счётчик в минус больше не работает, тогда откуда апатия?

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Алексей

Мы не сделали ни хуже, не лучше. Буквально ничего - новость по всем каналам)

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Слегка Придурковатый

Но как всегда есть тот, кто сделал сильно хуже (тонко намекаю на виси и выпиливание минусов).

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flash

А когда дизы убрали? Меня уже как несколько дней не было, сначала зашла на дтф там это.... Потом бегом на виси и я в шоке...... Как всегда во время болезни пропускаешь что то интересное, эх

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Слегка Придурковатый

Вчера вечером.

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Иван Серик

А я из приложения сижу и у меня ничего не изменилось, всё так же можно лайкнуть наоборот

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flash

Я тоже сижу в приложении, но ссылка открылась в браузере
Дизайн виси кое где поменялся и уведомления приходят, но теперь этого не видно на колокольчике никак, а минусы и плюсы всë так же, но если поставить минус то ничего абсолютно (

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Иван Серик

Я попробовал и действительно лажа какая-то!

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Sergey Tischenko

Нужно сначала сделать хуже, а потом откатить, чтобы повысить удовлетворение, все правильно)

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God Damn

Сегодня ничего не произошло.

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flash

Расходимся.

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zhuk navoznyi

Уже полгода ничего не происходит ;)

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Мистер Андерсон

ну это у нас, в ЕС и США на днях повысили процентные ставки

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Кристина

Интересно на сколько? И какая ставка теперь в этом ес и сша.

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Кристина

Шутки шутками, а ситуация такая, что кредиты в банках выдают под какие-то бешеные проценты от 20%. И это нужно очень постараться, чтобы тебе одобрили 13,99999 %. В чем смысл ключевой ставки тогда? Спасибо, что хоть не под 30%, как в марте.
Мое мнение: грабеж населения только нарастает. Не жили богато и не надо начинать, как говорится. Спасибо деду за победу.

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Сергей Исаков

Как у вас получается в одной теме кричать, что реальная инфляция 30%, а в другой жаловаться на кредит 20 процентный

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Свит Лу

пох на ставку) дизлайки верните и сделаем вид будто ничего не было)

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