ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% Статьи редакции
Регулятор во второй раз не стал ничего менять.
- Текущие темпы прироста цен умеренные, а потребительский спрос — сдержанный, объяснил регулятор. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились и остались повышенными, а проинфляционные риски выросли.
- В ноябре годовая инфляция составила 12% после 12,6% в октябре. На 12 декабря поазатель вырос до 12,7% с учётом перенесённого с июля 2023 года повышения тарифов на коммунальные услуги.
- По прогнозу ЦБ, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024-м.
- Во многих отраслях сохраняются проблемы с логистикой, а возможности расширения производства часто ограничены из-за ситуации на рынке труда: на фоне частичной мобилизации сотрудников не хватает. Безработица обновила исторический минимум.
- Следующее заседание по ставке запланировано на 10 февраля 2023 года.
- Сохранение ставки ожидали и опрошенные «Интерфаксом» аналитики. По их словам, базовой уровень инфляции низкий, поскольку россияне стремятся накопить сбережений.
- В 2022 году ЦБ резко повысил ключевую ставку больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал её постепенно снижать, а последний раз на заседании в октябре не стал менять и оставил 7,5%.
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты по банковским кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
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Верните лайки и дизлайки! Быстро!
Поддерживаю. Готов возглавить профсоюз комментаторов виси. Наше первое требование: возврат всевидящих божественных минусов!
P.S. Принимаю членские взносы.
За тобой уже выехали.
Лайками, конечно?
Чур я первый сдал!
Уже представляю субботний самопиар с ботами от умельцев подсчитывающих альтернативный рейтинг с учётом дизлайков!
главная повестка дня
убогое обновление VC
Пять стадий принятия ребрендинга VC:
- Отрицание
- Гнев
- Торг
- Депрессия
- Принятие
Вы где-то на пути от гнева к торгу.
А я пока в стабильном бешенстве.
...
- принятие
- снижение активности
- незаметный переезд на другой ресурс
Вот и ладушки. Все свободны, расходимся.
Дополнение
Так можно и устать дышать /////
Главное — не сдаваться (-:
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Новость дня - ничего не изменилось!
Кому какое дело до какого-то там ЦБ, когда дизлайки украли?
Юмор как форма борьбы со стрессом, унынием и апатией??
А почему знак вопроса?
Хотя, ниичего не изменилось же, тогда, какой стресс?
Счётчик в минус больше не работает, тогда откуда апатия?
Мы не сделали ни хуже, не лучше. Буквально ничего - новость по всем каналам)
Но как всегда есть тот, кто сделал сильно хуже (тонко намекаю на виси и выпиливание минусов).
А когда дизы убрали? Меня уже как несколько дней не было, сначала зашла на дтф там это.... Потом бегом на виси и я в шоке...... Как всегда во время болезни пропускаешь что то интересное, эх
Вчера вечером.
А я из приложения сижу и у меня ничего не изменилось, всё так же можно лайкнуть наоборот
Я тоже сижу в приложении, но ссылка открылась в браузере
Дизайн виси кое где поменялся и уведомления приходят, но теперь этого не видно на колокольчике никак, а минусы и плюсы всë так же, но если поставить минус то ничего абсолютно (
Я попробовал и действительно лажа какая-то!
Нужно сначала сделать хуже, а потом откатить, чтобы повысить удовлетворение, все правильно)
Сегодня ничего не произошло.
Расходимся.
Уже полгода ничего не происходит ;)
ну это у нас, в ЕС и США на днях повысили процентные ставки
Интересно на сколько? И какая ставка теперь в этом ес и сша.
Шутки шутками, а ситуация такая, что кредиты в банках выдают под какие-то бешеные проценты от 20%. И это нужно очень постараться, чтобы тебе одобрили 13,99999 %. В чем смысл ключевой ставки тогда? Спасибо, что хоть не под 30%, как в марте.
Мое мнение: грабеж населения только нарастает. Не жили богато и не надо начинать, как говорится. Спасибо деду за победу.
Как у вас получается в одной теме кричать, что реальная инфляция 30%, а в другой жаловаться на кредит 20 процентный
пох на ставку) дизлайки верните и сделаем вид будто ничего не было)