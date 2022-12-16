Финансы
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Стоимость акций сервиса аренды электросамокатов Whoosh упала на 20% на третий день после IPO Статьи редакции

Это произошло из-за инвесторов, которые покупали акции в надежде заработать на их быстром росте, предполагают эксперты.

Обновлено в 18:07. На 17:53 мск падение усилилось — акции опускаются на 21,5%, до 144 рублей за штуку.
  • По данным Мосбиржи на 17:30 мск, акции падали на 8,04% — до 168 рублей за штуку. В моменте они падали на 10% — до 164 рублей.
  • Падение произошло на третий день после выхода компании на биржу — это произошло 14 декабря, сервис электросамокатов разместился по нижней ценовой границе — 185 рублей за акцию — и привлёк 2,1 млрд рублей при капитализации в 20,6 млрд рублей. В течение двух дней акции торговались по цене, близкой к цене размещения.
  • Аналитик «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов предположил, что к резкому падению котировок Whoosh на бирже привело закрытие позиций инвесторами, которые планировали заработать на росте акций в первые дни после размещения.

#новость #whoosh

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74 комментария
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 Узкий месяц

Кстати слышал инсайд, что брокеры хотят перенять технологию дизайна DTF и VC и теперь инвесторы не будут видеть падения. Только рост.

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Toxic Person

Остро:)

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Mark Borisov

А ты хорош!

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Степан Фадеев

Долго держались.

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Grandzlo

Так сами акционеры и слили акции небось.

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Иван Серик

Естественно! Сейчас же зима.
Какие могут быть электросамокаты зимой?!

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Sergei Fedostsev

Мне казалось, что выход на IPO нужен, чтобы масштабировать бизнес за зимние регионы

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6 комментариев
Hambala Fully

Вообще крайне странное решение.
Да, вроде выкатили годовую отчётность и можно привлечь деньги (а там рост ух какой), так ещё и прогнозы по росту большие, но как-то странно выходить на биржу, когда компания по факту не будет зарабатывать минимум до середины весны - откуда сейчас росту взяться?

Причем облигации они выпустили ранней осенью, насколько помню.

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3 комментария
Алина Головина

ну они с заделом на будущее, зимой стартанули

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Кирилл Фотькин

Как неожиданно. Никогда раньше на нашем рынке хомяков агрессивно не загоняли в говноактивы на ипо.
"Акционеры не стали выжимать рынок как тряпку", "здравый смысл" :)))

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Артем П.

Агрессивно? Под дулом пистолета?

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1 комментарий
Михаил

А я то думал, что когда происходит размещение по нижней планки - это значит, что спрос на акции ниже всех ожиданий и в 99,9% случаев акции будут падать, так как новых покупателей обеспечивающие рост сразу после ипо уже не будет. Но видимо у меня недостаточно опыта в отличии от банкистов из телеги с 300к подписчиков

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1 комментарий
зайчатки разума

Репутация vc.ru упала на 88% спустя три часа после отмены дизлайков

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Исходный турник

а потом на 14 отскочила \о

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Grandzlo

Редакция виси - это проститутки.

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Максим Золотов

Классическое IPO, не только российское кстати

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Олег Коваль

В последнее время все такие

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1 комментарий
ААА

Думали наверно проскочить на соскучившихся инвесторах, на тех же хомяках не подумав, что у них корм закончился , голодают они.. На кануне буквально мне звонил менеджер Тинькофф предлагая поучаствовать, но я банально не успел, а шорт здесь бы нормально зашёл...и главное предсказуемо. Думаю на 130-140 начну подбирать по чуть чуть. Да и в данный момент уже -20%,...

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Михаил

Так-то они привлекли 2,1 млрд рублей , и да у них все прокатило сделали два ярда на физиках в разгар кризиса в обмен на фантики

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Oleg Yakushev

Сначала гонишь на хомяков а затем во второй части коммента пишешь как типичный хомяк😂

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Aleksei Kharchenko

Да уж эти менеджеры тинькофф та еще дичь, любят повтирать то про лидера рынка Whoosh, то предлагать облигации застройщиков с доходностью к погашению за вычетом налогов по 8%, то спрашивая их про фонд облигаций с РЕПО сделками (типа как втб ликвидность) предлагать обычный.

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Свежерег Июньский
IPO самокатов
зимой
на российской бирже
после всей херни этого года

что могло пойти не так?

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Peter Mochalov

Так все правильно, входим на пике выходим внизу

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ежи
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ЯжПрограммист

В общем в районе 50 остановится

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Kirill Kulagin

5-8 руб справедливая цена

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15 комментариев
Вас заметили

Ждём падения до 60% 😂

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Arthur Kislov

не удивлюсь если ваши слова окажутся правдой

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Олег Макаров

Почитал комментарии.
Какие же вы все умные.
Горжусь вами

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Борис Панков

планировали заработать на росте акций в первые дни после размещения.
не фортануло не повезло

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Mr NoName

Они заработали на том, что продали акции хомякам

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Александр Ветров

Так и бывает, по логике цена в первые дни должна была вырасти. Но не всегда)

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Игорь Пронин

Шортить можно было ими?

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Kirill Kulagin

Нет, через 2 месяца

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Узкий месяц

Че за бред. Не удивлен от ламерных инвесторов. Я успешно торгую на рынке акций уже больше 30 лет.
Просто придерживайтесь правила — покупаем в ямках, продаем на горках.
Всему нужно учить новичков.

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Dozent

В сезонный бизнес никто не будет вкладывать большой капитал. Все будет на уровне отрицательного роста

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Михаил Мошко

А зачем бизнес с ярко выраженной сезонностью делает IPO в декабре? И как они зарабатывают деньги в 4 и 1 квартале?

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Leha Shum

Они только что очень много заработали

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Андрей Фролов
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Вадим Д.

Вот так "неожиданность", ликуют инвесторы самокатов.

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Юрий

А кто-то сомневался что ли

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Иван Врублевский

Блин да про это сразу писал.
И это при том что Внимание!!!! Нельзя шортить, если бы можно было, все три дня была бы техническая остановка торговли
Ждем в январе 50-105₽

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Artur Kuramshin

Если выкатят самокаты с лыжами - пойдут в рост

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Dan

Все вполне ожидаемо. Я даже удивлён тому, сколько идиотов отдали по 300к за самокат. При этом компании с высокой капитализацией стоят 2-3 p/e и никому не нужны

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Узкий месяц

Да, при том что они используют отчасти Xiaomi Mijia m365, которые стоят по 40К всего.

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Artem

Всему виной дерьмовые самокаты

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Artem

Игнорируйте сообщение выше, был уверен, что отменили дизлайки

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