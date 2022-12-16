Стоимость акций сервиса аренды электросамокатов Whoosh упала на 20% на третий день после IPO Статьи редакции
Это произошло из-за инвесторов, которые покупали акции в надежде заработать на их быстром росте, предполагают эксперты.
- По данным Мосбиржи на 17:30 мск, акции падали на 8,04% — до 168 рублей за штуку. В моменте они падали на 10% — до 164 рублей.
- Падение произошло на третий день после выхода компании на биржу — это произошло 14 декабря, сервис электросамокатов разместился по нижней ценовой границе — 185 рублей за акцию — и привлёк 2,1 млрд рублей при капитализации в 20,6 млрд рублей. В течение двух дней акции торговались по цене, близкой к цене размещения.
- Аналитик «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов предположил, что к резкому падению котировок Whoosh на бирже привело закрытие позиций инвесторами, которые планировали заработать на росте акций в первые дни после размещения.
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Кстати слышал инсайд, что брокеры хотят перенять технологию дизайна DTF и VC и теперь инвесторы не будут видеть падения. Только рост.
Остро:)
А ты хорош!
Долго держались.
Так сами акционеры и слили акции небось.
Естественно! Сейчас же зима.
Какие могут быть электросамокаты зимой?!
Мне казалось, что выход на IPO нужен, чтобы масштабировать бизнес за зимние регионы
Вообще крайне странное решение.
Да, вроде выкатили годовую отчётность и можно привлечь деньги (а там рост ух какой), так ещё и прогнозы по росту большие, но как-то странно выходить на биржу, когда компания по факту не будет зарабатывать минимум до середины весны - откуда сейчас росту взяться?
Причем облигации они выпустили ранней осенью, насколько помню.
ну они с заделом на будущее, зимой стартанули
Как неожиданно. Никогда раньше на нашем рынке хомяков агрессивно не загоняли в говноактивы на ипо.
"Акционеры не стали выжимать рынок как тряпку", "здравый смысл" :)))
Агрессивно? Под дулом пистолета?
А я то думал, что когда происходит размещение по нижней планки - это значит, что спрос на акции ниже всех ожиданий и в 99,9% случаев акции будут падать, так как новых покупателей обеспечивающие рост сразу после ипо уже не будет. Но видимо у меня недостаточно опыта в отличии от банкистов из телеги с 300к подписчиков
Репутация vc.ru упала на 88% спустя три часа после отмены дизлайков
а потом на 14 отскочила \о
Редакция виси - это проститутки.
Классическое IPO, не только российское кстати
В последнее время все такие
Думали наверно проскочить на соскучившихся инвесторах, на тех же хомяках не подумав, что у них корм закончился , голодают они.. На кануне буквально мне звонил менеджер Тинькофф предлагая поучаствовать, но я банально не успел, а шорт здесь бы нормально зашёл...и главное предсказуемо. Думаю на 130-140 начну подбирать по чуть чуть. Да и в данный момент уже -20%,...
Так-то они привлекли 2,1 млрд рублей , и да у них все прокатило сделали два ярда на физиках в разгар кризиса в обмен на фантики
Сначала гонишь на хомяков а затем во второй части коммента пишешь как типичный хомяк😂
Да уж эти менеджеры тинькофф та еще дичь, любят повтирать то про лидера рынка Whoosh, то предлагать облигации застройщиков с доходностью к погашению за вычетом налогов по 8%, то спрашивая их про фонд облигаций с РЕПО сделками (типа как втб ликвидность) предлагать обычный.
зимой
на российской бирже
после всей херни этого года
что могло пойти не так?
Так все правильно, входим на пике выходим внизу
В общем в районе 50 остановится
5-8 руб справедливая цена
Ждём падения до 60% 😂
не удивлюсь если ваши слова окажутся правдой
Почитал комментарии.
Какие же вы все умные.
Горжусь вами
планировали заработать на росте акций в первые дни после размещения.
не фортануло не повезло
Они заработали на том, что продали акции хомякам
Так и бывает, по логике цена в первые дни должна была вырасти. Но не всегда)
Шортить можно было ими?
Нет, через 2 месяца
Че за бред. Не удивлен от ламерных инвесторов. Я успешно торгую на рынке акций уже больше 30 лет.
Просто придерживайтесь правила — покупаем в ямках, продаем на горках.
Всему нужно учить новичков.
В сезонный бизнес никто не будет вкладывать большой капитал. Все будет на уровне отрицательного роста
А зачем бизнес с ярко выраженной сезонностью делает IPO в декабре? И как они зарабатывают деньги в 4 и 1 квартале?
Они только что очень много заработали
Вот так "неожиданность", ликуют инвесторы самокатов.
А кто-то сомневался что ли
Блин да про это сразу писал.
И это при том что Внимание!!!! Нельзя шортить, если бы можно было, все три дня была бы техническая остановка торговли
Ждем в январе 50-105₽
Если выкатят самокаты с лыжами - пойдут в рост
Все вполне ожидаемо. Я даже удивлён тому, сколько идиотов отдали по 300к за самокат. При этом компании с высокой капитализацией стоят 2-3 p/e и никому не нужны
Да, при том что они используют отчасти Xiaomi Mijia m365, которые стоят по 40К всего.
Всему виной дерьмовые самокаты
Игнорируйте сообщение выше, был уверен, что отменили дизлайки