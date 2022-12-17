День 297: компания Гейтса по строительству ядерных реакторов отложила запуск на два года — топливо ей везли из России Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 17 декабря: доллар — 64,6 рубля, евро — 68,77 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,05 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,87 рубля, евро — по 74,9 рубля.
Кто и как адаптируется
МТС выделил башенный бизнес в отдельное юрлицо с бывшим главой башенной «дочки» «Мегафона» Александром Теремецким в качестве гендиректора. Оператор собирался продать сотовые вышки в начале 2022 года, но отложил продажу, потому что из-за экономической ситуации на фоне «спецоперации» никто не может их купить.
Какие есть проблемы и трудности
Авиакомпания iFly отменила запланированные рейсы в Египет в период с 15 по 19 декабря включительно. Такое решение приняли из-за ограничений на полёты и запреты на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на использование альтернативного маршрута.
Туроператор Tez Tour вернёт деньги за путевки тем, кто не смог вылететь в Египет с 15 по 19 декабря.
Основанная Биллом Гейтсом компания TerraPower объявила о задержке как минимум на два года запуска своего ядерного реактора. Вместо 2028 года он может начать работать в 2030-м. Причина — все поставки топлива шли из России.
Контекст
По подсчётам аналитиков компании Oro, 23% потенциальных покупателей квартир в Москве осенью отказались от сделок или отложили приобретения. Это больше, чем в пандемийный 2020 год — тогда доля несостоявшихся сделок составила 20%.
Новости предыдущего дня, 16 декабря — здесь.
С 1 января 2023 года зарабатывать на Rutube смогут только те пользователи, у которых есть официальный статус самозанятого или индивидуального предпринимателя. Об этом сообщила пресс–служба видеохостинга.
Условия изменятся и для нынешних партнёров программы Rutube, и для новых участников. Чтобы продолжить участие в программе, блогеры должны до 20 декабря получить статус самозанятого или ИП и предоставить сервису соответствующие документы. Те, кто этого не сделает, больше не будут участвовать в партнёрской программе.
Партнёрскую программу для поддержки блогеров Rutube запустил весной этого года. Она позволяет пользователям, создающим авторский контент, получать 100% доходов от просмотра рекламы.
А как там сейчас на рутубе вообще?
Никто не знает. Нужен кто-то, кто будет там появляться, смотреть ролики первого канала и пр. Либо таких нет, либо не признаются.
так это хорошо в целом, пусть платят налоги. Тем более у самозанятого там копейки, как и у ИП в целом.
Eбала видеоблоггеров после бана Ютуба имаджинировали?
интересно, а кукаречики в курсе, что атомную промышленность не развалили? время удивительных открытий
14 дней до Нового года и... ничего не изменится. А сегодня для разнообразия День белорусского кино. С праздником!
МТС отдельно, башни отдельно, как мухи от котлет.
Улететь в Египет с 15 по 19 декабря стало чуть сложнее. ТезТур вернёт деньги.
Гейтс придержит выпуск своего ядерного реактора, нужно новое топливо, на российском работать не хочет.
Люди отказываются от покупки квартир в МСК, вот те раз.
Отличной субботы и восхитительного настроения всем 🤘🏻