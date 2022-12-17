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Фото TerraPower

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 декабря: доллар — 64,6 рубля, евро — 68,77 рубля.

Курсы на Forex на 20:35 мск 16 декабря: доллар — 64,7 рубля, евро — 69,03 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,05 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,87 рубля, евро — по 74,9 рубля.

Кто и как адаптируется

МТС выделил башенный бизнес в отдельное юрлицо с бывшим главой башенной «дочки» «Мегафона» Александром Теремецким в качестве гендиректора. Оператор собирался продать сотовые вышки в начале 2022 года, но отложил продажу, потому что из-за экономической ситуации на фоне «спецоперации» никто не может их купить.

Какие есть проблемы и трудности

Авиакомпания iFly отменила запланированные рейсы в Египет в период с 15 по 19 декабря включительно. Такое решение приняли из-за ограничений на полёты и запреты на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на использование альтернативного маршрута.

Туроператор Tez Tour вернёт деньги за путевки тем, кто не смог вылететь в Египет с 15 по 19 декабря.

Основанная Биллом Гейтсом компания TerraPower объявила о задержке как минимум на два года запуска своего ядерного реактора. Вместо 2028 года он может начать работать в 2030-м. Причина — все поставки топлива шли из России.

Контекст

По подсчётам аналитиков компании Oro, 23% потенциальных покупателей квартир в Москве осенью отказались от сделок или отложили приобретения. Это больше, чем в пандемийный 2020 год — тогда доля несостоявшихся сделок составила 20%.