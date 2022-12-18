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Финансы
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День 298: рост цен на машины на 10% в 2023 году, Росавиация будет решать вопросы по перебронированию туров в Египет Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 декабря: доллар — 64,6 рубля, евро — 68,77 рубля.

Курсы на Forex на 20:35 мск 16 декабря: доллар — 64,7 рубля, евро — 69,03 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,04 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,87 рубля, евро — по 74,9 рубля.

Кто и как адаптируется

Росавиация контролирует обязательства перед пассажирами в связи с возникшими у авиакомпании iFly проблемами на египетском направлении, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, вопросы по перебронированию туров в Египет из России на другие даты будут решаться по соглашению российской и египетской сторон в индивидуальном порядке.

Какие есть проблемы и трудности

Представители крупных автодилерских холдингов ожидают повышения цен на автомобили в первом квартале 2023 года из-за нехватки автомобилей и высоких затрат на логистику, сообщает ТАСС По мнению представителя «Рольфа» Максима Златокрылеца, к этому времени будут распроданы все запасы машин ушедших иностранных брендов — кроме китайских и корейских.

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Контекст

РБК провёл опрос среди своих читателей о том, как изменились их расходы за 2022 год: больше всего выросли траты на продукты, путешествия и оплату ЖКХ.

Новости предыдущего дня, 17 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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54 комментария
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 Мяу

"Представители крупных автодилерских холдингов ожидают повышения цен на автомобили в первом квартале 2023 года"

Да отмените уже этих дилеров, пускай все онлайн продают напрямую от производителя.

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Egor Pospelov

Тоже не могу понять, почему производители наконец не начнут!? Тем более опыт Китая есть! Просто копируй и все )

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9 комментариев
Борис Интеграторов

Да конечно. Дилеры же во всем виноваты, просто к херам отрасль кое кто уничтожил. Китайским говном заменять пытаются. Ну да, а теперь давайте их запретим, а люди пол жизни качавшие компетенции в продажах и ремонте нахер пойдут ))))
Весело там у вас в методичках)

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2 комментария
Денис Демидов

Откуда уверенность, что из-за дилеров цены растут?
На те же китайские марки именно производитель цены поднял в духе русско-китайской дружбы.
При переходе на продажу исключительно онлайн, машины могут даже подорожать, так как расходы на гарантию у автопроизводителя кратно увеличатся, автомобиль не пуховик, чтобы его легко было онлайн продавать

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5 комментариев
Вадим Д.

Послезавтра 300 и это плохо. Сегодня Международный день мигранта. С праздником!

Росавиация заявляет, контролирует и утверждает.
Машины подорожают ещё сильнее, а останутся только китайские и корейские авто, что не так и плохо.
Россияне всё больше тратят на продукты и ЖКХ, но не потому что едят больше и лучше.
Отличного всем дня и прекрасного настроения 🤘🏻

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Павел Иванов

Какое тут нах "прекрасное настроение" ))))

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2 комментария
Евгений Широков

Про политику ещё новости не читали наверное. На днях в Госдуму пошел работать бывший торговец оружия оружием, отсидевший в Америке.

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3 комментария
Allestor Klei
корейские авто

Ах если бы...

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Evgeny Voronkov
Машины подорожают ещё сильнее, а останутся только китайские и корейские авто, что не так и плохо

А что в этом хорошего?

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1 комментарий
Ерофей Скретченко

По улицам до сих пор гоняет много майбахов.

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Зеленый череп

# будут распроданы все запасы машин ушедших иностранных брендов — кроме китайских и корейских.

Из корейцев разве кто-то остался?
14 брендов остались на российском автомобильном рынке к концу 2022 года. В 2021 было 60.
Из них три — отечественные: Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.

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Областной химик

Самое ужасное в китайских тачках даже не качество, а названия. Донгфенг епт🥲

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9 комментариев
Товарищ Майор

Корейские ввозят с Кореи. Корейцы просто закрыли заводы, но авто свои также продают

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Blackrock

Вроде завод мазды должны перезапустить правда под другим названием, будет добрый cx-5.
Короче ждем первооткрывателя кто вернется по схеме, а за ним и остальные потянутся. Иначе смысл был автодому покупать завод месредеса ?

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Ияза Гара

Пошли они в жопу со своими автомобилями! Просто интересно, как у этих сраных официальных дилеров ценник в 1,5-2 раза выше, чем у серовозов?

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Egor Pospelov

Как как, просто накидывают +30-40%, а так же запихивают в цену свой никчемный менеджмент!

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2 комментария
Сергей Леопольдович

Ужас какой - со стороны RBC публиковать жесткие fake news.
Совести и стыда нет /ms

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Зеленый самолетик

Есть инфа когда это все закончится?

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Похер

Когда табакерку используют

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Vyacheslav Bagmut

Когда на VC вернут счётчик дизлайков, убранный по указке сверху

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Саша G

Для тех, кто всё ещё в танке:

главный редактор "За рулём" - дешёвых автомобилей нет и видимо уже не будет НИКОГДА.

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