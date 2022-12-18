День 298: рост цен на машины на 10% в 2023 году, Росавиация будет решать вопросы по перебронированию туров в Египет Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 18 декабря: доллар — 64,6 рубля, евро — 68,77 рубля.
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Кто и как адаптируется
Росавиация контролирует обязательства перед пассажирами в связи с возникшими у авиакомпании iFly проблемами на египетском направлении, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, вопросы по перебронированию туров в Египет из России на другие даты будут решаться по соглашению российской и египетской сторон в индивидуальном порядке.
Какие есть проблемы и трудности
Представители крупных автодилерских холдингов ожидают повышения цен на автомобили в первом квартале 2023 года из-за нехватки автомобилей и высоких затрат на логистику, сообщает ТАСС По мнению представителя «Рольфа» Максима Златокрылеца, к этому времени будут распроданы все запасы машин ушедших иностранных брендов — кроме китайских и корейских.
Контекст
РБК провёл опрос среди своих читателей о том, как изменились их расходы за 2022 год: больше всего выросли траты на продукты, путешествия и оплату ЖКХ.
Новости предыдущего дня, 17 декабря — здесь.
"Представители крупных автодилерских холдингов ожидают повышения цен на автомобили в первом квартале 2023 года"
Да отмените уже этих дилеров, пускай все онлайн продают напрямую от производителя.
Тоже не могу понять, почему производители наконец не начнут!? Тем более опыт Китая есть! Просто копируй и все )
Да конечно. Дилеры же во всем виноваты, просто к херам отрасль кое кто уничтожил. Китайским говном заменять пытаются. Ну да, а теперь давайте их запретим, а люди пол жизни качавшие компетенции в продажах и ремонте нахер пойдут ))))
Весело там у вас в методичках)
Откуда уверенность, что из-за дилеров цены растут?
На те же китайские марки именно производитель цены поднял в духе русско-китайской дружбы.
При переходе на продажу исключительно онлайн, машины могут даже подорожать, так как расходы на гарантию у автопроизводителя кратно увеличатся, автомобиль не пуховик, чтобы его легко было онлайн продавать
Послезавтра 300 и это плохо. Сегодня Международный день мигранта. С праздником!
Росавиация заявляет, контролирует и утверждает.
Машины подорожают ещё сильнее, а останутся только китайские и корейские авто, что не так и плохо.
Россияне всё больше тратят на продукты и ЖКХ, но не потому что едят больше и лучше.
Отличного всем дня и прекрасного настроения 🤘🏻
Какое тут нах "прекрасное настроение" ))))
Про политику ещё новости не читали наверное. На днях в Госдуму пошел работать бывший торговец оружия оружием, отсидевший в Америке.
Ах если бы...
А что в этом хорошего?
По улицам до сих пор гоняет много майбахов.
# будут распроданы все запасы машин ушедших иностранных брендов — кроме китайских и корейских.
Из корейцев разве кто-то остался?
14 брендов остались на российском автомобильном рынке к концу 2022 года. В 2021 было 60.
Из них три — отечественные: Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.
Самое ужасное в китайских тачках даже не качество, а названия. Донгфенг епт🥲
Корейские ввозят с Кореи. Корейцы просто закрыли заводы, но авто свои также продают
Вроде завод мазды должны перезапустить правда под другим названием, будет добрый cx-5.
Короче ждем первооткрывателя кто вернется по схеме, а за ним и остальные потянутся. Иначе смысл был автодому покупать завод месредеса ?
Пошли они в жопу со своими автомобилями! Просто интересно, как у этих сраных официальных дилеров ценник в 1,5-2 раза выше, чем у серовозов?
Как как, просто накидывают +30-40%, а так же запихивают в цену свой никчемный менеджмент!
Ужас какой - со стороны RBC публиковать жесткие fake news.
Совести и стыда нет /ms
Есть инфа когда это все закончится?
Когда табакерку используют
Когда на VC вернут счётчик дизлайков, убранный по указке сверху
Для тех, кто всё ещё в танке:
главный редактор "За рулём" - дешёвых автомобилей нет и видимо уже не будет НИКОГДА.