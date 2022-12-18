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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 декабря: доллар — 64,6 рубля, евро — 68,77 рубля.

Курсы на Forex на 20:35 мск 16 декабря: доллар — 64,7 рубля, евро — 69,03 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,04 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,87 рубля, евро — по 74,9 рубля.

Кто и как адаптируется

Росавиация контролирует обязательства перед пассажирами в связи с возникшими у авиакомпании iFly проблемами на египетском направлении, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, вопросы по перебронированию туров в Египет из России на другие даты будут решаться по соглашению российской и египетской сторон в индивидуальном порядке.

Какие есть проблемы и трудности

Представители крупных автодилерских холдингов ожидают повышения цен на автомобили в первом квартале 2023 года из-за нехватки автомобилей и высоких затрат на логистику, сообщает ТАСС По мнению представителя «Рольфа» Максима Златокрылеца, к этому времени будут распроданы все запасы машин ушедших иностранных брендов — кроме китайских и корейских.

Контекст

РБК провёл опрос среди своих читателей о том, как изменились их расходы за 2022 год: больше всего выросли траты на продукты, путешествия и оплату ЖКХ.