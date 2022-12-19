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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 декабря: доллар — 64,6 рубля, евро — 68,77 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:21 мск: доллар — 65,03 рублей, евро — 69,07 рублей.

Курсы на Forex на 07:32 мск 16 декабря: доллар — 65,02 рублей, евро — 68,98 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,20 рублей.

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Кто и как адаптируется

Как стало известно «Ъ», правительство обсуждает системные меры поддержки российских видеоигр до 2030 года. В частности, речь идёт о создании подконтрольного государству разработчика и издателя, запуске отечественного рейтингового агентства, роста количества студий в 14 раз.

«Ростех» пытается взыскать с Airbus около $200 млн аванса, которые выплатил за поставку 17 самолетов A350, так и не осуществленную из-за санкций, узнал «Ъ».

У «Росгосстраха» и страхового брокера АСТ появилась страховая программа, которая должна заменить гарантии автопроизводителя: она покрывает риски, связанные с возможными скрытыми поломками или повреждениями, которые не были обнаружены при продаже. При этом программа распространяется как на новые, так и подержанные машины.

Какие есть проблемы и трудности

Российские власти не согласовали продажу основного актива австрийской Mondi в России (выпускает бумагу «Снегурочка»)структуре совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд рублей, узнал РБК.

Российскому менеджменту L’Occitane, который летом сменил вывески магазинов на «Л’Окситан», пришлось зарегистрировать новый бренд — SoBeautiful. По информации «Ъ», это требование головной компании.

С 1 января 2023 года Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов, говорят источники «Ъ». По их словам, части сотрудников предложили перевестись в страны СНГ, другим — уволиться. Но офис якобы сохранится номинально.

Росавиация до 27 декабря продлила запрет полётов в аэропорты юга России.

Контекст

С сентября 2022 года в России резко выросло количество закрытий кафе и ресторанов, говорится в исследовании сервиса автоматизации общепита R-Keeper для «Ъ». Осенью показатель вырос на 25,7%, а количество открытий снизилось на 3,8% год к году. В итоге за четвёртый квартал число работающих точек снизилось на 10,4%.

За год спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос более чем вдвое, посчитали в Prian.ru. Три четверти объектов покупаются для переезда, а основной интерес — вокруг Турции и ОАЭ.

Национальная система платежных карт потребовала от банков обеспечить возможность оплаты с помощью сервиса MirPay в интернет-магазинах, на их сайтах и приложениях (только для пользователей Android) к марту 2023 года.