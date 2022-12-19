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Финансы
Солдатский огонь

День 299: L’Occitane может снова сменить название в России, НСПК обязала банки интегрировать MirPay в интернет-магазинах Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Fotolia / Kaspars Grinvalds

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 декабря: доллар — 64,6 рубля, евро — 68,77 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:21 мск: доллар — 65,03 рублей, евро — 69,07 рублей.

Курсы на Forex на 07:32 мск 16 декабря: доллар — 65,02 рублей, евро — 68,98 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,20 рублей.

Кто и как адаптируется

Как стало известно «Ъ», правительство обсуждает системные меры поддержки российских видеоигр до 2030 года. В частности, речь идёт о создании подконтрольного государству разработчика и издателя, запуске отечественного рейтингового агентства, роста количества студий в 14 раз.

«Ростех» пытается взыскать с Airbus около $200 млн аванса, которые выплатил за поставку 17 самолетов A350, так и не осуществленную из-за санкций, узнал «Ъ».

У «Росгосстраха» и страхового брокера АСТ появилась страховая программа, которая должна заменить гарантии автопроизводителя: она покрывает риски, связанные с возможными скрытыми поломками или повреждениями, которые не были обнаружены при продаже. При этом программа распространяется как на новые, так и подержанные машины.

Какие есть проблемы и трудности

Российские власти не согласовали продажу основного актива австрийской Mondi в России (выпускает бумагу «Снегурочка»)структуре совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд рублей, узнал РБК.

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Российскому менеджменту L’Occitane, который летом сменил вывески магазинов на «Л’Окситан», пришлось зарегистрировать новый бренд — SoBeautiful. По информации «Ъ», это требование головной компании.

С 1 января 2023 года Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов, говорят источники «Ъ». По их словам, части сотрудников предложили перевестись в страны СНГ, другим — уволиться. Но офис якобы сохранится номинально.

Росавиация до 27 декабря продлила запрет полётов в аэропорты юга России.

Контекст

С сентября 2022 года в России резко выросло количество закрытий кафе и ресторанов, говорится в исследовании сервиса автоматизации общепита R-Keeper для «Ъ». Осенью показатель вырос на 25,7%, а количество открытий снизилось на 3,8% год к году. В итоге за четвёртый квартал число работающих точек снизилось на 10,4%.

За год спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос более чем вдвое, посчитали в Prian.ru. Три четверти объектов покупаются для переезда, а основной интерес — вокруг Турции и ОАЭ.

Национальная система платежных карт потребовала от банков обеспечить возможность оплаты с помощью сервиса MirPay в интернет-магазинах, на их сайтах и приложениях (только для пользователей Android) к марту 2023 года.

Новости предыдущего дня, 18 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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48 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Упустили важную новость: «Левада-Центр» (признан иноагентом) провёл опрос о проблемах нашего общества, которые больше всего тревожат людей. Результаты были легко прогнозируемы.

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Oleksandr Yatsenko

А давно левада в иноагентах?
Это ж тот который говорил что 90% россиян за сво?
А на виси говорили что это продавленная повесточка а левада давно под властями?

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Слегка Придурковатый

Он там уже был, когда это ещё не было модно.

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Oleksandr Yatsenko

жесть, тогда вообще непонятно, почему так топили за то что они там приврали в рейтингах одобрения.. я как-то пропустил это. был бы лишни аргумент в начале марта %)

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Lambda Knight

А какая связь? У Левады серьезные проблемы с методологией, при чем здесь иноагенты они или нет. Чаще всего у них проблемы с выборкой, но иногда даже с опросником, см. опрос про отношение к лгбт, от которого всем бомбануло в свое время.

https://postnauka.ru/longreads/36509

Лгут ли опросы общественного мнения в России…
О причинах недоверия к результатам массовых опросов и типичных ошибках опросных организаций
postnauka.ru
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Andre Macareno

ВЦИОМ — это другие ребята

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Шмублик

Я фотошоп, это программист.

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Слегка Придурковатый

Какие ваши доказательства?!

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Isla Bonita

Ержан бля, заебал, верни э дислайки на VC!

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Вадим Д.

Грустные 300 завтра и это не Спарта, а сегодня День снабженца в России. С праздником!

Правительству так нужные видеоигры, что будут системно поддерживать до 2030-го.
Ростех хочет забрать у Airbus $200 млн. Наивно.
Страховка вместо гарантии на авто — привет новой реальности.
Власти против продажи Mondi Харитонину, несмотря на ценник в 95 млрд ₽.
Корпоративные клиенты могут забыть про Huawei — сотрудников переводят и увольняют.
Общепит теряет в точках, что совсем не удивляет.
Зарубежная недвижимость манит россиян всё сильнее.

Хорошего дня и прекрасного настроения 🤘🏻

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Сексорцист Милфхантерович

Завтра день тракториста. 🤗🎉🥳

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Вадим Д.

Во всём виноваты трактористы и шахматисты? (-:

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Иван Бирюк

ну шахматистов обычно никто не упоминает ,а вот трактористов...😀

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Александр Голубев

И велосипедистов.

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Западный нос

Да, это точно не Спарта..
И Кентавр у нас свой, с жопой со всех сторон.

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Вадим Д.

Персональный герб — двоежопый кентавр?

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Александр Голубев

В головах двоежопие. Но это не только местная болезнь.

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Onetwo Threefour

А с локситаном что?

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Oleksandr Yatsenko
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Никита Грачёв

"..так же доступна для предзаказа" орнул в голос)

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Mr Black

Тоже поржал с утреца🤣

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Mrak

О хохлы подтянулись со своей пропагандой. :-) Давно не было видно.

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Mrak

@Инспектор думаю стоит обратить внимание

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Александр Голубев

На тебя да. Но только не инспектор, а санитар.

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Александр Голубев

Аранул!

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Вадим Д.

Правители делают ставку на игровую индустрию. Хотят погрузить всех в виртуалку, уж не старт ли Матрицы назначен на 2030-й?

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Невкусно и грустно
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Mr Black

Да не,они и это завалят,они в своей матрице живут🤦

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Небольшой корабль

Мета-вселенной?

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Mr Black

Тип того да….Симс ептеть)

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stark

С учетом того что игровая индустрия в РФ умерла в 2008 году - выглядит особо забавно.
Дальше были сплошные мобилки три в ряд

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Вадим Д.

Сделают 4 в квадрат — прорыв же.

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Mrak

Фигня.
Только в steam за последнее время толковые РФ игры которые я игра:
The Life and Suffering of Sir Brante
Loop Hero
Black Book
King's Bounty II (это пишут получилось такое)

Это первое что пришло в голову, а так их сильно больше

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stark

Ну ладно еще выходят инди, и то это тенденция последних лет 3х

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Mrak

А тайтлый сейчас везде имхо шлак.

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stark

Золотая эпоха гейминга закончена к сожалению, но раз в год хорошие ААА тайтлы выходят

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Небольшой корабль

"С сентября 2022 года в России резко выросло количество закрытий кафе и ресторанов,"
Да...сам наблюдаю подобное...корпоративов почти нет, тишина, свет потушен, входы-выходы давно снегом замело...

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Иван Лезгинов

В регионах вероятно да. А в модненькиз кафешкез в Москве как было битком на завтраках, так и ничего не поменялось. Сам удивляюсь, вроде бы самая целевая аудитория в Турции да Дубаи поехала.

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Степан Фадеев

Как стало известно «Ъ», правительство обсуждает системные меры поддержки российских видеоигр до 2030 года. В частности, речь идёт о создании подконтрольного государству разработчика и издателя.
Больше похоже на системные меры по распилу.

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Небольшой корабль

"С 1 января 2023 года Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов, говорят источники «Ъ»."
Ой! Друзья это чего опять нефритовый в ...

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Небольшой корабль

"Как стало известно «Ъ», правительство обсуждает системные меры поддержки российских видеоигр до 2030 года. В частности, речь идёт о создании подконтрольного государству разработчика и издателя, запуске отечественного рейтингового агентства, роста количества студий в 14 раз."
Ого! Теперь правильные игры выпускать будут! А "Подземелья Кремля" новую часть выпустят? А тетрис на раздевание? А покер?

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Небольшой корабль

А-а-а наверное шахматы на раздевание будут...

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Mrak

Друг, не зашло права. :-) Без огонька сегодня троллишь :-)

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Кирилл Фотькин

"У «Росгосстраха» и страхового брокера АСТ появилась страховая программа, которая должна заменить гарантии автопроизводителя: она покрывает риски, связанные с возможными скрытыми поломками или повреждениями, которые не были обнаружены при продаже."
___________________
Мне нравится тенденция массового ухода от любых обязательств :)

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Oleksandr Yatsenko
Российскому менеджменту L’Occitane, который летом сменил вывески магазинов на «Л’Окситан», пришлось зарегистрировать новый бренд — SoBeautiful.

почему не ТакКрасива?
(я перестаю дышать)

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Sergey Klinov
Российскому менеджменту L’Occitane, который летом сменил вывески магазинов на «Л’Окситан», пришлось зарегистрировать новый бренд — SoBeautiful.

Пришло время импортозамещенных коллабораций - "Провансаль" же

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Сексорцист Милфхантерович

Шо, опять?

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Небольшой корабль

О друзья! Какой-то Eozvarit качает мои комментарии!

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