День 299: L’Occitane может снова сменить название в России, НСПК обязала банки интегрировать MirPay в интернет-магазинах Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 19 декабря: доллар — 64,6 рубля, евро — 68,77 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,20 рублей.
Кто и как адаптируется
Как стало известно «Ъ», правительство обсуждает системные меры поддержки российских видеоигр до 2030 года. В частности, речь идёт о создании подконтрольного государству разработчика и издателя, запуске отечественного рейтингового агентства, роста количества студий в 14 раз.
«Ростех» пытается взыскать с Airbus около $200 млн аванса, которые выплатил за поставку 17 самолетов A350, так и не осуществленную из-за санкций, узнал «Ъ».
У «Росгосстраха» и страхового брокера АСТ появилась страховая программа, которая должна заменить гарантии автопроизводителя: она покрывает риски, связанные с возможными скрытыми поломками или повреждениями, которые не были обнаружены при продаже. При этом программа распространяется как на новые, так и подержанные машины.
Какие есть проблемы и трудности
Российские власти не согласовали продажу основного актива австрийской Mondi в России (выпускает бумагу «Снегурочка»)структуре совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд рублей, узнал РБК.
Российскому менеджменту L’Occitane, который летом сменил вывески магазинов на «Л’Окситан», пришлось зарегистрировать новый бренд — SoBeautiful. По информации «Ъ», это требование головной компании.
С 1 января 2023 года Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов, говорят источники «Ъ». По их словам, части сотрудников предложили перевестись в страны СНГ, другим — уволиться. Но офис якобы сохранится номинально.
Росавиация до 27 декабря продлила запрет полётов в аэропорты юга России.
Контекст
С сентября 2022 года в России резко выросло количество закрытий кафе и ресторанов, говорится в исследовании сервиса автоматизации общепита R-Keeper для «Ъ». Осенью показатель вырос на 25,7%, а количество открытий снизилось на 3,8% год к году. В итоге за четвёртый квартал число работающих точек снизилось на 10,4%.
За год спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос более чем вдвое, посчитали в Prian.ru. Три четверти объектов покупаются для переезда, а основной интерес — вокруг Турции и ОАЭ.
Национальная система платежных карт потребовала от банков обеспечить возможность оплаты с помощью сервиса MirPay в интернет-магазинах, на их сайтах и приложениях (только для пользователей Android) к марту 2023 года.
Новости предыдущего дня, 18 декабря — здесь.
Упустили важную новость: «Левада-Центр» (признан иноагентом) провёл опрос о проблемах нашего общества, которые больше всего тревожат людей. Результаты были легко прогнозируемы.
А давно левада в иноагентах?
Это ж тот который говорил что 90% россиян за сво?
А на виси говорили что это продавленная повесточка а левада давно под властями?
Он там уже был, когда это ещё не было модно.
жесть, тогда вообще непонятно, почему так топили за то что они там приврали в рейтингах одобрения.. я как-то пропустил это. был бы лишни аргумент в начале марта %)
А какая связь? У Левады серьезные проблемы с методологией, при чем здесь иноагенты они или нет. Чаще всего у них проблемы с выборкой, но иногда даже с опросником, см. опрос про отношение к лгбт, от которого всем бомбануло в свое время.
https://postnauka.ru/longreads/36509
ВЦИОМ — это другие ребята
Я фотошоп, это программист.
Какие ваши доказательства?!
Ержан бля, заебал, верни э дислайки на VC!
Грустные 300 завтра и это не Спарта, а сегодня День снабженца в России. С праздником!
Правительству так нужные видеоигры, что будут системно поддерживать до 2030-го.
Ростех хочет забрать у Airbus $200 млн. Наивно.
Страховка вместо гарантии на авто — привет новой реальности.
Власти против продажи Mondi Харитонину, несмотря на ценник в 95 млрд ₽.
Корпоративные клиенты могут забыть про Huawei — сотрудников переводят и увольняют.
Общепит теряет в точках, что совсем не удивляет.
Зарубежная недвижимость манит россиян всё сильнее.
Хорошего дня и прекрасного настроения 🤘🏻
Завтра день тракториста. 🤗🎉🥳
Во всём виноваты трактористы и шахматисты? (-:
ну шахматистов обычно никто не упоминает ,а вот трактористов...😀
И велосипедистов.
Да, это точно не Спарта..
И Кентавр у нас свой, с жопой со всех сторон.
Персональный герб — двоежопый кентавр?
В головах двоежопие. Но это не только местная болезнь.
А с локситаном что?
"..так же доступна для предзаказа" орнул в голос)
Тоже поржал с утреца🤣
О хохлы подтянулись со своей пропагандой. :-) Давно не было видно.
@Инспектор думаю стоит обратить внимание
На тебя да. Но только не инспектор, а санитар.
Аранул!
Правители делают ставку на игровую индустрию. Хотят погрузить всех в виртуалку, уж не старт ли Матрицы назначен на 2030-й?
Да не,они и это завалят,они в своей матрице живут🤦
Мета-вселенной?
Тип того да….Симс ептеть)
С учетом того что игровая индустрия в РФ умерла в 2008 году - выглядит особо забавно.
Дальше были сплошные мобилки три в ряд
Сделают 4 в квадрат — прорыв же.
Фигня.
Только в steam за последнее время толковые РФ игры которые я игра:
The Life and Suffering of Sir Brante
Loop Hero
Black Book
King's Bounty II (это пишут получилось такое)
Это первое что пришло в голову, а так их сильно больше
Ну ладно еще выходят инди, и то это тенденция последних лет 3х
А тайтлый сейчас везде имхо шлак.
Золотая эпоха гейминга закончена к сожалению, но раз в год хорошие ААА тайтлы выходят
"С сентября 2022 года в России резко выросло количество закрытий кафе и ресторанов,"
Да...сам наблюдаю подобное...корпоративов почти нет, тишина, свет потушен, входы-выходы давно снегом замело...
В регионах вероятно да. А в модненькиз кафешкез в Москве как было битком на завтраках, так и ничего не поменялось. Сам удивляюсь, вроде бы самая целевая аудитория в Турции да Дубаи поехала.
Как стало известно «Ъ», правительство обсуждает системные меры поддержки российских видеоигр до 2030 года. В частности, речь идёт о создании подконтрольного государству разработчика и издателя.
Больше похоже на системные меры по распилу.
"С 1 января 2023 года Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов, говорят источники «Ъ»."
Ой! Друзья это чего опять нефритовый в ...
"Как стало известно «Ъ», правительство обсуждает системные меры поддержки российских видеоигр до 2030 года. В частности, речь идёт о создании подконтрольного государству разработчика и издателя, запуске отечественного рейтингового агентства, роста количества студий в 14 раз."
Ого! Теперь правильные игры выпускать будут! А "Подземелья Кремля" новую часть выпустят? А тетрис на раздевание? А покер?
А-а-а наверное шахматы на раздевание будут...
Друг, не зашло права. :-) Без огонька сегодня троллишь :-)
"У «Росгосстраха» и страхового брокера АСТ появилась страховая программа, которая должна заменить гарантии автопроизводителя: она покрывает риски, связанные с возможными скрытыми поломками или повреждениями, которые не были обнаружены при продаже."
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Мне нравится тенденция массового ухода от любых обязательств :)
почему не ТакКрасива?
(я перестаю дышать)
Пришло время импортозамещенных коллабораций - "Провансаль" же
Шо, опять?
О друзья! Какой-то Eozvarit качает мои комментарии!