НСПК обязала банки до марта 2023 года добавить MirPay для оплаты покупок в интернет-магазинах Статьи редакции
Бесконтактный способ оплаты доступен только пользователям Android-устройств.
- Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») потребовала от банков обеспечить работу сервиса MirPay в интернет-магазинах и в их Android-приложениях. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в крупных банках, информацию подтвердил представитель НСПК. Что будет, если они не успеют к сроку, оператор не сообщил.
- В «Альфа-банке», «Открытии», «Тинькофф», «Зените» и «Синаре» подтвердили, что готовы распространить сервис на клиентов, которым оказывают услуги эквайринга.
Для клиентов это будет выглядеть как дополнительная «кнопка» при выборе способа оплаты, а для магазинов будут такие же комиссии как при приёме платежей по картам «Мир», рассказал руководитель «Тинькофф кассы» Сергей Хромов.
- MirPay — это приложение для бесконтактной оплаты покупок для Android-устройств, поддерживающих технологию NFC. По данным издания, с момента запуска в 2019 году сервис скачали более 10 млн раз в Google Play и 8 млн раз в AppGallery.
В августе 2021 года приложение MirPay попало в список обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в России.
- В начале декабря 2022 года НСПК обязала банки использовать QR-коды с телефонов для оплаты по картам «Мир». Систему необходимо внедрить до апреля 2023 года.
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а нспк может обязать комитет вернуть дизлайки?
Кажется, и они не в силах повлиять на "Комитет". Осталась одна надежда на Набиуллину.
Братик ты так за них топишь, что я буду тебе их дарить если хочешь)
Сбер-то обяжут наконец?
Какой ход)
Мир всем — братьям, сёстрам, банкам! Платите и подключайте.
А Солнцеликий имеет отношение к миру?
Он в войнушку захотел поиграть потому как компьютером пользоваться не умеет, то играет в реале.
Я надеюсь, сразу по всему миру обязали? Таганский, Лефортовский и Краснопресненский суды уже поделили, кто каким странам и зарубежным компаниям будет будоражащие воображение мульярды прогрессивных штрафов в день заряжать?
Главное, чтобы кэшбэк сохранился.
Так понял из новости, должен сохраниться.
А то с СБП все прекрасно, кроме момента, когда понимаешь, что кэшбэк на карту не упал...
Либо вы установите «русский мир», либо нет вашего магазина.