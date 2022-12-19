Финансы
Маша Цепелева

НСПК обязала банки до марта 2023 года добавить MirPay для оплаты покупок в интернет-магазинах Статьи редакции

Бесконтактный способ оплаты доступен только пользователям Android-устройств.

  • Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») потребовала от банков обеспечить работу сервиса MirPay в интернет-магазинах и в их Android-приложениях. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в крупных банках, информацию подтвердил представитель НСПК. Что будет, если они не успеют к сроку, оператор не сообщил.
  • В «Альфа-банке», «Открытии», «Тинькофф», «Зените» и «Синаре» подтвердили, что готовы распространить сервис на клиентов, которым оказывают услуги эквайринга.

  • Для клиентов это будет выглядеть как дополнительная «кнопка» при выборе способа оплаты, а для магазинов будут такие же комиссии как при приёме платежей по картам «Мир», рассказал руководитель «Тинькофф кассы» Сергей Хромов.

  • MirPay — это приложение для бесконтактной оплаты покупок для Android-устройств, поддерживающих технологию NFC. По данным издания, с момента запуска в 2019 году сервис скачали более 10 млн раз в Google Play и 8 млн раз в AppGallery.

  • В августе 2021 года приложение MirPay попало в список обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в России.

  • В начале декабря 2022 года НСПК обязала банки использовать QR-коды с телефонов для оплаты по картам «Мир». Систему необходимо внедрить до апреля 2023 года.

#новость #mirpay

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12 комментариев
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 MMT

а нспк может обязать комитет вернуть дизлайки?

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Слегка Придурковатый

Кажется, и они не в силах повлиять на "Комитет". Осталась одна надежда на Набиуллину.

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Абу Суфьян

Братик ты так за них топишь, что я буду тебе их дарить если хочешь)

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Mr NoName

Сбер-то обяжут наконец?

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ChillTalk

Какой ход)

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Вадим Д.

Мир всем — братьям, сёстрам, банкам! Платите и подключайте.

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Джонни Лавджой

А Солнцеликий имеет отношение к миру?

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Alex R

Он в войнушку захотел поиграть потому как компьютером пользоваться не умеет, то играет в реале.

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Император Нолимоций

Я надеюсь, сразу по всему миру обязали? Таганский, Лефортовский и Краснопресненский суды уже поделили, кто каким странам и зарубежным компаниям будет будоражащие воображение мульярды прогрессивных штрафов в день заряжать?

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Игорь Мазаев
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Ivan Susanin

Главное, чтобы кэшбэк сохранился.
Так понял из новости, должен сохраниться.
А то с СБП все прекрасно, кроме момента, когда понимаешь, что кэшбэк на карту не упал...

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Веб Инструменты

Либо вы установите «русский мир», либо нет вашего магазина.

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