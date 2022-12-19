Курс евро на бирже вырос до 71 рубля впервые с мая, доллара — до 67 рублей Статьи редакции
Аналитики считают, что падение курса рубля связано с сезонностью, потолком цен на нефть и «хронической геополитической напряжённостью».
- Днём 19 декабря курс евро на Мосбирже поднялся до 71 рубля. Доллар подорожал до 67 рублей, последний раз он стоил столько 30 мая 2022 года. С начала торгов валюты подорожали больше, чем на 2 рубля.
- Рубль начал дешеветь 14 декабря. Это может быть связано с «хронической геополитической напряженностью, спадом уровня цен на нефть и традиционными для конца года повышенными бюджетными расходами», рассказал The Bell инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
- Несмотря на то, что курсы начали расти, экспортёры не спешили продавать валюту по более выгодным ценам, и курс рубля продолжил падать, пишут аналитики SberCIB Investment Research. Если активность экспортёров останется низкой, то курс может вырасти до 67–70 рублей за доллар.
- Доллар вернётся к уровню 64–64,5 рубля, а ослабление российской валюты «носит умеренный характер», считают аналитики Freedom Finance.
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А ведь не за горами следующий февраль, короткий, но коварный месяц, дюже богатый на сюрпризы и удивительные решения, ведущие к кратному росту стоимости "недружественных" валют.
я такие шутеечки последний раз в марте видел, хех. Долго картинку хранил?
ну я надеюсь ваша подушка финансовая в валюте
Нет - она в гречке. Диверсифицировал свои 20$ от валютных скачков 👌
Надеюсь что она очень мягкая
У власти заканчиваются резервы для удержания курса? Будет весело
Всё ещё хуже, им самим ещё с лета курс 75 нужен.
ЦБ не занимается удержанием валютного коридора с 1998, а интервенции в 2022 заменили продажей выручки
Они и не удерживали его резервами, просто ввели миллион ограничений на использовании валюты + иностранные компании массово поуходили и потребность в валюте сократилась, так как по параллельному импорту многое сильно дороже оказалось.
Перед НГ всегда начинает штормить. Потом успокоится.
У вас шапка из фольги слетела
Курс растет = во бля жопа, дебилы
Курс падает = во бля нарисовали, дебилы
Так оба высказывания верные. Ну разве что не нарисовали в прямом смысле, а создали такие ограничительные условия, при которых временно сам нарисовался
Так это и работает. Для долгосрочного планирования и развития курс валюты должен быть стабильным, а не скакать каждый день под новые политические нужды.
Это vc. Судоку, шлагбаум, комментарии на vc - распорядок дня экспертов геоэкономики. Путные комментарии - редкость.
правительство же заявляло давно уже, что им выгоден курс в районе 70-80 рублей за доллар
Это было до того, как нефть стали продавать по $50-55 и ниже, возить танкерами (увеличив издержки). Там сейчас от выручки с гулькин нос остается плюс сравнению с тем, что было когда говорили об удобных 70-80р.
Не доллар или евро выросли, а рубль упал. В грузии, к примеру, ничего по отношению к лари не выросло и не упало.
Реально от авторов "хлопка газа" и т.д.
Соонце сделало очередной оборот вокруг Земли, и доллар вырос к рублю!
старая новость, уже 68/72
«Рубль начал дешеветь 14 декабря. Это может быть связано с «хронической геополитической напряженностью» — с хроническим геморроем, я бы сказал.
У вас че одна меточичка с придоруковатым?
вот вам и подарочек на новый год
Лучший подарок 100 долларов.
"Нам нужен рывок!"
"Времени на раскачку нет!"
В принципе не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы предсказать это в декабре (когда наступит эмбарго) ещё несколько месяцев назад.
Бежать за евро в банк?
Выдадут в рублях.
Забавная у них выборка, даже без варианта "другое"
хорошего сценария не предвидится
О! Друзья рубль походу уже Новый Год отмечает...
Это может быть связано с «хтонической геополитической напряженностью».
оптимально курс 75-80, то что мы видели летом и осенью - скорее аномалия.
Слишком быстро рубль падает. С февраля не видел такого чтобы обновляешь страницу — +0.1%, еще обновляешь — еще +0.1%.
Насколько поддерживает курс продажа газа за рубли?
Продажа чего?...
это санкции или как и обещали делают 70 к концу года под бюджет?
Вот блин опять рубль сломался...
усё. поехал сильный рупь с горки кататься
Ну так про это врде и говорили, что курс изменисмя, нового то ничего, все ожидаемо было.
Хм.....
Что сегодня на бирже вообще с курсом, в чем причина таких колебаний ?
c курсом все нормально, он такой же с отрицательным тангажом/дифферентом на нос
Нашли где спросить)
не очень хорошо конечно это все
Блин, как мягенько и дипломатичненько... Наверное, именно это подумала воспитанная Муму, опускаясь на дно.
Все возвращается на круги своя. Посмотрим как дальше это будет.