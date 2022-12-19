Финансы
Маша Цепелева

Курс евро на бирже вырос до 71 рубля впервые с мая, доллара — до 67 рублей Статьи редакции

Аналитики считают, что падение курса рубля связано с сезонностью, потолком цен на нефть и «хронической геополитической напряжённостью».

  • Днём 19 декабря курс евро на Мосбирже поднялся до 71 рубля. Доллар подорожал до 67 рублей, последний раз он стоил столько 30 мая 2022 года. С начала торгов валюты подорожали больше, чем на 2 рубля.
  • Рубль начал дешеветь 14 декабря. Это может быть связано с «хронической геополитической напряженностью, спадом уровня цен на нефть и традиционными для конца года повышенными бюджетными расходами», рассказал The Bell инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
  • Несмотря на то, что курсы начали расти, экспортёры не спешили продавать валюту по более выгодным ценам, и курс рубля продолжил падать, пишут аналитики SberCIB Investment Research. Если активность экспортёров останется низкой, то курс может вырасти до 67–70 рублей за доллар.
  • Доллар вернётся к уровню 64–64,5 рубля, а ослабление российской валюты «носит умеренный характер», считают аналитики Freedom Finance.

#новость #курсвалют

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61 комментарий
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 Вадим Д.

А ведь не за горами следующий февраль, короткий, но коварный месяц, дюже богатый на сюрпризы и удивительные решения, ведущие к кратному росту стоимости "недружественных" валют.

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Западный нос
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1 комментарий
Николай Бойко

я такие шутеечки последний раз в марте видел, хех. Долго картинку хранил?

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1 комментарий
Тимур Устинов

ну я надеюсь ваша подушка финансовая в валюте

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just a.

Нет - она в гречке. Диверсифицировал свои 20$ от валютных скачков 👌

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1 комментарий
Nikita

Надеюсь что она очень мягкая

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RobinzonCruzo

У власти заканчиваются резервы для удержания курса? Будет весело

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Igor

Всё ещё хуже, им самим ещё с лета курс 75 нужен.

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5 комментариев
Andre Macareno

ЦБ не занимается удержанием валютного коридора с 1998, а интервенции в 2022 заменили продажей выручки

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Денис Демидов

Они и не удерживали его резервами, просто ввели миллион ограничений на использовании валюты + иностранные компании массово поуходили и потребность в валюте сократилась, так как по параллельному импорту многое сильно дороже оказалось.

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Vasili Kubarev

Перед НГ всегда начинает штормить. Потом успокоится.

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Pavel Ivanovich

У вас шапка из фольги слетела

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Мяу

Курс растет = во бля жопа, дебилы
Курс падает = во бля нарисовали, дебилы

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A B

Так оба высказывания верные. Ну разве что не нарисовали в прямом смысле, а создали такие ограничительные условия, при которых временно сам нарисовался

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JewelRunner

Так это и работает. Для долгосрочного планирования и развития курс валюты должен быть стабильным, а не скакать каждый день под новые политические нужды.

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Алмаз Хамидуллин

Это vc. Судоку, шлагбаум, комментарии на vc - распорядок дня экспертов геоэкономики. Путные комментарии - редкость.

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illusive man

правительство же заявляло давно уже, что им выгоден курс в районе 70-80 рублей за доллар

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John Doe

Это было до того, как нефть стали продавать по $50-55 и ниже, возить танкерами (увеличив издержки). Там сейчас от выручки с гулькин нос остается плюс сравнению с тем, что было когда говорили об удобных 70-80р.

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2 комментария
Илья Ермолаев

Не доллар или евро выросли, а рубль упал. В грузии, к примеру, ничего по отношению к лари не выросло и не упало.
Реально от авторов "хлопка газа" и т.д.

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A B

Соонце сделало очередной оборот вокруг Земли, и доллар вырос к рублю!

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maximus
12 минут назад

старая новость, уже 68/72

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Alexey V

«Рубль начал дешеветь 14 декабря. Это может быть связано с «хронической геополитической напряженностью» — с хроническим геморроем, я бы сказал.

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Мяу

У вас че одна меточичка с придоруковатым?

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Alla Gromova

вот вам и подарочек на новый год

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Sergeant Ding

Лучший подарок 100 долларов.

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1 комментарий
just a.

"Нам нужен рывок!"
"Времени на раскачку нет!"

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Бинарный Ёж

В принципе не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы предсказать это в декабре (когда наступит эмбарго) ещё несколько месяцев назад.

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Кот

Бежать за евро в банк?

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Бинарный Ёж

Выдадут в рублях.

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1 комментарий
Volkodav
аналитики Freedom Finance.

Забавная у них выборка, даже без варианта "другое"

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Денис Еськин

хорошего сценария не предвидится

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Небольшой корабль

О! Друзья рубль походу уже Новый Год отмечает...

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Слегка Придурковатый

Это может быть связано с «хтонической геополитической напряженностью».

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Ed R

оптимально курс 75-80, то что мы видели летом и осенью - скорее аномалия.

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Шмублик

Слишком быстро рубль падает. С февраля не видел такого чтобы обновляешь страницу — +0.1%, еще обновляешь — еще +0.1%.

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Небольшой корабль
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Андрей Рядькин

Насколько поддерживает курс продажа газа за рубли?

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Vasili Kubarev

Продажа чего?...

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Leo Brooklyn

это санкции или как и обещали делают 70 к концу года под бюджет?

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Небольшой корабль

Вот блин опять рубль сломался...

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M-S-R

усё. поехал сильный рупь с горки кататься

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Maksim Kurlyk

Ну так про это врде и говорили, что курс изменисмя, нового то ничего, все ожидаемо было.

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Diratel

Хм.....

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Жорик

Что сегодня на бирже вообще с курсом, в чем причина таких колебаний ?

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Anton Solod

c курсом все нормально, он такой же с отрицательным тангажом/дифферентом на нос

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Кузьмич

Нашли где спросить)

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Юлия Шикштенас

не очень хорошо конечно это все

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Vasili Kubarev

Блин, как мягенько и дипломатичненько... Наверное, именно это подумала воспитанная Муму, опускаясь на дно.

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Andrey Anev

Все возвращается на круги своя. Посмотрим как дальше это будет.

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