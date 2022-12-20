Финансы
Огромный хичхакер

Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку части замороженных активов НРД в Clearstream Статьи редакции

Речь идёт об активах, которые учитывались в НРД до 3 июня 2022 года, а сама лицензия действует до 7 января 2023-го.

  • Минфин Люксембурга разрешил разблокировать активы, ценные бумаги и купонный доход, которые «зависли» в международном депозитарии Clearstream из-за санкций, которые ЕС ввёл против Национального расчётного депозитария (НРД; входит в группу «Московская биржа»).
  • Речь идет об активах НРД, которые учитывались в Clearstream до 3 июня. Лицензия разрешает «высвобождение определенных денежных средств и экономических ресурсов», принадлежащих НРД — то есть доступ к ним возвращают, чтобы прекратить все операции, сделки и соглашения. Разрешение действует до 7 января 2023 года включительно.
  • Теперь активы можно разблокировать и перевести инвесторам. Но, как отмечает InvestFuture, в Clearstream хранятся не все заблокированные бумаги, а сейчас речь идёт об облигациях и депозитарных расписках российских компаний — «Сбера», ВТБ, «Газпромнефти» и других.
  • В марте 2022 года два международных депозитария Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, а 3 июня ЕС ввёл санкции против него — они означают заморозку активов НРД на территории Евросоюза и запрет на проведение операций с депозитарием для резидентов этих стран.
  • То есть «замороженные» до этого деньги стали окончательно заблокированы до снятия санкций или выдачи лицензии на завершение операций. Общий объём заблокированных иностранных ценных бумаг в НРД оценивался в 6 трлн рублей.
  • 16 августа Еврокомиссия допустила расчёты с НРД, если депозитарий не получит выгоды, а сделки будут согласованы с регуляторами. После этого НРД временно отменил комиссии за перевод российских ценных бумаг из иностранных депозитариев.

#новость #нрд #clearstream

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9 комментариев
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 Артур Набиуллин

Хорошие новости

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Кирилл Садовой

Поясните, пожалуйста, на сколько это хорошо или плохо ?

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Vlad Romanchenko

Однозначно хорошо. Теперь еще нужно разрешение Euroclear, и прольется долларовый дождь из купонов, дивидендов и разблокируются бумаги, купленные через Спб/Тинькоф/Открытие и т.д.

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Андрей Рядькин

теперь Euroclear давай

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Вот почему бакс взлетел

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Zamir Saidov

Круто.
Это как-то связано с недавним сбором разрешений Кит финансом на передачу данных для запроса разблокировки?

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Мяу

Кайф в Тиньке там тоже что-то порешали, уже заблокированных очень мало акций осталось. Это замечательно ребята!

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Rezvan Chagaev

что порешали? у меня пока все акции с замком)

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Антон Штадлер
Разрешение действует до 7 января 2023 года включительно

Сейчас Рождество, а потом в РФ новый год

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