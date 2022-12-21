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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 декабря: доллар — 69 рублей, евро — 73,3 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 69,7 рубля, евро — 74,1 рубля.

Курсы на Forex на 07:55 мск: доллар — 68,37 рубля, евро — 72,57 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 69,93 рубля.

«Райффайзенбанк» ввёл комиссию за переводы с дебетовых карт на сервисы «Золотая Корона», «Юнистрим», «Контакт» и Universal Bank. Комиссия — 0,5% от суммы перевода.

Кто и как адаптируется

«Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников, заявил глава госкорпорации в интервью «Ведомостям». Для этого компания планирует выпустить облигации в объёме 50 млрд рублей.

Американские энергетические компании Exxon Mobil и Shell начали отказываться от аренды танкеров, которые до этого перевозили российскую нефть, узнал Bloomberg.

Nespresso закроет фирменные магазины в России. Компания продолжит работать в стране, но, скорее всего, только с ритейлерами.

Какие есть проблемы и трудности

Подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки с зарубежными компаниями из «недружественных» стран назвала новые условия для их одобрения. Это «добровольный взнос» в размере 10% от суммы сделки в федеральный бюджет или рассрочка платежа по ней, выяснил РБК.

К иностранным мессенджерам в России запретят подключать платёжные системы. Это условие есть в принятом во втором чтении законопроекте об ограничении иностранного участия в сервисах объявлений. Если закон одобрят окончательно, под ограничение попадёт Telegram, пишет «Коммерсантъ».

Сроки доставки грузов из Китая увеличились, места для контейнеров на железнодорожных станциях Московского узла забронированы на месяц вперед, рассказали «РИА Новости» в логистической компании Asia Import Group. Это значит, что заказы из китайских магазинов прибудут в Россию до Нового года, только если были сделаны до 10 декабря.

Контекст

По данным на 21 декабря, карты «Мир» принимают некоторые банки-партнёры в Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее, сообщил «РИА Новости» представитель платёжной системы и подтвердили в одном из крупных российских банков.