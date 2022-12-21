День 301: Nespresso закроет магазины, «Райффайзенбанк» ввёл комиссию за переводы на «Юнистрим» и другие сервисы Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 21 декабря: доллар — 69 рублей, евро — 73,3 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 69,93 рубля.
«Райффайзенбанк» ввёл комиссию за переводы с дебетовых карт на сервисы «Золотая Корона», «Юнистрим», «Контакт» и Universal Bank. Комиссия — 0,5% от суммы перевода.
Кто и как адаптируется
«Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников, заявил глава госкорпорации в интервью «Ведомостям». Для этого компания планирует выпустить облигации в объёме 50 млрд рублей.
Американские энергетические компании Exxon Mobil и Shell начали отказываться от аренды танкеров, которые до этого перевозили российскую нефть, узнал Bloomberg.
Nespresso закроет фирменные магазины в России. Компания продолжит работать в стране, но, скорее всего, только с ритейлерами.
Какие есть проблемы и трудности
Подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки с зарубежными компаниями из «недружественных» стран назвала новые условия для их одобрения. Это «добровольный взнос» в размере 10% от суммы сделки в федеральный бюджет или рассрочка платежа по ней, выяснил РБК.
К иностранным мессенджерам в России запретят подключать платёжные системы. Это условие есть в принятом во втором чтении законопроекте об ограничении иностранного участия в сервисах объявлений. Если закон одобрят окончательно, под ограничение попадёт Telegram, пишет «Коммерсантъ».
Сроки доставки грузов из Китая увеличились, места для контейнеров на железнодорожных станциях Московского узла забронированы на месяц вперед, рассказали «РИА Новости» в логистической компании Asia Import Group. Это значит, что заказы из китайских магазинов прибудут в Россию до Нового года, только если были сделаны до 10 декабря.
Контекст
По данным на 21 декабря, карты «Мир» принимают некоторые банки-партнёры в Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее, сообщил «РИА Новости» представитель платёжной системы и подтвердили в одном из крупных российских банков.
Новости предыдущего дня, 20 декабря — здесь.
Приоритеты.
Приоритеты постить несвязную политоту?
Насколько помогает новый дизайн комментариев на vc всяким шлендрам лить свою чушь.
президент здорового человека и царь
@Инспектор тут политика, не относящаяся к теме.
Седьмая подкомиссия второй комисси первого отдела третьего департамента отжима и крышевания Минфина установила тариф на крышу в 10%.
Раньше хоть за офшорами прятались.
Пошла четвёртая сотня, сегодня День зимнего солнцестояния и до Нового года 10 дней. С праздником!
Евробаксу лучше прямо на глазах.
Роскосмос будет выпускать серийно спутники — 50 млрд сами себя не получат.
Даже танкеры из-под РФ нефти как заражённые, не арендуют их и всё тут.
Nespresso закрывает магазины, но совсем не уходит. Кофеманы, радуемся.
Подкомиссия (!) Минфина диктует новые условия крышевания.
Недружеским мессенджерам могут запретить платежи, а могут и нет.
Китай на месте, а доставка оттуда всё дольше.
Хорошего всем дня и позитива 🤘🏻
"Подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки с зарубежными компаниями из «недружественных» стран назвала новые условия для их одобрения. Это «добровольный взнос» в размере 10% от суммы сделки в федеральный бюджет или рассрочка платежа по ней, выяснил РБК."
О как! Нужно больше золота милорд...
А если сделать 20%- то будет в два раза больше! Не благодарите.!
Плоти десятину царю
и он тебе даже еды не наложит)
"«Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников, заявил глава госкорпорации в интервью «Ведомостям»"
Как тебе такое Илон Маск?
Главное, что строить уже не из чего, те же уже готовые Эльбрусы не поставляют из-за санкций, но заводы стоять будут
Роскосмос у нас один из первых по обещаниям всего и вся. Схема стандартная, сначала пообещают что-то сделать, потом перенесут сроки несколько раз, потом отменят и пообещают что-то новое.
"Nespresso закроет фирменные магазины в России."
Опять от нас кто-то уходит...
Мне вот что интересно. У Nespresso 2 вида капсул (и разные кофемашины под эти стандарты - они НЕ совместимы): Стандартные и Vertuo. На Стандартные лет 5 как кончился патент и их клепают все подряд теперь. А на Vertuo патент еще работает и кроме Nespresso их больше никто не делает. Кто-то пару лет назад купил машину Vertuo за 20-30 000, а теперь не сможет капсулы к ней купить?
"Американские энергетические компании Exxon Mobil и Shell начали отказываться от аренды танкеров, которые до этого перевозили российскую нефть, узнал Bloomberg."
Ой...
Это законченное предложение.
Правительство все дальше себе копает могилу
Ну оно скорее все больше копает яму для всех, всей страны и ближайших соседей
скорее не себе,а нам
"Американские энергетические компании Exxon Mobil и Shell начали отказываться от аренды танкеров, которые до этого перевозили российскую нефть"
Arbeit fracht frei.
Физикам приготовиться!
Стоит признать, что рубль долго держался. В июне мой прогноз был, что снижение до 70-80 рублей за доллар произойдет к сентябрю.
Я даже не надеялся до конца года увидеть выше 65.
Хотя Набиулина почти прямым текстом об этом говорила.
Сырьевой бюджет продиктовал свои условия.
Его рекордный дефицит.
50 млрд на геймдев, 50 млрд на спутники. мне кажется они как то странно планируют бюджеты