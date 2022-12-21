Критерии такие: наличие независимой оценки стоимости активов, рассрочки платежа для покупателя на один-два года или уплата «добровольного взноса» в федеральный бюджет не менее 10% от суммы сделки. Также продажа актива возможна только с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной независимой оценкой. Последнее условие — установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников).