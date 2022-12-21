Минфин решил согласовывать продажу активов компаний из «недружественных» стран при переводе 10% от суммы сделки в бюджет Статьи редакции
Альтернатива «добровольному взносу» — рассрочка платежа для покупателя до двух лет.
- Подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на продажу активов зарубежных компаний из «недружественных» стран приняла четыре критерия, которыми будет руководствоваться при одобрении сделок. Об этом РБК рассказали четыре источника, связанные с такими сделками. В пресс-службе Минфина подтвердили изданию применение критериев.
Критерии такие: наличие независимой оценки стоимости активов, рассрочки платежа для покупателя на один-два года или уплата «добровольного взноса» в федеральный бюджет не менее 10% от суммы сделки. Также продажа актива возможна только с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной независимой оценкой. Последнее условие — установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников).
- В июне 2022 года глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин раскрывал, что иностранцы продают бизнес в России с дисконтом не менее 50% к «последней официальной оценке», и министр финансов Антон Силуанов подтверждал, что это одно из условий. «Центр стратегических разработок» в октябре оценивал, что средняя скидка в таких сделках — около 70%.
- В марте 2022 года правительство потребовало согласовывать со специальной комиссией все сделки по продаже российских активов компаний из «недружественных» стран. В список вошли США, Сингапур, Великобритания, Канада, Япония и все страны ЕС.
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десятина, которую мы заслужили
Кстати, да – когда вернут звонкие названия: десятина, оброк, барщина? Скрепно же.
можем повторить
добровольный взнос - обожаю, как и большинство взносов в России доброльно принудительный
Попробуй в любой не-России не заплати добровольный взнос - быстро уедешь оранжевые костюмы носить.
Ну так во многих не-Россиях и деньги уплаченные расходуются с умом и на пользу общества.
Эх маня-миры...
Ну и какой он, единорог? )))
Кто тебе сказал?
Я извиняюсь, это уже прорыв или рывок?
та уже неважно дно отодвигается все ниже
Это называется рэкет )
Гопники решили сбыть краденое.
Готтентотская мораль детектед
Кстати процитирую Трампа в схожей истории про TicTok «Соединенные Штаты должны получить очень большой процент от этой сделки, потому что мы делаем это возможным»
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/406345-tramp-potreboval-perevesti-minfinu-ssha-procent-ot-prodazhi-tiktok?
Если это не откат, то я не знаю, что такое откат
Это налог. Мне кажется вам будет еще интересна концепция оседлого бандита https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_оседлого_бандита
Интересно, на Знаниях есть эта статья?
Ну это обычная политология, которая относится к любому государству. Она в том числе о том, что «кочующий бандитит» хуже, чем "оседлый". Поэтому в Знаниях она может быть прям на главной
"Меньше Знаний - лучше сон" - девиз Знаний.
Да, спасибо что напомнили. Так и есть.
Но разница же совсем невелика)
Ну разница в том, что эти деньги прямо пойдут в бюджет.
Можно и откаты институциализировать в форме лоббизма, чтобы они хорошо звучали и велись по правилам.
Когда мой знакомый из недружественной страны показал документ, который ему раз в год присылает местное министерство финансов и там было написано: «вы заплатили столько-то налогов, из этих денег столько-то прошло на это, столько-то вот на это и т.д.», я понял, в чём на самом деле разница)
А если подкомиссий сделать десяток — то и «добровольных взносов» можно собрать изрядно.
Добра воля в России — она такая.
Какая беда у свидетелей "они вернутся через год, там в контрактах пункт про обратный выкуп, мне Мойша ̶н̶а̶п̶е̶л̶ рассказал"
Скорее, индивидуально.
McDonald's может выкупить обратно "Вкусно - и точка" в течение 25 лет, например. С остальными "франшизами", думаю, есть такие же условия. Продают с дисконтом и правом обратного выкупа.
Есть тонкий момент, как Россия выполняет договора, как их трактует, и как к ним относится.
Нормально трактует- царские долги признала и выплатила.Советские также.
Все до копейки.Соблюдение стопроцентное.
Про "права выкупа" очень забавно написано
Сашка, а дай ссылку на контракт. Ты выглядишь таким осведомленным со своими 25 лет.
наброшу - в пунктах про вернуться сумма 1 руб., что дешевле стоимости бизнеса более, чем на 50% )))
ну значит следующие умники, кто захочет продать за 1 рубль, будут должны минфину 10 копеек
скрепно, духовно, обогащающе))
Вспомнится пакман … ам ам ам, бууу 🫣
После таких выкрутасов немногие отважаться что-то делать в этой стране
Почему 10, а не 5 или 50?
гоп-стоп, ты так любиила звон монеет
"продажа актива возможна только с дисконтом не менее 50% от стоимости"
Зашибись условие