Финансы
Маша Цепелева

Минфин решил согласовывать продажу активов компаний из «недружественных» стран при переводе 10% от суммы сделки в бюджет Статьи редакции

Альтернатива «добровольному взносу» — рассрочка платежа для покупателя до двух лет.

  • Подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на продажу активов зарубежных компаний из «недружественных» стран приняла четыре критерия, которыми будет руководствоваться при одобрении сделок. Об этом РБК рассказали четыре источника, связанные с такими сделками. В пресс-службе Минфина подтвердили изданию применение критериев.

  • Критерии такие: наличие независимой оценки стоимости активов, рассрочки платежа для покупателя на один-два года или уплата «добровольного взноса» в федеральный бюджет не менее 10% от суммы сделки. Также продажа актива возможна только с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной независимой оценкой. Последнее условие — установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников).

  • В июне 2022 года глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин раскрывал, что иностранцы продают бизнес в России с дисконтом не менее 50% к «последней официальной оценке», и министр финансов Антон Силуанов подтверждал, что это одно из условий. «Центр стратегических разработок» в октябре оценивал, что средняя скидка в таких сделках — около 70%.
  • В марте 2022 года правительство потребовало согласовывать со специальной комиссией все сделки по продаже российских активов компаний из «недружественных» стран. В список вошли США, Сингапур, Великобритания, Канада, Япония и все страны ЕС.

#новость

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38 комментариев
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 Aleks B

десятина, которую мы заслужили

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Вадим Д.

Кстати, да – когда вернут звонкие названия: десятина, оброк, барщина? Скрепно же.

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Aleks B

можем повторить

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Ян Тюрин

добровольный взнос - обожаю, как и большинство взносов в России доброльно принудительный

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SMD

Попробуй в любой не-России не заплати добровольный взнос - быстро уедешь оранжевые костюмы носить.

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Dan Max

Ну так во многих не-Россиях и деньги уплаченные расходуются с умом и на пользу общества.

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Серж

Эх маня-миры...

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Eldar Faizullin

Ну и какой он, единорог? )))

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SMD

Кто тебе сказал?

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Мурад Муртазалиев

Я извиняюсь, это уже прорыв или рывок?

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Юрий Климов

та уже неважно дно отодвигается все ниже

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Васисуалий Лоханкин

Это называется рэкет )

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Веб Инструменты

Гопники решили сбыть краденое.

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Eldar Faizullin

Готтентотская мораль детектед

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Alex

Кстати процитирую Трампа в схожей истории про TicTok «Соединенные Штаты должны получить очень большой процент от этой сделки, потому что мы делаем это возможным»

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/406345-tramp-potreboval-perevesti-minfinu-ssha-procent-ot-prodazhi-tiktok?

Трамп потребовал перевести Минфину США процент…
Президент Дональд Трамп потребовал перевести Минфину США процент от сделки по продаже американской…
www.forbes.ru
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Олег Макаров

Если это не откат, то я не знаю, что такое откат

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Alex

Это налог. Мне кажется вам будет еще интересна концепция оседлого бандита https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_оседлого_бандита

Теория оседлого бандита
Теория оседлого (стационарного) бандита — теория происхождения государства, разработанная…
ru.wikipedia.org
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Isla Bonita

Интересно, на Знаниях есть эта статья?

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Alex

Ну это обычная политология, которая относится к любому государству. Она в том числе о том, что «кочующий бандитит» хуже, чем "оседлый". Поэтому в Знаниях она может быть прям на главной

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Веб Инструменты

"Меньше Знаний - лучше сон" - девиз Знаний.

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Олег Макаров

Да, спасибо что напомнили. Так и есть.
Но разница же совсем невелика)

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Alex

Ну разница в том, что эти деньги прямо пойдут в бюджет.
Можно и откаты институциализировать в форме лоббизма, чтобы они хорошо звучали и велись по правилам.

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Олег Макаров

Когда мой знакомый из недружественной страны показал документ, который ему раз в год присылает местное министерство финансов и там было написано: «вы заплатили столько-то налогов, из этих денег столько-то прошло на это, столько-то вот на это и т.д.», я понял, в чём на самом деле разница)

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Владимир Бейманов
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Вадим Д.

А если подкомиссий сделать десяток — то и «добровольных взносов» можно собрать изрядно.
Добра воля в России — она такая.

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Невкусно и грустно

Какая беда у свидетелей "они вернутся через год, там в контрактах пункт про обратный выкуп, мне Мойша ̶н̶а̶п̶е̶л̶ рассказал"

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Alexander Bobylev

Скорее, индивидуально.
McDonald's может выкупить обратно "Вкусно - и точка" в течение 25 лет, например. С остальными "франшизами", думаю, есть такие же условия. Продают с дисконтом и правом обратного выкупа.

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Дальнейший бокал

Есть тонкий момент, как Россия выполняет договора, как их трактует, и как к ним относится.

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Серж

Нормально трактует- царские долги признала и выплатила.Советские также.
Все до копейки.Соблюдение стопроцентное.

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melkiyPadonok

Про "права выкупа" очень забавно написано

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Невкусно и грустно

Сашка, а дай ссылку на контракт. Ты выглядишь таким осведомленным со своими 25 лет.

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Alex

наброшу - в пунктах про вернуться сумма 1 руб., что дешевле стоимости бизнеса более, чем на 50% )))

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Антон Фень

ну значит следующие умники, кто захочет продать за 1 рубль, будут должны минфину 10 копеек

скрепно, духовно, обогащающе))

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Айрат Галиуллин

Вспомнится пакман … ам ам ам, бууу 🫣

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M-S-R

После таких выкрутасов немногие отважаться что-то делать в этой стране

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Madina Djalilova

Почему 10, а не 5 или 50?

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Инга Русланова

гоп-стоп, ты так любиила звон монеет

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Artur Kuramshin

"продажа актива возможна только с дисконтом не менее 50% от стоимости"
Зашибись условие

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