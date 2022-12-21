Финансы
Неизменный шар

Сервис приёма платежей Platim привлёк 23,4 млн рублей от топ-менеджера банка «Бланк» и основателя KudaGo Статьи редакции

Сейчас команда заканчивает бета-тесты и готовит официальный запуск.

  • Новым инвестором стартапа стала управляющий директор банка для бизнеса «Бланк» Елена Кулигина, объявила компания. Она выкупила 12% стартапа за 21,6 млн рублей. Основатель KudaGo и один из предыдущих инвесторов Александр Прокофьев увеличил свою долю до 17%, инвестировав 1,8 млн рублей. Инвесторы оценили компанию в 180 млн рублей.
  • Кулигина также займёт должность гендиректора компании. В пресс-службе отметили, что её банковский опыт поможет в управлении и масштабировании.
  • Platim заработал в апреле 2021 года как сервис для выплат фрилансерам и самозанятым, но в 2022 году сделал пивот в сервис приёма российских и зарубежных платежей.
  • По данным «Контур-Фокуса», сейчас 56% ООО «Платим» принадлежит основателю Леониду Румянцеву, 23% у Алексея Мишуровского, 16% у Прокофьева, ещё 5% владеет Наиль Абдуллин. В ноябре 2021 года Прокофьев уже инвестировал 5 млн рублей, ещё 3 млн вложил Румянцев.
Скриншот с сайта platim.ru

#новость #platim

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16 комментариев
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 Aleks B

Что за мутки? Какие у этого перспективы?

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Стерлядка Вяленая

перспективные))

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Andrew

23,4 млн рублей зачислены на ваш счёт

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Дмитрий Лукашов

23.5 млн…это же копейки для Финтеха. На пару месяцев работы команды разработки. Стоимость двушки в пределах трешки. Тут либо недофинансировали, либо проект не очень.

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Серж

Инвесторы оценили компанию в 180млн рублей

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Максим Соколов

Сами перед собой оценили.
Будут выпиливать в Бланк как платёжный модуль.

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just a.

Можете привести примерную разбивку 23.5 млн на 2 месяца на разрабов? Сколько чел, какие зп? 😁😑

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Бип-блоп

Откройте hh да подсчитайте

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just a.

Спасибо, что ответили на вопрос, который я задавал не вам. 👌

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Максим Мостовой

Команда из 30-40 человек. Средняя

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Борис Вишневский

Иностранная валюта 9,5%

Хайриск примерно такой же процент предлагает, при этом не нужно ип/юл в России

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Сергей Плахин

что за хайриск?

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R S

23,4 млн рублей 💪 Целая трешка в Москве

Российский VC 🥹

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Dark Soul

Больше сервисов приема платежей, больше… Нужно плодить сущности чтобы на каждом сайте было больше значков оплаты.
А вот мне как пользователю это не надо. Мне достаточно Apple Pay и PayPal. В очень редких случаях кредитка.

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Серж

Кредитка разумеется visa?

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Случайные фотографии

Это вроде бы незабаненный сервис приёма денег.
А ещё у них на сайте страницы с текстом заглушкой.. как то не оч доверять такому.

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