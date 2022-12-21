Сервис приёма платежей Platim привлёк 23,4 млн рублей от топ-менеджера банка «Бланк» и основателя KudaGo Статьи редакции
Сейчас команда заканчивает бета-тесты и готовит официальный запуск.
- Новым инвестором стартапа стала управляющий директор банка для бизнеса «Бланк» Елена Кулигина, объявила компания. Она выкупила 12% стартапа за 21,6 млн рублей. Основатель KudaGo и один из предыдущих инвесторов Александр Прокофьев увеличил свою долю до 17%, инвестировав 1,8 млн рублей. Инвесторы оценили компанию в 180 млн рублей.
- Кулигина также займёт должность гендиректора компании. В пресс-службе отметили, что её банковский опыт поможет в управлении и масштабировании.
- Platim заработал в апреле 2021 года как сервис для выплат фрилансерам и самозанятым, но в 2022 году сделал пивот в сервис приёма российских и зарубежных платежей.
- По данным «Контур-Фокуса», сейчас 56% ООО «Платим» принадлежит основателю Леониду Румянцеву, 23% у Алексея Мишуровского, 16% у Прокофьева, ещё 5% владеет Наиль Абдуллин. В ноябре 2021 года Прокофьев уже инвестировал 5 млн рублей, ещё 3 млн вложил Румянцев.
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Что за мутки? Какие у этого перспективы?
перспективные))
23,4 млн рублей зачислены на ваш счёт
23.5 млн…это же копейки для Финтеха. На пару месяцев работы команды разработки. Стоимость двушки в пределах трешки. Тут либо недофинансировали, либо проект не очень.
Инвесторы оценили компанию в 180млн рублей
Сами перед собой оценили.
Будут выпиливать в Бланк как платёжный модуль.
Можете привести примерную разбивку 23.5 млн на 2 месяца на разрабов? Сколько чел, какие зп? 😁😑
Откройте hh да подсчитайте
Спасибо, что ответили на вопрос, который я задавал не вам. 👌
Команда из 30-40 человек. Средняя
Иностранная валюта 9,5%
Хайриск примерно такой же процент предлагает, при этом не нужно ип/юл в России
что за хайриск?
23,4 млн рублей 💪 Целая трешка в Москве
Российский VC 🥹
Больше сервисов приема платежей, больше… Нужно плодить сущности чтобы на каждом сайте было больше значков оплаты.
А вот мне как пользователю это не надо. Мне достаточно Apple Pay и PayPal. В очень редких случаях кредитка.
Кредитка разумеется visa?
Это вроде бы незабаненный сервис приёма денег.
А ещё у них на сайте страницы с текстом заглушкой.. как то не оч доверять такому.