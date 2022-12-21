Финансы
Московский яд

Создатели «Южного парка» привлекли $20 млн на развитие собственной дипфейк-студии Статьи редакции

С помощью дипфейк-технологий студия, например, создавала эффекты для клипа Кендрика Ламара.

  • Создатели мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун привлекли $20 млн на развитие собственной дипфейк-студии визуальных эффектов Deep Voodoo, пишет Variety.
  • Инвесторами стали компания Connect Ventures и венчурная фирма New Enterprise Associates. Это первые внешние инвестиции для студии, уточняет издание. До этого деньги в её развитие вкладывала независимая компания Паркера и Стоуна по созданию развлекательного контента Park County.
  • Привлечённые средства пойдут на «ускорение разработки специалистами Deep Voodoo технологии дипфейка, удешевление стоимости услуг по созданию визуальных эффектов и оригинальных медиапроектов».
  • Стоун и Паркер запустили Deep Voodoo в начале 2020 года. Тогда они собрали команду художников для разработки короткометражной комедии о Дональде Трампе с его дипфейк-копией. Также студия создавала в 2022 году визуальные эффекты для клипа Heart Part 5 Кендрика Ламара, в котором лицо рэпера меняется с помощью дипфейк-технологий.
Кадр из Heart Part 5

#новость

477 просмотров
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5 комментариев
Вадим Д.

Теперь эти сволочи не смогут убить Кенни, он всё время будет меняться!

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Михаил Сватов

южный парк получился афигенным проектом

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Небесный огонь

Он всегда им был.

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Вайтишник

Kyle's mom is bitch!

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Я никто и звать меня никак

Эти смогут

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