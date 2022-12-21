Создатели «Южного парка» привлекли $20 млн на развитие собственной дипфейк-студии Статьи редакции
С помощью дипфейк-технологий студия, например, создавала эффекты для клипа Кендрика Ламара.
- Создатели мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун привлекли $20 млн на развитие собственной дипфейк-студии визуальных эффектов Deep Voodoo, пишет Variety.
- Инвесторами стали компания Connect Ventures и венчурная фирма New Enterprise Associates. Это первые внешние инвестиции для студии, уточняет издание. До этого деньги в её развитие вкладывала независимая компания Паркера и Стоуна по созданию развлекательного контента Park County.
- Привлечённые средства пойдут на «ускорение разработки специалистами Deep Voodoo технологии дипфейка, удешевление стоимости услуг по созданию визуальных эффектов и оригинальных медиапроектов».
- Стоун и Паркер запустили Deep Voodoo в начале 2020 года. Тогда они собрали команду художников для разработки короткометражной комедии о Дональде Трампе с его дипфейк-копией. Также студия создавала в 2022 году визуальные эффекты для клипа Heart Part 5 Кендрика Ламара, в котором лицо рэпера меняется с помощью дипфейк-технологий.
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Теперь эти сволочи не смогут убить Кенни, он всё время будет меняться!
южный парк получился афигенным проектом
Он всегда им был.
Kyle's mom is bitch!
Эти смогут