Финансы
Неизменный шар

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по исламскому банкингу Статьи редакции

В нём будут участвовать Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.

  • Эксперимент начнётся 1 февраля 2023 года и продлится два года. Сроки сможет продлить правительство по согласованию с ЦБ, говорится на сайте Госдумы.
  • Такие услуги смогут оказывать некредитные финансовые организации, которые внесут в реестр Банка России. Также они будут состоять в саморегулируемой организации.
  • Исламский банкинг — это способ ведения банковского дела, основанный на религиозных принципах шариата. Например, в нём запрещены выплата и взимание процентов, а также сделки с условиями неопределённости — гарар. Под это определение подходят фьючерсы и опционы.
  • О планах провести эксперимент по исламскому банкингу ЦБ сообщил в августе 2022 года. Тогда речь шла только о двух регионах — Чечне и Дагестане.

#новость #цб #исламскийбанкинг

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66 комментариев
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 Zamir Saidov

Это когда проценты уже заложены в цене? У нас уже есть исламская 0% ипотека.
А вообще не в ту степь страна движется, ох не в ту.

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Евгений Широков

Почему? Верное направление. Загнать страну в жопу, выдоить из народа все до копейки, самых здоровых отправить воевать, на всякий случай снова дожать, вдруг что-то упустили а потом из страны сьебатся, наверняка так хотят поступить депутаты

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16 комментариев
Forgotten Games

Никакие проценты никуда в исламском банкинге не закладываются. Это своеобразная версия проектного кредитования с участием в деле.

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2 комментария
Денис Демидов

Они же сами себя от нормального, от западного банкинга отключили, китайцы не спешат помогать, остается цепляться за любую возможность типа торговли с талибами и исламский банкинг

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1 комментарий
Иван Иванов

Ага. Банк выкупает актив и продает тебе с наценкой в рассрочку

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Виталий Лановой

Кажется это какой-то хитровыдуманный способ обойти заповеди. Когда нельзя, но если назвать по другому и очень хочется, то можно. Не осуждаю, людям порой внутренне необходимо соблюдать заветы

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Leo Uvarov

Кошерное сало

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Виноватый вентилятор

Странно наблюдать когда человек себя ограничивает из-за неосязаемой не физической силы. А не пытается идти против нее во свое благо

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Мармеладовой Окунь

Русский мир как он есть.

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Кирилл Ильченко

В том и прикол, что его нет нигде :)

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Слегка Придурковатый

Jihad Pay - мобильная платёжная система, разработанная платёжной системой "Шариат банкинг".

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Никита

Сказали бы хавала, не блин, исламский банкинг

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Аня Деревянко

Всё время забываю как эта пахлава называется, спасибо вам, я измучалась)))

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Морейский Морей

Халява?

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3 комментария
Дима Анонимный

хавала - это другое. И на самом деле весьма крутая система, там нет банков.

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3 комментария
Евгений Широков

Завала это сленговое выражение, а исламский банкинг это исламский банкинг и останется им

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P.S.

Будем посмотреть

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Andrei Smirnovsky

Про исламский банкинг пишут и пытаются реализовать проекты уже лет 20, такое ощущение, что это просто никому не нужно.

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Богдан В.

Принципы джихада они ввести для эксперимента не хотят?;))

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Alexey V

Законы Шариата на очереди?

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Oleg Yakushev

Был знаком с предпринимателем мусульманином год назад, так он всем своим партнерам и сотрудникам вещал про то что никогда не обманет, он же такой супер верующий праведный мусульманин, ложь это харам, намазы в офисе каждый день совершал. Надо ли говорить что он обманывал всех кого только можно))

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пешка

Это ещё пол беды, утром молятся, вечером пьяные, главное молятся ведь)

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4 комментария
Valeryi

Ну так под крышей же никто не видит, на сколько я помню

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Веб Инструменты

А где христианский банкинг? Или Россия уже приняла ислам?

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Ренат Ренатович

Так сейчас разве не христианский Банкинг и микрозаймы?

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1 комментарий
Дима Анонимный

Простыми словами, нельзя деньги клиента использовать для выдачи кредитов другим людям, а проценты по просрочке принудительно уходят на благотворительность в выбранный фонд. На словах красиво звучит, не-мусульманам тоже такое может приглянуться, но не знаю, работает ли где-то так, как заявлено

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Веб Инструменты

Конечно не работает. На вывеске может 10 раз быть написано "благородные девицы", но на деле любой кто научился "по-особенному трактовать заповеди" будет просто на просто наживаться на этом.

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Denis Kiselev

Исламский банкинг очень похож на вариацию проектного финансирования или венчура. Интересно посмотреть в нашей реализаци - в принципе, банковской системе критически не хватает инструментов проектного финансирования - развитие промышленности именно в них нуждается, например.

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Forgotten Games

Всегда приятно видеть разбирающегося человека:-)

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Mr Black

О,еще талибана не хватает для полноты картины и будет прям топ.🤣

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Илнур Кумушбаев

Не знал что столько славянских экспертов в исламе

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Maupassant

Ну так все правильно, мы же светское государство 💁‍♂️

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Ренат Ренатович

Иконы в человеческий рост в администрациях областей вроде никого не смущают

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V L A D I M I R

What?

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виктор сикрит

А можно их проценты и кеш мне перечислять? Я готов грешить

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Artemy

Осталось принять ислам.

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