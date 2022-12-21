Госдума поддержала в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по исламскому банкингу Статьи редакции
В нём будут участвовать Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.
- Эксперимент начнётся 1 февраля 2023 года и продлится два года. Сроки сможет продлить правительство по согласованию с ЦБ, говорится на сайте Госдумы.
- Такие услуги смогут оказывать некредитные финансовые организации, которые внесут в реестр Банка России. Также они будут состоять в саморегулируемой организации.
- Исламский банкинг — это способ ведения банковского дела, основанный на религиозных принципах шариата. Например, в нём запрещены выплата и взимание процентов, а также сделки с условиями неопределённости — гарар. Под это определение подходят фьючерсы и опционы.
- О планах провести эксперимент по исламскому банкингу ЦБ сообщил в августе 2022 года. Тогда речь шла только о двух регионах — Чечне и Дагестане.
3146 просмотров
Это когда проценты уже заложены в цене? У нас уже есть исламская 0% ипотека.
А вообще не в ту степь страна движется, ох не в ту.
Почему? Верное направление. Загнать страну в жопу, выдоить из народа все до копейки, самых здоровых отправить воевать, на всякий случай снова дожать, вдруг что-то упустили а потом из страны сьебатся, наверняка так хотят поступить депутаты
Никакие проценты никуда в исламском банкинге не закладываются. Это своеобразная версия проектного кредитования с участием в деле.
Они же сами себя от нормального, от западного банкинга отключили, китайцы не спешат помогать, остается цепляться за любую возможность типа торговли с талибами и исламский банкинг
Ага. Банк выкупает актив и продает тебе с наценкой в рассрочку
Кажется это какой-то хитровыдуманный способ обойти заповеди. Когда нельзя, но если назвать по другому и очень хочется, то можно. Не осуждаю, людям порой внутренне необходимо соблюдать заветы
Кошерное сало
Странно наблюдать когда человек себя ограничивает из-за неосязаемой не физической силы. А не пытается идти против нее во свое благо
Русский мир как он есть.
В том и прикол, что его нет нигде :)
Jihad Pay - мобильная платёжная система, разработанная платёжной системой "Шариат банкинг".
Сказали бы хавала, не блин, исламский банкинг
Всё время забываю как эта пахлава называется, спасибо вам, я измучалась)))
Халява?
хавала - это другое. И на самом деле весьма крутая система, там нет банков.
Завала это сленговое выражение, а исламский банкинг это исламский банкинг и останется им
Будем посмотреть
Про исламский банкинг пишут и пытаются реализовать проекты уже лет 20, такое ощущение, что это просто никому не нужно.
Принципы джихада они ввести для эксперимента не хотят?;))
Законы Шариата на очереди?
Был знаком с предпринимателем мусульманином год назад, так он всем своим партнерам и сотрудникам вещал про то что никогда не обманет, он же такой супер верующий праведный мусульманин, ложь это харам, намазы в офисе каждый день совершал. Надо ли говорить что он обманывал всех кого только можно))
Это ещё пол беды, утром молятся, вечером пьяные, главное молятся ведь)
Ну так под крышей же никто не видит, на сколько я помню
А где христианский банкинг? Или Россия уже приняла ислам?
Так сейчас разве не христианский Банкинг и микрозаймы?
Простыми словами, нельзя деньги клиента использовать для выдачи кредитов другим людям, а проценты по просрочке принудительно уходят на благотворительность в выбранный фонд. На словах красиво звучит, не-мусульманам тоже такое может приглянуться, но не знаю, работает ли где-то так, как заявлено
Конечно не работает. На вывеске может 10 раз быть написано "благородные девицы", но на деле любой кто научился "по-особенному трактовать заповеди" будет просто на просто наживаться на этом.
Исламский банкинг очень похож на вариацию проектного финансирования или венчура. Интересно посмотреть в нашей реализаци - в принципе, банковской системе критически не хватает инструментов проектного финансирования - развитие промышленности именно в них нуждается, например.
Всегда приятно видеть разбирающегося человека:-)
О,еще талибана не хватает для полноты картины и будет прям топ.🤣
Не знал что столько славянских экспертов в исламе
Ну так все правильно, мы же светское государство 💁♂️
Иконы в человеческий рост в администрациях областей вроде никого не смущают
What?
А можно их проценты и кеш мне перечислять? Я готов грешить
Осталось принять ислам.