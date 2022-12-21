Бельгия разрешила разблокировать часть замороженных активов НРД в Euroclear — ЦБ Статьи редакции
Накануне такое разрешение выдал Люксембург для активов в Clearstream.
- Речь идёт об активах Национального расчётного депозитария (НРД; входит в группу «Московская биржа»), которые были заморожены из-за санкций ЕС в июне 2022 года. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, его слова приводит Frank Media.
Срок действия лицензии — до 7 января 2023 года.
- По словам Чистюхина, НРД сейчас «занимается вопросом осмысления того, что даёт это разрешение» — какие бумаги «можно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии». Таким образом российские инвесторы смогут получить право на использование активов. InvestFuture указывает, что это «большая часть американских акций».
- В «Тинькофф Инвестиции» сообщили, что у брокера есть альтернативные депозитарии, куда можно перевести активы клиентов и снять блокировку: «Детали процедуры переводов НРД и европейские депозитарии пока не раскрыли. Мы на связи с представителями НРД и ждём дальнейших указаний».
- 20 декабря Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку части замороженных активов НРД в Clearstream. Она также действует до 7 января. InvestFuture писал, что речь идёт о еврооблигациях и депозитарных расписках российских компаний — ВТБ, «Роснефти» и других.
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БЛЯ!!!
p.s. правда пока ничего непонятно до конца
Если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое
Кто не понял ничего, тот в конце концов поймёт в конце.
Не забудьте сказать спасибо руководству страны, такие в трудные минуты веселит всех.
Сделаю вид что все понял..
а на деле ничего не понял?
Я точно понял.
на месте Бельгии можно было бы брать 10% с каждого разблокированного актива. Ну или возвращать их по номиналу ₽1 за штуку
Не переживай, вместо Бельгии это сделает условный Тинек
Это, боюсь спросить, с какого фига?
вероятно скажут:
риапеацри
Хоть люди и не при чем. Но деньги ЕС явно бы хотел иметь. Тем более очень много всего ушло на восточную страну
кто-то обижен, что ему досталось только 10% от нормальной мозговой активности
Разрешить продавать только за 50% от рыночной цены, а 10% заплатить в депозитарий
Теперь все, кто оправдывали пиратство "отъёмом трёхсот миллиардов" должны удалить всё скаченное и отослать всё параллельно импортированное, получается?
Как я понял, речь про активы московской биржи — что деньги так то обычных россиян, и их активы.
Те 300 миллиардов что замораживали Евросоюз и США(то ли по 300 то ли 350 МЛРД каждый) — это уже деньги ЦБ.
Деньги ЦБ РФ по идее тоже как бы деньги граждан, ибо у государства нет других денег. Но, смысл вы поняли.
Тем более, у них не будет личных претензий тогда
Так 300 миллиардов это резервы ЦБ, как это к акциям относится? 🌚
Пиратство все оправдывали тем, что это угодно Ее Величеству! Боже, храни Английский престол!!!
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Ну это отличная новость!
Так и че, FinEx-то можно будет уже продать или что-то помимо "смотреть что заблокировано" сделать?
У FinEx ещё с маркетмейкером проблема была
Ч так понял, будут переводить в другой депозитарий, где можно будет торговать и не будут блокировать. А кто согласится? В Азии где то?
Почему бы и нет?
Тоесть она разблокировала только до 7 января 2023 года.?
Чтобы можно было вывести в другой депозитарий