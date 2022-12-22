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Источник: Тимур Бекмамбетов / скриншот из интервью Юрию Дудю

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 декабря: доллар — 70,52 рублей, евро — 75,09 рублей.

Курсы на Мосбирже на 07:15 мск: доллар — 71,21 рубль, евро — 75,8 рублей.

Курсы на Forex на 07:09 мск: доллар — 69,51 рубля, евро — 73,98 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 74,2 рублей.

Кто и как адаптируется

Генпродюсер и коммерческий директор киностудии Bazelevs в России Лала Рустамова и Тимур Асадов выкупили компанию у Тимура Бекмамбетова. Сделка прошла на коммерческих условиях. Сделка затронула только ООО «Базелевс» — за ним останутся права на русскоязычный контент. Студию ждет ребрендинг.

Как пишет «Ъ», Минцифры одобрило около 70 проектов нового общесистемного программного обеспечения (НОПО), которое должно заместить зарубежные аналоги. В числе разработчиков — «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», 1С, VK и другие. Они вложат в проекты до 2030 года в целом около 70 млрд рублей.

Kellogg, приостановившая поставки чипсов Pringles в Россию, готовится полностью покинуть местный рынок, узнал «Ъ». Компания планирует продать производство печенья и готовых завтраков под маркой «Любятово» группе компаний «Черноголовка».

Какие есть проблемы и трудности

Французский бренд белья DIM уходит из России, выяснили «Ведомости». Франчайзинговые магазины продолжат работу, но, вероятно, сменят вывески, говорят источники.

Контекст

ЕС после нескольких попыток принял решение о введении потолка на газ — уровень потолка оказался значительно ниже, чем изначально предлагала Еврокомиссия. К каким последствиям это может привести — разбор Forbes.

В Госдуму внесли законопроект для борьбы с незаконным получением вычетов по НДС, устанавливающий уголовную ответственность за сбыт и представление заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.

Перед новогодними праздниками спрос на машины с пробегом в России замер. Крупные сервисы поиска автомобилей отмечают снижение запросов к ноябрю, а дилеры — приток клиентов за подержанными автомобилями. Этому способствует пополнение парка по trade-in на фоне скидок на новые китайские машины и динамика курса рубля.

Российский рынок SMS-рассылок по итогам 2022 года вырастет на 20%, прогнозирует Telecom Daily. Эту оценку подтверждает собеседник «Ведомостей» в одном из операторов большой четвёрки. На рост рынка повлиял в том числе вынужденный отказ банков от push-уведомлений.

Замена двигателей SaM146 на нынешнем поколении Sukhoi Superjet 100 на российские ПД-8 пока не предусмотрена, рассказали в Минпромторге. Эти самолеты в эксплуатации с 2011 года, сейчас у российских авиакомпаний около 150 SSJ100.