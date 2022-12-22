День 302: Бекмамбетов продал создавшую «Ночной Дозор» и «Ёлки» студию Bazelevs в России Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 22 декабря: доллар — 70,52 рублей, евро — 75,09 рублей.
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Кто и как адаптируется
Генпродюсер и коммерческий директор киностудии Bazelevs в России Лала Рустамова и Тимур Асадов выкупили компанию у Тимура Бекмамбетова. Сделка прошла на коммерческих условиях. Сделка затронула только ООО «Базелевс» — за ним останутся права на русскоязычный контент. Студию ждет ребрендинг.
Как пишет «Ъ», Минцифры одобрило около 70 проектов нового общесистемного программного обеспечения (НОПО), которое должно заместить зарубежные аналоги. В числе разработчиков — «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», 1С, VK и другие. Они вложат в проекты до 2030 года в целом около 70 млрд рублей.
Kellogg, приостановившая поставки чипсов Pringles в Россию, готовится полностью покинуть местный рынок, узнал «Ъ». Компания планирует продать производство печенья и готовых завтраков под маркой «Любятово» группе компаний «Черноголовка».
Какие есть проблемы и трудности
Французский бренд белья DIM уходит из России, выяснили «Ведомости». Франчайзинговые магазины продолжат работу, но, вероятно, сменят вывески, говорят источники.
Контекст
ЕС после нескольких попыток принял решение о введении потолка на газ — уровень потолка оказался значительно ниже, чем изначально предлагала Еврокомиссия. К каким последствиям это может привести — разбор Forbes.
В Госдуму внесли законопроект для борьбы с незаконным получением вычетов по НДС, устанавливающий уголовную ответственность за сбыт и представление заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.
Перед новогодними праздниками спрос на машины с пробегом в России замер. Крупные сервисы поиска автомобилей отмечают снижение запросов к ноябрю, а дилеры — приток клиентов за подержанными автомобилями. Этому способствует пополнение парка по trade-in на фоне скидок на новые китайские машины и динамика курса рубля.
Российский рынок SMS-рассылок по итогам 2022 года вырастет на 20%, прогнозирует Telecom Daily. Эту оценку подтверждает собеседник «Ведомостей» в одном из операторов большой четвёрки. На рост рынка повлиял в том числе вынужденный отказ банков от push-уведомлений.
Замена двигателей SaM146 на нынешнем поколении Sukhoi Superjet 100 на российские ПД-8 пока не предусмотрена, рассказали в Минпромторге. Эти самолеты в эксплуатации с 2011 года, сейчас у российских авиакомпаний около 150 SSJ100.
Новости предыдущего дня, 21 декабря — здесь.
Несмотря на 302-й, сегодня Международный день бардовской песни. С праздником!
Евробаксу всё комфортнее.
У Бекмамбетова выкупили Базелевс. За деньги.
Минцифры одобряет замещение ПО на 70 млрд ₽.
Любятово продаётся Черноголовке.
Газированного печенья мир ещё не видел.
Французское бельё уходит из РФ. Но без белья страна не останется.
Потолок цен на газ принят. И потолок этот на уровне пола.
Спрос на б/у авто замер, ну так НГ скоро.
SMS-рассылок будет больше — рынок растёт.
Российские ПД-8 на SSJ-100 ставить не планируют. Такой прорыв и замещение.
Хорошего дня и новогоднего настроения 🤘🏻
Никакого торта, ушла сметать DIM
Такие резюме надо в закреп к основному посту!
Минцифры берёт новые высоты по объёмам "замещающего" финансирования. Впору ввести отдельную книгу рекордов.
"...на фоне скидок на новые китайские машины"
Знаменитые скидки в 14,88% от заранее накрученной трёхкратной стоимости?
Сильный и стабильный на санках катится с горы
Веселые новости, что сказать
Черноголовку и точка!
Прочитал статью по ссылке про введение потолка на газ. Смешной там потолок, конечно:
«Цена может подниматься и выше €180, если рыночная цена на СПГ превысит €145 за МВт•ч, — сказал министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции в ходе встречи министров. — Другими словами, это не фиксированный потолок, а динамичный»
Я бы даже назвал его не динамичным потолком (явно токсичное определение, намекающее на то, что у кого-то крыша едет), а резиновым. Потому что там столько условий его введения, что его можно растягивать как душе угодно. Короче, получается, что вроде как он теперь есть, а вроде как его и нет.
Институт имени Пушкина назвал "слово года".
И вы представляете, это не вобла!
Это, Ѣ, "НАСЛЕДИЕ".