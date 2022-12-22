Переговоры идут только о передаче прав на бизнесы по созданию автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных. И они и так идут очень сложно, как засунуть в сделку еще и ML-бизнес, я не представляю, и насколько я знаю, таких планов нет.