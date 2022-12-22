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Финансы
Маша Цепелева

«Яндекс» зарегистрировал холдинговую компанию Beyond ML в Армении и США для проектов в сфере машинного обучения Статьи редакции

И назвал её «внутренним экспериментом».

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  • На HeadHunter и официальном сайте «Яндекса» RTVI заметил две вакансии для стартапов Smelter и Lawrify. На сайтах обеих компаний указано, что они принадлежат не «Яндексу», а зарегистрированной в Ереване компании Beyond ML. Также с холдингом связан стартап Membrace — обработкой персональных данных занимается Beyond ML, а сам сервис работает с помощью Toloka.ai, которой управляет принадлежащее «Яндексу» юрлицо.
  • Beyond ML — это «венчурная студия для стартапов в сфере машинного обучения». У компании указаны подразделения в Нью-Йорке, Белграде и Севилье. Второе юрлицо Beyond ML Inc. зарегистрировано в США, юридический адрес такой же, как у офиса «Яндекса» в Ньюберипорте.
  • По данным выписки из реестра юридических лиц Армении (есть у RTVI), Beyond ML зарегистрирована в Ереване 30 марта 2022 года. Её владельцами указаны Дмитрий Степанов и Максим Загребин. Их данные в документе позволяют сделать вывод, что это директор по новым продуктам «Яндекса» и глава «Яндекс Поиска» соответственно.
Изображение RTVI
  • В пресс-службе «Яндекса» назвали Beyond ML — одним из внутренних экспериментов, созданным для продвижения b2b-сервисов и технологий: «Программа внутренних экспериментов работает в «Яндексе» много лет. На ранних стадиях для них часто используются самостоятельные бренды». В компании добавили, что «Аркадий Волож и его семейный траст никак не связаны с Beyond ML. Проект также не имеет никакого отношения к возможным изменениям структуры "Яндекса", о которых сообщалось ранее».
Изображение RTVI

  • У Beyond ML есть новые и действующие проекты «Яндекса» под новым брендом. Например сайт Meteum почти идентичен «Яндекс Погоде». Сервис для автоматического перевода видео Neurodub похож на технологию перевода видео в «Яндекс Браузере».

  • Новый холдинг использует решения «Яндекса» на основе лицензий — «это стандартная практика для развития внутренних проектов», пояснили в компании.
  • Будет ли Beyond ML частью российского «Яндекса» или новой международной структуры — пока нерешённый вопрос, утверждает собеседник издания, близкий к руководству компании. Другой знает, что проект останется у российской команды.

Переговоры идут только о передаче прав на бизнесы по созданию автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных. И они и так идут очень сложно, как засунуть в сделку еще и ML-бизнес, я не представляю, и насколько я знаю, таких планов нет.

источник RTVI, близкий к топ-менеджменту «Яндекса»
  • В ноябре 2022 года «Яндекс» официально анонсировал разделение компании. Нидерландская Yandex N.V выйдет из числа акционеров «Яндекса» и сменит название. Компания будет заниматься международными направлениями бизнеса автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных.
  • При этом у «Яндекса» появится новая материнская компания, ключевые решения в которой будет принимать специально созданная структура. Её главой станет Алексей Кудрин, говорили источники The Bell.
  • 5 декабря Алексей Кудрин подтвердил, что перешёл в «Яндекс» на должность советника по корпоративному развитию. Он ушёл в бизнес после 25 лет работы в госсекторе, с 2018 по 2022 год он был главой Счётной палаты.

#новость #яндекс

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3 комментария
Alexander Golubev

Интересно какие перспективы у армянских стартапов с русскими основателями.

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Вадим Д.

Армения — локомотив машинного обучения, ИИ и ИТ в целом.
Понятно, что не имеет отношения к причинам регистрации, но «в Армении и США» выглядит забавно.

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Aleks B

будем надеяться на этих подонков наложат санкции

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