Финансы
Роковой динозавр

ЦБ продаст банк «Открытие» группе ВТБ за 340 млрд рублей Статьи редакции

Это одна из самых дорогих сделок на российском рынке.

  • ВТБ получит 100% «ФК Открытие», сообщил регулятор. Независимый оценщик АО «ДРТ» (бывшая Deloitte) оценил рыночную стоимость акций в диапазоне 328-374 млрд рублей. Покупная цена составляет 340 млрд рублей.
  • Право собственности на акции перейдёт к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года при условии, что банк полностью оплатит покупку. ВТБ оплатит 233,1 млрд рублей деньгами и 106,8 млрд рублей внесёт в виде ОФЗ.

  • Сделка пройдет с максимальным для российского рынка мультипликатором — «ФК Открытие» продадут почти за капитал, отмечает Frank Media.

  • В ВТБ сообщили, что план по интеграции бизнесов банков утвердят после закрытия сделки. Для клиентов «Открытия» в ближайшее время ничего не изменится: компания планирует сохранить ключевые продукты и сервисы. На фоне новости акции ВТБ на Мосбирже растут на 3,5%.
  • Весной 2022 года «Коммерсантъ» писал, что объединить в общую группу ВТБ с «Открытием» и РНКБ предложил глава ВТБ Андрей Костин. Источник газеты говорил, что это позволило бы им сэкономить на отделениях и персонале. Оба системно значимых банка в феврале попали под блокирующие санкции США.
  • ЦБ забрал «Открытие» на санацию в августе 2017 года и завершил её в 2019-м. В мае 2022 года глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что выйти из капитала банка — принципиально для ЦБ: «Не очень хорошо, когда регулятор владеет одним из игроков, которые работают в конкурентном поле. Кроме того, санация была успешно завершена, и с этой точки зрения нет необходимости, чтобы мы владели этим банком».

#новость #втб #открытие #цб

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56 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Банк «Закрытие».

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Игорь Мазаев

Монополия в стиле X5 🤔/

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Davidov Alexander

У х5 есть конкурент в виде Магнита :)

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5 комментариев
Борис Вишневский
и 106,8 млрд рублей внесёт в виде ОФЗ.

И никого уже не волнует, что ЦБ не может кредитовать правительство

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Alexander Bobylev

Так это ВТБ оплачивает треть стоимости облигациями. Эти облигации спокойно можно продать на бирже и получить деньги. Никто про кредитование не говорит.

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1 комментарий
Андрей петров

не могу понять эту нестыковку...

Точка - это цифробанк Открытия, его покупает ВТБ, о чем было известно давным-давно, тогда зачем тут эти движения по продаже Точки Тиньку?
Это было давление на ВТБ дабы шевелили быстрее поршнями или на ЦБ/ФАС, дабы показать конкурентность сделки?
https://vc.ru/finance/561775-vladelec-banka-dlya-predprinimateley-tochka-nachal-peregovory-o-ego-prodazhe-tinkoff

Владелец банка для предпринимателей «Точка…
Сумма сделки может составить 20 млрд рублей.
vc.ru
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Борис Вишневский

Точка не принадлежит Открытию, ЦБ оставил его себе, в Банке Траст

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5 комментариев
Вероника Бойко

Могу ошибаться, но "Точка" - это ПО, которое использует банк. Тинькофф, может быть, команду и права на ПО хотели забрать?

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1 комментарий
Duck Dick

В десятки раз дороже, чем Олег продал тинек, получается

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Кирилл Макеев

открытие как бэ был самым большим частным банком, больше Альфы

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Алеоп

Не умеет Олег деньги делать

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Sergei Timofeyev

Открытие было у ЦБ на санации. Сейчас передают актив дальше. ВТБ - это тоже, по сути, госбанк ;)

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Зеленый самолетик

Кричать гойда уже пора?

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Natalia Nikolaeva

Да пофиг, что будет в принципе. Другой вопрос как это коснется пользователей.

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Вадим Д.

Закрытие «Открытия» – самое дорогое открытие ВТБ.

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Sergei Timofeyev

Я так понимаю, что здесь два момента есть: эмитирование денежной массы (только дураки покупают за свои) М0 + ОФЗ, а лицензия уйдёт в копилку ВТБ, что важно для них.
Кстати, бенифициаром сделки вполне могло быть ЦБ.

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Деда Миша

Как закрыть карту открытия?

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Слегка Придурковатый

Вот где карту открывали, там её и закрывайте!

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Alexander Bobylev

В приложении. Как и у большинства других банков.

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1 комментарий
Init Ds

Буквально недавно закрыл карту в Сбере и взял дебетовку в ВТБ.
Я определенно приношу удачу )

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Александр

Переходя на ВТБ, полностью закрывать карту другого банка, пусть даже Сбера, не советую)
Уж как с ВТБ хуже не придумаешь.

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1 комментарий
Natalia Nikolaeva

Вот что значит масть поперла -))

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Вероника Бойко

Точка - это только софт

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Андрей петров

не надо рассказывать сказки, у меня там счет и есть реквизиты банка.
И выглядят они так:

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5 комментариев
Duck Dick

Хуефт. Нахуя умничать, если не разбираешься?

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Фокс Йовович

Объединят скорее всего, оптимизация дело такое

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Alexander Bobylev

Тупо сменится владелец. Сервисы от этого не изменятся. Слишком дорого ещё и инфраструктуру банка переделывать.

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Дмитрий Овчинников

Вот это путешествие моей 1000 рублей)) была у меня карта Европлан банка с 1000 на счету, он присоединился к Бинбанку, а он присоединился к Открытию, а он к ВТБ. Интересно, увижу я свою 1000 в мобильном банке ВТБ?? В других банках их судьбу не отслеживал. Ну и сбылась мечта ВТБ навязать мне их НПФ, как зарплатному клиенту, тоже история начиналась с незаконного перевода моих пенсионных накоплений аж в НПФ Росгосстрах

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Кристина

Если честно, то какая-то сплошная монополия разворачивается вокруг

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Init Ds

Хорошая новость

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Sergei Timofeyev
ВТБ оплатит 233,1 млрд рублей деньгами и 106,8 млрд рублей внесёт в виде ОФЗ.

Вот и эмитирование денежной массы подоспело.

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Дмитрий Овчинников
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Дмитрий Овчинников

И НПФ ВТБ выходит на первую строчку топа...

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Black7

Откуда у говнобанка такие денежки на покупку?

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Alexander Bobylev

Третий по величине капитала банк (после Сбера и ГПБ). Уж на такую мелочь деньги найдутся)

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Кузьмич

Выросли на бирже на 3,5%, мощно, правда перед этим упали на 60%)

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Александр Кузнецов

Главное, чтобы с Точкой ничего не случилось

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