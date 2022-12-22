ЦБ продаст банк «Открытие» группе ВТБ за 340 млрд рублей Статьи редакции
Это одна из самых дорогих сделок на российском рынке.
- ВТБ получит 100% «ФК Открытие», сообщил регулятор. Независимый оценщик АО «ДРТ» (бывшая Deloitte) оценил рыночную стоимость акций в диапазоне 328-374 млрд рублей. Покупная цена составляет 340 млрд рублей.
- Право собственности на акции перейдёт к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года при условии, что банк полностью оплатит покупку. ВТБ оплатит 233,1 млрд рублей деньгами и 106,8 млрд рублей внесёт в виде ОФЗ.
Сделка пройдет с максимальным для российского рынка мультипликатором — «ФК Открытие» продадут почти за капитал, отмечает Frank Media.
- В ВТБ сообщили, что план по интеграции бизнесов банков утвердят после закрытия сделки. Для клиентов «Открытия» в ближайшее время ничего не изменится: компания планирует сохранить ключевые продукты и сервисы. На фоне новости акции ВТБ на Мосбирже растут на 3,5%.
- Весной 2022 года «Коммерсантъ» писал, что объединить в общую группу ВТБ с «Открытием» и РНКБ предложил глава ВТБ Андрей Костин. Источник газеты говорил, что это позволило бы им сэкономить на отделениях и персонале. Оба системно значимых банка в феврале попали под блокирующие санкции США.
- ЦБ забрал «Открытие» на санацию в августе 2017 года и завершил её в 2019-м. В мае 2022 года глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что выйти из капитала банка — принципиально для ЦБ: «Не очень хорошо, когда регулятор владеет одним из игроков, которые работают в конкурентном поле. Кроме того, санация была успешно завершена, и с этой точки зрения нет необходимости, чтобы мы владели этим банком».
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Банк «Закрытие».
Монополия в стиле X5 🤔/
У х5 есть конкурент в виде Магнита :)
И никого уже не волнует, что ЦБ не может кредитовать правительство
Так это ВТБ оплачивает треть стоимости облигациями. Эти облигации спокойно можно продать на бирже и получить деньги. Никто про кредитование не говорит.
не могу понять эту нестыковку...
Точка - это цифробанк Открытия, его покупает ВТБ, о чем было известно давным-давно, тогда зачем тут эти движения по продаже Точки Тиньку?
Это было давление на ВТБ дабы шевелили быстрее поршнями или на ЦБ/ФАС, дабы показать конкурентность сделки?
https://vc.ru/finance/561775-vladelec-banka-dlya-predprinimateley-tochka-nachal-peregovory-o-ego-prodazhe-tinkoff
Точка не принадлежит Открытию, ЦБ оставил его себе, в Банке Траст
Могу ошибаться, но "Точка" - это ПО, которое использует банк. Тинькофф, может быть, команду и права на ПО хотели забрать?
В десятки раз дороже, чем Олег продал тинек, получается
открытие как бэ был самым большим частным банком, больше Альфы
Не умеет Олег деньги делать
Открытие было у ЦБ на санации. Сейчас передают актив дальше. ВТБ - это тоже, по сути, госбанк ;)
Кричать гойда уже пора?
Да пофиг, что будет в принципе. Другой вопрос как это коснется пользователей.
Закрытие «Открытия» – самое дорогое открытие ВТБ.
Я так понимаю, что здесь два момента есть: эмитирование денежной массы (только дураки покупают за свои) М0 + ОФЗ, а лицензия уйдёт в копилку ВТБ, что важно для них.
Кстати, бенифициаром сделки вполне могло быть ЦБ.
Как закрыть карту открытия?
Вот где карту открывали, там её и закрывайте!
В приложении. Как и у большинства других банков.
Буквально недавно закрыл карту в Сбере и взял дебетовку в ВТБ.
Я определенно приношу удачу )
Переходя на ВТБ, полностью закрывать карту другого банка, пусть даже Сбера, не советую)
Уж как с ВТБ хуже не придумаешь.
Вот что значит масть поперла -))
Точка - это только софт
не надо рассказывать сказки, у меня там счет и есть реквизиты банка.
И выглядят они так:
Хуефт. Нахуя умничать, если не разбираешься?
Объединят скорее всего, оптимизация дело такое
Тупо сменится владелец. Сервисы от этого не изменятся. Слишком дорого ещё и инфраструктуру банка переделывать.
Вот это путешествие моей 1000 рублей)) была у меня карта Европлан банка с 1000 на счету, он присоединился к Бинбанку, а он присоединился к Открытию, а он к ВТБ. Интересно, увижу я свою 1000 в мобильном банке ВТБ?? В других банках их судьбу не отслеживал. Ну и сбылась мечта ВТБ навязать мне их НПФ, как зарплатному клиенту, тоже история начиналась с незаконного перевода моих пенсионных накоплений аж в НПФ Росгосстрах
Если честно, то какая-то сплошная монополия разворачивается вокруг
Хорошая новость
Вот и эмитирование денежной массы подоспело.
И НПФ ВТБ выходит на первую строчку топа...
Откуда у говнобанка такие денежки на покупку?
Третий по величине капитала банк (после Сбера и ГПБ). Уж на такую мелочь деньги найдутся)
Выросли на бирже на 3,5%, мощно, правда перед этим упали на 60%)
Главное, чтобы с Точкой ничего не случилось