Финансы
Скорый космос

Twitter добавил в поиск цены на акции компаний и криптовалюты Статьи редакции

В поиске появится график с ценой и изменениями её стоимости в процентах.

  • Пользователям нужно ввести в поиск символ доллара, а затем тикер, под которым компания или криптовалюта торгуется на бирже — например, $GOOGL или $ETH. Можно ввести тикер без символа доллара, но срабатывает это не всегда, пишет TechCrunch.
  • В поиске появится изображение с графиком цен на акции за сегодняшний день — но без дополнительной информации о времени или ценах на осях графика. Котировки совпадают с ценами акций на момент закрытия биржи.
  • Чтобы узнать более подробную информацию, можно перейти на сайт онлайн-брокера Robinhood. Также, судя по логотипу на графике, Twitter использует данные соцсети для трейдеров TradingView. Было ли заключено какое-то коммерческое партнёрство с этими компаниями, Twitter не уточняет.
Котировки в Twitter
Котировки в Google
  • В ближайшее время соцсеть собирается улучшить поиск — например, на момент написания статьи в поиске не отображаются графики с котировками для таких компаний как Zoom и Airbnb.

#новость #twitter #акции

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6 комментариев
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 Вадим Д.

Есть ощущение, что twitter используют не по назначению или развивают несколько не в ту сторону.

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Стерлядка Вяленая

Это все для того, чтобы показать, что твиттер чето делает. До этого ж полгода орали, что там никто ничего не делает. А теперь из пальца высасывают нововведения))

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Igor Chimbur

Им не хватает Вадима Д. и его экспертного мнения. Подай к ним резюме, лучше со своей командой прихлебателей.

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Angry saler

Посмотрим, что будет через несколько лет.
Вполне возможно получится что-то интересное.

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пешка

Для прогнозов Маска, чтоб не лезли в гугл

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Михаил

Ну правильно акции теслы то падают , не все щиткоины зафоршены илоном на луну что бы показать в отчетах прибыль в нужных кампаниях для попадания в индексы, плюс через пару лет по первоначальному плану должен был состояться повторный выход твиттер на айпио, по которому все причастные должны как минимум заработать по иксу. Но считаю, что функционал не доработан, должна быть просто кнопка - «покупать» с мгновенным списанием по нажатию с привязанных карт для покупки галок, которую в своих твитах будет размещать илон на нужные ему активы

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