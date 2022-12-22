Финансы
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Минфин Бельгии выдал лицензию на разблокировку замороженных активов НРД в Euroclear Статьи редакции

Теперь — точно. Действовать разрешение будет до 7 января 2023 года.

  • Минфин Бельгии разрешил разблокировать активы Национального расчётного депозитария (НРД; входит в группу «Московская биржа»), которые были заморожены из-за санкций ЕС в июне 2022 года.
  • Условия выдачи лицензии такие же, как в разрешении от Минфина Люксембурга: возможно «высвобождение определенных денежных средств и экономических ресурсов», принадлежащих НРД — для завершения всех операций, сделок и соглашений с ними. Действовать лицензия будет до 7 января 2023 года включительно.
  • 20 декабря Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку части замороженных активов НРД в Clearstream, которая действует до 7 января. InvestFuture писал, что речь идёт о еврооблигациях и депозитарных расписках российских компаний — ВТБ, «Роснефти» и других. 21 декабря в ЦБ рассказали, что лицензию выдала и Бельгия для разблокировки активов НРД в Euroclear — но потом признали, что ошиблись.
  • Как объяснял The Bell, НРД нужно проконсультироваться с юристами, прежде чем давать какие-то трактовки выданной Люксембургом лицензии — непонятно, как именно будет проходить процедура вывода активов. Разрешение в первую очередь позволяет Clearstream разорвать любые отношения с НРД, а для этого он разблокирует и выведет активы. Частные инвесторы воспользоваться им не смогут, но и никаких действий от них и не требуется.
  • В марте 2022 года два международных депозитария Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, а 3 июня ЕС ввёл санкции против него — они означают заморозку активов НРД на территории Евросоюза и запрет на проведение операций с депозитарием для резидентов этих стран. Общий объём заблокированных иностранных ценных бумаг в НРД оценивался в 6 трлн рублей.

#новость #euroclear

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29 комментариев
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 Konstantin Tebenkov

А чё там с Finex?)

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Либерал-смузихлёб

долгосрочная инвестиция

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Михаил

Представители финекс говорили, что клиенты их очень просили блокировать активы , что бы они не могли их продать по низким ценам во время кризиса.. видимо вовсю реализуют

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Evgeniy

Они разблочат 6 триллионов? А с чего это?

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Сергей Я

Потому что заработали уже на этих заблокированных активов миллиарды долларов и как-то совестно стало, решили подарить подарок на НГ.

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Трансгендолёт

А почему бы нет?

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неформат

чего там с финексом по итогу? @тинькофф

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Andrew

Он утонул ©

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Дмитрий

Надеюсь с нашей стороны сработают оперативно и профессионально, и все-таки удастся что-то вывести. Возможно я оптимист)

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Михаил
выдал лицензию на разблокировку части замороженных активов НРД в Clearstream, которая действует до 7 января. … НРД нужно проконсультироваться с юристами, прежде чем давать какие-то трактовки

Вангую - скажут, что опять во всем виноват клятый запад, не дал достаточно времени вывести активы.

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Blackrock

Ну так запад же знает, что в РФ праздники до 9го, а до нового года аврал по годовым отчетам, как тут успевать?

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Евгений Андреев TGM
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Михаил Емельченков

А что с ETFами будет, тоже разблочатся? Как же раньше кричали, что ETF это глобально и надёжно, мол, лучше акций.

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Николай Верегин

Напомню, что это, вероятно, не те самые 700 млрд замороженные США и ЕС.

Это деньги с Московской биржи, вероятно это инвестиции россиян, их сделки с куплей/продажей акций.

Мб я и не прав, но вроде так.

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Михаил

Так и есть это активы лиц не под санкциями

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Сергей Я

Естественно, при чем тут замороженные ЗВР то?)

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Николай Верегин

Многие почему-то решали ошибочно что это те самые деньги, в комментариях под прошлыми подобными новостями.

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Сергей Я

Понял.

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Иван Лезгинов

Я запутался. Вот были у меня акции всякие буржуйские в Альфе, затем я из в БКС перекинул. Но некоторые акции почему-то заблокированны. Например 10% акций AMD, а с остальными 90% все ок.

Это теперь дадут их до 7 января продать? А если непродать, то назад заморозит?

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Михаил

Нет , до 7 января у нрд есть время для перевода акций и тд в другие депозитарии , если они успеют перевести и в том депозитарии их можно будет продать, то акции разблокируются и их можно будет продать хоть через год , если к тому времени и этот депозитарий не попадет под санкции . А если не успеют , то .. мы окажем поддержку всем свои клиентам , акции все еще принадлежат вам

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Михаил Емельченков

Аналогичная фигня, не понял этих долевых блокировок.

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Andre Macareno

Это чисто дивиденды всем зачислить один раз?

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Rafa Ramazanov

Надеюсь мне вернуть мои 0.45$ дивов 🫥

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Сергей Я

Ещё и налог заплатишь.

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Mike Mikoyan

А что с РСХБ?

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Владимир Орлов

Що, Потепление?

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Виктор Ефимов

Не будет нового года у работников брокеров

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ЕЛЕНА 3.

Дорогие люди, очень нужна ваша п о м о щ ь!

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Stalker 7Q

Для этого есть профильные организации, которые вполне работают, а не дурацкие комментарии на левых ресурсах

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