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Источник: themuse.com

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 декабря: доллар — 72,13 рублей, евро — 76,64 рублей.

Курсы на Мосбирже на 07:05 мск: доллар — 68,73 рублей, евро — 72,87 рубля.

Курсы на Forex на 00:01 мск: доллар — 66,84 рублей, евро — 70,81 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,09 рублей.

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Кто и как адаптируется

На фоне снижения спроса офисная недвижимость в Москве обновила структуру арендаторов. Доля лидирующих ранее ИТ-компаний из-за отъезда сотрудников за рубеж за год сократилась в три раза, а промышленность и госструктуры наращивают присутствие.

В 2023 году в России могут открыться магазины детской одежды итальянского бренда OVS Kids, выяснил «Ъ». Развивать бренд, вероятно, будет дистрибутор европейских брендов Smart Casual Group.

Правительство подготовило план по введению киберспорта в вузах, узнали «Ведомости».

«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены инструментов разработки австралийской Atlassian — Trello, Jira и Confluence.

Какие есть проблемы и трудности

Совет ЕС официально принял документ, устанавливающий с февраля 2023 года потолок цен на газ. Reuters со ссылкой на согласованный странами документ сообщило, что лимит составит €180 за мегаватт-час (около $2 тысяч за 1000 куб. м).

ООО КРИ, организатора Comic Con Russia и «Игромир», требуют признать банкротом, узнал «Ъ». По словам источника, акционеры хотят полностью свернуть деятельность в России: «Проблема не в деньгах — найти средства на то, чтобы расплатиться с кредиторами, возможно. Вопрос скорее в том, как проводить сейчас Comic Con Russia и “Игромир”. На выставки не приедет ни одна зарубежная компания».

Сроки модернизации и строительства 10 пунктов пропуска на границе России с Китаем сдвигаются в среднем на год, пишут «Ведомости». Это может усугубить проблемы с вывозом грузов на восток и поставками из страны.

Контекст

Суд всё же рассмотрит иск российских блогеров к Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Заявители требуют 18 млн рублей от владельца заблокированных в России соцсетей.

Акционеры «Яндекса» переизбрали трёх независимых директоров в совет: экс-руководителя администрации президента Александра Волошина, сооснователя и генерального партнёра Almaz Capital Partners Чарльза Райана и Роже Рийниа (занимал посты в Apple и нидерландских компаниях).

С марта 2022 года автозапчасти подорожали в среднем на 27,7%. Редкие позиции от ушедших и замороженных брендов выросли в цене сразу на 50-60%. Как изменились цены, чего не хватает и как долго ждать — разбор Autonews.