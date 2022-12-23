День 303: расширение пунктов пропуска на границе с Китаем задерживается, Trello и Jira заместят «Ягой» Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23 декабря: доллар — 72,13 рублей, евро — 76,64 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,09 рублей.
Кто и как адаптируется
На фоне снижения спроса офисная недвижимость в Москве обновила структуру арендаторов. Доля лидирующих ранее ИТ-компаний из-за отъезда сотрудников за рубеж за год сократилась в три раза, а промышленность и госструктуры наращивают присутствие.
В 2023 году в России могут открыться магазины детской одежды итальянского бренда OVS Kids, выяснил «Ъ». Развивать бренд, вероятно, будет дистрибутор европейских брендов Smart Casual Group.
Правительство подготовило план по введению киберспорта в вузах, узнали «Ведомости».
«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены инструментов разработки австралийской Atlassian — Trello, Jira и Confluence.
Какие есть проблемы и трудности
Совет ЕС официально принял документ, устанавливающий с февраля 2023 года потолок цен на газ. Reuters со ссылкой на согласованный странами документ сообщило, что лимит составит €180 за мегаватт-час (около $2 тысяч за 1000 куб. м).
ООО КРИ, организатора Comic Con Russia и «Игромир», требуют признать банкротом, узнал «Ъ». По словам источника, акционеры хотят полностью свернуть деятельность в России: «Проблема не в деньгах — найти средства на то, чтобы расплатиться с кредиторами, возможно. Вопрос скорее в том, как проводить сейчас Comic Con Russia и “Игромир”. На выставки не приедет ни одна зарубежная компания».
Сроки модернизации и строительства 10 пунктов пропуска на границе России с Китаем сдвигаются в среднем на год, пишут «Ведомости». Это может усугубить проблемы с вывозом грузов на восток и поставками из страны.
Контекст
Суд всё же рассмотрит иск российских блогеров к Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Заявители требуют 18 млн рублей от владельца заблокированных в России соцсетей.
Акционеры «Яндекса» переизбрали трёх независимых директоров в совет: экс-руководителя администрации президента Александра Волошина, сооснователя и генерального партнёра Almaz Capital Partners Чарльза Райана и Роже Рийниа (занимал посты в Apple и нидерландских компаниях).
С марта 2022 года автозапчасти подорожали в среднем на 27,7%. Редкие позиции от ушедших и замороженных брендов выросли в цене сразу на 50-60%. Как изменились цены, чего не хватает и как долго ждать — разбор Autonews.
Новости предыдущего дня, 22 декабря — здесь.
"«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены инструментов разработки австралийской Atlassian — Trello, Jira и Confluence."
Это у вас оборудование для организации празднования Дня энергетика.
Вкус свободы
8 дней до Нового года, общая готовность. А сегодня — отличная пятница. С пятницей!
Офисная недвижка самообновляется: теперь главенствуют не ИТ, а госструктуры и промышленники.
Киберспорт в ВУЗы! Так хочет правительство.
Ростелеком сделает Ягу для замены инструментов Atlassian. Кощей на подходе, видимо.
Comic Con Russia и «Игромир» могут признать бынкротом. На выставки всё равно никто не приедет.
Блогерам нужны деньги Цукерберга, суд поможет их добиться.
В составе независимых директоров Яндекса всё по-старому.
Отличного всем дня и восхитительного настроения!
ты не знаешь, куда ставить ударение в платформе?
А то так чо-нить вызову.
Предлагаю универсальный вариант: Яга-ягА! Но вызовется точно, разработчик яги (-:
С бренднэймами конечно надо ещё нам поработать. Москвичи, Вкусно и точка, Яга. МММ..
Знаете, когда вышел наш РПГ "КЛЮКВА" - я уже перестала удивляться.
Окна, Яблоко, Баварские моторные заводы - тоже не очень. Нейминг везде - сложная тема, фактически фамилии основателей хорошо заходят и что-то очень уникальное.
Какую ассоциацию вызывает в голове у потенциального покупателя бренд BMW и бренд Москвич? Хотя оба производителя с историей, достойной внимания и уважения.
Какую, какую...я в 1998-м 2141 толкала. Больше не хочу.
Не то, что «народный автомобиль», «оракул», «яблоко».
Теоретически на Comic Con Russia могут приехать только белорусы и братские казахи — самые дружественные из друзей, но это, конечно, будет больше Comic, чем Con.
Ростелеком, а "Яга' это сокращение от бабы Яги или от напитка Ягуар?
Что с неймингом опять?
Планирование задач и точка
В России как не назови, найдется шутка на эту тему. Мне нравится Яга)
Хоспадя, да никого не волнует этот ваш нэйминг еретический. У нас сарматы!😆
Кстати, там Гундяев очнулся и попросил законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Ибо негоже, чтоб лучшие богоугодные люди уходили в окопы.
Н-да. Почему то мне при этой новости вспоминается
—
Джелли бросил взгляд на сержанта Миглаччио, командира первого отделения:
— Пять минут для падре.
Парни один за другим выходили из строя и становились на колени перед сержантом Миглаччио. Совершенно неважно, кто ты был, во что верил — в Аллаха, Христа, Иегову или какую-нибудь ересь, ты мог встать перед падре на колени, он обращал своё сердце к каждому, кто хотел с ним поговорить перед десантом. Я слышал, что где-то есть священники, которые не идут в бой вместе со всеми, и не мог понять, как такие священники могут работать в войсках. Как может священник благословлять кого-нибудь на то, чего он сам не хочет и не может делать? Так или иначе, в десанте выбрасывался каждый и воевал тоже каждый — вплоть до капеллана и повара. Когда мы начали спускаться по широкому коридору, никто из «сорвиголов» не остался в отсеке — кроме Дженкинса, конечно, но это не его вина.
К падре я с другими не подошёл: боялся, что кто-нибудь заметит, как меня трясёт. В конце концов, он вполне мог благословить меня и на расстоянии. Но вдруг он сам подошёл ко мне, когда последний из преклонивших колени встал, и прижал свой шлем к моему.
— Джонни, — произнёс он тихо, — ты первый раз участвуешь в выброске как сержант.
— Да, — сказал я, хотя на самом деле я был таким же сержантом, как Джелли офицером.
—
Хороший жук - мёртвый жук!
Там у белорусов (я вас опять неправильно пишу?) какой-то Горизонт с кнопками вышел.
Раньше без кнопок выходил? Жуть какая.
мне просто интересно, будет работать, или всё-таки плоскогубцы нужны.
В комплекте к кнопкам наверняка идут, с синей изолентой бонусом.
Ну на вид уверенные. А по начинке надо спрашивать у тех, кто на нём хоть во что-нибудь сыграет, а я таких пока не знаю(
"Правительство подготовило план по введению киберспорта в вузах"
1 лента: Матанализ.
2 лента: Тетрис.
3 лента: Материаловедение.
4 лента: Змейка.
Материаловедение, интересно, это сопромат в видео Марио?
Яга — случайно выпавшая на кубиках комбинация, вот и всё. Среди финалистов были также: Абд; Хщъ и Пзц.
«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены инструментов разработки австралийской Atlassian — Trello, Jira и Confluence.зная их наработки....ой мда...
Опечатка OVZ Kids
*редакция, это дяденька шутит
Вот где только нет рстлкм... самое забавное , что они даже спздт все толком у атласиана не смогут , потому что контора специализируется на совсем другом пздже.