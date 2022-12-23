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Финансы
Относительный чайник

День 303: расширение пунктов пропуска на границе с Китаем задерживается, Trello и Jira заместят «Ягой» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: themuse.com

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 декабря: доллар — 72,13 рублей, евро — 76,64 рублей.

Курсы на Мосбирже на 07:05 мск: доллар — 68,73 рублей, евро — 72,87 рубля.

Курсы на Forex на 00:01 мск: доллар — 66,84 рублей, евро — 70,81 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,09 рублей.

Кто и как адаптируется

На фоне снижения спроса офисная недвижимость в Москве обновила структуру арендаторов. Доля лидирующих ранее ИТ-компаний из-за отъезда сотрудников за рубеж за год сократилась в три раза, а промышленность и госструктуры наращивают присутствие.

В 2023 году в России могут открыться магазины детской одежды итальянского бренда OVS Kids, выяснил «Ъ». Развивать бренд, вероятно, будет дистрибутор европейских брендов Smart Casual Group.

Правительство подготовило план по введению киберспорта в вузах, узнали «Ведомости».

«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены инструментов разработки австралийской Atlassian — Trello, Jira и Confluence.

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Какие есть проблемы и трудности

Совет ЕС официально принял документ, устанавливающий с февраля 2023 года потолок цен на газ. Reuters со ссылкой на согласованный странами документ сообщило, что лимит составит €180 за мегаватт-час (около $2 тысяч за 1000 куб. м).

ООО КРИ, организатора Comic Con Russia и «Игромир», требуют признать банкротом, узнал «Ъ». По словам источника, акционеры хотят полностью свернуть деятельность в России: «Проблема не в деньгах — найти средства на то, чтобы расплатиться с кредиторами, возможно. Вопрос скорее в том, как проводить сейчас Comic Con Russia и “Игромир”. На выставки не приедет ни одна зарубежная компания».

Сроки модернизации и строительства 10 пунктов пропуска на границе России с Китаем сдвигаются в среднем на год, пишут «Ведомости». Это может усугубить проблемы с вывозом грузов на восток и поставками из страны.

Контекст

Суд всё же рассмотрит иск российских блогеров к Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Заявители требуют 18 млн рублей от владельца заблокированных в России соцсетей.

Акционеры «Яндекса» переизбрали трёх независимых директоров в совет: экс-руководителя администрации президента Александра Волошина, сооснователя и генерального партнёра Almaz Capital Partners Чарльза Райана и Роже Рийниа (занимал посты в Apple и нидерландских компаниях).

С марта 2022 года автозапчасти подорожали в среднем на 27,7%. Редкие позиции от ушедших и замороженных брендов выросли в цене сразу на 50-60%. Как изменились цены, чего не хватает и как долго ждать — разбор Autonews.

Новости предыдущего дня, 22 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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34 комментария
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 Timur Gaziev

"«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены инструментов разработки австралийской Atlassian — Trello, Jira и Confluence."

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Вадим Д.

Это у вас оборудование для организации празднования Дня энергетика.

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Евгений

Вкус свободы

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Иван Серик
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Вадим Д.

8 дней до Нового года, общая готовность. А сегодня — отличная пятница. С пятницей!

Офисная недвижка самообновляется: теперь главенствуют не ИТ, а госструктуры и промышленники.
Киберспорт в ВУЗы! Так хочет правительство.
Ростелеком сделает Ягу для замены инструментов Atlassian. Кощей на подходе, видимо.
Comic Con Russia и «Игромир» могут признать бынкротом. На выставки всё равно никто не приедет.
Блогерам нужны деньги Цукерберга, суд поможет их добиться.
В составе независимых директоров Яндекса всё по-старому.

Отличного всем дня и восхитительного настроения!

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Южный Паша

ты не знаешь, куда ставить ударение в платформе?
А то так чо-нить вызову.

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Вадим Д.

Предлагаю универсальный вариант: Яга-ягА! Но вызовется точно, разработчик яги (-:

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Narcissko

С бренднэймами конечно надо ещё нам поработать. Москвичи, Вкусно и точка, Яга. МММ..

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Южный Паша

Знаете, когда вышел наш РПГ "КЛЮКВА" - я уже перестала удивляться.

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Alex

Окна, Яблоко, Баварские моторные заводы - тоже не очень. Нейминг везде - сложная тема, фактически фамилии основателей хорошо заходят и что-то очень уникальное.

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Narcissko

Какую ассоциацию вызывает в голове у потенциального покупателя бренд BMW и бренд Москвич? Хотя оба производителя с историей, достойной внимания и уважения.

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Южный Паша

Какую, какую...я в 1998-м 2141 толкала. Больше не хочу.

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Igor Chimbur

Не то, что «народный автомобиль», «оракул», «яблоко».

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Вадим Д.

Теоретически на Comic Con Russia могут приехать только белорусы и братские казахи — самые дружественные из друзей, но это, конечно, будет больше Comic, чем Con.

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Hnorr

Ростелеком, а "Яга' это сокращение от бабы Яги или от напитка Ягуар?
Что с неймингом опять?
Планирование задач и точка

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НеЗнакомка

В России как не назови, найдется шутка на эту тему. Мне нравится Яга)

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Bacceti Sphodromantis
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Alexandr Zaborskiy

Хоспадя, да никого не волнует этот ваш нэйминг еретический. У нас сарматы!😆

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Слегка Придурковатый

Кстати, там Гундяев очнулся и попросил законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Ибо негоже, чтоб лучшие богоугодные люди уходили в окопы.

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Резкий завод

Н-да. Почему то мне при этой новости вспоминается

Джелли бросил взгляд на сержанта Миглаччио, командира первого отделения:

— Пять минут для падре.

Парни один за другим выходили из строя и становились на колени перед сержантом Миглаччио. Совершенно неважно, кто ты был, во что верил — в Аллаха, Христа, Иегову или какую-нибудь ересь, ты мог встать перед падре на колени, он обращал своё сердце к каждому, кто хотел с ним поговорить перед десантом. Я слышал, что где-то есть священники, которые не идут в бой вместе со всеми, и не мог понять, как такие священники могут работать в войсках. Как может священник благословлять кого-нибудь на то, чего он сам не хочет и не может делать? Так или иначе, в десанте выбрасывался каждый и воевал тоже каждый — вплоть до капеллана и повара. Когда мы начали спускаться по широкому коридору, никто из «сорвиголов» не остался в отсеке — кроме Дженкинса, конечно, но это не его вина.

К падре я с другими не подошёл: боялся, что кто-нибудь заметит, как меня трясёт. В конце концов, он вполне мог благословить меня и на расстоянии. Но вдруг он сам подошёл ко мне, когда последний из преклонивших колени встал, и прижал свой шлем к моему.

— Джонни, — произнёс он тихо, — ты первый раз участвуешь в выброске как сержант.

— Да, — сказал я, хотя на самом деле я был таким же сержантом, как Джелли офицером.

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Южный Паша

Хороший жук - мёртвый жук!

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Южный Паша

Там у белорусов (я вас опять неправильно пишу?) какой-то Горизонт с кнопками вышел.

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Вадим Д.

Раньше без кнопок выходил? Жуть какая.

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Южный Паша

мне просто интересно, будет работать, или всё-таки плоскогубцы нужны.

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Вадим Д.

В комплекте к кнопкам наверняка идут, с синей изолентой бонусом.

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Южный Паша

Ну на вид уверенные. А по начинке надо спрашивать у тех, кто на нём хоть во что-нибудь сыграет, а я таких пока не знаю(

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Слегка Придурковатый

"Правительство подготовило план по введению киберспорта в вузах"

1 лента: Матанализ.
2 лента: Тетрис.
3 лента: Материаловедение.
4 лента: Змейка.

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Слегка Придурковатый
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Южный Паша

Материаловедение, интересно, это сопромат в видео Марио?

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Вадим Д.

Яга — случайно выпавшая на кубиках комбинация, вот и всё. Среди финалистов были также: Абд; Хщъ и Пзц.

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Илья Ефимов

«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены инструментов разработки австралийской Atlassian — Trello, Jira и Confluence.

зная их наработки....ой мда...
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Илья Константинович
>2023 году в России могут открыться... бренда OVS Kids

Опечатка OVZ Kids

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Южный Паша

*редакция, это дяденька шутит

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Богдан В.

Вот где только нет рстлкм... самое забавное , что они даже спздт все толком у атласиана не смогут , потому что контора специализируется на совсем другом пздже.

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