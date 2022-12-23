Россияне начали жаловаться на массовое закрытие счетов в грузинском банке Bank of Georgia Статьи редакции
О принудительном закрытии счета сообщили уже около 100 человек.
4696 просмотров
- Левшиц сообщил, что ему известно уже о более 100 подобных случаях. По его словам, какой-то общей причины нет, блокируют счета тех, кто открыл их пару месяцев назад, и тех, кто пользуется ими несколько лет. Также в Twitter опубликовали ссылку на таблицу со случаями блокировок — на момент публикации заметки в ней отметилось 113 человек.
- Пользователям сообщают, что блокировки связаны с «внутренней политикой банка», а на вывод средств со счёта дают пять рабочих дней. Официально Bank of Georgia не подтверждал массовую блокировку счетов и не комментировала причины этого.
- Менеджеры Bank of Georgia объясняют, что блокировка касается тех, кто переводил себе средства на счёт или выводил их со счёта при помощи криптовалюты. При этом пользователи, попавшие под блокировку, говорят, что не проводили таких операций. Другим объясняют, что блокируют неактивные счета.
- Мы блокируем Ваш счет неактивный счет.
- Но у меня там были деньги..
- Уже нет. И добро пожаловать в Грузию!
aaaaaand it's gone
До сих пор не могу понять массового отъезда именно в Грузию. Бешеные цены, дебилы с плакатиками, мучения на Верхнем Ларсе, теперь вот закрытие счетов. Ничего из этого просто невозможно представить в Средней Азии.
Дело в лёгкости работы, оформлении ИП и счета. Если бы так же просто можно было сделать все в Казахстане - наверно туда бы больше людей уехало. Однако для ИП там нужен ВНЖ, а открытие ТОО - сложности
Ну не всем хочется жить в Средней Азии, очень разные страны. Все-таки в Грузия ближе к РФ по менталитету, а в Тбилиси например огромное количество интересных мест, ресторанов, коворкингов, русскоязычных школ и проче-прочего - многие учитывают это тоже.
в рф зато дебилов с плакатиками нет, красота.
Люди могу сказать что думают и как хотят. Это нормально.
"дебилы с плакатиками" - уже чисто твоё оценочное суждение, которое за объективный аргумент против переезда в Грузию вообще не подойдёт
1) ближе всего добраться
2) нахождение 360 дней
Добавьте ко всему этому российские войска в 50км от Тбилиси
BoG на английском общается с клиентами из РФ? В Армении на русском банки норм говорят
А с чего бы им на русском общаться?
Там в поддержке работает очень много молодёжи, которые русский не знают
Смс на английском языке дешевле обходятся
Сегодня банки избавляются от людей, завтра люди от банков.
Люди из первой итерации пойдут искать другой банк, поэтому до второго пункта не дойдет
Вот фотография из банка
Подтверждаю, блокируют без всяких объяснений. Всем подряд. Просто плохое настроение у руководителя банка. Посмотрел с утра новости, расстроился, обиделся и решил поиграть в игру "заблокируй оккупанта".
В эту игру кто уже только не играет.... Как бы бумерангом не вернулось :) а оно ведь вернётся, закон баланса никто не отменял
Хватит чушь распространять. Блокируют не только граждан РФ, а в том числе Украины и даже самой Грузии.
Сегодня счета, завтра начнут притеснять по языковому признаку, послезавтра резать. Удачи.
ужас насколько все плохо
Вас кто-то заставляет ехать в Грузию, и это их право формировать политику работы с клиентами
Да пошли они, стройте бункер обьединяйте окружающих, надо защищаться физически, там где юридически не получается.
в россии зато красота, никого не режут, никого не притесняют.
пожалуй, cкачаю ваш твит для истории
Тоже прикрыли, дали 2 дня для вывода денег. Никаких подозрительных транзакций не было, только з/п и свифт-переводы.
Деньги налом хотя бы дают забрать?
Переживаю, в каком именно — полиции или банка?
Причины объясняют, очевидно, по разным шаблонам.
Комментарий удален модератором
Чтобы предать нужно сначала что-то пообещать. Сомневаюсь, что эти люди давали какую-либо присягу, поэтому предателями они не являются.
На самом деле блочат не взирая на паспорт. Всех, кто замечен за криптой или переводами короны, но без особой системы в других параметрах
А как можно быть замеченным за криптой? Там же п2п переводы. Ну прислал какойто тип перевод и чо
Если что, блокируют не только россиянам. Это коснулось и некоторых граждан Грузии в том числе
Aaaaaand, it’s gone
Как там с вином дела обстоят? Неактивные сорта тоже стоит прикрыть…
Требуется дерелокация Лепса, Павлиашвили, Кушанашвили, Гвердцители.
Хочу поделиться своим случаем. Сделал SWIFT перевод из Тинькофф в TBC банк. Перевод долго не приходил, оказалось, что Тинькофф послал его через Georgia Bank как корреспондент (хотя я писал CITI банк как обычно)
Стал списываться в Georgia Bank и спрашивать, где мой перевод, так как Тинькофф меня давно уведомил, что они перевод получили.
Результат. Мне сегодня вернули перевод назад в тинькофф, а из BOG прислали сообщение, что мой счет через 5 дней заблокируют. Не сумели украсть деньги и обиделись, видимо.
Так что будьте осторожны. Комиссию в Тинькофф мне пока не вернули и списали еще за входящий. Итог - 4% с меня взяли за просто так.
За входящий swift попросите Тинькофф вернуть комиссию в чате. Обычно не отказывают, т.к. это возврат.
Комиссию всегда списываем по тарифу. Напишите, пожалуйста, ваши ФИО и дату рождения нам в личные сообщения. Мы подробно проверим ситуацию с возвратом и постараемся помочь.
Теперь видите к чему приводит отмена дизлайков?
Что такое арбитраж? Не слышали о таком
Комментарий удален модератором
.
О принудительном закрытии счета сообщили уже около 100 человек.
тоесть 100 человек это считается массово?
а для вас массовость - это триллиарды?
Спасибо путлеру за это
Кричать гойда пора?
Закрывают тем кто с крипты переводил на карту.
Хорошим русским тоже блокируют? :(
А где паспорт хорошего русского?
Паспорта нет, значит плохой русский🙃
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором