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Финансы
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Россияне начали жаловаться на массовое закрытие счетов в грузинском банке Bank of Georgia Статьи редакции

О принудительном закрытии счета сообщили уже около 100 человек.

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  • О проблемах сообщили пользователи в Twitter, чатах и каналах о релокации, а также блогер Николай Левшиц, который ведёт Telegram-канал о Грузии и помогает с релокацией в страну.
Polyakov @polyakovdd

@KaffeinInferno Сегодня утром пришла смс девушке. Мне не приходила. Сидим в отделении.

Бархатный стержень для феи @Pampuhin

@KaffeinInferno @maks_kammerer Мне пока тоже не приходило. Может это не массово?

  • Левшиц сообщил, что ему известно уже о более 100 подобных случаях. По его словам, какой-то общей причины нет, блокируют счета тех, кто открыл их пару месяцев назад, и тех, кто пользуется ими несколько лет. Также в Twitter опубликовали ссылку на таблицу со случаями блокировок — на момент публикации заметки в ней отметилось 113 человек.
  • Пользователям сообщают, что блокировки связаны с «внутренней политикой банка», а на вывод средств со счёта дают пять рабочих дней. Официально Bank of Georgia не подтверждал массовую блокировку счетов и не комментировала причины этого.
  • Менеджеры Bank of Georgia объясняют, что блокировка касается тех, кто переводил себе средства на счёт или выводил их со счёта при помощи криптовалюты. При этом пользователи, попавшие под блокировку, говорят, что не проводили таких операций. Другим объясняют, что блокируют неактивные счета.
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@GolerGkA

#новость #грузия

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84 комментария
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 Вася Пражкин
Другим объясняют, что блокируют неактивные счета.

- Мы блокируем Ваш счет неактивный счет.
- Но у меня там были деньги..
- Уже нет. И добро пожаловать в Грузию!

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Konstantin Mednikov

aaaaaand it's gone

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Pavel Voronkov
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MedievalRain

До сих пор не могу понять массового отъезда именно в Грузию. Бешеные цены, дебилы с плакатиками, мучения на Верхнем Ларсе, теперь вот закрытие счетов. Ничего из этого просто невозможно представить в Средней Азии.

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Семён Тищенко

Дело в лёгкости работы, оформлении ИП и счета. Если бы так же просто можно было сделать все в Казахстане - наверно туда бы больше людей уехало. Однако для ИП там нужен ВНЖ, а открытие ТОО - сложности

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1 комментарий
Константин

Ну не всем хочется жить в Средней Азии, очень разные страны. Все-таки в Грузия ближе к РФ по менталитету, а в Тбилиси например огромное количество интересных мест, ресторанов, коворкингов, русскоязычных школ и проче-прочего - многие учитывают это тоже.

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2 комментария
An D

в рф зато дебилов с плакатиками нет, красота.
Люди могу сказать что думают и как хотят. Это нормально.

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1 комментарий
Anton K

"дебилы с плакатиками" - уже чисто твоё оценочное суждение, которое за объективный аргумент против переезда в Грузию вообще не подойдёт

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4 комментария
Богатый каякер

1) ближе всего добраться
2) нахождение 360 дней

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2 комментария
Eddie II

Добавьте ко всему этому российские войска в 50км от Тбилиси

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Ivan Susanin

BoG на английском общается с клиентами из РФ? В Армении на русском банки норм говорят

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Anton K

А с чего бы им на русском общаться?

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15 комментариев
Anton K

Там в поддержке работает очень много молодёжи, которые русский не знают

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3 комментария
Alexey QuQu

Смс на английском языке дешевле обходятся

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1 комментарий
Евгений

Сегодня банки избавляются от людей, завтра люди от банков.

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Эффект Доплера

Люди из первой итерации пойдут искать другой банк, поэтому до второго пункта не дойдет

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2 комментария
Запасной глобус

Вот фотография из банка

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Вячелав Садилов
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Али Профи

Подтверждаю, блокируют без всяких объяснений. Всем подряд. Просто плохое настроение у руководителя банка. Посмотрел с утра новости, расстроился, обиделся и решил поиграть в игру "заблокируй оккупанта".

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Евгений

В эту игру кто уже только не играет.... Как бы бумерангом не вернулось :) а оно ведь вернётся, закон баланса никто не отменял

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Anton K

Хватит чушь распространять. Блокируют не только граждан РФ, а в том числе Украины и даже самой Грузии.

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Ами Варджа

Сегодня счета, завтра начнут притеснять по языковому признаку, послезавтра резать. Удачи.

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Минская Мария

ужас насколько все плохо

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Alexey QuQu

Вас кто-то заставляет ехать в Грузию, и это их право формировать политику работы с клиентами

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Запасной глобус
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Евгений

Да пошли они, стройте бункер обьединяйте окружающих, надо защищаться физически, там где юридически не получается.

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An D

в россии зато красота, никого не режут, никого не притесняют.

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Вильгельм Богачев

пожалуй, cкачаю ваш твит для истории

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Мох

Тоже прикрыли, дали 2 дня для вывода денег. Никаких подозрительных транзакций не было, только з/п и свифт-переводы.

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Бинарный Ёж

Деньги налом хотя бы дают забрать?

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Вадим Д.
Сидим в отделении

Переживаю, в каком именно — полиции или банка?

Причины объясняют, очевидно, по разным шаблонам.

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MedievalRain

Чтобы предать нужно сначала что-то пообещать. Сомневаюсь, что эти люди давали какую-либо присягу, поэтому предателями они не являются.

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Иван Иванов

На самом деле блочат не взирая на паспорт. Всех, кто замечен за криптой или переводами короны, но без особой системы в других параметрах

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Konstantin V

А как можно быть замеченным за криптой? Там же п2п переводы. Ну прислал какойто тип перевод и чо

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2 комментария
Anton K

Если что, блокируют не только россиянам. Это коснулось и некоторых граждан Грузии в том числе

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Denis Kosov

Aaaaaand, it’s gone

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Андрей Епанчинцев

Как там с вином дела обстоят? Неактивные сорта тоже стоит прикрыть…

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Ахмед Шахидов

Требуется дерелокация Лепса, Павлиашвили, Кушанашвили, Гвердцители.

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Али Профи

Хочу поделиться своим случаем. Сделал SWIFT перевод из Тинькофф в TBC банк. Перевод долго не приходил, оказалось, что Тинькофф послал его через Georgia Bank как корреспондент (хотя я писал CITI банк как обычно)

Стал списываться в Georgia Bank и спрашивать, где мой перевод, так как Тинькофф меня давно уведомил, что они перевод получили.

Результат. Мне сегодня вернули перевод назад в тинькофф, а из BOG прислали сообщение, что мой счет через 5 дней заблокируют. Не сумели украсть деньги и обиделись, видимо.

Так что будьте осторожны. Комиссию в Тинькофф мне пока не вернули и списали еще за входящий. Итог - 4% с меня взяли за просто так.

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Sergey N

За входящий swift попросите Тинькофф вернуть комиссию в чате. Обычно не отказывают, т.к. это возврат.

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Тинькофф

Комиссию всегда списываем по тарифу. Напишите, пожалуйста, ваши ФИО и дату рождения нам в личные сообщения. Мы подробно проверим ситуацию с возвратом и постараемся помочь.

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зайчатки разума

Теперь видите к чему приводит отмена дизлайков?

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Martin Barkauskas

Что такое арбитраж? Не слышали о таком

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Евгений Устюжанин

.

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Dogadov A.

О принудительном закрытии счета сообщили уже около 100 человек.
тоесть 100 человек это считается массово?

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An D

а для вас массовость - это триллиарды?

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Шерзод Шерзодов

Спасибо путлеру за это

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Зеленый самолетик

Кричать гойда пора?

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Павел Гросс-Днепров

Закрывают тем кто с крипты переводил на карту.

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nobodyreally

Хорошим русским тоже блокируют? :(

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bjorn

А где паспорт хорошего русского?
Паспорта нет, значит плохой русский🙃

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