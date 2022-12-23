Финансы
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Законопроект о майнинге получил положительный отзыв Минфина — «Интерфакс» Статьи редакции

Авторы документа надеются, что в первом чтении его начнут рассматривать уже в 2023 году.

  • Минфин дал положительный отзыв на законопроект о легализации в России майнинга криптовалют, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
  • Одно из главных предложений в документе — легализовать обмен криптовалют на рубли. Для этого ЦБ должен согласовать с Минфином экспериментальный правовой режим. Обмен будет доступен только двум категориям: майнерам и участникам внешнеэкономической деятельности, которые получают оплату за экспорт в криптовалюте. Ведомство предложило использовать криптовалюту для оплаты по внешнеторговым контрактам в мае 2022 года.
  • Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заявил, что принятие закона о легализации майнинга не состоялось в 2022 году, так как один из участников обсуждения заподозрил, что каналы продажи майнерами криптовалюты могут использоваться для незаконного вывода денег за рубеж.
  • Пока документ не рассматривали даже в первом чтении — Аксаков надеется, что это случится в начале 2023 года. Ко второму чтению он предлагает критикам изменить законопроект и предусмотреть, чтобы каналы покупки криптовалюты не использовались для вывода капитала из России.
  • В апреле 2022 года в Госдуму уже вносили законопроект о майнинге — но в октябре его отклонили как «фрагментарный и недостаточный». Он предусматривал в том числе возможность использовать «цифровые активы» как средство платежа, что запрещено законом.
  • Один из самых больших противников законопроекта о криптовалюте — ЦБ, который «стоит насмерть», как заявил в ноябре глава Минфина Антон Силуанов. Банк России неоднократно критиковал инициативы Минфина по регулированию криптовалют, но в мае поменял позицию по майнингу и допустил использование крипты во внешней торговле за пределами страны. В сентябре Михаил Мишустин поручил ведомствам согласовать позицию по регулированию выпуска цифровых валют до 19 декабря.

#новость #майнинг

591 просмотров
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12 комментариев
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 Илья Волочков

Ждём через три года законопроект про NFT.

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Dima
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Дмитрий Войнов
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Dima

и потратил 50 на электричество

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Лев Коптев

И 1500 на видюху с материнкой и блок питания

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RKA
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Вадим Д.

То есть Минфин лайкнул законопроект. Вот интересно, дизлайки им подвозят хоть изредка?

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Volodya Agadzhanov

А ЦБ забраковал)

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Dimitri

МинФин прям за самые актуальные проблемы берется.

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Я никто и звать меня никак

Ну нормально, шажок вперёд есть

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Volodya Agadzhanov

«Два шага сделаю, падаю, два шага сделаю, падаю…..»

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nobodyreally

критиканы все равно заклюют)

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