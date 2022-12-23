Законопроект о майнинге получил положительный отзыв Минфина — «Интерфакс» Статьи редакции
Авторы документа надеются, что в первом чтении его начнут рассматривать уже в 2023 году.
- Минфин дал положительный отзыв на законопроект о легализации в России майнинга криптовалют, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
- Одно из главных предложений в документе — легализовать обмен криптовалют на рубли. Для этого ЦБ должен согласовать с Минфином экспериментальный правовой режим. Обмен будет доступен только двум категориям: майнерам и участникам внешнеэкономической деятельности, которые получают оплату за экспорт в криптовалюте. Ведомство предложило использовать криптовалюту для оплаты по внешнеторговым контрактам в мае 2022 года.
- Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заявил, что принятие закона о легализации майнинга не состоялось в 2022 году, так как один из участников обсуждения заподозрил, что каналы продажи майнерами криптовалюты могут использоваться для незаконного вывода денег за рубеж.
- Пока документ не рассматривали даже в первом чтении — Аксаков надеется, что это случится в начале 2023 года. Ко второму чтению он предлагает критикам изменить законопроект и предусмотреть, чтобы каналы покупки криптовалюты не использовались для вывода капитала из России.
- В апреле 2022 года в Госдуму уже вносили законопроект о майнинге — но в октябре его отклонили как «фрагментарный и недостаточный». Он предусматривал в том числе возможность использовать «цифровые активы» как средство платежа, что запрещено законом.
- Один из самых больших противников законопроекта о криптовалюте — ЦБ, который «стоит насмерть», как заявил в ноябре глава Минфина Антон Силуанов. Банк России неоднократно критиковал инициативы Минфина по регулированию криптовалют, но в мае поменял позицию по майнингу и допустил использование крипты во внешней торговле за пределами страны. В сентябре Михаил Мишустин поручил ведомствам согласовать позицию по регулированию выпуска цифровых валют до 19 декабря.
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Ждём через три года законопроект про NFT.
и потратил 50 на электричество
И 1500 на видюху с материнкой и блок питания
То есть Минфин лайкнул законопроект. Вот интересно, дизлайки им подвозят хоть изредка?
А ЦБ забраковал)
МинФин прям за самые актуальные проблемы берется.
Ну нормально, шажок вперёд есть
«Два шага сделаю, падаю, два шага сделаю, падаю…..»
критиканы все равно заклюют)