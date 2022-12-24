День 304: Кабмин продлил программу льготного кредитования импортной продукции Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 24 декабря: доллар — 68,67 рубля, евро — 73,04 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,81 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,18 рубля, евро — по 80,67 рубля.
Кто и как адаптируется
Программу льготного кредитования закупок приоритетной для экономики импортной продукции продлили до 30 октября 2023 года. «Речь идет о выдаче импортёрам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 5%», — говорится в документе. Средства по-прежнему можно потратить как на оборудование и продовольствие, так и на пошлины и оплату проектировочных работ.
Какие есть проблемы и трудности
РКН заблокировал новый сайт телеканала «Дождь». Прошлый забанили ещё в марте 2022 года.
Контекст
В ноябре 2022 года спрос на реструктуризацию кредитов у физлиц упал на 8,5% по сравнению с октябрём — количество заявок составило 182 тысячи штук. Участники рынка отмечают, что заёмщики всё реже пытаются растянуть долговые обязательства, поскольку им тяжело прогнозировать собственную платёжеспособность.
РБК спросило у финансовых аналитиков, чего они ждут от курса доллара в 2023 году. Многие считают, что доллар в грядущем году будет стоить 68-75 рублей.
В 2022 году средний чек при бронировании организованных туров на Новый год вырос по сравнению с 2021-м на 32,4% — до 147,3 тысяч рублей. Объём продаж при этом соответствует прошлогоднему, говорят в Travelata, хотя пандемийные ограничения сняты, а доступных направлений стало больше.
В конце марта 2022 года Путин подписал закон, который разрешил россиянам временно не уплачивать НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам, полученных в 2021-2022 годах. Редакция РБК собрала шпаргалку для тех, кого это касается, и рассказала: как работал налог до этого и как сейчас, как его рассчитать — и когда и как платить.
Госдума подвела статистические итоги своей работы в осеннюю сессию 2022 года. По подсчётам «Ъ», из 285 принятых осенью инициатив 97 оказались разрешительными, и около 15% этих мер были направлены на поддержку мобилизованных.
НРД предварительно описал, как будет взаимодействовать с клиентами и депозитарием Clearstream, чтобы освободить активы неподсанкционных российских инвесторов в рамках лицензии от Минфина Люксембурга. РБК также собрало всё, что известно, о работе НРД с Euroclear.
Новости предыдущего дня, 23 декабря — здесь.
Фото огонь!!! Судя по фото, Мишустину объявили отсрочку от мобилизации
спасибо, я надеялась, что хоть кто-то оценит мой выбор этим субботним морозным утром
С Рождеством вас, и всю редакцию VC!
Где мороз? Куда завезли? В центральной дожди идут который день.
Оценим доброго мистера Мишустина на заслуженный лайк
* РБК спросило у финансовых аналитиков, чего они ждут от курса доллара в 2023 году.
Так вижу курс в 2023
День-то сегодня какой — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками. А то всё 304-й, 304-й. С праздником!
Кредиты на важную и очень импортную продукцию будут льготными ещё долго. Значит и задница с нами надолго (если кто-то сомневался).
РКН-у Дождь не нравится, снова банит.
Аналитики делают прогнозы, но они и представить не могут, что ещё может грянуть.
Новогодние туры дорожают на треть, таков порядок новогодних повышений цен.
Больше всего дума поддерживает мобилизацию, ну кто б сомневался.
Хорошего выходного всем и отличного настроения 🤘🏻
Ура! Вернули систему дизлайков!
Нажал “скачать”, не работает 🤔
Десять.
Как с куста.