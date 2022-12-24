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Михаил Мишустин. Источник: FT

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 декабря: доллар — 68,67 рубля, евро — 73,04 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,81 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,18 рубля, евро — по 80,67 рубля.

Кто и как адаптируется

Программу льготного кредитования закупок приоритетной для экономики импортной продукции продлили до 30 октября 2023 года. «Речь идет о выдаче импортёрам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 5%», — говорится в документе. Средства по-прежнему можно потратить как на оборудование и продовольствие, так и на пошлины и оплату проектировочных работ.

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Какие есть проблемы и трудности

РКН заблокировал новый сайт телеканала «Дождь». Прошлый забанили ещё в марте 2022 года.

Контекст

В ноябре 2022 года спрос на реструктуризацию кредитов у физлиц упал на 8,5% по сравнению с октябрём — количество заявок составило 182 тысячи штук. Участники рынка отмечают, что заёмщики всё реже пытаются растянуть долговые обязательства, поскольку им тяжело прогнозировать собственную платёжеспособность.

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