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Финансы
Полина Лааксо

День 304: Кабмин продлил программу льготного кредитования импортной продукции Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Михаил Мишустин. Источник: FT

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 декабря: доллар — 68,67 рубля, евро — 73,04 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,81 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,18 рубля, евро — по 80,67 рубля.

Кто и как адаптируется

Программу льготного кредитования закупок приоритетной для экономики импортной продукции продлили до 30 октября 2023 года. «Речь идет о выдаче импортёрам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 5%», — говорится в документе. Средства по-прежнему можно потратить как на оборудование и продовольствие, так и на пошлины и оплату проектировочных работ.

Какие есть проблемы и трудности

РКН заблокировал новый сайт телеканала «Дождь». Прошлый забанили ещё в марте 2022 года.

Контекст

В ноябре 2022 года спрос на реструктуризацию кредитов у физлиц упал на 8,5% по сравнению с октябрём — количество заявок составило 182 тысячи штук. Участники рынка отмечают, что заёмщики всё реже пытаются растянуть долговые обязательства, поскольку им тяжело прогнозировать собственную платёжеспособность.

РБК спросило у финансовых аналитиков, чего они ждут от курса доллара в 2023 году. Многие считают, что доллар в грядущем году будет стоить 68-75 рублей.

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В 2022 году средний чек при бронировании организованных туров на Новый год вырос по сравнению с 2021-м на 32,4% — до 147,3 тысяч рублей. Объём продаж при этом соответствует прошлогоднему, говорят в Travelata, хотя пандемийные ограничения сняты, а доступных направлений стало больше.

В конце марта 2022 года Путин подписал закон, который разрешил россиянам временно не уплачивать НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам, полученных в 2021-2022 годах. Редакция РБК собрала шпаргалку для тех, кого это касается, и рассказала: как работал налог до этого и как сейчас, как его рассчитать — и когда и как платить.

Госдума подвела статистические итоги своей работы в осеннюю сессию 2022 года. По подсчётам «Ъ», из 285 принятых осенью инициатив 97 оказались разрешительными, и около 15% этих мер были направлены на поддержку мобилизованных.

НРД предварительно описал, как будет взаимодействовать с клиентами и депозитарием Clearstream, чтобы освободить активы неподсанкционных российских инвесторов в рамках лицензии от Минфина Люксембурга. РБК также собрало всё, что известно, о работе НРД с Euroclear.

Новости предыдущего дня, 23 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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10 комментариев
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 Сарыньнакичку

Фото огонь!!! Судя по фото, Мишустину объявили отсрочку от мобилизации

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Полина Лааксо
Автор

спасибо, я надеялась, что хоть кто-то оценит мой выбор этим субботним морозным утром

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Невидимый динозавр

С Рождеством вас, и всю редакцию VC!

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Вадим Д.

Где мороз? Куда завезли? В центральной дожди идут который день.

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Интеллигентный огонь

Оценим доброго мистера Мишустина на заслуженный лайк

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Тихий химик

* РБК спросило у финансовых аналитиков, чего они ждут от курса доллара в 2023 году.

Так вижу курс в 2023

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Вадим Д.

День-то сегодня какой — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками. А то всё 304-й, 304-й. С праздником!

Кредиты на важную и очень импортную продукцию будут льготными ещё долго. Значит и задница с нами надолго (если кто-то сомневался).
РКН-у Дождь не нравится, снова банит.
Аналитики делают прогнозы, но они и представить не могут, что ещё может грянуть.
Новогодние туры дорожают на треть, таков порядок новогодних повышений цен.
Больше всего дума поддерживает мобилизацию, ну кто б сомневался.

Хорошего выходного всем и отличного настроения 🤘🏻

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Иван Серик

Ура! Вернули систему дизлайков!

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Кирилл Фотькин

Нажал “скачать”, не работает 🤔

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Александр Голубев

Десять.
Как с куста.

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