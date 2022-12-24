«Об уровнях конца ноября нужно забыть»: аналитики рассказали РБК, каким видят курс доллара в 2023 году Статьи редакции
После праздников российская валюта окрепнет, так что доллар может упасть и до 62 рублей, узнали «РБК Инвестиции». Но в течение 2023-го курс останется нестабильным и при самом негативном сценарии может превысить отметку в 80 рублей за доллар.
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Что может сказаться на рубле в 2023 году
- Снижение цен на нефть и объёмов поставок нефти на экспорт. Такполагает аналитик «Финама» Александр Потавин. Оба показателя уже сократились и ухудшили ситуацию с «платёжным и торговым балансом России». Первый упал к 14 декабря 2022 года до $57,5 за баррель, а второй к 16 декабря — с 3,4 млн баррелей в сутки до 1,6 млн. Просчитать сразу все последствия таких колебаний нельзя.
- Геополитические факторы. Их назвал замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. По его словам, крайне важно избежать санкций против биржевой инфраструктуры. Если торги закроются, прогнозировать курс рубля будет невозможно.
Каким будет курс доллара в 2023 году
- В ПСБ в начале года ожидают курса в районе 65 рублей за доллар и не исключают, что в первом квартале рубль может «коррекционно укрепиться»: тогда доллар будет стоить 62-63 рубля. Уже к концу 2023-го национальная валюта постепенно ослабнет до 75-80 рубля за доллар.
- В «Велес Капитале» полагают, что в начале года доллар будет стоить 65-70 рублей. Но если валютная экспортная выручка будет сокращаться из-за санкций, в течение 2023 года курс, вероятно, будет колебаться на отметке в 70-75 рублей за доллар.
- В «Финаме» также отмечают, что курс рубля после новогодних праздников обычно укрепляется, поэтому в начале года доллар может торговаться в районе 68-72 рублей. Но аналитики при этом говорят: в течение всего 2023 года курс рубля будет нестабильным, так что доллар может и подорожать до 80 рублей за штуку, и подешеветь до 65-68 рублей.
- В «БКС Мир инвестиций» не исключают доллар по 67,5 рубля в начале 2023 года, но в целом о тех уровнях, что были в конце ноября (29 ноября, например, доллар стоил 61,02 рубля — vc.ru), предлагают «просто забыть».
- В «Ренессанс Капитале» ждут курс на уровне 70-75 рублей за доллар и также говорят, что в начале года рубль может укрепиться «на фоне снижения импорта и "впитывания" рублёвой ликвидности со стороны бюджета». Доллар по 80 рублей и выше возможен, но только при самом худшем сценарии: если глобальная экономика просядет ещё сильнее, а цены на нефть упадут ниже $50 за баррель.
- В Freedom Finance Global полагают, что ослабление рубля при базовом сценарии будет незначительным, так что курс доллара не вырастет выше 75.
Гадание на кофейной гуще какой курс даёт почему не пишете?
не хотим пока чего-то, нам еще аналитику по раскладу таро готовить! но если вы такое любите, можете написать сами — готовим свои лайки
Справедливости ради, и в мирное так сказать время, подобные прогнозы были гаданием на кофейной гуще.
А сейчас то....
кофей нынче дорог, на овсяном напитке гадали
святочная неделя скоро - выкатят новые прогнозы
Уровень аналитиков - бог
Когда «аналитики» говорили про 75 в конце года, когда курс был 55, вы здесь писали точно так же
Какая ЗП у аналитиков? «Может упадет, может вырастет» — классная работа. А, ну да, потом, по итогу, надо задним числом обосновать, почему упал или вырос
у физиков, кстати такая же. Они там тоже из концепции вероятностей исходят. Твари. За что деньги получают!!!
Инфа 💯Но в течение 2023-го может превысить отметку в 80
А — Аналитика
Ещё интереснее, что этих аналитиков виноват весь мир кроме российского правительства
Самое печально что Zетовцев, поддерживающим все это жрать нечего, они как раз из-зв безденежья и едут на эту войну, им вообще похер на этот доллар, им бы пожрать бы купить и снова под ударом находятся люди, у которых потребности выше первой ступени Маслоу, очень печально это наблюдать (
Сколько у вас знакомых поехали из-за безденежья на войну? Откуда такие выводы вообще?
Мощнейшая аналитика подъехала.
Моя аналитика: Курс рубля относительно доллара в 2023 году будет в коридоре от 30 до 300 рублей.
Ну, тут уместно вспомнить персонажа Макконахи из «Волка с Уолл-стрит», который предупреждал нас, что никто не знает, куда пойдёт рубль: вверх, вниз, или куда-то ещё
Скорее всего доллар полетит покорять высокие планки.
Потому что в этом году минфин, занимал рекордную сумму у населения, под предлогом «мы не будем использовать кубышку, а займем у людей»
Итого заняли, когда доллар был по 60. Что им мешает курс сделать 80-120р все равно все на панике побегут покупать, а у них в долг взято когда было по 60, соотвественно уже только на разнице курсов можно вернуть людям долги + 10% годовых ( 66р )
Кубышка просто заморожена западными партнерами, вот и пошли как всегда у народа просить.
Я почему-то думаю, что курс будут подпиливать под дефицит бюджета, чтобы в рублях он был профицитным.
Курс вырос на фоне паники из-за последних новостей. 26-го придут выплаты за ресурсы, а за праздники эффект паники ослабнет. В итоге около 65 после праздников. Но по-скольку реальность никуда не исчезла, искусственный курс начнет медленно возращаться к своим настоящим значениям, и будет 75-80 в конце года. Такой логике, скорее всего, они следовали.
Курс доллара уже не так сильно влияет на цены (ЦБ постарался сломать эту метрику по заказу царя), пора обсчитывать потребительский сектор в чем-то другом, раньше помню в бутылках водки считали....
Сегодня на подарки купил шампанского мартини асти по супер акции за 1000 руб, которое до войны брал в районе 500-600, вот и считай...
Игристое вино, вы хотели сказать? Шампанское так-то нынче только российское, а тот же Моет теперь игристое.
Цены реально выросли почти по всем категориям, которые покупаю.
Почему ***болов нынче называют аналитиками ?
При самом негативном сценарии перейдём на красивые ракушки, но если повезёт — просто на натуральный обмен.
Кто-то еще верит аналитикам?
Ого, есть люди, которые могут предсказывать что будет в конце 2023.
Куплю доллары за 70 в декабре 2022 года, продам обратно по 100 в январе 2023 скриньте
Подскажите это те же самые аналитики которые обещали доллар по 200-1000 до конца года или уже новых подвезли?
А можно я тоже свой прогноз высру, если угадаю, зовите меня оналитиком, если нет, ну что же, все ошибаются)
Внезапно аналитики переобулись по всему рунету, и теперь курс уже будет 80-100. Всё как всегда.
Не знаю, вниз или вверх пойдет курс, но точно знаю, что график пойдет вправо.
Чем будет выше дисконт на нефть, тем будет выше доллар, чтобы дешевыми рублями бюджетные дыры латать