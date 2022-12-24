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Финансы
Полина Лааксо

От $75 тысяч до $369 тысяч в год: Insider рассказал о зарплатах иностранных специалистов в Spotify Статьи редакции

В 2020-м диапазон в аналогичном исследовании составлял меньше — от $67 тысяч до $250 тысяч.

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Работодатели в Европе не обязаны озвучивать соискателям зарплаты других сотрудников компании и указывать зарплатную вилку в объявлениях. В США же они должны раскрывать показатели местному регулятору, если нанимают сотрудников из других стран и запрашивают для них рабочие визы.

Insider изучил 414 заявок, которые с 1 октября 2020 по 30 сентября 2022 года получало Управление по сертификации иностранной рабочей силы в США от музыкального стриминга Spotify. Большую часть этих вакансий компания открывала в офисах Spotify в Нью-Йорке и Бостоне.

Приведённые зарплаты — базовые и не учитывают бонусы и премии, отмечает издание.

Аналитика и исследования

  • Директор в отдел бизнес-стратегии freemium-модели — $270 тысяч.
  • Учёный-исследователь человеко-машинного взаимодействия и персонализации — $178-185 тысяч.
  • Менеджер в команду обработки данных — $160-190 тысяч.
  • Учёный-исследователь в департамент языковых технологий — $169 тысяч.
  • Менеджер по дата-аналитике и внутреннему аудиту — $160 тысяч.
  • Бизнес-аналитик в отдел роботизации процессов — $140 тысяч.
  • Помощник руководителя команды пользовательских исследований — $134 тысячи.
  • Старший аналитик в налоговый отдел — $130 тысяч.
  • Старший аналитик в отдел внутреннего аудита — $120 тысяч.
  • Менеджер в отдел стратегии по работе с клиентами — $103 тысячи.
  • Аналитик в отдел издательских решений — $100 тысяч.
  • Аналитик-исследователь — $100 тысяч.
  • Аналитик в административный отдел — $75 тысяч.
Источник: Spotify

Разработка

  • Инженер-программист в отдел тестирования — $215 тысяч.
  • Инженер в отдел веб-разработок — $175-215 тысяч.
  • Бэкенд-инженер — $190-205 тысяч.
  • Инженер-разработчик, Android — $150-203 тысячи.
  • Инженер в отдел машинного обучения — $160-200 тысяч.
  • Инженер в отдел данных — $188-198 тысяч.
  • Архитектор решений для автоматизации бизнес-процессов — $190 тысяч.
  • Инженер-разработчик ПО, бэкенд — $178-198 тысяч.
  • Инженер-разработчик, iOS —$132-198 тысяч.
  • Разработчик алгоритмов машинного обучения в отдел персонализации — $187 тысяч.
  • Фуллстек-инженер — $141-180 тысяч.
  • Инженер в отдел безопасности — $178 тысяч.
  • Инженер по работе с Salesforce — $175 тысяч.
  • Инженер в отдел обнаружения угроз — $171 тысяча.
  • Разработчик в экосистеме Salesforce — $157 тысяч.
  • Администратор экосистемы Salesforce — $155 тысяч.
  • Помощник инженера в отдел машинного обучения — $129 тысяч.
  • Помощник инженера — $114-120 тысяч.
  • Бэкенд-инженер в команду бесплатных продуктов — $113 тысяч.

Старшие специалисты

  • Старший инженер по разработке алгоритмов машинного обучения — $235-322 тысячи.
  • Старший инженер — $212-300 тысяч.
  • Старший разработчик ПО — $230-293 тысячи.
  • Старший фуллстек-инженер в отдел юридического и внутреннего аудита — $260 тысяч.
  • Старший разработчик в экосистеме Salesforce — $211-258 тысяч.
  • Старший инженер в отдел веб-разработок — $200-258 тысяч.
  • Старший инженер по внедрению — $235 тысяч.
  • Старший бэкенд-инженер — $235 тысяч.
  • Старший инженер по работе с экосистемой Salesforce —$211 тысяч.
  • Старший инженер в отдел аналитики — $200 тысяч.
  • Старший инженер в отдел разработки ПО — $193-225 тысяч.
  • Старший инженер в отдел безопасности — $194 тысячи.
  • Старший инженер-разработчик, iOS — $146 тысяч.

Руководители

  • Менеджер команды разработчик алгоритмов МО — $208-290 тысяч.
  • Руководитель команды разработки — $200-258 тысяч.
  • Менеджер команды разработки в отдел архитектуры рекламных форматов — $195 тысяч.
  • Руководитель отдела разработки — $210,600
Источник: Spotify

Наука о данных

  • Руководитель в отдел дата-инжиниринга — $190-251 тысяча.
  • Старший инженер данных — $200-255 тысяч.
  • Руководитель команды дата-сайентистов в отдел музыкальных партнёрств — $195 тысяч.
  • Инженер данных в отдел машинного обучения — $190 тысяч.
  • Старший дата-сайентист —$183 тысячи.
  • Руководитель в отдел науки о данных — $175 тысяч.
  • Инженер данных в отдел данных и метрик — $175 тысяч.
  • Дата-сайентист — $130-165 тысяч.
  • Помощник дата-сайентиста — $117-130 тысяч.

Продукт и дизайн

  • Старший продакт-менеджер в отдел платформенного консалтинга — $262 тысячи.
  • Руководитель отдела дизайна — $212-225 тысяч.
  • Старший продакт-менеджер — $191 тысяча.
  • Старший продакт-менеджер в отдел финансовых систем — $182 тысячи.
  • Старший продуктовый дизайнер — $177-233 тысячи.
  • Старший сервис-дизайнер — $150 тысяч.
  • Помощник продакт-менеджера в отдел контентной платформы — $145 тысяч.
  • Продакт-менеджер — $140-197 тысяч.
  • Продуктовый дизайнер — $125-190 тысяч.
  • Продуктовый дизайнер в отдел маркетплейса — $124-137 тысяч.
  • Помощник продуктового дизайнера — $112 тысяч.
  • Старший дизайнер — $104 тысячи.
  • Проджект-менеджер — $91 тысяча.

Реклама и маркетинг

  • Директор отдела лицензирования — $279 тысяч.
  • Замдиректора отдела лицензирования — $224-260 тысяч.
  • Директор по глобальным рекламным операциям — $183 тысячи.
  • Лид в отдел продуктового маркетинга Talk Verticals (занимается инструментами для авторов) — $175 тысяч.
  • Старший руководитель группы проектов в отдел бизнес-развития — $155 тысяч.
  • Продуктовый маркетолог — $149 тысяч.
  • Старший специалист по «маркетингу впечатлений» в отдел музыки — $138-196 тысяч.
  • Лид по стратегии и операциям в отдел маркетинга freemium-модели — $131 тысяча.
  • Тренер-методист в отдел продаж — $130 тысяч.
  • Менеджер по работе с клиентами, партнёр по «клиентским решениям» — $109-112 тысяч.
  • Менеджер по работе с авторами — $95 тысяч.
Источник: Spotify

HR, финансы и право

  • Первый помощник главного юрисконсульта — $312-369 тысяч.
  • Главный директор HR-департамента — $278 тысяч.
  • Старший юрисконсульт — $265 тысяч.
  • Директор в отдел стратегии и операций — $264 тысячи.
  • Старший менеджер по корпоративной политике в отдел доверия и безопасности — $245 тысяч.
  • Директор отдела внутреннего аудита — $230-265 тысяч.
  • Старший юрист в отдел по слияниям и поглощениям — $230 тысяч.
  • Руководитель в отдел корпоративного развития — $210 тысяч.
  • Помощник руководителя по корпоративному развитию — $201 тысяча.
  • Старший менеджер в бухгалтерию — $180 тысяч.
  • Старший менеджер в отдел финансовых коммуникаций — $167 тысяч.
  • Старший рекрутер — $154 тысячи.
  • Менеджер в отдел финансового планирования и анализа — $150 тысяч.
  • Стратег в отдел по работе с клиентами — $90 тысяч.
  • Аналитик в отдел финансового планирования — $85 тысяч.
  • Специалист по работе с зарплатными ведомостями — $85 тысяч.

Творчество

  • Лид в отдел креативного развития — $200 тысяч.
  • Старший креативный продюсер в Spotify Live — $125 тысяч.
  • Старший арт-директор — $118 тысяч.
  • Старший копирайтер — $117 тысяч.
  • Арт-директор — $109 тысяч.
  • Менеджер по работе с артистами и лейблами — $104 тысячи.
  • Копирайтер — $79 тысяч.

#spotify #зарплаты

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2 комментария
Andrey K
Работодатели в Европе не обязаны

Обязаны, по крайней мере в Латвии. Учитывая, что Латвия постоянно передирает чужой опыт, то явно и ещё где-то есть..

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Станислав Павлов

Это до вычета налогов? Сколько получается чистыми?

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