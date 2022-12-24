В 2020-м диапазон в аналогичном исследовании составлял меньше — от $67 тысяч до $250 тысяч.

{"id":570016,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":570016,"gtm":null} 797 просмотров

Работодатели в Европе не обязаны озвучивать соискателям зарплаты других сотрудников компании и указывать зарплатную вилку в объявлениях. В США же они должны раскрывать показатели местному регулятору, если нанимают сотрудников из других стран и запрашивают для них рабочие визы.

Insider изучил 414 заявок, которые с 1 октября 2020 по 30 сентября 2022 года получало Управление по сертификации иностранной рабочей силы в США от музыкального стриминга Spotify. Большую часть этих вакансий компания открывала в офисах Spotify в Нью-Йорке и Бостоне.

Приведённые зарплаты — базовые и не учитывают бонусы и премии, отмечает издание.

Аналитика и исследования

Директор в отдел бизнес-стратегии freemium-модели — $270 тысяч.

Учёный-исследователь человеко-машинного взаимодействия и персонализации — $178-185 тысяч.



Менеджер в команду обработки данных — $160-190 тысяч.

Учёный-исследователь в департамент языковых технологий — $169 тысяч.



Менеджер по дата-аналитике и внутреннему аудиту — $160 тысяч.

Бизнес-аналитик в отдел роботизации процессов — $140 тысяч.

Помощник руководителя команды пользовательских исследований — $134 тысячи.

Старший аналитик в налоговый отдел — $130 тысяч.



Старший аналитик в отдел внутреннего аудита — $120 тысяч.



Менеджер в отдел стратегии по работе с клиентами — $103 тысячи.

Аналитик в отдел издательских решений — $100 тысяч.

Аналитик-исследователь — $100 тысяч.



Аналитик в административный отдел — $75 тысяч.



Разработка

Инженер-программист в отдел тестирования — $215 тысяч.



Инженер в отдел веб-разработок — $175-215 тысяч.



Бэкенд-инженер — $190-205 тысяч.



Инженер-разработчик, Android — $150-203 тысячи.



Инженер в отдел машинного обучения — $160-200 тысяч.

Инженер в отдел данных — $188-198 тысяч.



Архитектор решений для автоматизации бизнес-процессов — $190 тысяч.



Инженер-разработчик ПО, бэкенд — $178-198 тысяч.



Инженер-разработчик, iOS —$132-198 тысяч.



Разработчик алгоритмов машинного обучения в отдел персонализации — $187 тысяч.

Фуллстек-инженер — $141-180 тысяч.

Инженер в отдел безопасности — $178 тысяч.



Инженер по работе с Salesforce — $175 тысяч.

Инженер в отдел обнаружения угроз — $171 тысяча.



Разработчик в экосистеме Salesforce — $157 тысяч.

Администратор экосистемы Salesforce — $155 тысяч.

Помощник инженера в отдел машинного обучения — $129 тысяч.



Помощник инженера — $114-120 тысяч.



Бэкенд-инженер в команду бесплатных продуктов — $113 тысяч.



{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Старшие специалисты

Старший инженер по разработке алгоритмов машинного обучения — $235-322 тысячи.



Старший инженер — $212-300 тысяч.

Старший разработчик ПО — $230-293 тысячи.

Старший фуллстек-инженер в отдел юридического и внутреннего аудита — $260 тысяч.



Старший разработчик в экосистеме Salesforce — $211-258 тысяч.



Старший инженер в отдел веб-разработок — $200-258 тысяч.



Старший инженер по внедрению — $235 тысяч.



Старший бэкенд-инженер — $235 тысяч.



Старший инженер по работе с экосистемой Salesforce —$211 тысяч.



Старший инженер в отдел аналитики — $200 тысяч.



Старший инженер в отдел разработки ПО — $193-225 тысяч.



Старший инженер в отдел безопасности — $194 тысячи.



Старший инженер-разработчик, iOS — $146 тысяч.



Руководители

Менеджер команды разработчик алгоритмов МО — $208-290 тысяч.

Руководитель команды разработки — $200-258 тысяч.



Менеджер команды разработки в отдел архитектуры рекламных форматов — $195 тысяч.



Руководитель отдела разработки — $210,600



Наука о данных

Руководитель в отдел дата-инжиниринга — $190-251 тысяча.



Старший инженер данных — $200-255 тысяч.

Руководитель команды дата-сайентистов в отдел музыкальных партнёрств — $195 тысяч.



Инженер данных в отдел машинного обучения — $190 тысяч.

Старший дата-сайентист —$183 тысячи.

Руководитель в отдел науки о данных — $175 тысяч.



Инженер данных в отдел данных и метрик — $175 тысяч.



Дата-сайентист — $130-165 тысяч.



Помощник дата-сайентиста — $117-130 тысяч.



Продукт и дизайн

Старший продакт-менеджер в отдел платформенного консалтинга — $262 тысячи.



Руководитель отдела дизайна — $212-225 тысяч.



Старший продакт-менеджер — $191 тысяча.



Старший продакт-менеджер в отдел финансовых систем — $182 тысячи.



Старший продуктовый дизайнер — $177-233 тысячи.

Старший сервис-дизайнер — $150 тысяч.



Помощник продакт-менеджера в отдел контентной платформы — $145 тысяч.



Продакт-менеджер — $140-197 тысяч.

Продуктовый дизайнер — $125-190 тысяч.



Продуктовый дизайнер в отдел маркетплейса — $124-137 тысяч.



Помощник продуктового дизайнера — $112 тысяч.



Старший дизайнер — $104 тысячи.

Проджект-менеджер — $91 тысяча.



Реклама и маркетинг

Директор отдела лицензирования — $279 тысяч.

Замдиректора отдела лицензирования — $224-260 тысяч.

Директор по глобальным рекламным операциям — $183 тысячи.

Лид в отдел продуктового маркетинга Talk Verticals (занимается инструментами для авторов) — $175 тысяч.



Старший руководитель группы проектов в отдел бизнес-развития — $155 тысяч.



Продуктовый маркетолог — $149 тысяч.

Старший специалист по «маркетингу впечатлений» в отдел музыки — $138-196 тысяч.

Лид по стратегии и операциям в отдел маркетинга freemium-модели — $131 тысяча.



Тренер-методист в отдел продаж — $130 тысяч.

Менеджер по работе с клиентами, партнёр по «клиентским решениям» — $109-112 тысяч.

Менеджер по работе с авторами — $95 тысяч.

HR, финансы и право

Первый помощник главного юрисконсульта — $312-369 тысяч.

Главный директор HR-департамента — $278 тысяч.



Старший юрисконсульт — $265 тысяч.



Директор в отдел стратегии и операций — $264 тысячи.



Старший менеджер по корпоративной политике в отдел доверия и безопасности — $245 тысяч.

Директор отдела внутреннего аудита — $230-265 тысяч.



Старший юрист в отдел по слияниям и поглощениям — $230 тысяч.



Руководитель в отдел корпоративного развития — $210 тысяч.



Помощник руководителя по корпоративному развитию — $201 тысяча.

Старший менеджер в бухгалтерию — $180 тысяч.

Старший менеджер в отдел финансовых коммуникаций — $167 тысяч.



Старший рекрутер — $154 тысячи.

Менеджер в отдел финансового планирования и анализа — $150 тысяч.



Стратег в отдел по работе с клиентами — $90 тысяч.

Аналитик в отдел финансового планирования — $85 тысяч.

Специалист по работе с зарплатными ведомостями — $85 тысяч.

Творчество