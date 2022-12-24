От $75 тысяч до $369 тысяч в год: Insider рассказал о зарплатах иностранных специалистов в Spotify Статьи редакции
В 2020-м диапазон в аналогичном исследовании составлял меньше — от $67 тысяч до $250 тысяч.
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Работодатели в Европе не обязаны озвучивать соискателям зарплаты других сотрудников компании и указывать зарплатную вилку в объявлениях. В США же они должны раскрывать показатели местному регулятору, если нанимают сотрудников из других стран и запрашивают для них рабочие визы.
Insider изучил 414 заявок, которые с 1 октября 2020 по 30 сентября 2022 года получало Управление по сертификации иностранной рабочей силы в США от музыкального стриминга Spotify. Большую часть этих вакансий компания открывала в офисах Spotify в Нью-Йорке и Бостоне.
Приведённые зарплаты — базовые и не учитывают бонусы и премии, отмечает издание.
Аналитика и исследования
- Директор в отдел бизнес-стратегии freemium-модели — $270 тысяч.
- Учёный-исследователь человеко-машинного взаимодействия и персонализации — $178-185 тысяч.
- Менеджер в команду обработки данных — $160-190 тысяч.
- Учёный-исследователь в департамент языковых технологий — $169 тысяч.
- Менеджер по дата-аналитике и внутреннему аудиту — $160 тысяч.
- Бизнес-аналитик в отдел роботизации процессов — $140 тысяч.
- Помощник руководителя команды пользовательских исследований — $134 тысячи.
- Старший аналитик в налоговый отдел — $130 тысяч.
- Старший аналитик в отдел внутреннего аудита — $120 тысяч.
- Менеджер в отдел стратегии по работе с клиентами — $103 тысячи.
- Аналитик в отдел издательских решений — $100 тысяч.
- Аналитик-исследователь — $100 тысяч.
- Аналитик в административный отдел — $75 тысяч.
Разработка
- Инженер-программист в отдел тестирования — $215 тысяч.
- Инженер в отдел веб-разработок — $175-215 тысяч.
- Бэкенд-инженер — $190-205 тысяч.
- Инженер-разработчик, Android — $150-203 тысячи.
- Инженер в отдел машинного обучения — $160-200 тысяч.
- Инженер в отдел данных — $188-198 тысяч.
- Архитектор решений для автоматизации бизнес-процессов — $190 тысяч.
- Инженер-разработчик ПО, бэкенд — $178-198 тысяч.
- Инженер-разработчик, iOS —$132-198 тысяч.
- Разработчик алгоритмов машинного обучения в отдел персонализации — $187 тысяч.
- Фуллстек-инженер — $141-180 тысяч.
- Инженер в отдел безопасности — $178 тысяч.
- Инженер по работе с Salesforce — $175 тысяч.
- Инженер в отдел обнаружения угроз — $171 тысяча.
- Разработчик в экосистеме Salesforce — $157 тысяч.
- Администратор экосистемы Salesforce — $155 тысяч.
- Помощник инженера в отдел машинного обучения — $129 тысяч.
- Помощник инженера — $114-120 тысяч.
- Бэкенд-инженер в команду бесплатных продуктов — $113 тысяч.
Старшие специалисты
- Старший инженер по разработке алгоритмов машинного обучения — $235-322 тысячи.
- Старший инженер — $212-300 тысяч.
- Старший разработчик ПО — $230-293 тысячи.
- Старший фуллстек-инженер в отдел юридического и внутреннего аудита — $260 тысяч.
- Старший разработчик в экосистеме Salesforce — $211-258 тысяч.
- Старший инженер в отдел веб-разработок — $200-258 тысяч.
- Старший инженер по внедрению — $235 тысяч.
- Старший бэкенд-инженер — $235 тысяч.
- Старший инженер по работе с экосистемой Salesforce —$211 тысяч.
- Старший инженер в отдел аналитики — $200 тысяч.
- Старший инженер в отдел разработки ПО — $193-225 тысяч.
- Старший инженер в отдел безопасности — $194 тысячи.
- Старший инженер-разработчик, iOS — $146 тысяч.
Руководители
- Менеджер команды разработчик алгоритмов МО — $208-290 тысяч.
- Руководитель команды разработки — $200-258 тысяч.
- Менеджер команды разработки в отдел архитектуры рекламных форматов — $195 тысяч.
- Руководитель отдела разработки — $210,600
Наука о данных
- Руководитель в отдел дата-инжиниринга — $190-251 тысяча.
- Старший инженер данных — $200-255 тысяч.
- Руководитель команды дата-сайентистов в отдел музыкальных партнёрств — $195 тысяч.
- Инженер данных в отдел машинного обучения — $190 тысяч.
- Старший дата-сайентист —$183 тысячи.
- Руководитель в отдел науки о данных — $175 тысяч.
- Инженер данных в отдел данных и метрик — $175 тысяч.
- Дата-сайентист — $130-165 тысяч.
- Помощник дата-сайентиста — $117-130 тысяч.
Продукт и дизайн
- Старший продакт-менеджер в отдел платформенного консалтинга — $262 тысячи.
- Руководитель отдела дизайна — $212-225 тысяч.
- Старший продакт-менеджер — $191 тысяча.
- Старший продакт-менеджер в отдел финансовых систем — $182 тысячи.
- Старший продуктовый дизайнер — $177-233 тысячи.
- Старший сервис-дизайнер — $150 тысяч.
- Помощник продакт-менеджера в отдел контентной платформы — $145 тысяч.
- Продакт-менеджер — $140-197 тысяч.
- Продуктовый дизайнер — $125-190 тысяч.
- Продуктовый дизайнер в отдел маркетплейса — $124-137 тысяч.
- Помощник продуктового дизайнера — $112 тысяч.
- Старший дизайнер — $104 тысячи.
- Проджект-менеджер — $91 тысяча.
Реклама и маркетинг
- Директор отдела лицензирования — $279 тысяч.
- Замдиректора отдела лицензирования — $224-260 тысяч.
- Директор по глобальным рекламным операциям — $183 тысячи.
- Лид в отдел продуктового маркетинга Talk Verticals (занимается инструментами для авторов) — $175 тысяч.
- Старший руководитель группы проектов в отдел бизнес-развития — $155 тысяч.
- Продуктовый маркетолог — $149 тысяч.
- Старший специалист по «маркетингу впечатлений» в отдел музыки — $138-196 тысяч.
- Лид по стратегии и операциям в отдел маркетинга freemium-модели — $131 тысяча.
- Тренер-методист в отдел продаж — $130 тысяч.
- Менеджер по работе с клиентами, партнёр по «клиентским решениям» — $109-112 тысяч.
- Менеджер по работе с авторами — $95 тысяч.
HR, финансы и право
- Первый помощник главного юрисконсульта — $312-369 тысяч.
- Главный директор HR-департамента — $278 тысяч.
- Старший юрисконсульт — $265 тысяч.
- Директор в отдел стратегии и операций — $264 тысячи.
- Старший менеджер по корпоративной политике в отдел доверия и безопасности — $245 тысяч.
- Директор отдела внутреннего аудита — $230-265 тысяч.
- Старший юрист в отдел по слияниям и поглощениям — $230 тысяч.
- Руководитель в отдел корпоративного развития — $210 тысяч.
- Помощник руководителя по корпоративному развитию — $201 тысяча.
- Старший менеджер в бухгалтерию — $180 тысяч.
- Старший менеджер в отдел финансовых коммуникаций — $167 тысяч.
- Старший рекрутер — $154 тысячи.
- Менеджер в отдел финансового планирования и анализа — $150 тысяч.
- Стратег в отдел по работе с клиентами — $90 тысяч.
- Аналитик в отдел финансового планирования — $85 тысяч.
- Специалист по работе с зарплатными ведомостями — $85 тысяч.
Творчество
- Лид в отдел креативного развития — $200 тысяч.
- Старший креативный продюсер в Spotify Live — $125 тысяч.
- Старший арт-директор — $118 тысяч.
- Старший копирайтер — $117 тысяч.
- Арт-директор — $109 тысяч.
- Менеджер по работе с артистами и лейблами — $104 тысячи.
- Копирайтер — $79 тысяч.
- От $67 тысяч до $250 тысяч в год: Insider рассказал о зарплатах, которые Spotify предлагает специалистам в США.
- От $76 тысяч в год: Insider рассказал о средних зарплатах иностранных специалистов в Tesla, Rivian и Nikola.
- От $152 тысяч до $305 тысяч в год: Insider рассказал о зарплатах иностранных специалистов в GitHub.
- От $90 тысяч $472 тысяч в год: Insider — о зарплатах иностранных специалистов в «единорогах» Revolut, Klarna и Celonis.
Обязаны, по крайней мере в Латвии. Учитывая, что Латвия постоянно передирает чужой опыт, то явно и ещё где-то есть..
Это до вычета налогов? Сколько получается чистыми?