День 305: Вячеслав Володин предложил повысить налоги для уехавших из страны специалистов Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Какие есть проблемы и трудности
Правительство России прорабатывает поправки в законодательство, которые повысят налоговые ставки для уехавших россиян, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. «Так будет справедливо», считает он.
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал японскому каналу NHK, что санкции в отношении России «оказывают негативное влияние и на благосостояние Казахстана», так как страны связаны экономическими отношениями, процитировал его слова «Коммерсантъ». Казахстан не присоединяется к ограничениям, однако позволять России обходить санкции других стран на своей территории также не будет.
Контекст
Товарооборот Россией с Китаем приближается к отметке $200 млрд в год, рассказал министр иностранных дел Китая Ван И. Он напомнил, что вырос и объём взаиморасчетов в рублях и юанях, и заявил, что отношения двух стран «тверды, как скала, и не подвержены вмешательству, провокациям и крупным изменениям конъюнктуры».
Объём экспорта из Беларуси в Россию за десять месяцев 2022 года достиг рекордных $18 млрд, а по итогам года может дойти до $22-23 млрд. Раньше этот показатель составлял в среднем $12-13 млрд за целый год, уточнил премьер-министр страны Роман Головченко. Основной рост пришёлся на экспорт сельхозпродукции.
Финансовые регуляторы Бельгии и Люксембурга выдали НРД разрешения на разблокировку активов. Чем эти разрешения отличаются, что предпримет НРД, а также можно ли частному инвестору самому получить лицензию и нужно ли — разобрались «РБК Инвестиции».
В Россию вернулись все туристы, которые застряли в декабре в египетском городе Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly. Последняя вынужденно отменяла рейсы из-за запретов на использование «неба» Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также отсутствия разрешения Росавиации на полёт альтернативным маршрутом.
Новости предыдущего дня, 24 декабря — здесь.
Что за полумеры? Где конфискация имущества? Где "члены семьи врага народа"? Где добровольное переселение в безопасные хорошо охраняемые поселения и зоны не обязательно даже строгого режима? Какое же всё-таки мягкотелое, гуманное и либеральное правительство.
Потерпите, всё будет😂 А если будете подсказывать им, будет еще быстрее.
Выбор же конечно очевиден, если они повысят налоги.
Все сразу решат вернуться и на следующий день отправиться в окоп. Решение максимально продумано.
И дефицита кадров не будет.
может тогда и депутатам повысить налоги, вдруг тоже в окоп захотят?
эээ нет, это не та кость
В смысле "белая кость" в окопе плохо смотрится? А забыли где в 1917-м белокостные оказались? С памятью у них херово
Выстрел в хуй. Тем больше стимулов для уехавших переоформиться как работающим на локальное юр. лицо по месту проживания
"Тем больше стимулов для уехавших" послать родину-уролину нах!
И задонатить всероссийскому союзу уехавших.
А сегодня рождество почти у всех и 6 дней до нового года. С праздником!
Уехал, вражина — плати из своего буржуинсого кармана.
Оказалось, что санкции "полезные России", совсем не полезны Казахстану.
Сбылась мечта — $200 млрд в год стал товарообот.
А вот с Беларусью пока товарооборот не так хорош, но вектор развития понятен.
Домой вернулись застрявшие в Хургаде туристы и это замечательно.
Отличного дня и прекрасного предновогоднего настроения всем 🤘🏻
Ну да. "Мелкие, но по три". Главное - оборот, значит, креветки ещё похудеют.
Даёшь сразу проскрипционные списки! Классика, проверенная временем
Очередной акт искренней любви от родного государства, милота.
А нечего было дизертировать в военное время! Так им и надо!
так военного времени как бы и нет😂. мирное на дворе
А нечего было дезертировать в мирное время!
Дроны Украины атакуют наши военные базы. Это не мирное время.
Так иди в окопы, че в комментах сидишь, воин.
Это как в 41-м самолеты Красной Армии бомбили Берлин. Геббельс: Как можно бомбить мирный город Берлин?
у вас притензии к украинским дронам, или к защите госграницы рф?
не разговаривайте с ним, у него блохи.
У тебя у самого глисты, дятел.
У Дятла не может быть глистов, он же дерево ест
И червячков. То есть дятел съел бы своих же глистов
отлично блин, позавтракаю позже)
:)))
проктолог?
Только что дизертировал в туалет, всегда знал что эти пендосские KFC до добра не доведут.
для уехавших детей пескова персональный налог уже увеличен? вот же ж мрази: в мирное время у кучи чиновников и недвига, и родня заграницей, а как им персонально яйца там прещимили, давай заодно отыгрываться на простых граждагах.
а хули ты до сих пор простой? будь не простым и не ной
О. меры привлечения айти специалистов подъехали.
Интереснее коменты под его постом в телеге почитать. Вот где кладезь «адеквата»😅
забавно, что володинские боты не успевают обрабатывать реакции поддержки под постом. обычно лучше работают.
Интересно, как скрепыши относятся, например, к последнему видео Навального
откуда ты знаешь что оно последнее???
Бляяяяяя
А депутатам и прочим чинушам повысить налоги не предложил. А почему не предложил? Потому что он володин, нет Володи, нет России
Госдума рассматривает вариант тройного налогообложения vcru, сообщил я тут.
А если человек уже более 183 дней, проживает и работает за рубежом, на иностранную компанию. Он же, уже не налоговый резидент. Или что то поменяли?
"Чем развеселить Вячеслава Володина? А вот чем!"
По их идеям можно писать книгу - "Как (не)надо управлять государством"
Объём экспорта из Беларуси в Россию за десять месяцев 2022 года достиг рекордных $18 млрд