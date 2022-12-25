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Финансы
Полина Лааксо

День 305: Вячеслав Володин предложил повысить налоги для уехавших из страны специалистов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: sosnovosti.ru

Материал дополняется.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство России прорабатывает поправки в законодательство, которые повысят налоговые ставки для уехавших россиян, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. «Так будет справедливо», считает он.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал японскому каналу NHK, что санкции в отношении России «оказывают негативное влияние и на благосостояние Казахстана», так как страны связаны экономическими отношениями, процитировал его слова «Коммерсантъ». Казахстан не присоединяется к ограничениям, однако позволять России обходить санкции других стран на своей территории также не будет.

Контекст

Товарооборот Россией с Китаем приближается к отметке $200 млрд в год, рассказал министр иностранных дел Китая Ван И. Он напомнил, что вырос и объём взаиморасчетов в рублях и юанях, и заявил, что отношения двух стран «тверды, как скала, и не подвержены вмешательству, провокациям и крупным изменениям конъюнктуры».

Объём экспорта из Беларуси в Россию за десять месяцев 2022 года достиг рекордных $18 млрд, а по итогам года может дойти до $22-23 млрд. Раньше этот показатель составлял в среднем $12-13 млрд за целый год, уточнил премьер-министр страны Роман Головченко. Основной рост пришёлся на экспорт сельхозпродукции.

Финансовые регуляторы Бельгии и Люксембурга выдали НРД разрешения на разблокировку активов. Чем эти разрешения отличаются, что предпримет НРД, а также можно ли частному инвестору самому получить лицензию и нужно ли — разобрались «РБК Инвестиции».

В Россию вернулись все туристы, которые застряли в декабре в египетском городе Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly. Последняя вынужденно отменяла рейсы из-за запретов на использование «неба» Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также отсутствия разрешения Росавиации на полёт альтернативным маршрутом.

Новости предыдущего дня, 24 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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45 комментариев
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 Максим Толковый

Что за полумеры? Где конфискация имущества? Где "члены семьи врага народа"? Где добровольное переселение в безопасные хорошо охраняемые поселения и зоны не обязательно даже строгого режима? Какое же всё-таки мягкотелое, гуманное и либеральное правительство.

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Последующий корабль

Потерпите, всё будет😂 А если будете подсказывать им, будет еще быстрее.

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Денис Прадийчук

Выбор же конечно очевиден, если они повысят налоги.
Все сразу решат вернуться и на следующий день отправиться в окоп. Решение максимально продумано.
И дефицита кадров не будет.

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Сарыньнакичку

может тогда и депутатам повысить налоги, вдруг тоже в окоп захотят?

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Lester White

эээ нет, это не та кость

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Сарыньнакичку

В смысле "белая кость" в окопе плохо смотрится? А забыли где в 1917-м белокостные оказались? С памятью у них херово

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Генерал Ермолов

Выстрел в хуй. Тем больше стимулов для уехавших переоформиться как работающим на локальное юр. лицо по месту проживания

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Сарыньнакичку

"Тем больше стимулов для уехавших" послать родину-уролину нах!

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JewelRunner

И задонатить всероссийскому союзу уехавших.

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Вадим Д.

А сегодня рождество почти у всех и 6 дней до нового года. С праздником!

Уехал, вражина — плати из своего буржуинсого кармана.
Оказалось, что санкции "полезные России", совсем не полезны Казахстану.
Сбылась мечта — $200 млрд в год стал товарообот.
А вот с Беларусью пока товарооборот не так хорош, но вектор развития понятен.
Домой вернулись застрявшие в Хургаде туристы и это замечательно.

Отличного дня и прекрасного предновогоднего настроения всем 🤘🏻

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Неизвестный Артем
но вектор развития понятен

Ну да. "Мелкие, но по три". Главное - оборот, значит, креветки ещё похудеют.

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Кирилл Фотькин

Даёшь сразу проскрипционные списки! Классика, проверенная временем

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JewelRunner

Очередной акт искренней любви от родного государства, милота.

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Ivan Habl

А нечего было дизертировать в военное время! Так им и надо!

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Garmonbon

так военного времени как бы и нет😂. мирное на дворе

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Пелосий Пес

А нечего было дезертировать в мирное время!

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Ivan Habl

Дроны Украины атакуют наши военные базы. Это не мирное время.

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JewelRunner

Так иди в окопы, че в комментах сидишь, воин.

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Сарыньнакичку

Это как в 41-м самолеты Красной Армии бомбили Берлин. Геббельс: Как можно бомбить мирный город Берлин?

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Garmonbon

у вас притензии к украинским дронам, или к защите госграницы рф?

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Неизвестный Артем
А нечего было дизертировать в военное время! Так им и надо!

не разговаривайте с ним, у него блохи.

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Ivan Habl

У тебя у самого глисты, дятел.

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Командный украинец

У Дятла не может быть глистов, он же дерево ест

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Аня Деревянко

И червячков. То есть дятел съел бы своих же глистов

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Неизвестный Артем

отлично блин, позавтракаю позже)

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Аня Деревянко

:)))

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Сарыньнакичку

проктолог?

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Командный украинец

Только что дизертировал в туалет, всегда знал что эти пендосские KFC до добра не доведут.

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Неизвестный Артем
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Егор Т.

для уехавших детей пескова персональный налог уже увеличен? вот же ж мрази: в мирное время у кучи чиновников и недвига, и родня заграницей, а как им персонально яйца там прещимили, давай заодно отыгрываться на простых граждагах.

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Пелосий Пес

а хули ты до сих пор простой? будь не простым и не ной

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Alex Kalashnikoff

О. меры привлечения айти специалистов подъехали.

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Последующий корабль

Интереснее коменты под его постом в телеге почитать. Вот где кладезь «адеквата»😅

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Garmonbon

забавно, что володинские боты не успевают обрабатывать реакции поддержки под постом. обычно лучше работают.

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Либерал-смузихлёб

Интересно, как скрепыши относятся, например, к последнему видео Навального

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Пелосий Пес

откуда ты знаешь что оно последнее???

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Либерал-смузихлёб

Бляяяяяя

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Сарыньнакичку

А депутатам и прочим чинушам повысить налоги не предложил. А почему не предложил? Потому что он володин, нет Володи, нет России

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пешка

Госдума рассматривает вариант тройного налогообложения vcru, сообщил я тут.

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Ivan

А если человек уже более 183 дней, проживает и работает за рубежом, на иностранную компанию. Он же, уже не налоговый резидент. Или что то поменяли?

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Командный украинец
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Herald of Sudan
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Egor Chusov

"Чем развеселить Вячеслава Володина? А вот чем!"

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Волченко Сергей

По их идеям можно писать книгу - "Как (не)надо управлять государством"

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Доктор Богомол Тобогган
Товарооборот Россией с Китаем приближается к отметке $200 млрд в год
Объём экспорта из Беларуси в Россию за десять месяцев 2022 года достиг рекордных $18 млрд
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