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Какие есть проблемы и трудности

Правительство России прорабатывает поправки в законодательство, которые повысят налоговые ставки для уехавших россиян, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. «Так будет справедливо», считает он.

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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал японскому каналу NHK, что санкции в отношении России «оказывают негативное влияние и на благосостояние Казахстана», так как страны связаны экономическими отношениями, процитировал его слова «Коммерсантъ». Казахстан не присоединяется к ограничениям, однако позволять России обходить санкции других стран на своей территории также не будет.

Контекст

Товарооборот Россией с Китаем приближается к отметке $200 млрд в год, рассказал министр иностранных дел Китая Ван И. Он напомнил, что вырос и объём взаиморасчетов в рублях и юанях, и заявил, что отношения двух стран «тверды, как скала, и не подвержены вмешательству, провокациям и крупным изменениям конъюнктуры».

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