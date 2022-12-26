Финансы
Нынешний каякер

«Сбер» закроет подразделение в ОАЭ в начале 2023 года из-за «серьёзных ограничений» Статьи редакции

Банк открыл офис в Абу-Даби в 2020 году.

  • «Сбер» в связи с санкционными ограничениями будет вынужден закрыть офис в Абу-Даби в начале 2023 года, рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Он подчеркнул, что компания продолжит «помогать клиентам» на рынке ОАЭ, но не уточнил, как именно.
  • Ведяхин также сообщил, что к концу 2023-го «Сбер» планирует открыть филиал в Китае и ведёт переговоры с местным ЦБ. У банка уже есть представительство в стране.
  • «Сбер» открыл офис в Абу-Даби в 2020 году, получив разрешение от регуляторов России и ОАЭ на инвестиционное консультирование, организацию сделок и выдачу кредитов, но не имел доступа к розничным клиентам. Руководители компании тогда говорили, что структура будет работать с экспортёрами и предлагать инвестиционные продукты, соответствующие принципам исламского банкинга.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022 года. А в июне ЕС отключил банк от международной системы обмена межбанковской информации SWIFT. Подсанкционному банку без доступа к SWIFT сейчас практически невозможно работать в регионе, утверждал один из собеседников Frank Media.

#новость #сбер

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Все, как сами заповедали — вот где открывали подразделение, там его и закрывают.
Как именно будут помогать клиентам — вопрос, в другое отделение/подразделение не отправить.

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Вася Пражкин
Как именно будут помогать клиентам — вопрос
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Сергей Я

Это так в Китае.

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Мох

Сколько реально крутых инициатив угробили. Сбер был международным банком с офисами в куче стран мира и с огромным ИТ-подразделением, развивающим технологии на уровне долины. А теперь все схлопнулось, те же беспилотники уже делать нереально практически.

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Сергей Я

Как там, в Грузии, небось летающие беспилотные авто уже есть?🤡

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Абырвалг Абырвалг

А че с Грузией, а не племенем папуасов ? Равняемся же на лучших, или ?

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Мох

Выживаем на 40 баксов

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Isla Bonita

Тоже нет :)

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Color Invader

Экономика сейчас по всему миру не больно венчурная. Пройдёт время, восстановятся одними из первых.

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Ракетный Никита

Тю, а шо случилось?

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Сергей Я

«Сбер» в связи с санкционными ограничениями будет вынужден закрыть офис в Абу-Даби в начале 2023 года.

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Ракетный Никита

Спасибо, понял!

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Решающий блик

Вот где открывали, туда и идите

Oh, wait…

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