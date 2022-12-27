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Павел Бедняков / «РИА Новости»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 декабря: доллар — 68,44 рубля, евро — 72,62 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:07 мск: доллар — 68,63 рублей, евро — 72,95 рубля.

Курсы на Forex на 8:20 мск: доллар — 68,58 рублей, евро — 73,04 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,8 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,59 рубля, евро — по 79,02 рубля.

НРД предупредил профучастников, что будет принимать документы для разблокировки активов в Clearstream с 29 декабря по 4 января.

Кто и как адаптируется

Morgan Stanley продаст ТЦ «Метрополис» в Москве казахстанской компании «М Холдинг».

Natura Siberica в 2023 году планирует запустить продажи краски для волос под брендом ICE Professional — для парикмахерских и салонов красоты. Так компания пытается занять нишу ушедших из России производителей красок Wella и Londa.

«Русагро» планирует в 2023 году получить листинг для своих глобальных депозитарных расписок на бирже одной из третьих стран взамен Лондонской фондовой биржи.

Какие есть проблемы и трудности

Крупнейшие российские сотовые операторы начали рассылать абонентам сообщения о планируемом росте тарифов с начала 2023 года, узнали «Ведомости». Причиной они называют рост затрат на оборудование.

Минсельхоз предупредил производителей сахара о возможном заключении нового соглашения, ограничивающего цены на сахар, если в первом квартале 2023 года его оптовая стоимость превысит 50-53 рублей за 1 кг.

Российские компании не могут получать юридические консультации по вопросам санкций у европейских специалистов, если только это не касается обращения в суд. Это следует из обновленных разъяснений Еврокомиссии по предоставлению услуг в условиях санкций, которые изучил РБК.

Контекст

Из-за массовых утечек данных в 2022 году цены на базы, не содержащие, например, финансовой и другой чувствительной информации — только личные данные пользователей, снизились почти вдвое. По оценке Positive Technologies, если в 2021 году стоимость подобной «простой» базы составляла $200-250, то в 2022-м — $100-150.

Прогнозные модели ЦБ пришлось дорабатывать в 2022 году, рассказал в интервью РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин. Потребовалась экспертная дооценка тех параметров, которые заложены в модели, а роль экспертного суждения возросла. Уточнения в модели вносились и из-за ограничений, в частности, на движение капитала. Также он считает, что экономика может вернуться к докризисному уровню в 2025 году.

2022 год больше всего запомнился россиянам проведением «спецоперации» в Украине — её назвали событием года 62% опрошенных ВЦИОМом граждан. Ещё по 9% россиян назвали событием окончание пандемии Covid-19 и мобилизацию, а 6% — «вхождение» в состав России «новых территорий».