День 307: операторы собираются повышать стоимость связи в 2023 году, цены на сахар могут ограничить Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 27 декабря: доллар — 68,44 рубля, евро — 72,62 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,8 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,59 рубля, евро — по 79,02 рубля.
НРД предупредил профучастников, что будет принимать документы для разблокировки активов в Clearstream с 29 декабря по 4 января.
Кто и как адаптируется
Morgan Stanley продаст ТЦ «Метрополис» в Москве казахстанской компании «М Холдинг».
Natura Siberica в 2023 году планирует запустить продажи краски для волос под брендом ICE Professional — для парикмахерских и салонов красоты. Так компания пытается занять нишу ушедших из России производителей красок Wella и Londa.
«Русагро» планирует в 2023 году получить листинг для своих глобальных депозитарных расписок на бирже одной из третьих стран взамен Лондонской фондовой биржи.
Какие есть проблемы и трудности
Крупнейшие российские сотовые операторы начали рассылать абонентам сообщения о планируемом росте тарифов с начала 2023 года, узнали «Ведомости». Причиной они называют рост затрат на оборудование.
Минсельхоз предупредил производителей сахара о возможном заключении нового соглашения, ограничивающего цены на сахар, если в первом квартале 2023 года его оптовая стоимость превысит 50-53 рублей за 1 кг.
Российские компании не могут получать юридические консультации по вопросам санкций у европейских специалистов, если только это не касается обращения в суд. Это следует из обновленных разъяснений Еврокомиссии по предоставлению услуг в условиях санкций, которые изучил РБК.
Контекст
Из-за массовых утечек данных в 2022 году цены на базы, не содержащие, например, финансовой и другой чувствительной информации — только личные данные пользователей, снизились почти вдвое. По оценке Positive Technologies, если в 2021 году стоимость подобной «простой» базы составляла $200-250, то в 2022-м — $100-150.
Прогнозные модели ЦБ пришлось дорабатывать в 2022 году, рассказал в интервью РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин. Потребовалась экспертная дооценка тех параметров, которые заложены в модели, а роль экспертного суждения возросла. Уточнения в модели вносились и из-за ограничений, в частности, на движение капитала. Также он считает, что экономика может вернуться к докризисному уровню в 2025 году.
2022 год больше всего запомнился россиянам проведением «спецоперации» в Украине — её назвали событием года 62% опрошенных ВЦИОМом граждан. Ещё по 9% россиян назвали событием окончание пандемии Covid-19 и мобилизацию, а 6% — «вхождение» в состав России «новых территорий».
Новости предыдущего дня, 26 декабря — здесь.
"Также он считает, что экономика может вернуться к докризисному уровню в 2025 году"
Их там пытают что ли, лишь бы говорили оптимистичные, далёкие от реальности, прогнозы? Или они живут в какой-то своей параллельной вселенной?
Не, от бухла так не вштыривает. Возможно, Дмитрий Анатольевич открывает для себя новый дивный мир наркотиков.
Я бы сказал осторожней, дивный мир веществ.
С другой стороны, его записи приносят плоды - не каждому человеку после подобных записок в телеграм-канале сам президент новую должность создаёт.
Вещества интересные тестирует, вот и должность новая
Йеллоустонский вулкан забыл упомянуть. Это надёжное пророчество от мумбы-йумбы.
Почему у бухариков красные лица?
В честь одного из цветов флага
Алкогольная деградация во всей красе
У заводного медвежонка пу появились глюки из 10 пунктов.
ЦА всего что они говорят и прогнозируют состоит из одного человека. Связи с реальностью быть и не должно. Главное чтобы старому деду понравилось в бункере
Дохрена оптимистичных дурачков есть, которые ведутся на это, здесь на вс встречаются такие.
Но на самом деле это новости из разряда "когда-нибудь мы будем летать свободно в любую точку космоса за считанные секунды, не будет болезней, везде будут роботы, а инопланетяне будут ездить с нами на пикник на обжитую венеру
Событие года блять, событие года.....
Это провал столетия, которое даже толком не началось
это провал серой моли. Режим лицемерия и вранья мог существовать еще десятилетия, но мудрый царь ускорил события. Спасибо ему хоть на этом
Не 307-й, а День спасателя Российской Федерации. То есть где-то есть спасатель России. С праздником!
И снова тарифы растут
И нету надежды у нас.
А Ленин в столице лежит
И правит страной ...
Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.
Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...
В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!
Александр Блок?
Двенадцать.
Моя любимая поэма, у Блока.
Вспомнился стары КВН, сборная Пятигорска:
— ты кто?
— Анка-пулемётчица.
— докажи!
— тра-та- та.
— проходи!
Ну, ты сравнил! Блока с подзаборными аматёрами!
Да ну не сравнил же, вспомнилось, говорю.
Да всё норм )
И кто теперь ее спасет?
Мобильные операторы тоже решили рвануть напоследок.
Да это еще не последок, под шумок и новый год много чего еще поднимут. Срок службы по призыву например. Призывной возраст. нОлОги
Они держались до последнего.
Чем запомнился год оставшимся россиянам?! Что смогло затмить лютую задницу?
Боюсь предположить, что это все только, так сказать, предбанник, а лютая там, подальше.
Прорыв
Сахар рулит
Зато сказки рассказывают, как все прекрасно и стабильно
Что не год, то новые ограничения 🤯
Тарифы у опсосов дорожают, зато базы дешевеют, это ли не повод для гордости?
*а 6% — «вхождение» в состав России «новых территорий»
6% овощей
икскьюз ми, а почем в рф сейчас сахар? в магазине а не оптовый? в загнивающей Польше просто 3 злотых (0.6 бакса) за кг, а в России скоро и оптовая будет 0.7 бакса? неплохо
60 р за кило где-то
На самом деле, с российского рынка уходят такие компании, как Nokia и Siemens, которые частично обеспечивали покрытие мобильной связи РФ, т.е. они занимались оборудованием, которое обеспечивает бесперебойную мобильную связь, а так же его обновление ПО. Так что сейчас это ляжет на плечи наших операторов сотовой связи.
Ляжет. Но, что на плечи класть? Ни хрена же нет.
Сименс уже 9 лет как не занимается оборудованием сотовой связи, держу в курсе.
Зашел в комменты, хапнул говнеца псевдолиберального - хорошоооо. Спасибо вам, рыцари свободы с регистрацией после 24.02.2022