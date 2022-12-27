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Финансы
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День 307: операторы собираются повышать стоимость связи в 2023 году, цены на сахар могут ограничить Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Павел Бедняков / «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 декабря: доллар — 68,44 рубля, евро — 72,62 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:07 мск: доллар — 68,63 рублей, евро — 72,95 рубля.

Курсы на Forex на 8:20 мск: доллар — 68,58 рублей, евро — 73,04 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 71,8 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74,59 рубля, евро — по 79,02 рубля.

НРД предупредил профучастников, что будет принимать документы для разблокировки активов в Clearstream с 29 декабря по 4 января.

Кто и как адаптируется

Morgan Stanley продаст ТЦ «Метрополис» в Москве казахстанской компании «М Холдинг».

Natura Siberica в 2023 году планирует запустить продажи краски для волос под брендом ICE Professional — для парикмахерских и салонов красоты. Так компания пытается занять нишу ушедших из России производителей красок Wella и Londa.

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«Русагро» планирует в 2023 году получить листинг для своих глобальных депозитарных расписок на бирже одной из третьих стран взамен Лондонской фондовой биржи.

Какие есть проблемы и трудности

Крупнейшие российские сотовые операторы начали рассылать абонентам сообщения о планируемом росте тарифов с начала 2023 года, узнали «Ведомости». Причиной они называют рост затрат на оборудование.

Минсельхоз предупредил производителей сахара о возможном заключении нового соглашения, ограничивающего цены на сахар, если в первом квартале 2023 года его оптовая стоимость превысит 50-53 рублей за 1 кг.

Российские компании не могут получать юридические консультации по вопросам санкций у европейских специалистов, если только это не касается обращения в суд. Это следует из обновленных разъяснений Еврокомиссии по предоставлению услуг в условиях санкций, которые изучил РБК.

Контекст

Из-за массовых утечек данных в 2022 году цены на базы, не содержащие, например, финансовой и другой чувствительной информации — только личные данные пользователей, снизились почти вдвое. По оценке Positive Technologies, если в 2021 году стоимость подобной «простой» базы составляла $200-250, то в 2022-м — $100-150.

Прогнозные модели ЦБ пришлось дорабатывать в 2022 году, рассказал в интервью РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин. Потребовалась экспертная дооценка тех параметров, которые заложены в модели, а роль экспертного суждения возросла. Уточнения в модели вносились и из-за ограничений, в частности, на движение капитала. Также он считает, что экономика может вернуться к докризисному уровню в 2025 году.

2022 год больше всего запомнился россиянам проведением «спецоперации» в Украине — её назвали событием года 62% опрошенных ВЦИОМом граждан. Ещё по 9% россиян назвали событием окончание пандемии Covid-19 и мобилизацию, а 6% — «вхождение» в состав России «новых территорий».

Новости предыдущего дня, 26 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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41 комментарий
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 Слегка Придурковатый

"Также он считает, что экономика может вернуться к докризисному уровню в 2025 году"

Их там пытают что ли, лишь бы говорили оптимистичные, далёкие от реальности, прогнозы? Или они живут в какой-то своей параллельной вселенной?

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Либерал-смузихлёб
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Слегка Придурковатый

Не, от бухла так не вштыривает. Возможно, Дмитрий Анатольевич открывает для себя новый дивный мир наркотиков.

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Александр Голубев

Я бы сказал осторожней, дивный мир веществ.

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Слегка Придурковатый

С другой стороны, его записи приносят плоды - не каждому человеку после подобных записок в телеграм-канале сам президент новую должность создаёт.

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Иван Серик

Вещества интересные тестирует, вот и должность новая

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Александр Голубев

Йеллоустонский вулкан забыл упомянуть. Это надёжное пророчество от мумбы-йумбы.

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Либерал-смузихлёб

Почему у бухариков красные лица?

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Олег Трулев

В честь одного из цветов флага

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Kain Ariott

Алкогольная деградация во всей красе

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Viktor Gorbov

У заводного медвежонка пу появились глюки из 10 пунктов.

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Олег Трулев

ЦА всего что они говорят и прогнозируют состоит из одного человека. Связи с реальностью быть и не должно. Главное чтобы старому деду понравилось в бункере

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Евгений Широков

Дохрена оптимистичных дурачков есть, которые ведутся на это, здесь на вс встречаются такие.
Но на самом деле это новости из разряда "когда-нибудь мы будем летать свободно в любую точку космоса за считанные секунды, не будет болезней, везде будут роботы, а инопланетяне будут ездить с нами на пикник на обжитую венеру

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Евгений Широков

Событие года блять, событие года.....
Это провал столетия, которое даже толком не началось

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Олег Трулев

это провал серой моли. Режим лицемерия и вранья мог существовать еще десятилетия, но мудрый царь ускорил события. Спасибо ему хоть на этом

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Вадим Д.

Не 307-й, а День спасателя Российской Федерации. То есть где-то есть спасатель России. С праздником!

И снова тарифы растут
И нету надежды у нас.
А Ленин в столице лежит
И правит страной ...

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Александр Голубев

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.
Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...
В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!

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Viktor Gorbov

Александр Блок?

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Александр Голубев

Двенадцать.
Моя любимая поэма, у Блока.

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Вадим Д.

Вспомнился стары КВН, сборная Пятигорска:
— ты кто?
— Анка-пулемётчица.
— докажи!
— тра-та- та.
— проходи!

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Александр Голубев

Ну, ты сравнил! Блока с подзаборными аматёрами!

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Вадим Д.

Да ну не сравнил же, вспомнилось, говорю.

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Александр Голубев

Да всё норм )

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Олег Трулев

И кто теперь ее спасет?

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Александр Голубев

Мобильные операторы тоже решили рвануть напоследок.

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Олег Трулев

Да это еще не последок, под шумок и новый год много чего еще поднимут. Срок службы по призыву например. Призывной возраст. нОлОги

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Александр Голубев
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Дмитрий Введенский

Они держались до последнего.

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Вадим Д.

Чем запомнился год оставшимся россиянам?! Что смогло затмить лютую задницу?

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Bacceti Sphodromantis

Боюсь предположить, что это все только, так сказать, предбанник, а лютая там, подальше.

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Vasiliy coconut

Прорыв

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Roman Kotov

Сахар рулит

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FRIENDLY FIRE

Зато сказки рассказывают, как все прекрасно и стабильно
Что не год, то новые ограничения 🤯

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Вадим Д.

Тарифы у опсосов дорожают, зато базы дешевеют, это ли не повод для гордости?

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Mr Vuuu

*а 6% — «вхождение» в состав России «новых территорий»
6% овощей

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Zeybek Zeybek
оптовая стоимость превысит 50-53 рублей за 1 кг.

икскьюз ми, а почем в рф сейчас сахар? в магазине а не оптовый? в загнивающей Польше просто 3 злотых (0.6 бакса) за кг, а в России скоро и оптовая будет 0.7 бакса? неплохо

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Таир Бакиев

60 р за кило где-то

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Алексей Курицын

На самом деле, с российского рынка уходят такие компании, как Nokia и Siemens, которые частично обеспечивали покрытие мобильной связи РФ, т.е. они занимались оборудованием, которое обеспечивает бесперебойную мобильную связь, а так же его обновление ПО. Так что сейчас это ляжет на плечи наших операторов сотовой связи.

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Дмитрий Введенский

Ляжет. Но, что на плечи класть? Ни хрена же нет.

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Таир Бакиев

Сименс уже 9 лет как не занимается оборудованием сотовой связи, держу в курсе.

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Григорий М

Зашел в комменты, хапнул говнеца псевдолиберального - хорошоооо. Спасибо вам, рыцари свободы с регистрацией после 24.02.2022

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