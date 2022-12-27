Первый «Один» установили в московском бизнес-центре «Водный». В ближайшее время в сеть, которая насчитывает уже 3500 устройств, добавят ещё 1000 банкоматов. Новая модель поддерживает все сервисы: внесение и снятие наличных с помощью бесконтактных карт, телефонов и QR-кодов. Также банкомат оснащён ресайклинговым модулем, который обеспечивает работу с несколькими валютами.