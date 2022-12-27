«Тинькофф» выпустил первый банкомат собственного производства Статьи редакции
Дизайном, проектом и сборкой полностью занимался банк.
Банкомат «Один» не только спроектирован, но и полностью собран в России, сообщили в «Тинькофф».
Его создали на базе мощностей российской компании-разработчика решений для банкоматов «Банком», контроль в которой «Тинькофф» купил весной 2022 года.
В банкомате используют как отечественные, так и зарубежные комплектующие, отметили в банке. «Визитной карточкой» устройства «Тинькофф» называет полностью стеклянную лицевую панель, окантованную металлической рамкой.
- До этого «Тинькофф» модернизировал и дорабатывал иностранные модели банкоматов, «Один» создали по собственному дизайну, проектировали и собирали на своём производстве.
Первый «Один» установили в московском бизнес-центре «Водный». В ближайшее время в сеть, которая насчитывает уже 3500 устройств, добавят ещё 1000 банкоматов. Новая модель поддерживает все сервисы: внесение и снятие наличных с помощью бесконтактных карт, телефонов и QR-кодов. Также банкомат оснащён ресайклинговым модулем, который обеспечивает работу с несколькими валютами.
Кто бы что не говорил но в плане технологий Тинькофф рулит, ну или по крайней мере точно за руль держится, а не сидит на заднем сидении...
Ну как свой…. У нас так много чего собирают. Там из отечественного только шурупы…. И то не факт. А, не провода может быть. Дисплей и элементарная база, все чипы и контроллеры точно импортные. Купюроприемник, да наш, но собран из западных комплектующих.
Так что такие шплинте заявления, это только ради заявления.
Пока да
Они же просто вставили в банкомат большой айфон
Они просто вставили огромный лайтбокс со своим логотипом
Да, и никто до них не осмеливался так делать. Разве что стоило ограничить углы обзора экрана сбоку.
Жалкая пародия.
Неповторимый оригинал в ИТМО в Питере:
Dva ))
свои что ?LCD, процессоры, устройства подсчета/выдачи купюр, nfc считыватели, принтер, корпус, ethernet порт, бронированный отсек против кражи...что здесь своего то? наклейка?
по вашему существует хоть одна компания на планете которая полностью занимается изготовлением банкоматов включая всееее детали?
полностью собран...охуеть, а че не изготовлен из отечественных деталей?
Ты тоже вонючий гавнистый хейтер 👎
Глобализация же - взяли лучшее и написали гениальный софт.
Из отечественных — краска? А Один — отец и предводитель асов, как я понимаю.
Металлическая рамка
Ох, Вадим. Твои шуточки..
Они как Яндекс - купили на глобальном рынке лучшие комплектующие и написали гениальный софт. Инноваторы!
Как раз таки точно не краска
Пиздец, ты реально свои говнокомменты нейросеткой генеришь?
Я не понимаю зачем им такие большие мониторы, если можно оставить нфс хуитень и через нее авторизироваться, а дальше уже в приложении работать через смарт
Окей, я пришёл с телефоном без нфс
Это чтобы лучше видеть. В том числе другим в очереди, чё там по балансу на карте.
Ты удивишься, но вообще то существует огромное количество людей, которые неспособны воспользоваться мобильным приложением. К примеру большая часть тех кому за 50. Или например те у кого в телефонах нет NFC и таких тоже не мало, так как Китай в своих смартах часто их не ставит
Большой и маленький монитор стоят примерно одинаково дешево, но большой монитор - сразу выделяет банк и автомат среди других банкоматов (тк они все примерно 1-2 компаний), позволяет крутить рекламу и просто удобен в работе.
Зачем заниматься какой-то авторизацией и работать в приложении - для меня загадка, банкомат должен выдавать бабло: те это автономное устройство для работы с картами и деньгами по задумке.
Более того, любой банкомат работает с картами любых других банков и зарабатывает на этом. Привязка работы банка к телефону (приложению) - не выгодна для бизнеса.
Прикола с большими экранами тоже не понимаю, маленького экрана банкомата вполне хватало для простых операций по типу снятия денег. А эти видео прям издалека как билборды, и чтобы нормально прочитать то что на экране нужно еще чуть отойти - короче хуйня из под коня
Чтобы пускать рекламу, через ваш экран телефона другим людям рекламу в глаза ведь не показать
Потому что банкомат для всех, а не только для тех, кто знает такие слова как NFC.
Господа комментаторы!
Я многих из вас не понимаю: вот вы сидите и рассказываете что нельзя одной стране и ее экономике замыкаться и вариться в собственном соку - ничего хорошего не выйдет.
А потом вы же в таких вот новостях сидите и "типа умно сарказмируете" что "да тут из отечественного только провода".
Вы уж определитесь - замыкаться и "делать только провода" или таки не замыкаться и делать годные штуки.
Обычно кекают с того, что заявляется отечественное в заголовках, а потом идет анекдот про нюанс.
Но тут непонятно, толи клепатели новостей намеренно байтят, толи и сами производители так и пишут
Годно, годно. В Европе вообще бы у всех слюнки потекли (таких новых банкоматов я там ни разу не видел), но нам в отличие от них палки в колёса вставляют, часть комплектующих то наверняка по программе параллельного импорта везли. Потом какая-то хрень на таможне где-нибудь в Абу-Даби и всё — нет банкоматов. Нам такой подход противопоказан. Если перейдём полностью на Китай, то потом они нам начнут точно так же эти самые палки вставлять, и в чём тогда смысл отказа от Запада?
ок объясню. мы хотим глобализации. ничего из экономики закрытого типа не выйдет. и хейтим потому что как бы вам не преподносили новость, - ВОТ, СМОТРИТЕ. мы сделали все сами. 70% от этого остается все же не сами.
Первый «Один»
Ну, в общем то, нейминг топ (с конца)
Второй тоже будет «Один», или «Два»
другие модели будут называться:
Тор, Бальдр, Тюр, Хеймдалль, Браги, Хёд, Видар, Вали, Улль, Ньёрд, Фрейр, Локи.
Тут вопрос в том - это все же Один или одИн?)
Что-то он мне сильно напоминает банкоматы Сбера!
Может универсальное производство, тоже не плохой вариант. Сделать один на всех в разной одёжке...
Мне и текущие очень нравятся, удобные и современно смотрятся
Тот же самый сбер, новый свой банкомат замутил, вроде красивый, но угол экрана просто пиздец, люди выше 1.80 испытывают неудобства и нравственные страдания, как то все несуразно
Просто у сберовского разработчика банкоматов комплекс и он не любит высоких людей.
Дело не в росте, они вообще неудобные. Подлезть к клавиатуре для набора пин-кода практически невозможно.
Ума не приложу, зачем сейчас кому-то нужны наличные, какие сценарии у налички в мегаполисе?
Да ты не гони, у меня в ебенях наличка хорошо ходит.
Если выехать за город, в простых магазинчиках ты не сделаешь перевод, потому что нетворг со бэд, а на вопрос об NFC могут и по ебалу дать.
Вот я только что со славной Почты России. Которая опять проебашила посылку, за которую оплачен 1 класс, и она так и валяется на сортировке с 13 декабря. 14 суток я во славу похвалистов Почты и защитников её, минусаторов тем, кто говорит правду с VC жду, когда люди будут платно делать свою работу.
Заявление написала, отправляю второй подарок - пожалуйста, это же Почта России, гиблое место - шарманка под экву не работает. Пришлось наличными.
Девушка обрадовалась рядом - из-за того, что еще не время пенсий, на Почте нет нала, и она ждала, когда я свой в кассу передам - ждали сдачу.
Портал блять, просто этот прям, зла не хватает. Ну которые в Героях были, подходишь, он так трям-трям - и ты на выселках в Подземелье.
Оплата услуг, например. Не всем хочется оправдываться перед банком за переводы.
В этом году всплеск по наличке. И эта тенденция только сохранится в 2023.
Удобно высунуть доллар с валютного счета. Отделений тонет.
Перекладывать с банка на банк без комиссии. Но это косяк сбп с её мизерными лимитами
В основном платить там, где не ловит мобильный интернет и курьерам интернет-магазинов, уклоняющихся от уплаты ндс и налога на прибыль ))
Ты мыслишь как обычный бедный человек, а на деле в мегаполисе полно ИПшников с черным налом, камон
Новость в трёх пунктах:
Банкомат «Один» не только спроектирован, но и полностью собран в России, сообщили в «Тинькофф» 😄👍
Его создали на базе мощностей российской компании-разработчика решений для банкоматов «Банком» 🤩🎉
В банкомате используют как отечественные, так и зарубежные комплектующие, отметили в банке 😕
Понятно. То есть, банкомат всё таки не наш?
Его прикручивали и склеивали руки проживающие на территории России.
И дышали на стёклышко для протирки не покидая границ.
Чего тебе еще )))
ну если российскому автопрому так можно, то почему банкоматам нельзя? Почитайте историю создания Москвича того же)
https://moskvich-auto.ru/brand
Компании юзают минимализм в лого, тинькоф:
Тож кекнул
И налепили на все плоскости еще и надпись, будто одного раза + расцветки не хватило бы
Фича для наивных мечтателей. Когда, интересно, по их расчетам, она понадобится? Тоже к модной цифре 2030?
Юань не валюта, типа? )
С импортным комплектующими
Банкомат "Олег": А ну-ка отними 🧘
Москвич собран
Про йотафон тоже так говорили. И про какой то планшет для учебы каждому школьнику.
ну йотафон это правда очень специфический концепт, хз, какой стороной на стол класть, что б не покоцать, чувствуется в этом дендро-фекальный подход отечественной инженерии
модель называется 115фз?
Ещё бы чеки о внесении высылал на почту и прежде чем зачислить деньги спрашивал у клиента подтверждения внесенной суммы.
И научились купюры нормально распознавать. Столько не принимает постоянно при внесении - надоели )
Первый и последний )
Интересно, что там может быть отечественного... Рубли?
Предсказуемая ржомба в каментах
стекло российское, металл, резка, гибка. Возможно какие-то концевики. А вот матрицы, компьютер, купюрники, кассеты для купюр, клавиатуры с шифрованием, кардридеры, и прочее все иностранное.
Самое важное чем один банкомат отличается от другого это софт, все остальное одинаковое у всех
Дизайн и функциональность ок, а почему он только 5000 купюры принимает?
Ебанина.
Такая же ебанина как и у Сбера.
Громкоговоритель уже тестировали?