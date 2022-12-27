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Данный каякер

«Тинькофф» выпустил первый банкомат собственного производства Статьи редакции

Дизайном, проектом и сборкой полностью занимался банк.

  • Банкомат «Один» не только спроектирован, но и полностью собран в России, сообщили в «Тинькофф».

  • Его создали на базе мощностей российской компании-разработчика решений для банкоматов «Банком», контроль в которой «Тинькофф» купил весной 2022 года.

  • В банкомате используют как отечественные, так и зарубежные комплектующие, отметили в банке. «Визитной карточкой» устройства «Тинькофф» называет полностью стеклянную лицевую панель, окантованную металлической рамкой.

  • До этого «Тинькофф» модернизировал и дорабатывал иностранные модели банкоматов, «Один» создали по собственному дизайну, проектировали и собирали на своём производстве.

  • Первый «Один» установили в московском бизнес-центре «Водный». В ближайшее время в сеть, которая насчитывает уже 3500 устройств, добавят ещё 1000 банкоматов. Новая модель поддерживает все сервисы: внесение и снятие наличных с помощью бесконтактных карт, телефонов и QR-кодов. Также банкомат оснащён ресайклинговым модулем, который обеспечивает работу с несколькими валютами.

#новость #тинькофф

5282 просмотров
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175 комментариев
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 ААА

Кто бы что не говорил но в плане технологий Тинькофф рулит, ну или по крайней мере точно за руль держится, а не сидит на заднем сидении...

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Sato мать его Nakomura

Ну как свой…. У нас так много чего собирают. Там из отечественного только шурупы…. И то не факт. А, не провода может быть. Дисплей и элементарная база, все чипы и контроллеры точно импортные. Купюроприемник, да наш, но собран из западных комплектующих.

Так что такие шплинте заявления, это только ради заявления.

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28 комментариев
Bronyus Velmunskas

Пока да

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Символический меч

Они же просто вставили в банкомат большой айфон

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Арсений

Они просто вставили огромный лайтбокс со своим логотипом

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Gre Li

Да, и никто до них не осмеливался так делать. Разве что стоило ограничить углы обзора экрана сбоку.

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1 комментарий
SMD

Жалкая пародия.
Неповторимый оригинал в ИТМО в Питере:

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3 комментария
Слегка Придурковатый
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Арсений

Dva ))

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1 комментарий
MMT

свои что ?LCD, процессоры, устройства подсчета/выдачи купюр, nfc считыватели, принтер, корпус, ethernet порт, бронированный отсек против кражи...что здесь своего то? наклейка?

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Fart Smella

по вашему существует хоть одна компания на планете которая полностью занимается изготовлением банкоматов включая всееее детали?

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MMT

полностью собран...охуеть, а че не изготовлен из отечественных деталей?

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Владислав Белозёров

Ты тоже вонючий гавнистый хейтер 👎

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2 комментария
Eozvarit

Глобализация же - взяли лучшее и написали гениальный софт.

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3 комментария
Вадим Д.
как отечественные, так и зарубежные комплектующие

Из отечественных — краска? А Один — отец и предводитель асов, как я понимаю.

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Иван Серик

Металлическая рамка

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Пляжный крокодил

Ох, Вадим. Твои шуточки..

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Eozvarit

Они как Яндекс - купили на глобальном рынке лучшие комплектующие и написали гениальный софт. Инноваторы!

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Andrew Sychev

Как раз таки точно не краска

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SMD

Пиздец, ты реально свои говнокомменты нейросеткой генеришь?

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bla bla

Я не понимаю зачем им такие большие мониторы, если можно оставить нфс хуитень и через нее авторизироваться, а дальше уже в приложении работать через смарт

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Доллар по 28

Окей, я пришёл с телефоном без нфс

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20 комментариев
Порридж Смузиевич

Это чтобы лучше видеть. В том числе другим в очереди, чё там по балансу на карте.

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1 комментарий
Рики Сайферт

Ты удивишься, но вообще то существует огромное количество людей, которые неспособны воспользоваться мобильным приложением. К примеру большая часть тех кому за 50. Или например те у кого в телефонах нет NFC и таких тоже не мало, так как Китай в своих смартах часто их не ставит

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4 комментария
Michael Sazonov

Большой и маленький монитор стоят примерно одинаково дешево, но большой монитор - сразу выделяет банк и автомат среди других банкоматов (тк они все примерно 1-2 компаний), позволяет крутить рекламу и просто удобен в работе.
Зачем заниматься какой-то авторизацией и работать в приложении - для меня загадка, банкомат должен выдавать бабло: те это автономное устройство для работы с картами и деньгами по задумке.
Более того, любой банкомат работает с картами любых других банков и зарабатывает на этом. Привязка работы банка к телефону (приложению) - не выгодна для бизнеса.

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Арсений

Прикола с большими экранами тоже не понимаю, маленького экрана банкомата вполне хватало для простых операций по типу снятия денег. А эти видео прям издалека как билборды, и чтобы нормально прочитать то что на экране нужно еще чуть отойти - короче хуйня из под коня

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2 комментария
Деда Миша

Чтобы пускать рекламу, через ваш экран телефона другим людям рекламу в глаза ведь не показать

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MedievalRain

Потому что банкомат для всех, а не только для тех, кто знает такие слова как NFC.

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1 комментарий
ilia

Господа комментаторы!

Я многих из вас не понимаю: вот вы сидите и рассказываете что нельзя одной стране и ее экономике замыкаться и вариться в собственном соку - ничего хорошего не выйдет.

А потом вы же в таких вот новостях сидите и "типа умно сарказмируете" что "да тут из отечественного только провода".

Вы уж определитесь - замыкаться и "делать только провода" или таки не замыкаться и делать годные штуки.

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whoKnowsMe

Обычно кекают с того, что заявляется отечественное в заголовках, а потом идет анекдот про нюанс.
Но тут непонятно, толи клепатели новостей намеренно байтят, толи и сами производители так и пишут

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Victor

Годно, годно. В Европе вообще бы у всех слюнки потекли (таких новых банкоматов я там ни разу не видел), но нам в отличие от них палки в колёса вставляют, часть комплектующих то наверняка по программе параллельного импорта везли. Потом какая-то хрень на таможне где-нибудь в Абу-Даби и всё — нет банкоматов. Нам такой подход противопоказан. Если перейдём полностью на Китай, то потом они нам начнут точно так же эти самые палки вставлять, и в чём тогда смысл отказа от Запада?

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1 комментарий
alexstellar

ок объясню. мы хотим глобализации. ничего из экономики закрытого типа не выйдет. и хейтим потому что как бы вам не преподносили новость, - ВОТ, СМОТРИТЕ. мы сделали все сами. 70% от этого остается все же не сами.

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Деда Миша

Первый «Один»
Ну, в общем то, нейминг топ (с конца)
Второй тоже будет «Один», или «Два»

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Alexander Klimanskiy

другие модели будут называться:
Тор, Бальдр, Тюр, Хеймдалль, Браги, Хёд, Видар, Вали, Улль, Ньёрд, Фрейр, Локи.

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2 комментария
ondefeat

Тут вопрос в том - это все же Один или одИн?)

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3 комментария
Иван Серик

Что-то он мне сильно напоминает банкоматы Сбера!

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ААА

Может универсальное производство, тоже не плохой вариант. Сделать один на всех в разной одёжке...

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4 комментария
Смертельный каякер

Мне и текущие очень нравятся, удобные и современно смотрятся

Тот же самый сбер, новый свой банкомат замутил, вроде красивый, но угол экрана просто пиздец, люди выше 1.80 испытывают неудобства и нравственные страдания, как то все несуразно

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Кузьмич

Просто у сберовского разработчика банкоматов комплекс и он не любит высоких людей.

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Pushkareva Ekaterina

Дело не в росте, они вообще неудобные. Подлезть к клавиатуре для набора пин-кода практически невозможно.

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Отчаянный химик

Ума не приложу, зачем сейчас кому-то нужны наличные, какие сценарии у налички в мегаполисе?

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Символический меч

Да ты не гони, у меня в ебенях наличка хорошо ходит.
Если выехать за город, в простых магазинчиках ты не сделаешь перевод, потому что нетворг со бэд, а на вопрос об NFC могут и по ебалу дать.

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9 комментариев
Китайский Мика

Вот я только что со славной Почты России. Которая опять проебашила посылку, за которую оплачен 1 класс, и она так и валяется на сортировке с 13 декабря. 14 суток я во славу похвалистов Почты и защитников её, минусаторов тем, кто говорит правду с VC жду, когда люди будут платно делать свою работу.
Заявление написала, отправляю второй подарок - пожалуйста, это же Почта России, гиблое место - шарманка под экву не работает. Пришлось наличными.
Девушка обрадовалась рядом - из-за того, что еще не время пенсий, на Почте нет нала, и она ждала, когда я свой в кассу передам - ждали сдачу.
Портал блять, просто этот прям, зла не хватает. Ну которые в Героях были, подходишь, он так трям-трям - и ты на выселках в Подземелье.

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2 комментария
MedievalRain

Оплата услуг, например. Не всем хочется оправдываться перед банком за переводы.

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8 комментариев
Pushkareva Ekaterina

В этом году всплеск по наличке. И эта тенденция только сохранится в 2023.

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Юрий Б.

Удобно высунуть доллар с валютного счета. Отделений тонет.

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3 комментария
Gollut

Перекладывать с банка на банк без комиссии. Но это косяк сбп с её мизерными лимитами

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2 комментария
Eozvarit

В основном платить там, где не ловит мобильный интернет и курьерам интернет-магазинов, уклоняющихся от уплаты ндс и налога на прибыль ))

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Пляжный крокодил

Ты мыслишь как обычный бедный человек, а на деле в мегаполисе полно ИПшников с черным налом, камон

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Victor

Новость в трёх пунктах:

Банкомат «Один» не только спроектирован, но и полностью собран в России, сообщили в «Тинькофф» 😄👍

Его создали на базе мощностей российской компании-разработчика решений для банкоматов «Банком» 🤩🎉

В банкомате используют как отечественные, так и зарубежные комплектующие, отметили в банке 😕

Понятно. То есть, банкомат всё таки не наш?

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Отчаянный химик

Его прикручивали и склеивали руки проживающие на территории России.
И дышали на стёклышко для протирки не покидая границ.

Чего тебе еще )))

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Королева Оксана

ну если российскому автопрому так можно, то почему банкоматам нельзя? Почитайте историю создания Москвича того же)
https://moskvich-auto.ru/brand

Москвич: история и бренд
Узнайте больше о возрождённом бренде "Москвич" и истории завода АЗЛК на официальном сайте
moskvich-auto.ru
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bla bla

Компании юзают минимализм в лого, тинькоф:

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whoKnowsMe

Тож кекнул
И налепили на все плоскости еще и надпись, будто одного раза + расцветки не хватило бы

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Император Нолимоций
который обеспечивает работу с несколькими валютами

Фича для наивных мечтателей. Когда, интересно, по их расчетам, она понадобится? Тоже к модной цифре 2030?

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Eozvarit

Юань не валюта, типа? )

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3 комментария
Михаил Ивашкин

С импортным комплектующими

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Игорь Мазаев

Банкомат "Олег": А ну-ка отними 🧘

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Султан

Москвич собран

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Sato мать его Nakomura

Про йотафон тоже так говорили. И про какой то планшет для учебы каждому школьнику.

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Alex Anselm Melnikoff

ну йотафон это правда очень специфический концепт, хз, какой стороной на стол класть, что б не покоцать, чувствуется в этом дендро-фекальный подход отечественной инженерии

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1 комментарий
Сергей Торяников

модель называется 115фз?

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EHF

Ещё бы чеки о внесении высылал на почту и прежде чем зачислить деньги спрашивал у клиента подтверждения внесенной суммы.

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Eozvarit

И научились купюры нормально распознавать. Столько не принимает постоянно при внесении - надоели )

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Evgeny Voronkov

Первый и последний )

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wlad

Интересно, что там может быть отечественного... Рубли?

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Юрий Б.

Предсказуемая ржомба в каментах

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Aleks

стекло российское, металл, резка, гибка. Возможно какие-то концевики. А вот матрицы, компьютер, купюрники, кассеты для купюр, клавиатуры с шифрованием, кардридеры, и прочее все иностранное.

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Oleg Abakumov

Самое важное чем один банкомат отличается от другого это софт, все остальное одинаковое у всех

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Евгений

Дизайн и функциональность ок, а почему он только 5000 купюры принимает?

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Я никто и звать меня никак

Ебанина.
Такая же ебанина как и у Сбера.
Громкоговоритель уже тестировали?

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