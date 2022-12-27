Финансы
Маша Цепелева

Сервис для сборки Lego и проект выходцев «Тинькофф» попали в рейтинг самых перспективных стартапов по версии Forbes Статьи редакции

Это проекты с российскими основателями, развивающиеся за рубежом.

Forbes cоставил рейтинг из 10 самых перспективных стартапов 2022 года, основанных российскими предпринимателями. Издание определило критерии для попадания в список вместе с экспертами — партнёром фонда TMT Investments Игорем Шойфотом, сооснователем Xploration Capital Евгением Тимко, партнёром Leta Capital Сергеем Топоровым, принципалом Fort Ross Ventures Денисом Ефремовым и другими.

Среди критериев: максимальный размер привлечённых инвестиций — $30 млн, проект основан выходцами из России не ранее 2017 года (при этом основатели живут за рубежом не с детства), оценка до $1 млрд. В итоговый список вошли стартапы, набравшие наибольшее количество голосов экспертов.

  • ElectroNeek — сервис для автоматизации рутинных задач, например, составления отчётов. В 2021 году привлёк $23,7 млн при оценке в $100 млн. Штаб квартира в Остине.
  • Fintech Holdings — филиппинский финтех-сервис бывших топ-менеджеров «Тинькофф» Георгия Чесакова и Павла Фёдорова. Рыночное название проекта — Salmon. В октябре 2022 года привлёк $16 млн.
  • Optic — сервис для подтверждения прав на NFT. Основан в США в 2022 году. Первым клиентом стала торговая площадка OpenSea. В апреле стартап привлёк $11 млн.
  • Monite — немецкий финтех-проект, развивается с 2020 года. Один из основателей — бывший руководитель технической команды банка «Точка» Андрей Корчак. В начале 2022 года Monite привлёк $5 млн.
  • Buddy.ai — онлайн-репетитор по английскому языку, который в 2017 году запустили Иван Крюков и Дмитрий Плотников из Красноярска. С 2020 года стартап привлёк $4,5 млн. В начале 2022-го Buddy.ai был лидером по скачиваниям в категории «Дети и образование» в AppStore в Германии и Бразилии.
  • Contenive — сервис для планирования публикаций в соцсетях, создания текстов и графики с помощью ИИ. Основан в Эстонии в 2020 году. Весной 2022-го привлёк $1,6 млн.
  • Adapty — сервис управления мобильными подписками. Запущен в США в 2020 году после акселератора 500 Startups. В мае 2022 года Adapty закрыл второй раунд, на $2 млн.
  • Brickit — приложение подбирает варианты конструкций, которые можно собрать из наборов Lego. Его создали выходцы из «Яндекса» Леонид Александров и Андрей Татаринов в 2019 году. С 2020 года сервис привлёк $1,9 млн.
  • InTone — приложение, корректирующее иностранный акцент в английской речи, его можно использовать с любыми программами или приложениями для звонков. Проект запустили в 2021 году в США бывший сотрудник «Яндекс Кью» Андрей Гольман и бывший стратегический аналитик в Lamoda Егор Паваляев. За год стартап привлёк $1,4 млн.
  • Refocus — онлайн-школа с курсами по маркетингу и анализу данных. Основатели — Роман Кумар Виаc, Александр Соловьев и Игорь Винидиктов в 2021 году продали свой российский бизнес Qacademy компании Skyeng. После этого в 2022 году в Индонезии и на Филиппинах они запустили Refocus. Компания публично не объявляла о сделках и инвесторах, но до конца года планировала закрыть раунд на $13 млн.
Сервисы
Полина Лааксо
50 самых амбициозных стартапов 2022 года по версии The Information Статьи редакции

Редакция сосредоточилась на проектах, которые запустились менее двух лет назад или привлекли меньше $100 млн. У 12 стартапов из подборки минимальная или нулевая выручка.

Источник: Shanghai BangBang Robotics

#новость #год2022

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36 комментариев
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 Иван Серик

Наши тоже, что-то могут.

Особенно порадовала возможность поиграться с Лего без самого Лего. Весь мир собирает в реальности, а русские в виртуальности.

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Дмитрий Никуткин

Оно работает не так…. Там показывает какие конструкции ты можешь собрать из этого набора Лего… У тебя к примеру набор для машины, а ты сможешь из него поезд собрать

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Я никто и звать меня никак

Дай обосрать все и приплести Рашку, ну

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Китайский Мика

Что не отменяет того, что на месте магазинов лего сейчас хер знает что. Поэтому продолжаем в виртуальности - новый набор не купить и не пересобрать.
и я дура тупая, 4 года сижу без Либхера, всё "экономлю". Придется ещё 14, видимо, сидеть.

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Я никто и звать меня никак

Так мир кубиков онлайн как работал, так и работает.
PS. А Либхер надо было брать да)

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Китайский Мика

Но это же не лего, твой мир кубиков. Даже фигурку с угла в Колумбусе убрали

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Я никто и звать меня никак

Да как же это не Лего. Они все жизнь официальный реселлер у них, как Restore

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Китайский Мика

Так я не отрицаю, что он реселлер, но там же нет того, что было раньше. Я конкретную тачилу ещё искала, так дошла до того,ч то мне тут проверенного продаца на ОЗОНе скинули - пришлось этими параллельными путями брать. Одному макларен их Техника хапнула, а второму - затык, нянькалась.
Я за этой Элеонорой с 2 полосами на капоте пол Москвы оббегала, даже в подвале на Чонгарском бульваре была.
Докатиться так надо. Я последний раз в подвале лосины в 91-м брала. 2.

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Я никто и звать меня никак

А цена на Либхер и вправду на озоне и маркете кусается...

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Китайский Мика

Пффф....Кусается. Ну кусается.
А вот цена на имперский корабль просто загрызёт!
Чо я вечно. Все чо-то суетятся, хомячат, кэшбэчат, "оптимизируют". Я вечно в хвосте е.лом щёлкаю(

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Я никто и звать меня никак

Вот поэтому я, когда 3 года назад покупал этот экскаватор, тоже мялся - мялся.
Потом въебал поллитра джина и пока не отпустило, махнул на такси в магаз под самое закрытие)))

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Китайский Мика

*самый жаркий котёл в аду этому Господину*

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Лизергенова Ерофеина
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Ivan Petrov

У меня одни соболезнования...

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Gorodecki Nekrasov

Что не так? ))

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Ivan Petrov

Да гениальные стартапы просто, жизнь без них не представляю уже)

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Фёдор Андронник

Подкиньте идею, реализуйте и убедите других в этом, чтобы привлечь их средства. Это ведь не сложно :)

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Ivan Petrov

Я тебе что стартапер чтоли?)))

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Лизергенова Ерофеина
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SMD

Вадим Д. 2.0?

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Лизергенова Ерофеина

Поделись с нами - чё у тя там за вадим?

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Китайский Мика

да у него больной вопрос, не может всё смириться с деятельностью 3 лиц, которые ему ничем не обязаны, сел на гвоздик и всё ноет и ноет

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SMD

И ты тут. Впрочем, как обычно.

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Лизергенова Ерофеина

Вот тварь. А дела он уже все переделал, пол помыл, пузо убрал, зубы у него в порядке? Куда он лезет в дела взрослых дядей.

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Pavel Penkov

Про NFT очень перспективно, базара нет.

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Пабы старой Руси
Optic — сервис для подтверждения прав на NFT. В апреле стартап привлёк $11 млн

Да, в апреле это было ещё актуально

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Вадим Д.

В детстве сервисом для сборки lego были руки и фантазия.

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Axel Denisenko
В детстве сервисом для сборки lego были руки и фантазия.

Сейчас есть конструкторы из которых можно собрать множество вариаций. В них без картинок и инструкции не разобраться, а у Lego там вообще тьма вариаций. Взрослые создают удивительные сооружения на основе их робото-конструкторов.
https://youtu.be/KLEH8RJsYgI

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Maria Tolkova

Довелось поработать в ElectroNeek, вообще автоматизация - классная тема

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Я никто и звать меня никак

Хорошо

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Назека

Добрый форбс хочет подгадить команиям жизнь. Никто из них не рад попаданию в этот список

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SMD

Почему?

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Антон Штадлер

VividMoney уже нет в списках, как и Arrival?😁🤦
А так какая дичь, если честно.

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SMD
Adapty — сервис управления мобильными подписками.

И у этого сервиса, конечно, тоже подписочная модель.

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

инвесторы гроши с карманов выгребли. год назад на один нолик поболее на общак кидали

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Дмитрий Беговатов

Красавцы! Удачи в дальнейшем развитии :)

P.S. Обязательно позову основателей этих проектов в новый сезон своего подкаста https://startupsecrets.mave.digital.

Подкаст «Стартап-секреты с Дмитрием Беговатовым»
Секреты есть у всех, особенно, у успешных предпринимателей.  В этом подкасте я раскрываю секреты…
startupsecrets.mave.digital.
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