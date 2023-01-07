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Финансы

Что такое SWIFT и грозит ли России дефолт: самые читаемые тексты про экономику на vc.ru за 2022 год Статьи редакции

А также как Россия справляется с санкциями и почему в Турции высокая инфляция.

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«Конфликт в Украине, возможно, не обвалит мировую экономику сегодня, но точно изменит её на десятилетия вперёд»

В конце февраля редакция vc.ru попыталась разобраться, как политический кризис может повлиять на экономику США и ЕС, а также рынок микросхем, глобальные поставки продовольствия, нефть и газ.

Что такое SWIFT и что будет, если Россию от него отключат: коротко

С февраля от SWIFT уже отключили «Сбербанк», ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк» и некоторые другие российские банки. Что это за система и как она работает — в самом популярном материале vc.ru 2022 года в «Финансах».

«Если у двух стран есть McDonald’s, они не будут воевать друг с другом» — что изменилось с тех пор

В конце 90-х в Россию хлынули иностранные компании — этот период даже называли «триумфом капиталистической дипломатии». Но «спецоперация» всё изменила: теперь бренды стали массово сворачивать бизнес в стране. Как изменилось поведение корпораций, а их решения повлияют на людей и рынок — пересказ Financial Times.

Источник: ТАСС

Будет ли в России дефолт и кто от этого пострадает

Весной и в начале лета в СМИ и соцсетях было много разговоров про дефолт. В современной России дефолт случился лишь раз: в 1998 году страна не смогла расплатиться по внутренним краткосрочным облигациям. Чем нынешний кризис отличается от той ситуации — в этом тексте.

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«Страна-бензоколонка» и другие распространённые предубеждения о российской экономике

В апреле автор Telegram-канала «Грокс» Илья Пестов выпустил разбор о том, почему ВВП — не главный показатель состояния экономики, и как оценивать рынок ресурсов.

«Эрдоганомика»: что бывает с экономикой, когда лидеру страны не дают покоя лавры великого новатора

Годовая инфляция в Турции в начале декабря составляла больше 84%, а турецкая лира с начала года обесценилась более чем на 25%. Почему страна оказалась в таком положении и как президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается спасти её «авторским» подходом, рассказывал автор Telegram-канала Disruptors Алексей Подклетнов. В двух частях.

Полгода под тысячами санкций: что происходит в российской экономике

Некоторые российские отрасли страдают под санкциями как никогда, но «паника по поводу того, что коллективный Запад прихлопнет жалкую "страну-бензоколонку" как таракана, не имеет под собой почвы», считает Илья Пестов. В августовском тексте он собрал тезисы зарубежных СМИ о том, как чувствует себя российская экономика.

#год2022

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