А также как Россия справляется с санкциями и почему в Турции высокая инфляция.

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В конце февраля редакция vc.ru попыталась разобраться, как политический кризис может повлиять на экономику США и ЕС, а также рынок микросхем, глобальные поставки продовольствия, нефть и газ.

С февраля от SWIFT уже отключили «Сбербанк», ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк» и некоторые другие российские банки. Что это за система и как она работает — в самом популярном материале vc.ru 2022 года в «Финансах».

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В конце 90-х в Россию хлынули иностранные компании — этот период даже называли «триумфом капиталистической дипломатии». Но «спецоперация» всё изменила: теперь бренды стали массово сворачивать бизнес в стране. Как изменилось поведение корпораций, а их решения повлияют на людей и рынок — пересказ Financial Times.

Источник: ТАСС

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