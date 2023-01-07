Что такое SWIFT и грозит ли России дефолт: самые читаемые тексты про экономику на vc.ru за 2022 год Статьи редакции
А также как Россия справляется с санкциями и почему в Турции высокая инфляция.
В конце февраля редакция vc.ru попыталась разобраться, как политический кризис может повлиять на экономику США и ЕС, а также рынок микросхем, глобальные поставки продовольствия, нефть и газ.
С февраля от SWIFT уже отключили «Сбербанк», ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк» и некоторые другие российские банки. Что это за система и как она работает — в самом популярном материале vc.ru 2022 года в «Финансах».
В конце 90-х в Россию хлынули иностранные компании — этот период даже называли «триумфом капиталистической дипломатии». Но «спецоперация» всё изменила: теперь бренды стали массово сворачивать бизнес в стране. Как изменилось поведение корпораций, а их решения повлияют на людей и рынок — пересказ Financial Times.
Весной и в начале лета в СМИ и соцсетях было много разговоров про дефолт. В современной России дефолт случился лишь раз: в 1998 году страна не смогла расплатиться по внутренним краткосрочным облигациям. Чем нынешний кризис отличается от той ситуации — в этом тексте.
В апреле автор Telegram-канала «Грокс» Илья Пестов выпустил разбор о том, почему ВВП — не главный показатель состояния экономики, и как оценивать рынок ресурсов.
Годовая инфляция в Турции в начале декабря составляла больше 84%, а турецкая лира с начала года обесценилась более чем на 25%. Почему страна оказалась в таком положении и как президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается спасти её «авторским» подходом, рассказывал автор Telegram-канала Disruptors Алексей Подклетнов. В двух частях.
Некоторые российские отрасли страдают под санкциями как никогда, но «паника по поводу того, что коллективный Запад прихлопнет жалкую "страну-бензоколонку" как таракана, не имеет под собой почвы», считает Илья Пестов. В августовском тексте он собрал тезисы зарубежных СМИ о том, как чувствует себя российская экономика.