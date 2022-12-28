«Сбер» начал устанавливать своё мобильное приложение на iOS-устройства в отделениях банка Статьи редакции
Приложение банка пропало из App Store в апреле, а его последняя копия — в ноябре.
- Приложения на устройства Apple можно установить в почти 5000 отделениях банка по всей России, рассказал ТАСС первый зампред правления Кирилл Царев.
- Редакция vc.ru уточнила у банка, о каком конкретно приложении речь и как его устанавливают в офисах «Сбера», но на момент публикации не получила ответа.
- После попадания «Сбера» под блокирующие санкции США его приложения пропали из App Store. В августе в магазине появилось приложение СБОЛ — копия «Сбербанк Онлайн», но её удалили через неделю. В октябре она заработала снова, а спустя месяц тоже пропала из App Store.
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Простите, это еще прорыв или уже рывок?
Простите, а что вы сделали полезного для этой страны?
Это костыль. Но, что есть хоть такой для кого-то уже выход, раз нельзя из App Store нет возможности.
цап-царапок
А тебе то чего?
Не хочешь - не прорывайся.
Вот где устанавливали туда и идите!
Блин, зашел тоже самое написать)))
Ну ладно хоть картинка будет, зря делал что ли.
И 60₽ в месяц списывать будут дополнительно. 😅
Дмитрий, а что не так то?(
Теперь в каждом офисе сидит iOS разработчик и прямо из XCode ставит приложуху? 😀 ну и сидят на Apple Developer Enterprise Program. Может заодно в TestFlight всех загонять, будут халявные тестировщики 🤟🏼 пушка, бомба 💥
Да зачем Xcode, я думаю просто левые сертификаты делают и потом ставят через Altstore/что-то подобное
TestFlight внешние тестировщики имеет лимит 10000 (десять тысяч) приглашенных, так что этот вариант отпадает.
Пруф https://developer.apple.com/testflight/
Developer Enterprise Program так же легко отзывается.
Если самоподписанное приложение, то оно живет 7 дней.
Заголовок как угроза — как будто принудительно: руки заворачивают, шмонают и устанавливают, если находят iOS-устройства 😧
В этом году любые заголовки с начала весны читаются как угроза)
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и сертификат от минцифры вставят
Наверное внедрили услугу по пользованию софтины Imazing :))))))
хорошо, если бесплатно. А то могут, у нас то...
-проходите в 5 окошко, там наш IT специалист сейчас все сделает через iMazing
"Редакция vc.ru уточнила у банка, о каком конкретно приложении речь и как его устанавливают в офисах «Сбера», но на момент публикации не получила ответа."
Кто мешал прийти в ближайший офис Сбера и проверить лично?
Кому ?, Редакции VC ? - Так их там 2.5 человека и то на удаленке.
Допустим статью верстали в 4 утра
Джейл брейк тебе там что-ли сделают в отделении или что?)
Через прогу iMazing скорее всего.Но там авторизация по Apple ID нужна
Не очень секьюрно на публичном компе оставлять.
Скорее всего используется корпоративный сертификат Сбера и корпоративная система развертывания приложений.
и без всяких доступов к Apple ID владельца разве реально поставить?
А его еще Apple не отозвала? Ну скоро отзовет из-за такого
Пользователи эпл давно могли заметить, что платят за аренду и рекламу, а не за мощности. Поэтому я покупаю андроид и шью его , удаляю все лишнее и не нужное, включая Гугл сервисы. Могу в любой момент их вернуть, при желании. А могу не вернуть. Что не происходит с эпл, сказали санкции - значит заблокировать) если б была функция самоуничтожения айфона то и она сработала бы уже после политических решений.
https://www.youtube.com/watch?v=I0OFOzNYOFY
Держите нас в курсе, Евгений, особенно, когда андроид как система будет давать такой же пользовательский опыт из коробки, что его не надо будет прошивать и долго настраивать под себя, исправит свои детские болячки, типа кривого выделения текста и рваных анимаций в сторонних приложениях и другие, и не будет загибаться при нагрузке в 2-3 задачи, будь у тебя хоть супер мега флагман с вентиляторным охлаждением прошитый на суперский pixel experience.
А по теме, не было бы карнавала безумия, не было бы таких новостей.
Ахуеть ты умный.
Прикинь, а я поднял свой VPS и мне фиолетово что протон забанили, или SurfShurk, и сижу я не парюсь по vpn потому что я такой же как ты неебически умный и хитрый. Могу себе позволить. А могу не позволить.
А я ещё подъем-переворот могу, и газом варить умею цветные металлы, вот я охуенчик пацан, и ойтишнек, и рукоблуд.
Вот только овермного людей не такие пиздатые как мы, и не хотят/не могут/не умеют/боятся ебаться с андроидами, лезть куда-то туда в код, и им нужно простое решение, чтобы нажал и заебись.
Я блять так и вижу как Маша со второго курса меда, или Степан-плиточник прошивает себе виндовс чтобы удалить гугл-ассистент.
Короче не все такие умные как ты, это же потребитель, привет.
Есть возможность удалённой блокировки айфонов, но этого не делают тупо из-за того, что тогда рынок просто исчезнет, а за ним потерять лояльность могут и других клиентов в других регионах
Я покупаю железку и пользую ее а время для "кройки и шитья" отдаю семьей и бизнесу :)
— А можно установить СБОЛЩЕГОЛ?
— Да, конечно. Напишите, пожалуйста, на бумажке ваш AppleID и пароль. Также потребуется биометрия — вот баночка, пройдите за ширму, пожалуйста. И заявку на кредит наличными на какие сумму-срок пишем? Вы подумайте и из-за ширмы кричите, если что, мне тут слышно.
Для обновления вам нужно прийти в то же отделение где устанавливали )))
Да самом деле нормальное решение.
Да, можно пиздеть что это рывок, прорыв, но это выход из ситуации.
Ну или можно попросить снять санкции, чё.
Идти в то же отделение, где и карточку получали?
Установка происходит с помощью замены телефона Apple на Android?
Выдают сяоми, т.к. он топ за свои деньги
Нежные какие все стали. Страна под угрозой, а они...
Apple политическая потаскушка
Так же как и Гугл, то сайты не грузятся с Гугл скриптами и шрифтами, карты не работают с отзывами об организациях и прочая дичь политизированная. Все знают что политизация убивает все возможные сервисы для людей и превращается в палку управления и контроля
Можно подумать у гугла политика другая, тоже выпилили кучу приложений и отрубили оплату. Просто на гуглофонах без проблем можно установить из альтернативного магазина или с APKшки.
А вы нет? Часто публично закон нарушаете? Apple не может не удалять эти приложения, их это обязывает закон.
Вот это действительно хорошие новости :)
Ох уж этот секрет Полишинеля)
Ну хорошо, установят, но как я понимаю раньше были регулярные обновления, это значит за каждым абдейтом в отделение бегать...Или как или что.
Возможно через TestFlight
Новость с эстонских сайтов? Они в отделениях начали ставить приложение через месяц как из AppStore пропало. Ставили похоже через iMazing
Чето не пойму технически. Как это делать на аОсе? Они чтоль джейлбрейк делают? :-\
Выше версию выдвигали про TestFlight. Скорее всего через него: там свою «бету» закинули и апдейты спокойно можно делать. Все красиво нативно по большому счету, кроме разве что отсутствия аппа в самом апсторе.
На Айфоне уже много лет можно вы выпустить сертификат разработчика, который позволяет ставить любое приложение. Если не платишь эплу - то он работать будет 7 дней (чтобы девелопер смог протестировать софт, потом что-то исправить и заново накатить). Если заплатишь - год. Собственно, видимо покупают эти профили и потом устанавливают. Это самый логичный и разумный выход из ситуации, когда нужно поставить левое приложение огромному количеству людей
Есть у эппл программы для «внутреннего» распространения приложений, она вроде стоит дороже 99$ в год, но дает возможность ставить приложения на девайсы. Мы внутри компании так раздавали приложение несколько раз, даже тест флай не нужен. Я не помню уже, нужен ли мдм для этого или не обязательно. Проблема только, что у сбера рано или поздно этот сертификат могут отозвать
Лучше бы айфоны раздавал!
сбер, молодцы!
А не опасно скриворуким сисадминам сбербанковским свой разблокированный телефон отдавать?
Не запахнет ли очередной утечкой утечек?
Ну если по другому приложение на айфон не поставить, но нормальный выход.
Некоторым же прям тяжело, пользоваться версией для сайта на своём айфоне.
Надеюсь, устанавливают за деньги? Нельзя терять такой шанс!