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«Сбер» начал устанавливать своё мобильное приложение на iOS-устройства в отделениях банка Статьи редакции

Приложение банка пропало из App Store в апреле, а его последняя копия — в ноябре.

  • Приложения на устройства Apple можно установить в почти 5000 отделениях банка по всей России, рассказал ТАСС первый зампред правления Кирилл Царев.

Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях «Сбербанка». […]

Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать.

Кирилл Царев
  • Редакция vc.ru уточнила у банка, о каком конкретно приложении речь и как его устанавливают в офисах «Сбера», но на момент публикации не получила ответа.
  • После попадания «Сбера» под блокирующие санкции США его приложения пропали из App Store. В августе в магазине появилось приложение СБОЛ — копия «Сбербанк Онлайн», но её удалили через неделю. В октябре она заработала снова, а спустя месяц тоже пропала из App Store.

#новость #сбер

5881 просмотров
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125 комментариев
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 Dmitriy Sakharov

Простите, это еще прорыв или уже рывок?

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Александр Саввин

Простите, а что вы сделали полезного для этой страны?

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21 комментарий
Евгения Глымова

Это костыль. Но, что есть хоть такой для кого-то уже выход, раз нельзя из App Store нет возможности.

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1 комментарий
Сарыньнакичку

цап-царапок

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Сергей Д.

А тебе то чего?

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Андрей Урусов

Не хочешь - не прорывайся.

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Мухомор

Вот где устанавливали туда и идите!

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Богатый татарин

Блин, зашел тоже самое написать)))
Ну ладно хоть картинка будет, зря делал что ли.

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Oleg Berezan

И 60₽ в месяц списывать будут дополнительно. 😅

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Мухомор

Дмитрий, а что не так то?(

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Теперь в каждом офисе сидит iOS разработчик и прямо из XCode ставит приложуху? 😀 ну и сидят на Apple Developer Enterprise Program. Может заодно в TestFlight всех загонять, будут халявные тестировщики 🤟🏼 пушка, бомба 💥

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r u mine

Да зачем Xcode, я думаю просто левые сертификаты делают и потом ставят через Altstore/что-то подобное

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Artem Haritonov

TestFlight внешние тестировщики имеет лимит 10000 (десять тысяч) приглашенных, так что этот вариант отпадает.

Пруф https://developer.apple.com/testflight/

TestFlight - Apple Developer
TestFlight Beta Testing lets you invite users to beta test versions of your apps before you…
developer.apple.com
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Dima Dukhnich

Developer Enterprise Program так же легко отзывается.
Если самоподписанное приложение, то оно живет 7 дней.

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Вадим Д.

Заголовок как угроза — как будто принудительно: руки заворачивают, шмонают и устанавливают, если находят iOS-устройства 😧

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Игорь З.

В этом году любые заголовки с начала весны читаются как угроза)

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Комментарий удален модератором

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10 комментариев
Pavel

и сертификат от минцифры вставят

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2 комментария
VikGrig

Наверное внедрили услугу по пользованию софтины Imazing :))))))

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Someone Young

хорошо, если бесплатно. А то могут, у нас то...

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Газетный Филипп

-проходите в 5 окошко, там наш IT специалист сейчас все сделает через iMazing

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Максим Ростокин

"Редакция vc.ru уточнила у банка, о каком конкретно приложении речь и как его устанавливают в офисах «Сбера», но на момент публикации не получила ответа."
Кто мешал прийти в ближайший офис Сбера и проверить лично?

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VikGrig

Кому ?, Редакции VC ? - Так их там 2.5 человека и то на удаленке.

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4 комментария
Фокс Йовович

Допустим статью верстали в 4 утра

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Кирилл Кириллов

Джейл брейк тебе там что-ли сделают в отделении или что?)

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Внезапный глобус

Через прогу iMazing скорее всего.Но там авторизация по Apple ID нужна

Не очень секьюрно на публичном компе оставлять.

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7 комментариев
Igor Kowalski

Скорее всего используется корпоративный сертификат Сбера и корпоративная система развертывания приложений.

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Dmitry

и без всяких доступов к Apple ID владельца разве реально поставить?

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3 комментария
Zikasak

А его еще Apple не отозвала? Ну скоро отзовет из-за такого

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3 комментария
Евгений

Пользователи эпл давно могли заметить, что платят за аренду и рекламу, а не за мощности. Поэтому я покупаю андроид и шью его , удаляю все лишнее и не нужное, включая Гугл сервисы. Могу в любой момент их вернуть, при желании. А могу не вернуть. Что не происходит с эпл, сказали санкции - значит заблокировать) если б была функция самоуничтожения айфона то и она сработала бы уже после политических решений.

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Глебушка
я покупаю андроид и шью его , удаляю все лишнее и не нужное, включая Гугл сервисы. Могу в любой момент их вернуть, при желании. А могу не вернуть.

https://www.youtube.com/watch?v=I0OFOzNYOFY

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Egas Lys

Держите нас в курсе, Евгений, особенно, когда андроид как система будет давать такой же пользовательский опыт из коробки, что его не надо будет прошивать и долго настраивать под себя, исправит свои детские болячки, типа кривого выделения текста и рваных анимаций в сторонних приложениях и другие, и не будет загибаться при нагрузке в 2-3 задачи, будь у тебя хоть супер мега флагман с вентиляторным охлаждением прошитый на суперский pixel experience.
А по теме, не было бы карнавала безумия, не было бы таких новостей.

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8 комментариев
Пестрый бинокль

Ахуеть ты умный.
Прикинь, а я поднял свой VPS и мне фиолетово что протон забанили, или SurfShurk, и сижу я не парюсь по vpn потому что я такой же как ты неебически умный и хитрый. Могу себе позволить. А могу не позволить.
А я ещё подъем-переворот могу, и газом варить умею цветные металлы, вот я охуенчик пацан, и ойтишнек, и рукоблуд.

Вот только овермного людей не такие пиздатые как мы, и не хотят/не могут/не умеют/боятся ебаться с андроидами, лезть куда-то туда в код, и им нужно простое решение, чтобы нажал и заебись.

Я блять так и вижу как Маша со второго курса меда, или Степан-плиточник прошивает себе виндовс чтобы удалить гугл-ассистент.

Короче не все такие умные как ты, это же потребитель, привет.

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Eddie Nolan

Есть возможность удалённой блокировки айфонов, но этого не делают тупо из-за того, что тогда рынок просто исчезнет, а за ним потерять лояльность могут и других клиентов в других регионах

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VikGrig

Я покупаю железку и пользую ее а время для "кройки и шитья" отдаю семьей и бизнесу :)

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Император Нолимоций

— А можно установить СБОЛЩЕГОЛ?
— Да, конечно. Напишите, пожалуйста, на бумажке ваш AppleID и пароль. Также потребуется биометрия — вот баночка, пройдите за ширму, пожалуйста. И заявку на кредит наличными на какие сумму-срок пишем? Вы подумайте и из-за ширмы кричите, если что, мне тут слышно.

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Andrei Tsay

Для обновления вам нужно прийти в то же отделение где устанавливали )))

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Пестрый бинокль

Да самом деле нормальное решение.
Да, можно пиздеть что это рывок, прорыв, но это выход из ситуации.

Ну или можно попросить снять санкции, чё.

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Антон Штадлер

Идти в то же отделение, где и карточку получали?

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Sergeant Ding

Установка происходит с помощью замены телефона Apple на Android?

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Anatoly Gurbanov

Выдают сяоми, т.к. он топ за свои деньги

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Нежные какие все стали. Страна под угрозой, а они...

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Евгений

Apple политическая потаскушка

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Евгений

Так же как и Гугл, то сайты не грузятся с Гугл скриптами и шрифтами, карты не работают с отзывами об организациях и прочая дичь политизированная. Все знают что политизация убивает все возможные сервисы для людей и превращается в палку управления и контроля

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Ira Poloz

Можно подумать у гугла политика другая, тоже выпилили кучу приложений и отрубили оплату. Просто на гуглофонах без проблем можно установить из альтернативного магазина или с APKшки.

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1 комментарий
MedievalRain

А вы нет? Часто публично закон нарушаете? Apple не может не удалять эти приложения, их это обязывает закон.

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2 комментария
Игорь З.

Вот это действительно хорошие новости :)

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MadRat96

Ох уж этот секрет Полишинеля)

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Alex Lee

Ну хорошо, установят, но как я понимаю раньше были регулярные обновления, это значит за каждым абдейтом в отделение бегать...Или как или что.

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Andrey Es

Возможно через TestFlight

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Vitaly Tolstykh

Новость с эстонских сайтов? Они в отделениях начали ставить приложение через месяц как из AppStore пропало. Ставили похоже через iMazing

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Голубой шар

Чето не пойму технически. Как это делать на аОсе? Они чтоль джейлбрейк делают? :-\

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Erik Gimaletdinov

Выше версию выдвигали про TestFlight. Скорее всего через него: там свою «бету» закинули и апдейты спокойно можно делать. Все красиво нативно по большому счету, кроме разве что отсутствия аппа в самом апсторе.

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3 комментария
r u mine

На Айфоне уже много лет можно вы выпустить сертификат разработчика, который позволяет ставить любое приложение. Если не платишь эплу - то он работать будет 7 дней (чтобы девелопер смог протестировать софт, потом что-то исправить и заново накатить). Если заплатишь - год. Собственно, видимо покупают эти профили и потом устанавливают. Это самый логичный и разумный выход из ситуации, когда нужно поставить левое приложение огромному количеству людей

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SG

Есть у эппл программы для «внутреннего» распространения приложений, она вроде стоит дороже 99$ в год, но дает возможность ставить приложения на девайсы. Мы внутри компании так раздавали приложение несколько раз, даже тест флай не нужен. Я не помню уже, нужен ли мдм для этого или не обязательно. Проблема только, что у сбера рано или поздно этот сертификат могут отозвать

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Александр Николаевич

Лучше бы айфоны раздавал!

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Виктор Албанец

сбер, молодцы!

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Artem Haritonov

А не опасно скриворуким сисадминам сбербанковским свой разблокированный телефон отдавать?
Не запахнет ли очередной утечкой утечек?

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lakoros

Ну если по другому приложение на айфон не поставить, но нормальный выход.
Некоторым же прям тяжело, пользоваться версией для сайта на своём айфоне.

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Ияза Гара

Надеюсь, устанавливают за деньги? Нельзя терять такой шанс!

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