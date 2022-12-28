ЦБ предупредил, что выдача лицензий от Euroclear и Clearstream не гарантируют разблокировку активов инвесторов Статьи редакции
Их выдача не значит, что инвесторы смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним, считает регулятор.
- Об этом Банк России написал в своём FAQ по теме блокировки иностранных ценных бумаг. Как напомнил ЦБ, Минфин Люксембурга выдал разрешение на разморозку принадлежащих Национальному расчётному депозитарию активов (НРД) 20 декабря, Казначейство Бельгии — 22 декабря. Оба регулятора установили «крайне сжатые сроки» на процедуры по разблокировке — до 7 января 2023 года.
- Регулятор отметил, что выданные разрешения не гарантируют, что инвесторы смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним. ЦБ не уверен, что иностранные регуляторы готовы позволить российским инвесторам «распоряжаться своим имуществом» — на это указывают сжатые сроки, размытость формулировок и сложность процедуры разблокировки.
- Также выданные лицензии отличаются между собой: передача заблокированных активов идёт через НРД — для этого депозитарий собирает данные по заблокированным бумагам и их владельцам от брокеров. Для передачи активов в Euroclear необходим посредник в виде европейской компании.
- Пока ЦБ советует инвесторам дожидаться уведомлений о разблокировке от своих брокеров и депозитариев, а также следить за актуальной информацией на сайте НРД. Кроме того, им следует проверить свои данные в личных кабинетах, актуализировать их и быть готовыми уточнить эту информацию и предоставить копии и оригиналы документов, необходимых для разблокировки.
798 просмотров
Да уж, нынче инвесторы могут распоряжаться только своими ожиданиями.
ЦБ инвесторам:
Скорее даже кирпич дадут подержать в такой ситуации. А то и вовсе привяжут.
10% введут в пользу ЦБ, и продавай
Правильно, всё что там разблокируют ЦБ заблокирует для нашей безопасности
А вообще эта тема больная и её необходимо решать, у многих людей там зависло обсолютно всё, а это года работы, всевозможные планы на будущее, возможно развалились семьи и сломались жизни, кто-то в том числе из-за этого покинул Россию или до сих пор думает над этим вопросом, а это сверх плохо!
Понятно, что ничего не понятно. Единственное, что можно сказать уверенно, это то, что инвесторов нашей стране в ближайшие годы не видать как ЦБ своих ушей.
Какие проблемы? Берём наши активы там и обмениваем на их активы тут!, Их активов тут больше, раз они такие подлые, я согласен на токой обмен!
Удачи тебе в такой схеме, особенно когда говорим за зарубежные компании.
Например ты купил акции гугла, молодец. Тебе отдают активы гугла в России.
правда весь актив гугла в России — долг 20 миллиардов рублей.
И так со многими активами=)
Я купил акции гугла, Джон из США или ЕС купил акции норникеля, хороший обмен не правда ли? Я об этом
Вы же помните что российские законы препятствуют покупке российских активов иностранцами?
Но не фондам