Финансы
Сильный супер_стар

ЦБ предупредил, что выдача лицензий от Euroclear и Clearstream не гарантируют разблокировку активов инвесторов Статьи редакции

Их выдача не значит, что инвесторы смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним, считает регулятор.

  • Об этом Банк России написал в своём FAQ по теме блокировки иностранных ценных бумаг. Как напомнил ЦБ, Минфин Люксембурга выдал разрешение на разморозку принадлежащих Национальному расчётному депозитарию активов (НРД) 20 декабря, Казначейство Бельгии — 22 декабря. Оба регулятора установили «крайне сжатые сроки» на процедуры по разблокировке — до 7 января 2023 года.
  • Регулятор отметил, что выданные разрешения не гарантируют, что инвесторы смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним. ЦБ не уверен, что иностранные регуляторы готовы позволить российским инвесторам «распоряжаться своим имуществом» — на это указывают сжатые сроки, размытость формулировок и сложность процедуры разблокировки.
  • Также выданные лицензии отличаются между собой: передача заблокированных активов идёт через НРД — для этого депозитарий собирает данные по заблокированным бумагам и их владельцам от брокеров. Для передачи активов в Euroclear необходим посредник в виде европейской компании.
  • Пока ЦБ советует инвесторам дожидаться уведомлений о разблокировке от своих брокеров и депозитариев, а также следить за актуальной информацией на сайте НРД. Кроме того, им следует проверить свои данные в личных кабинетах, актуализировать их и быть готовыми уточнить эту информацию и предоставить копии и оригиналы документов, необходимых для разблокировки.

#новость #цб #clearstream #euroclear

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12 комментариев
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 Вадим Д.

Да уж, нынче инвесторы могут распоряжаться только своими ожиданиями.

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Евгений

ЦБ инвесторам:

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Вадим Д.

Скорее даже кирпич дадут подержать в такой ситуации. А то и вовсе привяжут.

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Родной татарин

10% введут в пользу ЦБ, и продавай

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Sergeant Ding

Правильно, всё что там разблокируют ЦБ заблокирует для нашей безопасности

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Genio Genio

А вообще эта тема больная и её необходимо решать, у многих людей там зависло обсолютно всё, а это года работы, всевозможные планы на будущее, возможно развалились семьи и сломались жизни, кто-то в том числе из-за этого покинул Россию или до сих пор думает над этим вопросом, а это сверх плохо!

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Сарыньнакичку

Понятно, что ничего не понятно. Единственное, что можно сказать уверенно, это то, что инвесторов нашей стране в ближайшие годы не видать как ЦБ своих ушей.

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Genio Genio

Какие проблемы? Берём наши активы там и обмениваем на их активы тут!, Их активов тут больше, раз они такие подлые, я согласен на токой обмен!

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Николай Верегин

Удачи тебе в такой схеме, особенно когда говорим за зарубежные компании.

Например ты купил акции гугла, молодец. Тебе отдают активы гугла в России.

правда весь актив гугла в России — долг 20 миллиардов рублей.

И так со многими активами=)

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Genio Genio

Я купил акции гугла, Джон из США или ЕС купил акции норникеля, хороший обмен не правда ли? Я об этом

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Николай Верегин

Вы же помните что российские законы препятствуют покупке российских активов иностранцами?

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Капитан Титаника

Но не фондам

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