Финансы
Вертикальный калькулятор

Bank of Georgia объяснил блокировку счетов «необычным или рискованным» поведением клиентов Статьи редакции

До этого компания ссылалась лишь на «внутреннюю политику» после сообщений о массовом закрытии счетов россиянам.

  • В конце декабря 2022 года россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia. Судя по сообщениям, банк блокировал как счета, которым пара месяцев, так и те, которым несколько лет.
  • Позже в Bank of Georgia уточнили «Ъ», что закрытие счетов коснулось некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». Тогда банк лишь сослался на «внутреннюю политику» и предписание местного регулятора, по которому коммерческие банки могут закрывать счета без объяснения причин.
  • 28 декабря издание Business Media Georgia опубликовало заявление банка, внимание на него обратило PaperKartuli. В компании пояснили, что решение о блокировке счёта принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов. В частности, если аккаунт используют для транзитных целей или не используют совсем.
  • Среди параметров, которые учитывают, — классификация стран с высоким уровнем риска и сопутствующие риски. Что конкретно имеется в виду, банк не уточнил.

#новость #грузия

2085 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
0
34 комментария
Написать комментарий...
 Вася Пражкин

В грузинский банк деньги переводить - по умолчанию high risk, я тут с ними согласен. Ведь там и заблокировать счета могут.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Мне вот на российском оставлять как-то страшнее)

Ответить
Развернуть ветку
Pedal Horse Mashineries Inc

В Россию не пускают?

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Не знаю, не проверял.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Redmi

не "там", а здесь.
А заблокировать могут и там, в России

Ответить
Развернуть ветку
Liam Jackson

Деньги они отдают если закрывают счет

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Если успеть за 2 дня?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey N

За указанный срок 2-5 дней их можно потратить на покупки/снятие наличных или вывести swift'ом если есть куда выводить. По истечении этого срока можно забрать только при личном визите в отделении банка.

Ответить
Развернуть ветку
Сарыньнакичку

"решение о блокировке счёта принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов". Бросок молодого человека через В.Ларс был очень рискованным поступком, так что все под подозрением получается)))

Ответить
Развернуть ветку
Anton K
Ответить
Развернуть ветку
Nikita

А я думал, что поросёнок Пётр только 1 такой

Ответить
Развернуть ветку
Nikita

Ну, все кто в Грузии и все те, у кого открыт счёт - да.

Ответить
Развернуть ветку
Irina Istomina
Ответить
Развернуть ветку
Али Профи

Врут как обычно. Мне закрывают только за то, я спросил, где мой перевод? Обиделись. Хотя я даже не в их банк делал перевод, а просто они были транзитным банком. Отличная причина! Опасный я тип ))

Ответить
Развернуть ветку
Sht_Anton

Как это выглядело, Джорджиа была банком-корреспондентом? Вы лично своими руками отправляли туда деньги, вводя реквизиты?

Ответить
Развернуть ветку
BblCMOPK HACMOPKA

у половины арм банков BoG - транзитный

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Bor

Армянские банки тоже переводы стопорят. А какие сейчас тщательно не мониторят переводы из России и затем куда-то дальше? Походу все. Понятно что транзитные операции банку не нужны. Никакому банку))) у кого-то то есть опыт работы с банками Турции и ОАЭ? На сегодня какие там условия?

Ответить
Развернуть ветку
Капитан Титаника

Думаю всем здравомыслящим людям уже понятно что не получится в текущих условиях жить нормально на две страны (жить в одной, а иметь доход в другой). Постепенно все страны и банки избавятся от таких клиентов, т.к риски попасть под какие-то санкции (причем с обоих сторон) слишком высоки.

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Бред, если в этих 2 странах нет РФ, то всё как прежде.

Ответить
Развернуть ветку
Капитан Титаника

Очевидно что речь идёт про две страны из разных блоков, не только РФ. Китайцам в Европе тоже не сильно комфортно сейчас. Думаю у граждан Ирана будут похожие проблемы, как и у граждан Европы в Китае/РФ/Иране.

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Первый раз слышу, чтобы с Китаем какие-то проблемы были. Хотя у меня, конечно, нет знакомых китайцев. РФ/Иран понятно дело похожи, но не из-за блока, а и из-за санкций.

Ответить
Развернуть ветку
Кот учённый

Pyypl

Ответить
Развернуть ветку
Евгений

Необычное поведение - это большие и системные операции, где точно и 100% что-то происходит. Доказательства дайте, что там это было. Не можете доказать, значит буду думать что заблокировали по личным мотивам :)

Ответить
Развернуть ветку
BblCMOPK HACMOPKA

ничего себе ты их напугал - думать вздумал!

Ответить
Развернуть ветку
Sht_Anton

Народ никак не может понять парадигму Другого мира:
В западноцентричном мире подозрительной операцией является та, которая идет на счет, а не та, что превращает безнал в кэш
И когда чуваки начинают совершать десятки трансграничных операций в единицу времени, это вызывает подозрения у Банка Джорджии

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Среди тех, кого заблокировали были и те, кто не совершал трансграничных переводов и не торговал криптой.

Ответить
Развернуть ветку
Anton K

Ждём приплетателей русофобии в комментах

Ответить
Развернуть ветку
Сарыньнакичку

Антирусофобам сейчас не до Грузии, они Аллу Борисовну на чистую воду выводят. Боюсь, что Иронию судьбы теперь запретят, с ее то песнями

Ответить
Развернуть ветку
Anton K

Ну как, тут в прошлой статье про BoG довольно много таких персонажей было)

Ответить
Развернуть ветку
just a.

Мы уже тут 👌😎🤌

Ответить
Развернуть ветку
Сто к одному

Клиенты объяснили поведение Bank of Georgia необычным или рискованным

Ответить
Развернуть ветку
Serge Tikhonenko

"Я понял — это намек
Я все ловлю на лету
Но непонятно, что конкретно ты имела в виду?
Вот я не понял
(Что ты имела в виду?)
Вот я не понял!
(Что ты имела в виду?)
Нет, все понятно, ентать!
(Что ты имела в виду?)
Но что конкретно?
(Что ты имела в виду?)
Что ты имела в виду? Что ты имела в виду?
Что ты имела?"

Ответить
Развернуть ветку
Грустный томагавк_два

кто не рискует, тот не пьет шампанского

Ответить
Развернуть ветку
just a.

Рискованное и необычное поведение по мнению BoG:
"Да что эти ни*еры себе позволяют?"

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
null