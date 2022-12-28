Bank of Georgia объяснил блокировку счетов «необычным или рискованным» поведением клиентов Статьи редакции
До этого компания ссылалась лишь на «внутреннюю политику» после сообщений о массовом закрытии счетов россиянам.
- В конце декабря 2022 года россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia. Судя по сообщениям, банк блокировал как счета, которым пара месяцев, так и те, которым несколько лет.
- Позже в Bank of Georgia уточнили «Ъ», что закрытие счетов коснулось некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». Тогда банк лишь сослался на «внутреннюю политику» и предписание местного регулятора, по которому коммерческие банки могут закрывать счета без объяснения причин.
- 28 декабря издание Business Media Georgia опубликовало заявление банка, внимание на него обратило PaperKartuli. В компании пояснили, что решение о блокировке счёта принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов. В частности, если аккаунт используют для транзитных целей или не используют совсем.
- Среди параметров, которые учитывают, — классификация стран с высоким уровнем риска и сопутствующие риски. Что конкретно имеется в виду, банк не уточнил.
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В грузинский банк деньги переводить - по умолчанию high risk, я тут с ними согласен. Ведь там и заблокировать счета могут.
Мне вот на российском оставлять как-то страшнее)
В Россию не пускают?
Не знаю, не проверял.
не "там", а здесь.
А заблокировать могут и там, в России
Деньги они отдают если закрывают счет
Если успеть за 2 дня?
За указанный срок 2-5 дней их можно потратить на покупки/снятие наличных или вывести swift'ом если есть куда выводить. По истечении этого срока можно забрать только при личном визите в отделении банка.
"решение о блокировке счёта принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов". Бросок молодого человека через В.Ларс был очень рискованным поступком, так что все под подозрением получается)))
А я думал, что поросёнок Пётр только 1 такой
Ну, все кто в Грузии и все те, у кого открыт счёт - да.
Врут как обычно. Мне закрывают только за то, я спросил, где мой перевод? Обиделись. Хотя я даже не в их банк делал перевод, а просто они были транзитным банком. Отличная причина! Опасный я тип ))
Как это выглядело, Джорджиа была банком-корреспондентом? Вы лично своими руками отправляли туда деньги, вводя реквизиты?
у половины арм банков BoG - транзитный
Армянские банки тоже переводы стопорят. А какие сейчас тщательно не мониторят переводы из России и затем куда-то дальше? Походу все. Понятно что транзитные операции банку не нужны. Никакому банку))) у кого-то то есть опыт работы с банками Турции и ОАЭ? На сегодня какие там условия?
Думаю всем здравомыслящим людям уже понятно что не получится в текущих условиях жить нормально на две страны (жить в одной, а иметь доход в другой). Постепенно все страны и банки избавятся от таких клиентов, т.к риски попасть под какие-то санкции (причем с обоих сторон) слишком высоки.
Бред, если в этих 2 странах нет РФ, то всё как прежде.
Очевидно что речь идёт про две страны из разных блоков, не только РФ. Китайцам в Европе тоже не сильно комфортно сейчас. Думаю у граждан Ирана будут похожие проблемы, как и у граждан Европы в Китае/РФ/Иране.
Первый раз слышу, чтобы с Китаем какие-то проблемы были. Хотя у меня, конечно, нет знакомых китайцев. РФ/Иран понятно дело похожи, но не из-за блока, а и из-за санкций.
Pyypl
Необычное поведение - это большие и системные операции, где точно и 100% что-то происходит. Доказательства дайте, что там это было. Не можете доказать, значит буду думать что заблокировали по личным мотивам :)
ничего себе ты их напугал - думать вздумал!
Народ никак не может понять парадигму Другого мира:
В западноцентричном мире подозрительной операцией является та, которая идет на счет, а не та, что превращает безнал в кэш
И когда чуваки начинают совершать десятки трансграничных операций в единицу времени, это вызывает подозрения у Банка Джорджии
Среди тех, кого заблокировали были и те, кто не совершал трансграничных переводов и не торговал криптой.
Ждём приплетателей русофобии в комментах
Антирусофобам сейчас не до Грузии, они Аллу Борисовну на чистую воду выводят. Боюсь, что Иронию судьбы теперь запретят, с ее то песнями
Ну как, тут в прошлой статье про BoG довольно много таких персонажей было)
Мы уже тут 👌😎🤌
Клиенты объяснили поведение Bank of Georgia необычным или рискованным
"Я понял — это намек
Я все ловлю на лету
Но непонятно, что конкретно ты имела в виду?
Вот я не понял
(Что ты имела в виду?)
Вот я не понял!
(Что ты имела в виду?)
Нет, все понятно, ентать!
(Что ты имела в виду?)
Но что конкретно?
(Что ты имела в виду?)
Что ты имела в виду? Что ты имела в виду?
Что ты имела?"
кто не рискует, тот не пьет шампанского
Рискованное и необычное поведение по мнению BoG:
"Да что эти ни*еры себе позволяют?"