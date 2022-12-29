РБК запланировал запустить маркетплейс с предложениями банков по кредитам и картам в 2023 году Статьи редакции
Сейчас доступна его бета-версия.
- Маркетплейс будет называться «РБК.Банки», сообщили «РБК Инвестиции». Цель проекта — «упростить навигацию по кредитам и депозитам ведущих российских банков».
- На стадии бета-тестов сервис показывает предложения от «Газпромбанка», «Открытия», «Ренессанс Кредита» и некоторых других организаций — вклады, ипотеку, потребительские и автокредиты, кредитные и дебетовые карты. Пользователи могут подобрать предложение по ставке, сумме или сроку. Оформление договора происходит на сайте выбранного банка.
- Количество банков-участников будет расти, но сервис будет работать «только с надёжными компаниями», уточняет издание. Сейчас в сервисе представлены финансовые продукты, доступные в Москве. В будущем базу городов расширят.
- Команда проекта планирует представить финальную версию в первом квартале 2023 года.
- Frank Media отмечает, что сейчас в реестре маркетплейсов, который ведёт ЦБ, — сервисы «Банки.ру», «Сравни», маркетплейс Мосбиржи — «Финуслуги», финансовая платформа «ВТБ Регистратора», маркетплейс спецдепозитария «Инфинитум» и «Открытый финансовый маркетплейс».
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Смысл от того, что они делают скажем маркетплейс дебетовых кард. Заходишь и одним списком у всех выходит кешбек - до 3%. И что? Все же знают, что эти 3% не получишь, там кучу условий.
А КАК НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Заходишь в маркетплейс, пишешь, что на АЗС трачу в месяц 10 000 рублей, на кафе 12 000 рублей, на развлечения 10 000 рублей. И маркетплейс исходя из этих данных считает РЕАЛЬНЫЙ КЕШБЭК и ты уже выбираешь исходя из этих данных. А то как сделали - очередной мусор.
Я вот даже прототип накидал как надо, @РБК пользуйтесь во благо
Но Тинёк меняет категории повышенного кэшбэка, так что не так это просто.
Есть отличное решение, исключить тинек из списка и оставить других. Я нашел таких и пользуюсь 😉
Можно сделать от и до
От 75 рублей до 2500 выглядит не очень серьезно)
Там будет мааааленькая звездочка и приписка «в первый месяц» или «если повезет с категориями».
Дело говоришь
Сервис для другого пилится, для сбора персональных данных и продажи дальше )
Тот момент, когда не можешь купить первые места в сравни.ру и делаешь своей продукт.
и здорово зарабатываешь на партнёрке от банков
Они изобрели банки.ру / сравни.ру ?
Поймал
О, тоже поймал
🤣 золотую рыбку?
Чето не понятно, зачем на агрегаторе потребительских вкладов/кредитов на сайдбаре котировки показывают. Я б туда фильтр засунул. Переделывайте :-\
По старой памяти сделали, когда можно было пользоваться валютой и торговать на иностранных биржах)
А их в любой момент могут назначить крайне ненадёжными а то и вовсе, иноагентами 👆🏻
Приплел
Умеет, может, практикует.
А не исключено, что эта новая мышеловка.
Понеслось! Тоже что-ли организовать какой нибудь маркетплейс?! Чувствую штука модная! ;)
РБК решили откусить кусок пирога на финансовом рынке. Если грамотно продвигать, то на изи войдут в топ. РБК трастовый ресурс.
А может им просто свой банк РБК открыть? И всех законкурировать
маркетплейс для кредитов, это все, что нужно знать о 2022 году
Маркетплейсов много не бывает 👌