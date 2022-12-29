Финансы
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РБК запланировал запустить маркетплейс с предложениями банков по кредитам и картам в 2023 году Статьи редакции

Сейчас доступна его бета-версия.

  • Маркетплейс будет называться «РБК.Банки», сообщили «РБК Инвестиции». Цель проекта — «упростить навигацию по кредитам и депозитам ведущих российских банков».
  • На стадии бета-тестов сервис показывает предложения от «Газпромбанка», «Открытия», «Ренессанс Кредита» и некоторых других организаций — вклады, ипотеку, потребительские и автокредиты, кредитные и дебетовые карты. Пользователи могут подобрать предложение по ставке, сумме или сроку. Оформление договора происходит на сайте выбранного банка.
  • Количество банков-участников будет расти, но сервис будет работать «только с надёжными компаниями», уточняет издание. Сейчас в сервисе представлены финансовые продукты, доступные в Москве. В будущем базу городов расширят.
  • Команда проекта планирует представить финальную версию в первом квартале 2023 года.
  • Frank Media отмечает, что сейчас в реестре маркетплейсов, который ведёт ЦБ, — сервисы «Банки.ру», «Сравни», маркетплейс Мосбиржи — «Финуслуги», финансовая платформа «ВТБ Регистратора», маркетплейс спецдепозитария «Инфинитум» и «Открытый финансовый маркетплейс».

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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25 комментариев
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 Азамат Салахов

Смысл от того, что они делают скажем маркетплейс дебетовых кард. Заходишь и одним списком у всех выходит кешбек - до 3%. И что? Все же знают, что эти 3% не получишь, там кучу условий.

А КАК НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Заходишь в маркетплейс, пишешь, что на АЗС трачу в месяц 10 000 рублей, на кафе 12 000 рублей, на развлечения 10 000 рублей. И маркетплейс исходя из этих данных считает РЕАЛЬНЫЙ КЕШБЭК и ты уже выбираешь исходя из этих данных. А то как сделали - очередной мусор.

Я вот даже прототип накидал как надо, @РБК пользуйтесь во благо

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Alexander Klimanskiy

Но Тинёк меняет категории повышенного кэшбэка, так что не так это просто.

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Азамат Салахов

Есть отличное решение, исключить тинек из списка и оставить других. Я нашел таких и пользуюсь 😉

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Илья Посаженников

Можно сделать от и до

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Шмублик

От 75 рублей до 2500 выглядит не очень серьезно)

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Шмублик

Там будет мааааленькая звездочка и приписка «в первый месяц» или «если повезет с категориями».

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Anton

Дело говоришь

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Александр Кабешов

Сервис для другого пилится, для сбора персональных данных и продажи дальше )

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Сергей Шурупов

Тот момент, когда не можешь купить первые места в сравни.ру и делаешь своей продукт.

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умный человек

и здорово зарабатываешь на партнёрке от банков

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Илья Попов
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Излишний историк

Они изобрели банки.ру / сравни.ру ?

Поймал

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Православный динозавр

О, тоже поймал

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Илья Попов

🤣 золотую рыбку?

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Православный динозавр

Чето не понятно, зачем на агрегаторе потребительских вкладов/кредитов на сайдбаре котировки показывают. Я б туда фильтр засунул. Переделывайте :-\

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Стас Иванов

По старой памяти сделали, когда можно было пользоваться валютой и торговать на иностранных биржах)

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Вадим Д.
будет работать «только с надёжными компаниями»

А их в любой момент могут назначить крайне ненадёжными а то и вовсе, иноагентами 👆🏻

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Шмублик

Приплел

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SMD

Умеет, может, практикует.

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Илья Попов

А не исключено, что эта новая мышеловка.

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Uncle Gluk

Понеслось! Тоже что-ли организовать какой нибудь маркетплейс?! Чувствую штука модная! ;)

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D.

РБК решили откусить кусок пирога на финансовом рынке. Если грамотно продвигать, то на изи войдут в топ. РБК трастовый ресурс.

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Юрий Степанов

А может им просто свой банк РБК открыть? И всех законкурировать

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Valentin Demin

маркетплейс для кредитов, это все, что нужно знать о 2022 году

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Yulia Marino

Маркетплейсов много не бывает 👌

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